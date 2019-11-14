智慧型手機廠商宏達電（HTC）11 月 12 日宣布與加密貨幣交易所幣安合作，共同推出首支「支援幣安鏈」的區塊鏈手機———「EXODUS 1 幣安版」。

幣安版本的區塊鏈手機將很快能在 HTC EXODUS 的官方網站上進行購買。目前售價設定為 599 美元，接受同等值的加密貨幣購買。除此之外，幣安還將提供等值 5 萬美金的 BNB 作為空投獎金，以獎勵早鳥用戶。

先前普通版 EXODUS 1 的內置錢包 Zion Vault 僅可支援交易區塊鏈瀏覽器 Brave 的原生代幣 BAT，以及 MakerDAO 穩定幣 DAI 等類 ERC-20 協議的代幣。

然而，根據幣安官網指出，這次推出的 EXODUS 1 幣安版還可以支援幣安鏈上的代幣，用戶還可以直接在幣安去中心化交易平台（Binance DEX）上交易。HTC 去中心化長陳信生（Phil Chen）就表示，幣安的「無國界」願景也同樣是 EXODUS 一直渴望實現的目標。

我們和全球最大型、流動性最高的加密貨幣交易所合作，且採用最小化信任原則，允許用戶持有私鑰來掌管自己的比特幣節點。相信雙方合作夥伴關係將為數位貨幣的交易和互動帶來全新的應用場景。

與此同時，幣安執行長趙長鵬表示，智慧型手機是搭載冷錢包最適合的設備，操作簡單之外，用戶還可以隨身攜帶。除此之外，每台手機都可以是加密貨幣的 POS 終端、支付設備，而無需其他中介機構。趙長鵬繼續說道，

這個影響極為深遠。最具革新性的智能手機製造廠商全都爭相整合加密貨幣應用，予以實現大規模的落地場景和無縫應用。我們很高興能夠與 HTC EXODUS 合作，並為之提供支持，讓用戶輕鬆訪問幣安鏈和幣安 DEX，幫助人們隨時隨地交易加密貨幣。

區塊客先前報導，HTC 繼去年發表旗艦款區塊鏈手機 EXODUS 1 之後，再於上個月推出平價版 EXODUS 1s。作為首支原生支援完整比特幣節點的區塊鏈手機，用戶可將完整的比特幣帳本儲存在記憶卡上（另購置約 400GB 以上容量的 SD 卡），而不再需要中心化的第三方服務，即可驗證和進行加密貨幣交易，應用能力更勝於前一代。

這篇文章 幣安攜手宏達電合推聯名款區塊鏈手機——「EXODUS 1 幣安版」 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』