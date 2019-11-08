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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月08日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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國泰20年美債正2 富邦NASDAQ反1 元大台商50          佳和              昶和     天仁     元大台灣50正2   
大飲     元大美債20正2 富邦摩台          本盟              大統新創 興泰     國泰美國道瓊   
宏洲              富邦發達          華廣              本盟     宏亞     富邦VIX    
嘉裕              元大MSCI台灣          首利              銘旺科   地球     國泰美國道瓊正2   
東華              永豐臺灣加權          楠梓電            旭隼     恆大     達欣工     
大魯閣            富邦日本          精元              遠雄來   新紡     長榮       
立益              國泰日經225          銘旺科            統領     大將                
佳和              元大歐洲50          大毅              威宏-KY  怡華                
聯發              元大日經225          吉祥全            泰昇-KY  偉全                
昶和              國泰美國道瓊          東貝                       聚隆                
本盟              元大美元指數          京鼎                       昶和                
正道              兆豐藍籌30反1          健策                       大統新創            
瑞利              元大S&P日圓反1          世芯-KY                    亞崴                
正峰新            富邦歐洲          太極                       程泰                
億泰              FH彭博新興債          茂林-KY                    吉茂                
懷特              群益道瓊美國地產          立積                       百達-KY             
士紙              國泰RMB短期報酬          傳奇                       榮星                
燁興              新光內需收益          科嘉-KY                    台硝                
千興              FH美國金融股          定穎                       元禎                
威致              新光中國政金綠債          台表科                     永記                
華豐              新光投等債15+          訊芯-KY                    毛寶                
首利              新光ICE美國權值          緯穎                       展宇                
麗正              台新全球AI          國產                       三福化              
東訊              大飲              工信                       高興昌              
錸德              興泰              杜康-DR                    春雨                
倫飛              宏洲              陽光能源-DR                   東明-KY             
虹光              嘉裕              慶豐富                     鑫永銓              
威盛              東華              潤泰材                     六暉-KY             
浩鑫              大魯閣            鈺齊-KY                    宏旭-KY             
國碩              立益                                         隴華                
銘旺科            佳和                                         翔耀                
統懋              聯發                                         太空梭              
翔耀              昶和                                         立萬利              
太空梭            本盟                                         聯德                
兆勁              正道                                         泰碩                
麗臺              瑞利                                         玉晶光              
吉祥全            正峰新                                       安馳                
憶聲              億泰                                         世芯-KY             
科風              和益                                         穎漢                
力特              懷特                                         立積                
喬鼎              士紙                                         迎廣                
正達              燁興                                         嘉聯益              
晟鈦              千興                                         全國電              
聯德              威致                                         愛山林              
新世紀            華豐                                         皇昌                
誠研              首利                                         遠雄來              
誠創              麗正                                         夏都                
嘉威              東訊                                         寒舍                
聯合再生          錸德                                         雲品                
力銘              倫飛                                         欣欣                
亞太電            虹光                                         統領                
達能              威盛                                         客思達-KY            
太極              浩鑫                                         凱羿-KY             
誠美材            國碩                                         日成-KY             
奕智博            銘旺科                                       格威傳媒            
慧友              統懋                                         康師傅-DR            
悠克              翔耀                                         神州-DR             
友勁              太空梭                                       晨訊科-DR            
百一              兆勁                                         友佳-DR             
捷泰              麗臺                                         一零四              
天瀚              吉祥全                                       欣天然              
迅杰              憶聲                                         新海                
華上              科風                                         秋雨                
光麗-KY           力特                                         欣高                
元晶              喬鼎                                         台數科              
華冠              正達                                         必應                
裕豐              晟鈦                                         基勝-KY             
寶徠              聯德                                         威宏-KY             
皇昌              新世紀                                       波力-KY             
陽明              誠研                                         泰昇-KY             
六福              誠創                                         政伸                
康師傅-DR          嘉威                                         吉源-KY             
聖馬丁-DR          聯合再生                                                         
神州-DR           力銘                                                             
同方友友-DR          亞太電                                                           
晨訊科-DR          達能                                                             
友佳-DR           太極                                                             
陽光能源-DR          誠美材                                                           
中福              奕智博                                                           
雷虎              慧友                                                             
中視              悠克                                                             
秋雨              友勁                                                             
新利虹            百一                                                             
國光生            捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生

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