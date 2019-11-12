◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月12日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 2313 華通 6077 17830 3481 群創 -12451 -6378 3037 欣興 4681 5956 00637L 元大滬深300正2 -11008 0 00655L 國泰中國A50正2 3436 0 2881B 富邦金乙特 -8204 0 4938 和碩 2692 13753 2888 新光金 -6402 2362 00673R 元大S&P原油反1 2583 0 2324 仁寶 -3624 -20515 2449 京元電子 2555 1536 00672L 元大S&P原油正2 -3209 0 2891 中信金 2185 16198 2504 國產 -2563 -6854 00669R 國泰美國道瓊反1 1969 0 2884 玉山金 -2378 -1921 00648R 元大S&P500反1 1080 0 2409 友達 -2102 -12925 2367 燿華 1070 -1132 2881 富邦金 -1593 -6970 00632R 元大台灣50反1 1046 0 6116 彩晶 -1541 -1205 1464 得力 909 328 2515 中工 -1446 -3852 2618 長榮航 901 5363 2393 億光 -1427 -1935 2317 鴻海 813 103357 00638R 元大滬深300反1 -1364 0 4958 臻鼎-KY 756 3295 2823 中壽 -1346 -1879 8150 南茂 710 3254 2883 開發金 -1291 5014 2337 旺宏 659 -10043 2303 聯電 -1205 7275 2383 台光電 643 -2266 00647L 元大S&P500正2 -1181 0 2002 中鋼 606 14980 6005 群益證 -1178 -175 2323 中環 593 -2835 3231 緯創 -1147 7812 00633L 富邦上証正2 541 0 2834 臺企銀 -1119 -10341 00850 元大臺灣ESG永續 476 15977 2880 華南金 -1068 1556 2801 彰銀 455 7403 2448 晶電 -938 4866 00651R FH香港反1 417 0 00708L 元大S&P黃金正2 -923 0 2352 佳世達 402 -2744 00634R 富邦上証反1 -912 0 2456 奇力新 399 -571 2610 華航 -908 -18184 4915 致伸 397 -1416 00642U 元大S&P石油 -899 0 2458 義隆 396 1462 2382 廣達 -877 7625 00671R 富邦NASDAQ反1 373 0 1402 遠東新 -834 -4686 00639 富邦深100 347 -752 6278 台表科 -827 2996 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股