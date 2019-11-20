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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧11月20日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
5457  宣德           980  
3587  閎康           741  
1569  濱川           672  
3217  優群           647  
3081  聯亞           621  
5347  世界           443  
6121  新普           396  
6238  勝麗           325  
1795  美時           275  
4953  緯軟           159  
5289  宜鼎           154  
8436  大江           141  
8155  博智           123  
6290  良維           121  
3374  精材           120  
6643  M31            102  
6568  宏觀            94  
3227  原相            87  
6426  統新            83  
006201元大富櫃50        75  
8299  群聯            63  
8489  三貝德          56  
5274  信驊            55  
3083  網龍            51  
3526  凡甲            47  
6472  保瑞            21  
1565  精華             8  
5904  寶雅             6  
3611  鼎翰             4  
3615  安可             0  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
5483  中美晶       -1876  
6488  環球晶        -864  
3324  雙鴻          -823  
6245  立端          -650  
8044  網家          -631  
6274  台燿          -501  
6683  雍智科技      -469  
6411  晶焱          -451  
6679  鈺太          -440  
3131  弘塑          -401  
6138  茂達          -398  
8431  匯鑽科        -379  
8358  金居          -311  
3483  力致          -306  
8086  宏捷科        -241  
5349  先豐          -213  
3293  鈊象          -182  
6510  精測          -171  
6538  倉和          -161  
5439  高技          -151  
5263  智崴          -135  
3479  安勤          -125  
4126  太醫          -114  
8446  華研           -73  
2732  六角           -66  
6194  育富           -57  
6462  神盾           -57  
8279  生展           -48  
8048  德勝           -39  
3105  穩懋           -33

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