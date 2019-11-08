◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月08日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 8746 0 00672L 元大S&P原油正2 -22632 0 00673R 元大S&P原油反1 7946 0 00677U 富邦VIX -5679 0 00708L 元大S&P黃金正2 6543 0 2330 台積電 -3265 -2475 2888 新光金 5042 14539 1216 統一 -2907 -3639 4938 和碩 4703 9928 2834 臺企銀 -2496 -4051 2891 中信金 2556 17437 00642U 元大S&P石油 -2421 0 0056 元大高股息 2273 146450 1101B 台泥乙特 -2006 0 2337 旺宏 1997 -7812 00632R 元大台灣50反1 -1935 0 8150 南茂 1571 509 2303 聯電 -1749 10148 00752 中信中國50 1502 4371 2883 開發金 -1725 9551 00669R 國泰美國道瓊反1 1454 0 2367 燿華 -1545 -1697 00717 富邦美國特別股 1433 15178 2610 華航 -1413 -16020 00738U 元大道瓊白銀 1333 0 2504 國產 -1333 -5283 3481 群創 1261 22951 2454 聯發科 -1323 4860 2317 鴻海 1138 98593 2888A 新光金甲特 -1292 0 00850 元大臺灣ESG永續 1103 15222 5469 瀚宇博 -1063 -1293 00655L 國泰中國A50正2 1089 0 00633L 富邦上証正2 -987 0 3661 世芯-KY 1036 855 2352 佳世達 -910 -2578 2882 國泰金 964 -6017 1101 台泥 -833 -26622 2449 京元電子 917 -1304 2313 華通 -800 4650 2448 晶電 863 6965 2409 友達 -784 -7092 2392 正崴 842 -1681 4725 信昌化 -742 -4423 3037 欣興 751 -794 2607 榮運 -718 -2544 2520 冠德 699 -1116 2356 英業達 -672 -8938 2382 廣達 687 12702 2301 光寶科 -627 -659 3044 健鼎 666 179 1102 亞泥 -613 -7502 3231 緯創 649 9214 1301 台塑 -595 1046 2887 台新金 574 9625 1402 遠東新 -592 -4656 2002 中鋼 563 14850 6213 聯茂 -561 -1297 00648R 元大S&P500反1 551 0 00643 群益深証中小 -554 -948 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股