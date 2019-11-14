洲際交易所（ICE）旗下比特幣期貨交易平台 Bakkt 的營運長 Adam White 昨（12）日表示，為了回應客戶需求，「我們打算提供以現金結算的期貨合約」，並預計在 2020 年之前推出。目前為止，只有芝商所（CME）在美國提供以現金結算的比特幣期貨合約。

消息人士隨後向媒體揭示，即將推出的「現金結算月度期貨合約」將由該公司位於新加坡的結算所 ICE Clear Singapore 提供，並在 ICE Futures Singapore 上交易。

換言之，這項擬議中的產品將類似於 ICE Clear US 當前提供的實物交割比特幣期貨合約，即凡是全球範圍內的期貨交易者，只要與該公司簽約即可訪問該產品。Adam White 表示，新產品將使用 Bakkt 實際交割比特幣期貨合約所提供的數據。

儘管 Bakkt 將產品上線期限設定在今年年底之前，但消息人士稱，該公司目前和新加坡金融管理局（MAS）仍處於討論階段。

區塊客昨日報導，Bakkt 透過官方部落格宣布推出機構級託管業務，Pantera Capital、Galaxy Digital、Tagomi 是首批託管服務的客戶，該公司更預告，接下來幾週內將會有更多機構級客戶使用 Bakkt 的託管服務。

這篇文章 Bakkt 擬在新國推「現金結算」比特幣期貨？ 消息：正進行監管溝通 最早出現於 區塊客。

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