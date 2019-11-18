◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月18日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 富邦發達 國泰中國A50反1 元大中型100 佳和 昶和 天仁 元大台灣50正2 國泰20年美債正2 國泰美國道瓊反1 元大電子 本盟 大統新創 興泰 國泰美國道瓊 元大S&P黃金正2 富邦NASDAQ反1 元大台商50 首利 本盟 宏亞 富邦臺灣加權正2 大飲 元大美債20正2 元大MSCI金融 華通 銘旺科 地球 富邦VIX 宏洲 富邦摩台 楠梓電 旭隼 恆大 達欣工 嘉裕 富邦發達 精元 遠雄來 新紡 長榮 東華 永豐臺灣加權 銘旺科 統領 大將 大魯閣 富邦台50 大毅 威宏-KY 偉全 立益 富邦日本 揚智 泰昇-KY 聚隆 佳和 國泰日經225 京鼎 昶和 聯發 元大歐洲50 健策 大統新創 昶和 元大日經225 世芯-KY 江申 本盟 國泰美國道瓊 太極 亞崴 正道 富邦臺灣加權正2 茂林-KY 程泰 瑞利 元大美元指數 臻鼎-KY 吉茂 正峰新 兆豐藍籌30反1 立積 百達-KY 億泰 富邦公司治理 眾達-KY 榮星 懷特 國泰股利精選30 訊連 台硝 士紙 元大S&P日圓反1 科嘉-KY 元禎 燁興 富邦歐洲 定穎 永記 千興 FH彭博新興債 台表科 毛寶 威致 元大台灣高息低波 聯嘉 展宇 華豐 群益道瓊美國地產 矽力-KY 三福化 首利 FH富時高息低波 訊芯-KY 高興昌 麗正 國泰RMB短期報酬 緯穎 東明-KY 東訊 富邦臺灣中小 國產 鑫永銓 錸德 新光內需收益 杜康-DR 六暉-KY 倫飛 FH美國金融股 慶豐富 宏旭-KY 虹光 元大US高息特別股 潤泰材 隴華 威盛 新光中國政金綠債 鈺齊-KY 翔耀 浩鑫 新光投等債15+ 太空梭 國碩 新光ICE美國權值 立萬利 銘旺科 大飲 聯德 統懋 宏洲 泰碩 翔耀 嘉裕 玉晶光 太空梭 東華 安馳 兆勁 大魯閣 世芯-KY 麗臺 立益 穎漢 吉祥全 佳和 立積 憶聲 聯發 迎廣 科風 昶和 全國電 力特 本盟 愛山林 喬鼎 正道 皇昌 正達 瑞利 遠雄來 晟鈦 正峰新 夏都 聯德 億泰 寒舍 同泰 艾美特-KY 雲品 新世紀 懷特 欣欣 誠研 士紙 統領 誠創 燁興 客思達-KY 嘉威 千興 日成-KY 聯合再生 威致 格威傳媒 力銘 華豐 康師傅-DR 亞太電 首利 神州-DR 太極 麗正 友佳-DR 茂林-KY 東訊 欣天然 誠美材 錸德 新海 奕智博 倫飛 秋雨 慧友 虹光 欣高 悠克 威盛 jpp-KY 友勁 浩鑫 台數科 百一 國碩 必應 捷泰 銘旺科 科定 天瀚 統懋 三能-KY 迅杰 翔耀 基勝-KY 華上 太空梭 泰昇-KY 光麗-KY 兆勁 政伸 元晶 麗臺 吉源-KY 華冠 吉祥全 裕豐 憶聲 寶徠 科風 皇昌 力特 陽明 喬鼎 六福 正達 康師傅-DR 晟鈦 聖馬丁-DR 聯德 神州-DR 同泰 同方友友-DR 新世紀 晨訊科-DR 誠研 友佳-DR 誠創 中福 嘉威 雷虎 聯合再生 中視 力銘 秋雨 亞太電 新利虹 太極 國光生 茂林-KY 誠美材 奕智博 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 全國電 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇昌 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生 威宏-KY