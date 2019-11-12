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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月12日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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富邦發達 國泰美國道瓊反1 元大台商50          佳和              昶和     天仁     元大台灣50正2   
國泰20年美債正2 富邦NASDAQ反1 富邦摩台          本盟              大統新創 興泰     國泰美國道瓊   
元大S&P黃金正2 元大美債20正2 富邦發達          華廣              本盟     宏亞     富邦NASDAQ正2   
大飲              元大MSCI台灣          首利              銘旺科   地球     富邦臺灣加權正2   
宏洲              永豐臺灣加權          楠梓電            旭隼     恆大     富邦VIX    
嘉裕              富邦日本          精元              遠雄來   新紡     國泰美國道瓊正2   
東華              國泰日經225          銘旺科            統領     大將     達欣工     
大魯閣            元大歐洲50          大毅              威宏-KY  怡華     長榮       
立益              元大日經225          吉祥全            泰昇-KY  偉全                
佳和              國泰美國道瓊          東貝                       聚隆                
聯發              元大美元指數          揚智                       昶和                
昶和              兆豐藍籌30反1          京鼎                       大統新創            
本盟              元大S&P日圓反1          健策                       亞崴                
正道              富邦歐洲          世芯-KY                    程泰                
瑞利              FH彭博新興債          太極                       吉茂                
正峰新            群益道瓊美國地產          茂林-KY                    百達-KY             
億泰              國泰RMB短期報酬          立積                       榮星                
懷特              新光內需收益          傳奇                       台硝                
士紙              FH美國金融股          科嘉-KY                    元禎                
燁興              新光中國政金綠債          定穎                       永記                
千興              新光投等債15+          台表科                     毛寶                
威致              新光ICE美國權值          聯嘉                       展宇                
華豐              國泰美國道瓊正2          訊芯-KY                    三福化              
首利              大飲              緯穎                       高興昌              
麗正              興泰              國產                       春雨                
東訊              宏洲              工信                       東明-KY             
錸德              嘉裕              杜康-DR                    鑫永銓              
倫飛              東華              慶豐富                     六暉-KY             
虹光              大魯閣            潤泰材                     宏旭-KY             
威盛              立益              鈺齊-KY                    隴華                
浩鑫              佳和                                         翔耀                
國碩              聯發                                         太空梭              
銘旺科            昶和                                         立萬利              
統懋              本盟                                         聯德                
翔耀              正道                                         泰碩                
太空梭            瑞利                                         玉晶光              
兆勁              正峰新                                       安馳                
麗臺              億泰                                         世芯-KY             
吉祥全            和益                                         穎漢                
憶聲              懷特                                         立積                
科風              士紙                                         迎廣                
力特              燁興                                         嘉聯益              
喬鼎              千興                                         全國電              
正達              威致                                         愛山林              
晟鈦              華豐                                         皇昌                
聯德              首利                                         遠雄來              
新世紀            麗正                                         夏都                
誠研              東訊                                         寒舍                
誠創              錸德                                         雲品                
嘉威              倫飛                                         欣欣                
聯合再生          虹光                                         統領                
力銘              威盛                                         客思達-KY            
亞太電            浩鑫                                         凱羿-KY             
達能              國碩                                         日成-KY             
太極              銘旺科                                       格威傳媒            
誠美材            統懋                                         康師傅-DR            
奕智博            翔耀                                         神州-DR             
慧友              太空梭                                       友佳-DR             
悠克              兆勁                                         欣天然              
友勁              麗臺                                         新海                
百一              吉祥全                                       秋雨                
捷泰              憶聲                                         欣高                
天瀚              科風                                         jpp-KY              
迅杰              力特                                         台數科              
華上              喬鼎                                         必應                
光麗-KY           正達                                         三能-KY             
元晶              晟鈦                                         基勝-KY             
華冠              聯德                                         波力-KY             
裕豐              新世紀                                       泰昇-KY             
寶徠              誠研                                         政伸                
皇昌              誠創                                         吉源-KY             
陽明              嘉威                                                             
六福              聯合再生                                                         
康師傅-DR          力銘                                                             
聖馬丁-DR          亞太電                                                           
神州-DR           達能                                                             
同方友友-DR          太極                                                             
晨訊科-DR          誠美材                                                           
友佳-DR           奕智博                                                           
中福              慧友                                                             
雷虎              悠克                                                             
中視              友勁                                                             
秋雨              百一                                                             
新利虹            捷泰                                                             
國光生            天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生

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