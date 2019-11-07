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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月07日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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國泰20年美債正2 富邦NASDAQ反1 元大台商50          佳和              昶和     天仁     元大台灣50正2   
大飲     元大美債20正2 富邦摩台          本盟              大統新創 興泰     國泰美國道瓊   
宏洲              富邦發達          華廣              本盟     宏亞     富邦VIX    
嘉裕              元大MSCI台灣          首利              銘旺科   地球     達欣工     
東華              永豐臺灣加權          精元              旭隼     恆大     長榮       
大魯閣            富邦日本          正崴              遠雄來   新紡                
立益              國泰日經225          銘旺科            統領     大將                
佳和              元大歐洲50          大毅              威宏-KY  怡華                
聯發              元大日經225          吉祥全            泰昇-KY  偉全                
昶和              國泰美國道瓊          東貝                       聚隆                
本盟              元大美元指數          京鼎                       昶和                
正道              兆豐藍籌30反1          健策                       大統新創            
瑞利              元大S&P日圓反1          世芯-KY                    亞崴                
正峰新            富邦歐洲          太極                       程泰                
億泰              FH彭博新興債          茂林-KY                    吉茂                
懷特              元大台灣高息低波          立積                       百達-KY             
士紙              群益道瓊美國地產          傳奇                       榮星                
燁興              國泰RMB短期報酬          科嘉-KY                    台硝                
千興              新光內需收益          定穎                       元禎                
威致              FH美國金融股          訊芯-KY                    永記                
華豐              新光中國政金綠債          緯穎                       毛寶                
首利              新光投等債15+          國產                       展宇                
麗正              新光ICE美國權值          工信                       三福化              
東訊              台新全球AI          杜康-DR                    高興昌              
錸德              大飲              陽光能源-DR                   春雨                
倫飛              興泰              慶豐富                     東明-KY             
虹光              宏洲              潤泰材                     鑫永銓              
威盛              嘉裕              鈺齊-KY                    六暉-KY             
浩鑫              東華                                         宏旭-KY             
國碩              大魯閣                                       燿華                
銘旺科            立益                                         隴華                
統懋              佳和                                         翔耀                
翔耀              聯發                                         太空梭              
太空梭            昶和                                         立萬利              
兆勁              本盟                                         聯德                
麗臺              正道                                         泰碩                
吉祥全            瑞利                                         玉晶光              
憶聲              正峰新                                       安馳                
科風              億泰                                         世芯-KY             
力特              和益                                         穎漢                
喬鼎              懷特                                         立積                
正達              士紙                                         迎廣                
晟鈦              燁興                                         嘉聯益              
聯德              千興                                         愛山林              
新世紀            威致                                         皇昌                
誠研              華豐                                         遠雄來              
誠創              首利                                         夏都                
嘉威              麗正                                         寒舍                
聯合再生          東訊                                         雲品                
力銘              錸德                                         欣欣                
亞太電            倫飛                                         統領                
達能              虹光                                         客思達-KY            
太極              威盛                                         凱羿-KY             
誠美材            浩鑫                                         日成-KY             
奕智博            國碩                                         格威傳媒            
慧友              銘旺科                                       康師傅-DR            
悠克              統懋                                         神州-DR             
友勁              翔耀                                         晨訊科-DR            
百一              太空梭                                       友佳-DR             
捷泰              兆勁                                         一零四              
天瀚              麗臺                                         欣天然              
迅杰              吉祥全                                       新海                
華上              憶聲                                         秋雨                
光麗-KY           科風                                         欣高                
元晶              力特                                         台數科              
華冠              喬鼎                                         必應                
裕豐              正達                                         基勝-KY             
寶徠              晟鈦                                         威宏-KY             
皇昌              聯德                                         波力-KY             
陽明              新世紀                                       泰昇-KY             
康師傅-DR          誠研                                         政伸                
聖馬丁-DR          誠創                                         吉源-KY             
神州-DR           嘉威                                                             
同方友友-DR          聯合再生                                                         
晨訊科-DR          力銘                                                             
友佳-DR           亞太電                                                           
陽光能源-DR          達能                                                             
中福              太極                                                             
雷虎              誠美材                                                           
中視              奕智博                                                           
秋雨              慧友                                                             
新利虹            悠克                                                             
國光生            友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  陽明                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生

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