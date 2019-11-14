台北‧11月14日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 6188 廣明 2547 6538 倉和 1275 8155 博智 884 6138 茂達 627 3081 聯亞 394 3078 僑威 294 5457 宣德 280 6121 新普 269 6679 鈺太 200 6472 保瑞 191 3587 閎康 187 8255 朋程 158 6643 M31 121 1795 美時 120 5347 世界 113 6510 精測 78 8299 群聯 77 6426 統新 70 4107 邦特 70 6683 雍智科技 49 3131 弘塑 40 4947 昂寶-KY 26 6238 勝麗 23 5904 寶雅 19 8444 綠河-KY 10 6568 宏觀 5 5274 信驊 3 4721 美琪瑪 1 4726 永昕 0 4728 雙美 0 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 5483 中美晶 -2993 3374 精材 -1737 6274 台燿 -1198 6290 良維 -1104 8044 網家 -1062 3324 雙鴻 -880 8086 宏捷科 -658 5349 先豐 -618 6488 環球晶 -601 5439 高技 -472 3483 力致 -417 4991 環宇-KY -394 6147 頎邦 -293 3105 穩懋 -255 6245 立端 -185 3293 鈊象 -157 4953 緯軟 -151 8431 匯鑽科 -126 3558 神準 -123 6462 神盾 -109 8358 金居 -104 5263 智崴 -100 8048 德勝 -94 3083 網龍 -91 9951 皇田 -89 8279 生展 -87 8436 大江 -54 4528 江興鍛 -45 3529 力旺 -37 5230 雷笛克 -35
◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名
鉅亨台北資料中心
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