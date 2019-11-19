◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧11月19日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 元大富櫃50 勝昱 新昕纖 合世 易威 大略-KY 元大美債7-10 健信 韋僑 杏昌 天良 元大美債1-3 前鼎 久陽 進階 南璋 群益15年IG科技債 安鈦克 東林 強生 勝昱 群益10年IG金融債 倉和 欣厚-KY 寶島科 萬國通 國泰5Y+新興債 九暘 友銓 東生華 飛寶企業 國泰1-5Y高收債 宏捷科 倉和 其祥-KY 精確 富邦全球高收債 燦星旅 三圓 德麥 宏易 國泰中國政金債5+ 信紘科 雙喜 世坤 唐鋒 富邦中政債0-1 力泰 世德 福盈科 FH中國政策債 理銘 泰茂 聯光通 凱基中國債3-10 亞都 精確 通訊-KY 凱基新興債10+ 老爺知 崇友 榮群 凱基科技債10+ 東凌-KY 至興 新零售 群益AAA-AA公司債 邁達康 大詠城 恩得利 群益15年EM主權債 綠河-KY 萬在 李洲 FH能源債 欣泰 健椿 凱柏實業 FH製藥債 大恭 元炬 FH新興企業債 永純 及成 群益中國政金債 泓瀚 和進 FH20年美債 雙邦 耀勝 FH中國信用債 康聯訊 倚強股份 凱基AAA至A公司債 台聯電 錦明 凱基金融債20+ 韋僑 鑫創 凱基美債25+ 威潤 宇環 國泰A級金融債 唐榮 廣寰科 富邦中國投等債 晉椿 點晶 富邦金融投等債 久陽 斐成 元大10年IG銀行債 強新 泰谷 FH公司債A3 松和 典範 FH次順位IG金融債 新零售 益通 FH美元信用債1-5Y 尼克森 振維 群益A級公司債 力新 迎輝 群益AAA-A醫療債 謚源 重鵬 中信美國公債20年 李洲 研勤 中信中國債7-10 凱柏實業 欣厚-KY 中信中國美元IG債 港建 兆遠 B新光美債1-3 及成 寶得利 B新光美債20+ 新洲 太欣 第一金美債20+ 耀勝 系統電 第一金金融債 10+ 倚強股份 天剛 第一金科技債 10+ 至寶電 世紀 永豐10年A公司債 宇環 華容 永豐15年金融債 點晶 建榮 永豐7-10年中國債 佳穎 立衛 凱基醫療保健債 雙鴻 天揚 凱基IG精選15+ 幸康 鈺創 凱基AAA-AA公司債 泰谷 佳總 台新美元銀行債 力致 合正 台新中國政策債 矽瑪 金利 新光15年IG金融債 重鵬 寶聯通 富邦新興投等債 富晶通 凱鈺 富邦歐洲銀行債 家登 德宏 中信美國市政債 元創精密 合邦 中信新興亞洲債 營邦 萬旭 中信EM主權債0-5 數字 久正 統一美債10年Aa-A 立衛 上揚 富邦全球保險債 合正 全譜 富邦全球能源債 彩富 易通展 永豐1-3年美公債 合邦 茂迪 永豐美國500大 訊達 元隆 群益1-5年IG債 亞通 沛亨 中信投資級公司債 上揚 九暘 中信全球電信債 旺玖 凱碩 中信美國公債0-1 元隆 全達 新光A-BBB電信債 神盾 保銳 合世 勁豐 越峰 易威 天正國際 商丞 天良 光菱 英格爾 南璋 星雲 士開 勝昱 宏捷科 昇益 萬國通 正淩 志嘉 飛寶企業 三圓 富裔 精確 昇益 燦星旅 宏易 力泰 富驛-KY 唐鋒 理銘 劍湖山 福盈科 富裔 德記 聯光通 安心 泰偉 通訊-KY 漢來美食 華義 統新 富驛-KY 昇華 榮群 易飛網 得利影 新零售 高野 鼎創達 恩得利 亞都 台境 李洲 老爺知 愛地雅 凱柏實業 滿心 邦泰 元炬 東凌-KY 及成 紅馬-KY 和進 全家 耀勝 詩肯 倚強股份 弘帆 錦明 關中 鑫創 大展證 宇環 誠品生活 廣寰科 泰偉 點晶 華義 斐成 大宇資 泰谷 得利影 典範 時報 益通 旭然 振維 鼎創達 迎輝 益張 重鵬 白紗科 研勤 捷必勝-KY 欣厚-KY 紅木-KY 兆遠 綠電 寶得利 霹靂 太欣 花王 系統電 欣雄 天剛 欣泰 世紀 富堡 華容 大汽電 建榮 合騏 立衛 天揚 鈺創 佳總 合正 金利 寶聯通 凱鈺 德宏 合邦 萬旭 久正 上揚 全譜 易通展 茂迪 元隆 沛亨 九暘 凱碩 全達 保銳 越峰 商丞 英格爾 士開 昇益 力泰 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 鼎創達 台境 愛地雅 邦泰