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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧11月12日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0059   富邦金融             19227       973  1976.05  
0058   富邦發達             10799       696  1551.58  
0057   富邦摩台             24267      5027   482.73  
00729R 第一金工業30反1       2812       598   470.23  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00733  富邦臺灣中小         20774      6466   321.28  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
00770  國泰北美科技          4245      1458   291.15  
00667  元大韓國              2588       929   278.58  
00702  國泰標普低波高息     13311      5188   256.57  
00757  統一FANG+            12309      4994   246.48  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
00743  國泰中國A150         16949      8847   191.58  
00735  國泰臺韓科技         11051      5789   190.90  
00852L 國泰美國道瓊正2      16833     13365   125.95  
0051   元大中型100          11298      9000   125.53  
00663L 國泰臺灣加權正2       3558      3309   107.52  
0054   元大台商50           10584     10624    99.62  
0055   元大MSCI金融         34837     35654    97.71  
008201 BP上證50              1451      1549    93.67  
00649  FH香港                3980      4272    93.16  
006206 元大上證50          110342    120778    91.36  
00681R 元大美債20反1         6348      7094    89.48  
0053   元大電子              4655      5488    84.82  
00714  群益道瓊美國地產      4464      5567    80.19  
00707R 元大S&P日圓反1        3763      4855    77.51  
00739  元大MSCI A股         94054    126488    74.36  
006207 FH滬深               66788     91892    72.68  
00763U 國票道瓊銅            2048      3065    66.82

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