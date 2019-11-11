

◆盤勢分析

1. 美國總統川普表示「尚未」同意取消對中全部關稅，但副總統彭斯幕僚透露白宮非常樂觀美中年底前將完成並有望簽署第一階段協議。上週五美股上漲，漲幅介於 0.02 至 0.53％，美股四大指數短期高檔盤堅。高通上漲 4.50%，台積電 ADR 下跌 1.57%。FactSet 的數據顯示，到目前為止，在標普 500 指數公司中，74% 企業財報優於預期。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

(2) 均線：支撐為 11,400 點附近，壓力為 11,700 點附近。

(3) 技術指標：KD 開口閉合，9 日 K 值位處超買區，短線偏多整理但提防拉回。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 143 點附近，壓力為 147 點附近，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。近期法人著墨較深的族群包括 IC 設計、矽晶圓、晶圓代工、PA、PCB、生技等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 10 日線之上，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、蘋概、工業 4.0、生技、內需、運動風、金融、車用等。

5. 蘋果軟板供應商中國大陸東山精密傳生產不順，良率偏低，蘋果緊急追加對 4958 臻鼎 - KY、6269 台郡拉貨，台廠供貨占比大增，以滿足近期 iPhone 11 新機熱銷需求，並催動相關台廠明年 5G iPhone 訂單比重大增。

6. 長華電材旗下長華科技（6548）響應政府鼓勵台商回台擴大投資，擬在高雄興建新廠，擴大半導體用導線架生產線，向成為全球市占最高目標邁進。長科在日本功率半導體元件大廠要求下，同步計劃重返 IGBT（絕緣柵雙極電晶體）用導線架市場，拓展車用元件及功率模組快速成長商機，看好明年成長動能強勁。

7.PCB 廠華通 (2313) 發布最新財報，第 3 季獲高階產品推動，稅後純益 14.72 億元創歷史新高，每股純益 1.24 元，第 3 季毛利率也達 18.93%、營益率 12.95%、稅後純益率 9.04%，「三率三升」走勢亮眼，前 3 季稅後純益 23.8 億元，年增 21%，每股純益達 2 元。

