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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月11日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
0056   元大高股息             25746    160039    00632R 元大台灣50反1         -21495         0  
2317   鴻海                   14816    111536    00672L 元大S&P原油正2        -18854         0  
00669R 國泰美國道瓊反1         6948         0    3481   群創                   -6792      8471  
00648R 元大S&P500反1           6042         0    00647L 元大S&P500正2          -6050         0  
00677U 富邦VIX                 5475         0    00655L 國泰中國A50正2         -3554         0  
2313   華通                    4484      9436    2409   友達                   -3030    -12429  
3037   欣興                    4177      4232    2834   臺企銀                 -2476     -8764  
00688L 國泰20年美債正2         2732         0    00670L 富邦NASDAQ正2          -2463         0  
00671R 富邦NASDAQ反1           2374         0    2891   中信金                 -2161     14968  
00680L 元大美債20正2           2211         0    6116   彩晶                   -2092      1689  
2882   國泰金                  1989     -4426    00633L 富邦上証正2            -2023         0  
00708L 元大S&P黃金正2          1971         0    2330   台積電                 -1791     -2397  
2801   彰銀                    1568      7205    00638R 元大滬深300反1         -1726         0  
2887   台新金                  1456     10740    2324   仁寶                   -1486    -16997  
4938   和碩                    1290     11165    00642U 元大S&P石油            -1481         0  
8150   南茂                    1111      2271    2881   富邦金                 -1356     -4792  
2002   中鋼                    1096     15802    2492   華新科                 -1242      -679  
2890   永豐金                   993      6590    1101   台泥                   -1234    -28395  
2504   國產                     966     -4463    3673   TPK-KY                 -1064      -692  
3231   緯創                     839     10195    1216   統一                   -1040     -4766  
2886   兆豐金                   819     -1843    2347   聯強                   -1037     -6184  
3682   亞太電                   817      1984    2449   京元電子               -1035     -1051  
2618   長榮航                   802      5342    00637L 元大滬深300正2         -1021         0  
2603   長榮                     775      9077    00636  國泰中國A50            -1011     -6034  
2892   第一金                   758       -40    2421   建準                    -953       566  
2845   遠東銀                   747      1344    2610   華航                    -947    -16953  
2885   元大金                   679      7688    1326   台化                    -860     -3149  
5876   上海商銀                 678      4321    00639  富邦深100               -847     -1165  
1504   東元                     638      3360    2880   華南金                  -794      3083  
3702A  大聯大甲特               638         0    4958   臻鼎-KY                 -777      3268  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股

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