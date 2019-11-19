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◆台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月19日 交易日  
  
◆當日淨買超                                   ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  
                           (張)       (張)                              (張)       (張)     
6274   台燿                     446       840 6147   頎邦                    -989     -1384  
5820   日盛金                   334      1051 5483   中美晶                  -620      1080  
1569   濱川                     246       652 6488   環球晶                  -472     -2255  
3234   光環                     214       -28 3260   威剛                    -408      -601  
6182   合晶                     185      -503 3227   原相                    -297       873  
5512   力麒                     185       183 4157   太景*-KY                -225     -1458  
6121   新普                     159       504 8069   元太                    -171     -1890  
6016   康和證                   154       757 6411   晶焱                    -158      -750  
1815   富喬                     127      -547 8040   九暘                    -146       -88  
5457   宣德                     123      -703 3483   力致                    -130       202  
8086   宏捷科                   118      -757 4147   中裕                    -125     -1771  
1752   南光                      89       235 6462   神盾                    -124     -2637  
6138   茂達                      87       100 6238   勝麗                    -118       405  
8176   智捷                      86       450 5498   凱崴                    -112       599  
5340   建榮                      85      -472 3191   和進                    -110      -153  
3630   新鉅科                    84      -629 3217   優群                    -107        32  
006201 元大富櫃50                83         0 4953   緯軟                    -101      -245  
8088   品安                      74       -88 5443   均豪                    -101      -251  
3551   世禾                      72        67 8924   大田                     -88      -240  
9951   皇田                      61       123 6188   廣明                     -76      -122  
5289   宜鼎                      54       166 8299   群聯                     -70     -1856  
3552   同致                      53       -19 6229   研通                     -66       -60  
3479   安勤                      50      -353 5272   笙科                     -65        27  
00695B 富邦美債7-10              48         0 8436   大江                     -64      -138  
8155   博智                      48       264 4401   東隆興                   -62      -131  
3548   兆利                      47       529 8044   網家                     -59      -679  
6223   旺矽                      45       -70 3707   漢磊                     -56      -655  
8240   華宏                      44        35 5609   中菲行                   -56      -151  
5274   信驊                      43       141 1795   美時                     -53       620  
6163   華電網                    43        11 5009   榮剛                     -53      -580  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股

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