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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧11月14日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
6188  廣明          2547  
6538  倉和          1275  
8155  博智           884  
6138  茂達           627  
3081  聯亞           394  
3078  僑威           294  
5457  宣德           280  
6121  新普           269  
6679  鈺太           200  
6472  保瑞           191  
3587  閎康           187  
8255  朋程           158  
6643  M31            121  
1795  美時           120  
5347  世界           113  
6510  精測            78  
8299  群聯            77  
6426  統新            70  
4107  邦特            70  
6683  雍智科技        49  
3131  弘塑            40  
4947  昂寶-KY         26  
6238  勝麗            23  
5904  寶雅            19  
8444  綠河-KY         10  
6568  宏觀             5  
5274  信驊             3  
4721  美琪瑪           1  
4726  永昕             0  
4728  雙美             0  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
5483  中美晶       -2993  
3374  精材         -1737  
6274  台燿         -1198  
6290  良維         -1104  
8044  網家         -1062  
3324  雙鴻          -880  
8086  宏捷科        -658  
5349  先豐          -618  
6488  環球晶        -601  
5439  高技          -472  
3483  力致          -417  
4991  環宇-KY       -394  
6147  頎邦          -293  
3105  穩懋          -255  
6245  立端          -185  
3293  鈊象          -157  
4953  緯軟          -151  
8431  匯鑽科        -126  
3558  神準          -123  
6462  神盾          -109  
8358  金居          -104  
5263  智崴          -100  
8048  德勝           -94  
3083  網龍           -91  
9951  皇田           -89  
8279  生展           -87  
8436  大江           -54  
4528  江興鍛         -45  
3529  力旺           -37  
5230  雷笛克         -35

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