◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧11月08日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 元大美債7-10 宏易 新昕纖 合世 易威 大略-KY 元大美債1-3 安鈦克 韋僑 杏昌 天良 寬魚國際 群益15年IG科技債 燦星旅 久陽 進階 南璋 群益10年IG金融債 東林 大學光 勝昱 國泰5Y+新興債 欣厚-KY 強生 萬國通 國泰1-5Y高收債 友銓 寶島科 飛寶企業 富邦全球高收債 倉和 東生華 精確 國泰中國政金債5+ 三圓 其祥-KY 宏易 富邦中政債0-1 雙喜 德麥 唐鋒 FH中國政策債 力泰 世坤 福盈科 凱基中國債3-10 理銘 世德 聯光通 凱基新興債10+ 亞都 泰茂 通訊-KY 凱基科技債10+ 老爺知 精確 榮群 群益AAA-AA公司債 東凌-KY 崇友 新零售 群益15年EM主權債 邁達康 至興 恩得利 FH能源債 綠河-KY 大詠城 李洲 FH製藥債 欣泰 萬在 凱柏實業 FH新興企業債 健椿 元炬 群益中國政金債 百德 及成 FH20年美債 科際精密 和進 FH中國信用債 大恭 耀勝 凱基AAA至A公司債 永純 倚強股份 凱基金融債20+ 致振 錦明 凱基美債25+ 康聯訊 鑫創 國泰A級金融債 台聯電 宇環 富邦中國投等債 威潤 廣寰科 富邦金融投等債 唐榮 點晶 元大10年IG銀行債 世鎧 斐成 FH公司債A3 晉椿 泰谷 FH次順位IG金融債 久陽 典範 FH美元信用債1-5Y 強新 益通 群益A級公司債 松和 振維 群益AAA-A醫療債 有益 迎輝 中信中國債7-10 新零售 重鵬 中信中國美元IG債 尼克森 研勤 B新光美債1-3 力新 欣厚-KY B新光美債20+ 謚源 兆遠 第一金美債20+ 李洲 寶得利 第一金金融債 10+ 凱柏實業 太欣 第一金科技債 10+ 元炬 系統電 永豐10年A公司債 港建 天剛 永豐15年金融債 及成 世紀 永豐7-10年中國債 新洲 華容 凱基醫療保健債 耀勝 建榮 凱基IG精選15+ 倚強股份 立衛 凱基AAA-AA公司債 至寶電 天揚 台新美元銀行債 宇環 鈺創 台新中國政策債 點晶 佳總 新光15年IG金融債 雙鴻 合正 富邦新興投等債 幸康 金利 富邦歐洲銀行債 泰谷 寶聯通 中信新興亞洲債 熱映 凱鈺 中信EM主權債0-5 哲固 德宏 統一美債10年Aa-A 力致 合邦 富邦全球保險債 重鵬 萬旭 富邦全球能源債 泓格 久正 永豐1-3年美公債 富晶通 上揚 永豐美國500大 家登 全譜 群益1-5年IG債 營邦 易通展 中信投資級公司債 湯石照明 茂迪 中信全球電信債 數字 元隆 中信美國公債0-1 桂盟 沛亨 合世 立衛 九暘 易威 合正 凱碩 天良 彩富 全達 南璋 合邦 奧斯特 勝昱 亞元 保銳 萬國通 訊達 越峰 飛寶企業 亞通 商丞 精確 上揚 英格爾 宏易 旺玖 士開 唐鋒 元隆 昇益 福盈科 勁豐 志嘉 聯光通 光菱 富裔 通訊-KY 奧斯特 燦星旅 榮群 宏捷科 富驛-KY 新零售 正淩 劍湖山 恩得利 三圓 德記 李洲 昇益 泰偉 凱柏實業 力泰 華義 元炬 理銘 昇華 及成 富裔 得利影 和進 惠普 鼎創達 耀勝 安心 台境 倚強股份 漢來美食 愛地雅 錦明 富驛-KY 邦泰 鑫創 易飛網 宇環 高野 廣寰科 亞都 點晶 老爺知 斐成 滿心 泰谷 東凌-KY 典範 紅馬-KY 益通 德記 振維 全家 迎輝 詩肯 重鵬 弘帆 研勤 關中 欣厚-KY 大展證 兆遠 誠品生活 寶得利 泰偉 太欣 華義 系統電 大宇資 天剛 得利影 世紀 時報 華容 旭然 建榮 鼎創達 立衛 朋億 天揚 益張 鈺創 白紗科 佳總 捷必勝-KY 合正 紅木-KY 金利 鉅邁 寶聯通 綠電 凱鈺 綠河-KY 德宏 霹靂 合邦 花王 萬旭 欣雄 久正 欣泰 上揚 富堡 全譜 大汽電 易通展 合騏 茂迪 佳邦 元隆 沛亨 九暘 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 士開 昇益 力泰 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 鼎創達 台境 愛地雅 邦泰