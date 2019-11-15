◆台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月15日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 3105 穩懋 606 130 5483 中美晶 -440 2216 6147 頎邦 517 -1282 6488 環球晶 -406 -806 5347 世界 492 138 8069 元太 -309 -2584 5820 日盛金 382 187 5457 宣德 -237 -788 5498 凱崴 300 949 6182 合晶 -194 -1245 3078 僑威 290 573 5905 南仁湖 -189 -1345 3227 原相 270 1079 4147 中裕 -186 -1869 1795 美時 197 716 8299 群聯 -162 -1724 8086 宏捷科 192 -1116 3217 優群 -127 -207 8415 大國鋼 155 701 5349 先豐 -118 -484 4743 合一 125 30 6679 鈺太 -117 -19 1752 南光 108 113 3710 連展投控 -113 -105 6138 茂達 106 315 4728 雙美 -112 -199 5530 龍巖 106 105 6126 信音 -110 62 3511 矽瑪 102 -836 6462 神盾 -106 -2270 6016 康和證 100 431 8076 伍豐 -86 -138 3324 雙鴻 99 -539 3260 威剛 -84 42 4974 亞泰 97 726 3293 鈊象 -78 -72 8155 博智 86 646 5009 榮剛 -77 -556 4707 磐亞 81 47 6438 迅得 -77 344 8176 智捷 80 416 5475 德宏 -70 -211 8040 九暘 79 64 3630 新鉅科 -66 -832 8240 華宏 64 23 6411 晶焱 -66 -1010 6173 信昌電 63 -106 4991 環宇-KY -57 -730 5609 中菲行 60 -123 8436 大江 -56 -51 3526 凡甲 58 -209 3691 碩禾 -56 -38 6426 統新 57 107 6510 精測 -52 -49 8406 金可-KY 54 130 5371 中光電 -49 -445 6472 保瑞 53 -25 4123 晟德 -47 -266 4702 中美實 53 53 1785 光洋科 -45 -420 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股