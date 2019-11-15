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◆台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月15日 交易日  
  
◆當日淨買超                                   ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  
                           (張)       (張)                              (張)       (張)     
3105   穩懋                     606       130 5483   中美晶                  -440      2216  
6147   頎邦                     517     -1282 6488   環球晶                  -406      -806  
5347   世界                     492       138 8069   元太                    -309     -2584  
5820   日盛金                   382       187 5457   宣德                    -237      -788  
5498   凱崴                     300       949 6182   合晶                    -194     -1245  
3078   僑威                     290       573 5905   南仁湖                  -189     -1345  
3227   原相                     270      1079 4147   中裕                    -186     -1869  
1795   美時                     197       716 8299   群聯                    -162     -1724  
8086   宏捷科                   192     -1116 3217   優群                    -127      -207  
8415   大國鋼                   155       701 5349   先豐                    -118      -484  
4743   合一                     125        30 6679   鈺太                    -117       -19  
1752   南光                     108       113 3710   連展投控                -113      -105  
6138   茂達                     106       315 4728   雙美                    -112      -199  
5530   龍巖                     106       105 6126   信音                    -110        62  
3511   矽瑪                     102      -836 6462   神盾                    -106     -2270  
6016   康和證                   100       431 8076   伍豐                     -86      -138  
3324   雙鴻                      99      -539 3260   威剛                     -84        42  
4974   亞泰                      97       726 3293   鈊象                     -78       -72  
8155   博智                      86       646 5009   榮剛                     -77      -556  
4707   磐亞                      81        47 6438   迅得                     -77       344  
8176   智捷                      80       416 5475   德宏                     -70      -211  
8040   九暘                      79        64 3630   新鉅科                   -66      -832  
8240   華宏                      64        23 6411   晶焱                     -66     -1010  
6173   信昌電                    63      -106 4991   環宇-KY                  -57      -730  
5609   中菲行                    60      -123 8436   大江                     -56       -51  
3526   凡甲                      58      -209 3691   碩禾                     -56       -38  
6426   統新                      57       107 6510   精測                     -52       -49  
8406   金可-KY                   54       130 5371   中光電                   -49      -445  
6472   保瑞                      53       -25 4123   晟德                     -47      -266  
4702   中美實                    53        53 1785   光洋科                   -45      -420  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股

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