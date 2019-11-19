台北‧11月19日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 3081 聯亞 885 5457 宣德 810 3587 閎康 742 6538 倉和 726 1569 濱川 672 3217 優群 647 5347 世界 443 6121 新普 416 1795 美時 263 6290 良維 253 6238 勝麗 217 3105 穩懋 178 5289 宜鼎 154 8436 大江 143 6643 M31 128 6426 統新 126 8155 博智 124 6568 宏觀 86 006201元大富櫃50 75 5274 信驊 67 8299 群聯 48 3227 原相 33 6472 保瑞 21 8255 朋程 19 6679 鈺太 17 1565 精華 8 6147 頎邦 7 5904 寶雅 6 4105 東洋 1 5278 尚凡 0 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 5483 中美晶 -1692 6274 台燿 -822 8044 網家 -698 3324 雙鴻 -685 6488 環球晶 -540 5349 先豐 -522 6245 立端 -512 8431 匯鑽科 -429 6411 晶焱 -400 3131 弘塑 -361 8358 金居 -311 5439 高技 -288 3293 鈊象 -255 8086 宏捷科 -215 6138 茂達 -210 6683 雍智科技 -138 3479 安勤 -125 5263 智崴 -125 4953 緯軟 -80 8279 生展 -80 8446 華研 -73 6510 精測 -69 2732 六角 -66 6194 育富 -57 6462 神盾 -45 8048 德勝 -39 9951 皇田 -32 3374 精材 -30 5230 雷笛克 -20 6146 耕興 -14
◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名
鉅亨台北資料中心
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