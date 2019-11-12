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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧11月12日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     晟楠     元大美債7-10          勝昱              新昕纖   合世                
易威     大略-KY  富邦中國政策債          宏易              韋僑     杏昌                
天良              元大美債1-3          安鈦克            久陽     進階                
南璋              群益15年IG科技債          燦星旅            東林     大學光              
勝昱              群益10年IG金融債                            欣厚-KY  強生                
萬國通            國泰5Y+新興債                            友銓     寶島科              
飛寶企業          國泰1-5Y高收債                            倉和     東生華              
精確              富邦全球高收債                            三圓     其祥-KY             
宏易              國泰中國政金債5+                            雙喜     德麥                
唐鋒              富邦中政債0-1                            力泰     世坤                
福盈科            FH中國政策債                            理銘     世德                
聯光通            凱基中國債3-10                            亞都     泰茂                
通訊-KY           凱基新興債10+                            老爺知   精確                
榮群              凱基科技債10+                            東凌-KY  崇友                
新零售            群益AAA-AA公司債                            邁達康   至興                
恩得利            群益15年IG公用債                            綠河-KY  大詠城              
李洲              群益15年EM主權債                            欣泰     萬在                
凱柏實業          FH能源債                                     健椿                
元炬              FH製藥債                                     大恭                
及成              FH新興企業債                                     永純                
和進              群益中國政金債                                     雙邦                
耀勝              FH20年美債                                     致振                
倚強股份          FH中國信用債                                     康聯訊              
錦明              凱基AAA至A公司債                                     台聯電              
鑫創              凱基金融債20+                                     威潤                
宇環              凱基美債25+                                     唐榮                
廣寰科            國泰A級金融債                                     晉椿                
點晶              富邦中國投等債                                     久陽                
斐成              富邦金融投等債                                     強新                
泰谷              FH公司債A3                                     松和                
典範              FH次順位IG金融債                                     有益                
益通              FH美元信用債1-5Y                                     新零售              
振維              群益A級公司債                                     尼克森              
迎輝              群益AAA-A醫療債                                     力新                
重鵬              中信中國債7-10                                     謚源                
研勤              中信中國美元IG債                                     李洲                
欣厚-KY           B新光美債1-3                                     凱柏實業            
兆遠              B新光美債20+                                     港建                
寶得利            第一金美債20+                                     及成                
太欣              第一金金融債 10+                                     新洲                
系統電            第一金科技債 10+                                     耀勝                
天剛              永豐10年A公司債                                     倚強股份            
世紀              永豐15年金融債                                     至寶電              
華容              永豐7-10年中國債                                     宇環                
建榮              凱基醫療保健債                                     點晶                
立衛              凱基IG精選15+                                     雙鴻                
天揚              凱基AAA-AA公司債                                     幸康                
鈺創              台新美元銀行債                                     泰谷                
佳總              台新中國政策債                                     熱映                
合正              新光15年IG金融債                                     哲固                
金利              富邦新興投等債                                     力致                
寶聯通            富邦歐洲銀行債                                     矽瑪                
凱鈺              中信新興亞洲債                                     重鵬                
德宏              中信EM主權債0-5                                     富晶通              
合邦              統一美債10年Aa-A                                     家登                
萬旭              富邦全球保險債                                     元創精密            
久正              富邦全球能源債                                     營邦                
上揚              永豐1-3年美公債                                     湯石照明            
全譜              永豐美國500大                                     數字                
易通展            群益1-5年IG債                                     桂盟                
茂迪              中信投資級公司債                                     立衛                
元隆              中信全球電信債                                     合正                
沛亨              中信美國公債0-1                                     彩富                
九暘              合世                                         合邦                
凱碩              易威                                         訊達                
全達              天良                                         亞通                
奧斯特            南璋                                         上揚                
保銳              勝昱                                         旺玖                
越峰              萬國通                                       元隆                
商丞              飛寶企業                                     勁豐                
英格爾            精確                                         光菱                
士開              宏易                                         奧斯特              
昇益              唐鋒                                         宏捷科              
志嘉              福盈科                                       正淩                
富裔              聯光通                                       三圓                
燦星旅            通訊-KY                                      昇益                
富驛-KY           榮群                                         力泰                
劍湖山            新零售                                       理銘                
德記              恩得利                                       富裔                
泰偉              李洲                                         惠普                
華義              凱柏實業                                     安心                
昇華              元炬                                         漢來美食            
得利影            及成                                         富驛-KY             
鼎創達            和進                                         易飛網              
台境              耀勝                                         高野                
愛地雅            倚強股份                                     亞都                
邦泰              錦明                                         老爺知              
                  鑫創                                         滿心                
                  宇環                                         東凌-KY             
                  廣寰科                                       紅馬-KY             
                  點晶                                         德記                
                  斐成                                         全家                
                  泰谷                                         詩肯                
                  典範                                         弘帆                
                  益通                                         關中                
                  振維                                         大展證              
                  迎輝                                         誠品生活            
                  重鵬                                         泰偉                
                  研勤                                         華義                
                  欣厚-KY                                      大宇資              
                  兆遠                                         得利影              
                  寶得利                                       時報                
                  太欣                                         旭然                
                  系統電                                       鼎創達              
                  天剛                                         益張                
                  世紀                                         白紗科              
                  華容                                         捷必勝-KY            
                  建榮                                         紅木-KY             
                  立衛                                         鉅邁                
                  天揚                                         綠電                
                  鈺創                                         霹靂                
                  佳總                                         花王                
                  合正                                         欣雄                
                  金利                                         欣泰                
                  寶聯通                                       富堡                
                  凱鈺                                         大汽電              
                  德宏                                         合騏                
                  合邦                                                             
                  萬旭                                                             
                  久正                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  佳邦                                                             
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
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                  鑫龍騰                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  力泰                                                             
                  志嘉                                                             
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                  華研                                                             
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