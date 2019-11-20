◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧11月20日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 5457 宣德 980 3587 閎康 741 1569 濱川 672 3217 優群 647 3081 聯亞 621 5347 世界 443 6121 新普 396 6238 勝麗 325 1795 美時 275 4953 緯軟 159 5289 宜鼎 154 8436 大江 141 8155 博智 123 6290 良維 121 3374 精材 120 6643 M31 102 6568 宏觀 94 3227 原相 87 6426 統新 83 006201元大富櫃50 75 8299 群聯 63 8489 三貝德 56 5274 信驊 55 3083 網龍 51 3526 凡甲 47 6472 保瑞 21 1565 精華 8 5904 寶雅 6 3611 鼎翰 4 3615 安可 0 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 5483 中美晶 -1876 6488 環球晶 -864 3324 雙鴻 -823 6245 立端 -650 8044 網家 -631 6274 台燿 -501 6683 雍智科技 -469 6411 晶焱 -451 6679 鈺太 -440 3131 弘塑 -401 6138 茂達 -398 8431 匯鑽科 -379 8358 金居 -311 3483 力致 -306 8086 宏捷科 -241 5349 先豐 -213 3293 鈊象 -182 6510 精測 -171 6538 倉和 -161 5439 高技 -151 5263 智崴 -135 3479 安勤 -125 4126 太醫 -114 8446 華研 -73 2732 六角 -66 6194 育富 -57 6462 神盾 -57 8279 生展 -48 8048 德勝 -39 3105 穩懋 -33