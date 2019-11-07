◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月07日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 國泰20年美債正2 富邦NASDAQ反1 元大台商50 佳和 昶和 天仁 元大台灣50正2 大飲 元大美債20正2 富邦摩台 本盟 大統新創 興泰 國泰美國道瓊 宏洲 富邦發達 華廣 本盟 宏亞 富邦VIX 嘉裕 元大MSCI台灣 首利 銘旺科 地球 達欣工 東華 永豐臺灣加權 精元 旭隼 恆大 長榮 大魯閣 富邦日本 正崴 遠雄來 新紡 立益 國泰日經225 銘旺科 統領 大將 佳和 元大歐洲50 大毅 威宏-KY 怡華 聯發 元大日經225 吉祥全 泰昇-KY 偉全 昶和 國泰美國道瓊 東貝 聚隆 本盟 元大美元指數 京鼎 昶和 正道 兆豐藍籌30反1 健策 大統新創 瑞利 元大S&P日圓反1 世芯-KY 亞崴 正峰新 富邦歐洲 太極 程泰 億泰 FH彭博新興債 茂林-KY 吉茂 懷特 元大台灣高息低波 立積 百達-KY 士紙 群益道瓊美國地產 傳奇 榮星 燁興 國泰RMB短期報酬 科嘉-KY 台硝 千興 新光內需收益 定穎 元禎 威致 FH美國金融股 訊芯-KY 永記 華豐 新光中國政金綠債 緯穎 毛寶 首利 新光投等債15+ 國產 展宇 麗正 新光ICE美國權值 工信 三福化 東訊 台新全球AI 杜康-DR 高興昌 錸德 大飲 陽光能源-DR 春雨 倫飛 興泰 慶豐富 東明-KY 虹光 宏洲 潤泰材 鑫永銓 威盛 嘉裕 鈺齊-KY 六暉-KY 浩鑫 東華 宏旭-KY 國碩 大魯閣 燿華 銘旺科 立益 隴華 統懋 佳和 翔耀 翔耀 聯發 太空梭 太空梭 昶和 立萬利 兆勁 本盟 聯德 麗臺 正道 泰碩 吉祥全 瑞利 玉晶光 憶聲 正峰新 安馳 科風 億泰 世芯-KY 力特 和益 穎漢 喬鼎 懷特 立積 正達 士紙 迎廣 晟鈦 燁興 嘉聯益 聯德 千興 愛山林 新世紀 威致 皇昌 誠研 華豐 遠雄來 誠創 首利 夏都 嘉威 麗正 寒舍 聯合再生 東訊 雲品 力銘 錸德 欣欣 亞太電 倫飛 統領 達能 虹光 客思達-KY 太極 威盛 凱羿-KY 誠美材 浩鑫 日成-KY 奕智博 國碩 格威傳媒 慧友 銘旺科 康師傅-DR 悠克 統懋 神州-DR 友勁 翔耀 晨訊科-DR 百一 太空梭 友佳-DR 捷泰 兆勁 一零四 天瀚 麗臺 欣天然 迅杰 吉祥全 新海 華上 憶聲 秋雨 光麗-KY 科風 欣高 元晶 力特 台數科 華冠 喬鼎 必應 裕豐 正達 基勝-KY 寶徠 晟鈦 威宏-KY 皇昌 聯德 波力-KY 陽明 新世紀 泰昇-KY 康師傅-DR 誠研 政伸 聖馬丁-DR 誠創 吉源-KY 神州-DR 嘉威 同方友友-DR 聯合再生 晨訊科-DR 力銘 友佳-DR 亞太電 陽光能源-DR 達能 中福 太極 雷虎 誠美材 中視 奕智博 秋雨 慧友 新利虹 悠克 國光生 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇昌 陽明 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生