◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月08日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 國泰20年美債正2 富邦NASDAQ反1 元大台商50 佳和 昶和 天仁 元大台灣50正2 大飲 元大美債20正2 富邦摩台 本盟 大統新創 興泰 國泰美國道瓊 宏洲 富邦發達 華廣 本盟 宏亞 富邦VIX 嘉裕 元大MSCI台灣 首利 銘旺科 地球 國泰美國道瓊正2 東華 永豐臺灣加權 楠梓電 旭隼 恆大 達欣工 大魯閣 富邦日本 精元 遠雄來 新紡 長榮 立益 國泰日經225 銘旺科 統領 大將 佳和 元大歐洲50 大毅 威宏-KY 怡華 聯發 元大日經225 吉祥全 泰昇-KY 偉全 昶和 國泰美國道瓊 東貝 聚隆 本盟 元大美元指數 京鼎 昶和 正道 兆豐藍籌30反1 健策 大統新創 瑞利 元大S&P日圓反1 世芯-KY 亞崴 正峰新 富邦歐洲 太極 程泰 億泰 FH彭博新興債 茂林-KY 吉茂 懷特 群益道瓊美國地產 立積 百達-KY 士紙 國泰RMB短期報酬 傳奇 榮星 燁興 新光內需收益 科嘉-KY 台硝 千興 FH美國金融股 定穎 元禎 威致 新光中國政金綠債 台表科 永記 華豐 新光投等債15+ 訊芯-KY 毛寶 首利 新光ICE美國權值 緯穎 展宇 麗正 台新全球AI 國產 三福化 東訊 大飲 工信 高興昌 錸德 興泰 杜康-DR 春雨 倫飛 宏洲 陽光能源-DR 東明-KY 虹光 嘉裕 慶豐富 鑫永銓 威盛 東華 潤泰材 六暉-KY 浩鑫 大魯閣 鈺齊-KY 宏旭-KY 國碩 立益 隴華 銘旺科 佳和 翔耀 統懋 聯發 太空梭 翔耀 昶和 立萬利 太空梭 本盟 聯德 兆勁 正道 泰碩 麗臺 瑞利 玉晶光 吉祥全 正峰新 安馳 憶聲 億泰 世芯-KY 科風 和益 穎漢 力特 懷特 立積 喬鼎 士紙 迎廣 正達 燁興 嘉聯益 晟鈦 千興 全國電 聯德 威致 愛山林 新世紀 華豐 皇昌 誠研 首利 遠雄來 誠創 麗正 夏都 嘉威 東訊 寒舍 聯合再生 錸德 雲品 力銘 倫飛 欣欣 亞太電 虹光 統領 達能 威盛 客思達-KY 太極 浩鑫 凱羿-KY 誠美材 國碩 日成-KY 奕智博 銘旺科 格威傳媒 慧友 統懋 康師傅-DR 悠克 翔耀 神州-DR 友勁 太空梭 晨訊科-DR 百一 兆勁 友佳-DR 捷泰 麗臺 一零四 天瀚 吉祥全 欣天然 迅杰 憶聲 新海 華上 科風 秋雨 光麗-KY 力特 欣高 元晶 喬鼎 台數科 華冠 正達 必應 裕豐 晟鈦 基勝-KY 寶徠 聯德 威宏-KY 皇昌 新世紀 波力-KY 陽明 誠研 泰昇-KY 六福 誠創 政伸 康師傅-DR 嘉威 吉源-KY 聖馬丁-DR 聯合再生 神州-DR 力銘 同方友友-DR 亞太電 晨訊科-DR 達能 友佳-DR 太極 陽光能源-DR 誠美材 中福 奕智博 雷虎 慧友 中視 悠克 秋雨 友勁 新利虹 百一 國光生 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇昌 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生