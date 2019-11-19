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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧11月19日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
3081  聯亞           885  
5457  宣德           810  
3587  閎康           742  
6538  倉和           726  
1569  濱川           672  
3217  優群           647  
5347  世界           443  
6121  新普           416  
1795  美時           263  
6290  良維           253  
6238  勝麗           217  
3105  穩懋           178  
5289  宜鼎           154  
8436  大江           143  
6643  M31            128  
6426  統新           126  
8155  博智           124  
6568  宏觀            86  
006201元大富櫃50        75  
5274  信驊            67  
8299  群聯            48  
3227  原相            33  
6472  保瑞            21  
8255  朋程            19  
6679  鈺太            17  
1565  精華             8  
6147  頎邦             7  
5904  寶雅             6  
4105  東洋             1  
5278  尚凡             0  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
5483  中美晶       -1692  
6274  台燿          -822  
8044  網家          -698  
3324  雙鴻          -685  
6488  環球晶        -540  
5349  先豐          -522  
6245  立端          -512  
8431  匯鑽科        -429  
6411  晶焱          -400  
3131  弘塑          -361  
8358  金居          -311  
5439  高技          -288  
3293  鈊象          -255  
8086  宏捷科        -215  
6138  茂達          -210  
6683  雍智科技      -138  
3479  安勤          -125  
5263  智崴          -125  
4953  緯軟           -80  
8279  生展           -80  
8446  華研           -73  
6510  精測           -69  
2732  六角           -66  
6194  育富           -57  
6462  神盾           -45  
8048  德勝           -39  
9951  皇田           -32  
3374  精材           -30  
5230  雷笛克         -20  
6146  耕興           -14

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