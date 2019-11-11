◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧11月11日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0059 富邦金融 19227 973 1976.05 0058 富邦發達 10799 696 1551.58 0057 富邦摩台 24265 5027 482.69 00729R 第一金工業30反1 2812 598 470.23 00699R 元大美債7-10反1 4691 1214 386.41 00733 富邦臺灣中小 20769 6466 321.20 00704L 台新MSCI台灣正2 4359 1378 316.33 00770 國泰北美科技 4245 1458 291.15 00667 元大韓國 2588 929 278.58 00702 國泰標普低波高息 13310 5188 256.55 00757 統一FANG+ 12295 4994 246.20 00698L 元大美債7-10正2 3614 1649 219.16 00705R 台新MSCI台灣反1 3838 1815 211.46 00743 國泰中國A150 16919 8847 191.24 00735 國泰臺韓科技 11039 5789 190.69 0051 元大中型100 11299 9000 125.54 00852L 國泰美國道瓊正2 16717 13365 125.08 00663L 國泰臺灣加權正2 3565 3309 107.74 0054 元大台商50 10582 10624 99.60 0055 元大MSCI金融 34854 35654 97.76 008201 BP上證50 1450 1549 93.61 006206 元大上證50 110393 121278 91.02 00681R 元大美債20反1 6348 7094 89.48 0053 元大電子 4650 5488 84.73 00649 FH香港 3999 4772 83.80 00714 群益道瓊美國地產 4468 5567 80.26 00707R 元大S&P日圓反1 3763 4855 77.51 00739 元大MSCI A股 94198 126488 74.47 006207 FH滬深 66815 92392 72.32 00763U 國票道瓊銅 2048 3065 66.82