◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧11月12日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 元大美債7-10 勝昱 新昕纖 合世 易威 大略-KY 富邦中國政策債 宏易 韋僑 杏昌 天良 元大美債1-3 安鈦克 久陽 進階 南璋 群益15年IG科技債 燦星旅 東林 大學光 勝昱 群益10年IG金融債 欣厚-KY 強生 萬國通 國泰5Y+新興債 友銓 寶島科 飛寶企業 國泰1-5Y高收債 倉和 東生華 精確 富邦全球高收債 三圓 其祥-KY 宏易 國泰中國政金債5+ 雙喜 德麥 唐鋒 富邦中政債0-1 力泰 世坤 福盈科 FH中國政策債 理銘 世德 聯光通 凱基中國債3-10 亞都 泰茂 通訊-KY 凱基新興債10+ 老爺知 精確 榮群 凱基科技債10+ 東凌-KY 崇友 新零售 群益AAA-AA公司債 邁達康 至興 恩得利 群益15年IG公用債 綠河-KY 大詠城 李洲 群益15年EM主權債 欣泰 萬在 凱柏實業 FH能源債 健椿 元炬 FH製藥債 大恭 及成 FH新興企業債 永純 和進 群益中國政金債 雙邦 耀勝 FH20年美債 致振 倚強股份 FH中國信用債 康聯訊 錦明 凱基AAA至A公司債 台聯電 鑫創 凱基金融債20+ 威潤 宇環 凱基美債25+ 唐榮 廣寰科 國泰A級金融債 晉椿 點晶 富邦中國投等債 久陽 斐成 富邦金融投等債 強新 泰谷 FH公司債A3 松和 典範 FH次順位IG金融債 有益 益通 FH美元信用債1-5Y 新零售 振維 群益A級公司債 尼克森 迎輝 群益AAA-A醫療債 力新 重鵬 中信中國債7-10 謚源 研勤 中信中國美元IG債 李洲 欣厚-KY B新光美債1-3 凱柏實業 兆遠 B新光美債20+ 港建 寶得利 第一金美債20+ 及成 太欣 第一金金融債 10+ 新洲 系統電 第一金科技債 10+ 耀勝 天剛 永豐10年A公司債 倚強股份 世紀 永豐15年金融債 至寶電 華容 永豐7-10年中國債 宇環 建榮 凱基醫療保健債 點晶 立衛 凱基IG精選15+ 雙鴻 天揚 凱基AAA-AA公司債 幸康 鈺創 台新美元銀行債 泰谷 佳總 台新中國政策債 熱映 合正 新光15年IG金融債 哲固 金利 富邦新興投等債 力致 寶聯通 富邦歐洲銀行債 矽瑪 凱鈺 中信新興亞洲債 重鵬 德宏 中信EM主權債0-5 富晶通 合邦 統一美債10年Aa-A 家登 萬旭 富邦全球保險債 元創精密 久正 富邦全球能源債 營邦 上揚 永豐1-3年美公債 湯石照明 全譜 永豐美國500大 數字 易通展 群益1-5年IG債 桂盟 茂迪 中信投資級公司債 立衛 元隆 中信全球電信債 合正 沛亨 中信美國公債0-1 彩富 九暘 合世 合邦 凱碩 易威 訊達 全達 天良 亞通 奧斯特 南璋 上揚 保銳 勝昱 旺玖 越峰 萬國通 元隆 商丞 飛寶企業 勁豐 英格爾 精確 光菱 士開 宏易 奧斯特 昇益 唐鋒 宏捷科 志嘉 福盈科 正淩 富裔 聯光通 三圓 燦星旅 通訊-KY 昇益 富驛-KY 榮群 力泰 劍湖山 新零售 理銘 德記 恩得利 富裔 泰偉 李洲 惠普 華義 凱柏實業 安心 昇華 元炬 漢來美食 得利影 及成 富驛-KY 鼎創達 和進 易飛網 台境 耀勝 高野 愛地雅 倚強股份 亞都 邦泰 錦明 老爺知 鑫創 滿心 宇環 東凌-KY 廣寰科 紅馬-KY 點晶 德記 斐成 全家 泰谷 詩肯 典範 弘帆 益通 關中 振維 大展證 迎輝 誠品生活 重鵬 泰偉 研勤 華義 欣厚-KY 大宇資 兆遠 得利影 寶得利 時報 太欣 旭然 系統電 鼎創達 天剛 益張 世紀 白紗科 華容 捷必勝-KY 建榮 紅木-KY 立衛 鉅邁 天揚 綠電 鈺創 霹靂 佳總 花王 合正 欣雄 金利 欣泰 寶聯通 富堡 凱鈺 大汽電 德宏 合騏 合邦 萬旭 久正 上揚 全譜 易通展 茂迪 佳邦 元隆 沛亨 九暘 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 鑫龍騰 士開 昇益 力泰 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 華研 鼎創達 台境 愛地雅 邦泰