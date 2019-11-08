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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月08日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2          8746         0    00672L 元大S&P原油正2        -22632         0  
00673R 元大S&P原油反1          7946         0    00677U 富邦VIX                -5679         0  
00708L 元大S&P黃金正2          6543         0    2330   台積電                 -3265     -2475  
2888   新光金                  5042     14539    1216   統一                   -2907     -3639  
4938   和碩                    4703      9928    2834   臺企銀                 -2496     -4051  
2891   中信金                  2556     17437    00642U 元大S&P石油            -2421         0  
0056   元大高股息              2273    146450    1101B  台泥乙特               -2006         0  
2337   旺宏                    1997     -7812    00632R 元大台灣50反1          -1935         0  
8150   南茂                    1571       509    2303   聯電                   -1749     10148  
00752  中信中國50              1502      4371    2883   開發金                 -1725      9551  
00669R 國泰美國道瓊反1         1454         0    2367   燿華                   -1545     -1697  
00717  富邦美國特別股          1433     15178    2610   華航                   -1413    -16020  
00738U 元大道瓊白銀            1333         0    2504   國產                   -1333     -5283  
3481   群創                    1261     22951    2454   聯發科                 -1323      4860  
2317   鴻海                    1138     98593    2888A  新光金甲特             -1292         0  
00850  元大臺灣ESG永續         1103     15222    5469   瀚宇博                 -1063     -1293  
00655L 國泰中國A50正2          1089         0    00633L 富邦上証正2             -987         0  
3661   世芯-KY                 1036       855    2352   佳世達                  -910     -2578  
2882   國泰金                   964     -6017    1101   台泥                    -833    -26622  
2449   京元電子                 917     -1304    2313   華通                    -800      4650  
2448   晶電                     863      6965    2409   友達                    -784     -7092  
2392   正崴                     842     -1681    4725   信昌化                  -742     -4423  
3037   欣興                     751      -794    2607   榮運                    -718     -2544  
2520   冠德                     699     -1116    2356   英業達                  -672     -8938  
2382   廣達                     687     12702    2301   光寶科                  -627      -659  
3044   健鼎                     666       179    1102   亞泥                    -613     -7502  
3231   緯創                     649      9214    1301   台塑                    -595      1046  
2887   台新金                   574      9625    1402   遠東新                  -592     -4656  
2002   中鋼                     563     14850    6213   聯茂                    -561     -1297  
00648R 元大S&P500反1            551         0    00643  群益深証中小            -554      -948  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股

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