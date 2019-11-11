◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月11日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 0056 元大高股息 25746 160039 00632R 元大台灣50反1 -21495 0 2317 鴻海 14816 111536 00672L 元大S&P原油正2 -18854 0 00669R 國泰美國道瓊反1 6948 0 3481 群創 -6792 8471 00648R 元大S&P500反1 6042 0 00647L 元大S&P500正2 -6050 0 00677U 富邦VIX 5475 0 00655L 國泰中國A50正2 -3554 0 2313 華通 4484 9436 2409 友達 -3030 -12429 3037 欣興 4177 4232 2834 臺企銀 -2476 -8764 00688L 國泰20年美債正2 2732 0 00670L 富邦NASDAQ正2 -2463 0 00671R 富邦NASDAQ反1 2374 0 2891 中信金 -2161 14968 00680L 元大美債20正2 2211 0 6116 彩晶 -2092 1689 2882 國泰金 1989 -4426 00633L 富邦上証正2 -2023 0 00708L 元大S&P黃金正2 1971 0 2330 台積電 -1791 -2397 2801 彰銀 1568 7205 00638R 元大滬深300反1 -1726 0 2887 台新金 1456 10740 2324 仁寶 -1486 -16997 4938 和碩 1290 11165 00642U 元大S&P石油 -1481 0 8150 南茂 1111 2271 2881 富邦金 -1356 -4792 2002 中鋼 1096 15802 2492 華新科 -1242 -679 2890 永豐金 993 6590 1101 台泥 -1234 -28395 2504 國產 966 -4463 3673 TPK-KY -1064 -692 3231 緯創 839 10195 1216 統一 -1040 -4766 2886 兆豐金 819 -1843 2347 聯強 -1037 -6184 3682 亞太電 817 1984 2449 京元電子 -1035 -1051 2618 長榮航 802 5342 00637L 元大滬深300正2 -1021 0 2603 長榮 775 9077 00636 國泰中國A50 -1011 -6034 2892 第一金 758 -40 2421 建準 -953 566 2845 遠東銀 747 1344 2610 華航 -947 -16953 2885 元大金 679 7688 1326 台化 -860 -3149 5876 上海商銀 678 4321 00639 富邦深100 -847 -1165 1504 東元 638 3360 2880 華南金 -794 3083 3702A 大聯大甲特 638 0 4958 臻鼎-KY -777 3268 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股