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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月19日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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富邦發達 國泰中國A50反1 元大中型100          佳和              昶和     天仁     元大台灣50   
國泰20年美債正2 富邦NASDAQ反1 元大電子          本盟              大統新創 興泰     元大台灣50正2   
元大S&P黃金正2 元大美債20正2 元大台商50          首利              本盟     宏亞     國泰美國道瓊   
大飲              元大MSCI金融          華通              銘旺科   地球     富邦VIX    
宏洲              富邦摩台          楠梓電            旭隼     恆大     長榮       
嘉裕              富邦發達          精元              遠雄來   新紡                
東華              永豐臺灣加權          銘旺科            統領     大將                
大魯閣            富邦日本          大毅              威宏-KY  偉全                
立益              國泰日經225          揚智              泰昇-KY  聚隆                
佳和              元大日經225          京鼎                       昶和                
聯發              國泰美國道瓊          健策                       大統新創            
昶和              元大美元指數          世芯-KY                    江申                
本盟              兆豐藍籌30反1          太極                       亞崴                
正道              國泰股利精選30          茂林-KY                    程泰                
瑞利              元大S&P日圓反1          臻鼎-KY                    吉茂                
正峰新            富邦歐洲          立積                       百達-KY             
億泰              FH彭博新興債          眾達-KY                    榮星                
懷特              元大台灣高息低波          訊連                       台硝                
士紙              群益道瓊美國地產          科嘉-KY                    元禎                
燁興              FH富時高息低波          定穎                       永記                
千興              國泰RMB短期報酬          台表科                     毛寶                
威致              富邦臺灣中小          聯嘉                       展宇                
華豐              新光內需收益          矽力-KY                    三福化              
首利              FH美國金融股          訊芯-KY                    高興昌              
麗正              元大US高息特別股          緯穎                       東明-KY             
東訊              新光中國政金綠債          國產                       鑫永銓              
錸德              新光投等債15+          杜康-DR                    六暉-KY             
倫飛              新光ICE美國權值          慶豐富                     宏旭-KY             
虹光              新光Shiller CAPE          潤泰材                     隴華                
威盛              大飲              鈺齊-KY                    翔耀                
浩鑫              宏洲                                         立萬利              
國碩              嘉裕                                         聯德                
銘旺科            東華                                         泰碩                
統懋              大魯閣                                       玉晶光              
翔耀              立益                                         安馳                
太空梭            佳和                                         世芯-KY             
兆勁              聯發                                         穎漢                
麗臺              昶和                                         立積                
吉祥全            本盟                                         迎廣                
憶聲              正道                                         全國電              
科風              瑞利                                         愛山林              
力特              正峰新                                       皇昌                
喬鼎              億泰                                         遠雄來              
正達              艾美特-KY                                     夏都                
晟鈦              懷特                                         寒舍                
聯德              士紙                                         欣欣                
同泰              燁興                                         統領                
新世紀            千興                                         客思達-KY            
誠研              威致                                         日成-KY             
誠創              華豐                                         格威傳媒            
嘉威              首利                                         康師傅-DR            
聯合再生          麗正                                         神州-DR             
力銘              東訊                                         友佳-DR             
亞太電            錸德                                         欣天然              
太極              倫飛                                         新海                
茂林-KY           虹光                                         秋雨                
誠美材            威盛                                         欣高                
慧友              浩鑫                                         jpp-KY              
悠克              國碩                                         台數科              
友勁              銘旺科                                       必應                
百一              統懋                                         科定                
捷泰              翔耀                                         三能-KY             
天瀚              太空梭                                       基勝-KY             
迅杰              兆勁                                         政伸                
華上              麗臺                                         吉源-KY             
光麗-KY           吉祥全                                                           
元晶              憶聲                                                             
華冠              科風                                                             
裕豐              力特                                                             
寶徠              喬鼎                                                             
皇昌              正達                                                             
陽明              晟鈦                                                             
六福              聯德                                                             
康師傅-DR          同泰                                                             
聖馬丁-DR          新世紀                                                           
神州-DR           誠研                                                             
同方友友-DR          誠創                                                             
晨訊科-DR          嘉威                                                             
友佳-DR           聯合再生                                                         
中福              力銘                                                             
雷虎              亞太電                                                           
中視              太極                                                             
秋雨              茂林-KY                                                          
新利虹            誠美材                                                           
國光生            慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  全國電                                                           
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
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