◆台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月19日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 6274 台燿 446 840 6147 頎邦 -989 -1384 5820 日盛金 334 1051 5483 中美晶 -620 1080 1569 濱川 246 652 6488 環球晶 -472 -2255 3234 光環 214 -28 3260 威剛 -408 -601 6182 合晶 185 -503 3227 原相 -297 873 5512 力麒 185 183 4157 太景*-KY -225 -1458 6121 新普 159 504 8069 元太 -171 -1890 6016 康和證 154 757 6411 晶焱 -158 -750 1815 富喬 127 -547 8040 九暘 -146 -88 5457 宣德 123 -703 3483 力致 -130 202 8086 宏捷科 118 -757 4147 中裕 -125 -1771 1752 南光 89 235 6462 神盾 -124 -2637 6138 茂達 87 100 6238 勝麗 -118 405 8176 智捷 86 450 5498 凱崴 -112 599 5340 建榮 85 -472 3191 和進 -110 -153 3630 新鉅科 84 -629 3217 優群 -107 32 006201 元大富櫃50 83 0 4953 緯軟 -101 -245 8088 品安 74 -88 5443 均豪 -101 -251 3551 世禾 72 67 8924 大田 -88 -240 9951 皇田 61 123 6188 廣明 -76 -122 5289 宜鼎 54 166 8299 群聯 -70 -1856 3552 同致 53 -19 6229 研通 -66 -60 3479 安勤 50 -353 5272 笙科 -65 27 00695B 富邦美債7-10 48 0 8436 大江 -64 -138 8155 博智 48 264 4401 東隆興 -62 -131 3548 兆利 47 529 8044 網家 -59 -679 6223 旺矽 45 -70 3707 漢磊 -56 -655 8240 華宏 44 35 5609 中菲行 -56 -151 5274 信驊 43 141 1795 美時 -53 620 6163 華電網 43 11 5009 榮剛 -53 -580 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股