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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧11月20日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0059   富邦金融             19218       973  1975.13  
0058   富邦發達             10808       696  1552.87  
0057   富邦摩台             24270      4527   536.12  
00729R 第一金工業30反1       2812       598   470.23  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00733  富邦臺灣中小         20773      6466   321.27  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
00770  國泰北美科技          4234      1458   290.40  
00667  元大韓國              2588       929   278.58  
00757  統一FANG+            12498      4494   278.10  
00702  國泰標普低波高息     13326      5188   256.86  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
00735  國泰臺韓科技         11234      5789   194.06  
00743  國泰中國A150         16868      8847   190.66  
00852L 國泰美國道瓊正2      16840     11365   148.17  
0051   元大中型100          11199      9000   124.43  
006206 元大上證50          110421     98778   111.79  
00663L 國泰臺灣加權正2       3595      3309   108.64  
0054   元大台商50           10600     10624    99.77  
0055   元大MSCI金融         34667     36154    95.89  
008201 BP上證50              1456      1549    94.00  
00649  FH香港                3877      4272    90.75  
00681R 元大美債20反1         6353      7094    89.55  
0053   元大電子              4658      5488    84.88  
00714  群益道瓊美國地產      4467      5567    80.24  
006207 FH滬深               66139     84892    77.91  
00707R 元大S&P日圓反1        3762      4855    77.49  
00739  元大MSCI A股         94492    125488    75.30  
00763U 國票道瓊銅            2048      3065    66.82

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