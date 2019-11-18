新聞
0

◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧11月18日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
-----------------------------------------------------------------------------------  
合世     晟楠     元大富櫃50          勝昱              新昕纖   合世                
易威     大略-KY  元大美債7-10          健信              韋僑     杏昌                
天良              元大美債1-3          前鼎              久陽     進階                
南璋              群益15年IG科技債          安鈦克            東林     強生                
勝昱              群益10年IG金融債          倉和              欣厚-KY  寶島科              
萬國通            國泰5Y+新興債          九暘              友銓     東生華              
飛寶企業          國泰1-5Y高收債          宏捷科            倉和     其祥-KY             
精確              富邦全球高收債          燦星旅            三圓     德麥                
宏易              國泰中國政金債5+          信紘科            雙喜     世坤                
唐鋒              富邦中政債0-1                            力泰     世德                
福盈科            FH中國政策債                            理銘     泰茂                
聯光通            凱基中國債3-10                            亞都     精確                
通訊-KY           凱基新興債10+                            老爺知   崇友                
榮群              凱基科技債10+                            東凌-KY  至興                
新零售            群益AAA-AA公司債                            邁達康   大詠城              
恩得利            群益15年EM主權債                            綠河-KY  萬在                
李洲              FH能源債                            欣泰     健椿                
凱柏實業          FH製藥債                                     大恭                
元炬              FH新興企業債                                     永純                
及成              群益中國政金債                                     雙邦                
和進              FH20年美債                                     康聯訊              
耀勝              FH中國信用債                                     台聯電              
倚強股份          凱基AAA至A公司債                                     韋僑                
錦明              凱基金融債20+                                     威潤                
鑫創              凱基美債25+                                     唐榮                
宇環              國泰A級金融債                                     晉椿                
廣寰科            富邦中國投等債                                     久陽                
點晶              富邦金融投等債                                     強新                
斐成              元大10年IG銀行債                                     松和                
泰谷              FH公司債A3                                     新零售              
典範              FH次順位IG金融債                                     尼克森              
益通              FH美元信用債1-5Y                                     力新                
振維              群益A級公司債                                     謚源                
迎輝              群益AAA-A醫療債                                     李洲                
重鵬              中信美國公債20年                                     凱柏實業            
研勤              中信中國債7-10                                     港建                
欣厚-KY           中信中國美元IG債                                     及成                
兆遠              B新光美債1-3                                     新洲                
寶得利            B新光美債20+                                     耀勝                
太欣              第一金美債20+                                     倚強股份            
系統電            第一金金融債 10+                                     至寶電              
天剛              第一金科技債 10+                                     宇環                
世紀              永豐10年A公司債                                     點晶                
華容              永豐15年金融債                                     佳穎                
建榮              永豐7-10年中國債                                     雙鴻                
立衛              凱基醫療保健債                                     幸康                
天揚              凱基IG精選15+                                     泰谷                
鈺創              凱基AAA-AA公司債                                     熱映                
佳總              台新美元銀行債                                     哲固                
合正              台新中國政策債                                     力致                
金利              新光15年IG金融債                                     矽瑪                
寶聯通            富邦新興投等債                                     重鵬                
凱鈺              富邦歐洲銀行債                                     富晶通              
德宏              中信美國市政債                                     家登                
合邦              中信新興亞洲債                                     元創精密            
萬旭              中信EM主權債0-5                                     營邦                
久正              統一美債10年Aa-A                                     數字                
上揚              富邦全球保險債                                     立衛                
全譜              富邦全球能源債                                     合正                
易通展            永豐1-3年美公債                                     彩富                
茂迪              永豐美國500大                                     合邦                
元隆              群益1-5年IG債                                     訊達                
沛亨              中信投資級公司債                                     亞通                
九暘              中信全球電信債                                     上揚                
凱碩              中信美國公債0-1                                     旺玖                
全達              新光A-BBB電信債                                     元隆                
奧斯特            合世                                         神盾                
保銳              易威                                         勁豐                
越峰              天良                                         天正國際            
商丞              南璋                                         光菱                
英格爾            勝昱                                         星雲                
士開              萬國通                                       奧斯特              
昇益              飛寶企業                                     宏捷科              
志嘉              精確                                         正淩                
富裔              宏易                                         三圓                
燦星旅            唐鋒                                         昇益                
富驛-KY           福盈科                                       力泰                
劍湖山            聯光通                                       理銘                
德記              通訊-KY                                      富裔                
泰偉              統新                                         安心                
華義              榮群                                         漢來美食            
昇華              新零售                                       富驛-KY             
得利影            恩得利                                       易飛網              
鼎創達            李洲                                         高野                
台境              凱柏實業                                     亞都                
愛地雅            元炬                                         老爺知              
邦泰              及成                                         滿心                
                  和進                                         東凌-KY             
                  耀勝                                         紅馬-KY             
                  倚強股份                                     全家                
                  錦明                                         詩肯                
                  鑫創                                         弘帆                
                  宇環                                         關中                
                  廣寰科                                       大展證              
                  點晶                                         誠品生活            
                  斐成                                         泰偉                
                  泰谷                                         華義                
                  典範                                         大宇資              
                  益通                                         得利影              
                  振維                                         時報                
                  迎輝                                         旭然                
                  重鵬                                         鼎創達              
                  研勤                                         益張                
                  家登                                         白紗科              
                  欣厚-KY                                      捷必勝-KY            
                  兆遠                                         紅木-KY             
                  寶得利                                       鉅邁                
                  太欣                                         綠電                
                  系統電                                       霹靂                
                  天剛                                         花王                
                  世紀                                         欣雄                
                  華容                                         欣泰                
                  建榮                                         富堡                
                  立衛                                         大汽電              
                  天揚                                         合騏                
                  鈺創                                                             
                  佳總                                                             
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  寶聯通                                                           
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  合邦                                                             
                  萬旭                                                             
                  久正                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  力泰                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  台境                                                             
                  愛地雅                                                           
                  邦泰

相關個股

留言載入中...P

相關新聞