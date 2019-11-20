◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧11月20日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0059 富邦金融 19218 973 1975.13 0058 富邦發達 10808 696 1552.87 0057 富邦摩台 24270 4527 536.12 00729R 第一金工業30反1 2812 598 470.23 00699R 元大美債7-10反1 4691 1214 386.41 00733 富邦臺灣中小 20773 6466 321.27 00704L 台新MSCI台灣正2 4359 1378 316.33 00770 國泰北美科技 4234 1458 290.40 00667 元大韓國 2588 929 278.58 00757 統一FANG+ 12498 4494 278.10 00702 國泰標普低波高息 13326 5188 256.86 00698L 元大美債7-10正2 3614 1649 219.16 00705R 台新MSCI台灣反1 3838 1815 211.46 00735 國泰臺韓科技 11234 5789 194.06 00743 國泰中國A150 16868 8847 190.66 00852L 國泰美國道瓊正2 16840 11365 148.17 0051 元大中型100 11199 9000 124.43 006206 元大上證50 110421 98778 111.79 00663L 國泰臺灣加權正2 3595 3309 108.64 0054 元大台商50 10600 10624 99.77 0055 元大MSCI金融 34667 36154 95.89 008201 BP上證50 1456 1549 94.00 00649 FH香港 3877 4272 90.75 00681R 元大美債20反1 6353 7094 89.55 0053 元大電子 4658 5488 84.88 00714 群益道瓊美國地產 4467 5567 80.24 006207 FH滬深 66139 84892 77.91 00707R 元大S&P日圓反1 3762 4855 77.49 00739 元大MSCI A股 94492 125488 75.30 00763U 國票道瓊銅 2048 3065 66.82