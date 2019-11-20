新聞
0

◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月20日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00861  元大全球未來通訊       41882     41079    00673R 元大S&P原油反1        -21614         0  
00672L 元大S&P原油正2         27535         0    0050   元大台灣50             -6148     -3817  
2337   旺宏                    7981     16194    2881B  富邦金乙特             -5204         0  
00637L 元大滬深300正2          7176         0    2883   開發金                 -2702     -5491  
2409   友達                    5350       -30    1402   遠東新                 -2333     -7913  
2344   華邦電                  4814     -5340    2313   華通                   -1362     11220  
00692  富邦公司治理            4686     10788    2884   玉山金                 -1357     -7642  
1101   台泥                    3750     -4906    2603   長榮                   -1272        27  
3231   緯創                    2487     18219    5469   瀚宇博                 -1081     -4188  
1102   亞泥                    2343     -3807    1314   中石化                 -1017     -7902  
2317   鴻海                    1977     96781    2448   晶電                   -1002     -6241  
00642U 元大S&P石油             1887         0    2888   新光金                  -967      3326  
2303   聯電                    1703      5986    3037   欣興                    -913       378  
2324   仁寶                    1679     -9471    00632R 元大台灣50反1           -911         0  
0061   元大寶滬深              1578     -1142    6278   台表科                  -815     -1132  
2367   燿華                    1447     -2937    00708L 元大S&P黃金正2          -731         0  
3545   敦泰                    1371      1228    2330   台積電                  -680     -3139  
006205 富邦上証                1249         0    3706   神達                    -661     -2719  
2382   廣達                    1022      7199    6116   彩晶                    -653     -2449  
3711   日月光投控              1009      2824    00680L 元大美債20正2           -571         0  
2449   京元電子                 988      1334    2618   長榮航                  -564      3200  
6153   嘉聯益                   967     -4211    2886   兆豐金                  -563      1082  
3034   聯詠                     940      2443    9933   中鼎                    -529     -5679  
2890   永豐金                   814      5961    2881   富邦金                  -518    -12289  
3189   景碩                     794      3678    2408   南亞科                  -467     -2131  
4958   臻鼎-KY                  706       152    1440   南紡                    -465     -3074  
4938   和碩                     645     18894    2002   中鋼                    -464      5548  
00676R 富邦臺灣加權反1          631         0    1477   聚陽                    -461     -3600  
6269   台郡                     599       664    2891   中信金                  -450     25449  
00850  元大臺灣ESG永續          569     12095    00633L 富邦上証正2             -448         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股

相關個股

留言載入中...P

相關新聞