◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月20日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00861 元大全球未來通訊 41882 41079 00673R 元大S&P原油反1 -21614 0 00672L 元大S&P原油正2 27535 0 0050 元大台灣50 -6148 -3817 2337 旺宏 7981 16194 2881B 富邦金乙特 -5204 0 00637L 元大滬深300正2 7176 0 2883 開發金 -2702 -5491 2409 友達 5350 -30 1402 遠東新 -2333 -7913 2344 華邦電 4814 -5340 2313 華通 -1362 11220 00692 富邦公司治理 4686 10788 2884 玉山金 -1357 -7642 1101 台泥 3750 -4906 2603 長榮 -1272 27 3231 緯創 2487 18219 5469 瀚宇博 -1081 -4188 1102 亞泥 2343 -3807 1314 中石化 -1017 -7902 2317 鴻海 1977 96781 2448 晶電 -1002 -6241 00642U 元大S&P石油 1887 0 2888 新光金 -967 3326 2303 聯電 1703 5986 3037 欣興 -913 378 2324 仁寶 1679 -9471 00632R 元大台灣50反1 -911 0 0061 元大寶滬深 1578 -1142 6278 台表科 -815 -1132 2367 燿華 1447 -2937 00708L 元大S&P黃金正2 -731 0 3545 敦泰 1371 1228 2330 台積電 -680 -3139 006205 富邦上証 1249 0 3706 神達 -661 -2719 2382 廣達 1022 7199 6116 彩晶 -653 -2449 3711 日月光投控 1009 2824 00680L 元大美債20正2 -571 0 2449 京元電子 988 1334 2618 長榮航 -564 3200 6153 嘉聯益 967 -4211 2886 兆豐金 -563 1082 3034 聯詠 940 2443 9933 中鼎 -529 -5679 2890 永豐金 814 5961 2881 富邦金 -518 -12289 3189 景碩 794 3678 2408 南亞科 -467 -2131 4958 臻鼎-KY 706 152 1440 南紡 -465 -3074 4938 和碩 645 18894 2002 中鋼 -464 5548 00676R 富邦臺灣加權反1 631 0 1477 聚陽 -461 -3600 6269 台郡 599 664 2891 中信金 -450 25449 00850 元大臺灣ESG永續 569 12095 00633L 富邦上証正2 -448 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股