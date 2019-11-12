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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月12日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
2313   華通                    6077     17830    3481   群創                  -12451     -6378  
3037   欣興                    4681      5956    00637L 元大滬深300正2        -11008         0  
00655L 國泰中國A50正2          3436         0    2881B  富邦金乙特             -8204         0  
4938   和碩                    2692     13753    2888   新光金                 -6402      2362  
00673R 元大S&P原油反1          2583         0    2324   仁寶                   -3624    -20515  
2449   京元電子                2555      1536    00672L 元大S&P原油正2         -3209         0  
2891   中信金                  2185     16198    2504   國產                   -2563     -6854  
00669R 國泰美國道瓊反1         1969         0    2884   玉山金                 -2378     -1921  
00648R 元大S&P500反1           1080         0    2409   友達                   -2102    -12925  
2367   燿華                    1070     -1132    2881   富邦金                 -1593     -6970  
00632R 元大台灣50反1           1046         0    6116   彩晶                   -1541     -1205  
1464   得力                     909       328    2515   中工                   -1446     -3852  
2618   長榮航                   901      5363    2393   億光                   -1427     -1935  
2317   鴻海                     813    103357    00638R 元大滬深300反1         -1364         0  
4958   臻鼎-KY                  756      3295    2823   中壽                   -1346     -1879  
8150   南茂                     710      3254    2883   開發金                 -1291      5014  
2337   旺宏                     659    -10043    2303   聯電                   -1205      7275  
2383   台光電                   643     -2266    00647L 元大S&P500正2          -1181         0  
2002   中鋼                     606     14980    6005   群益證                 -1178      -175  
2323   中環                     593     -2835    3231   緯創                   -1147      7812  
00633L 富邦上証正2              541         0    2834   臺企銀                 -1119    -10341  
00850  元大臺灣ESG永續          476     15977    2880   華南金                 -1068      1556  
2801   彰銀                     455      7403    2448   晶電                    -938      4866  
00651R FH香港反1                417         0    00708L 元大S&P黃金正2          -923         0  
2352   佳世達                   402     -2744    00634R 富邦上証反1             -912         0  
2456   奇力新                   399      -571    2610   華航                    -908    -18184  
4915   致伸                     397     -1416    00642U 元大S&P石油             -899         0  
2458   義隆                     396      1462    2382   廣達                    -877      7625  
00671R 富邦NASDAQ反1            373         0    1402   遠東新                  -834     -4686  
00639  富邦深100                347      -752    6278   台表科                  -827      2996  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股

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