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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧11月07日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     晟楠     B元大美債7-10          宏易              新昕纖   合世                
易威     大略-KY  B元大美債1-3          安鈦克            韋僑     杏昌                
天良     寬魚國際 群益15年IG科技債                            久陽     進階                
南璋              群益10年IG金融債                            東林     大學光              
勝昱              國泰5Y+新興債                            欣厚-KY  強生                
萬國通            國泰1-5Y高收債                            友銓     寶島科              
飛寶企業          富邦全球高收債                            倉和     東生華              
精確              國泰中國政金債5+                            三圓     其祥-KY             
宏易              富邦中政債0-1                            雙喜     德麥                
唐鋒              凱基中國債3-10                            力泰     世坤                
福盈科            凱基新興債10+                            理銘     世德                
聯光通            凱基科技債10+                            亞都     泰茂                
通訊-KY           群益AAA-AA公司債                            老爺知   精確                
榮群              群益15年EM主權債                            東凌-KY  崇友                
新零售            FH能源債                            邁達康   至興                
恩得利            FH製藥債                            綠河-KY  大詠城              
李洲              FH新興企業債                            欣泰     萬在                
凱柏實業          群益中國政金債                                     健椿                
元炬              FH20年美債                                     百德                
及成              FH中國信用債                                     科際精密            
和進              凱基AAA至A公司債                                     大恭                
耀勝              凱基金融債20+                                     永純                
倚強股份          B凱基美債25+                                     致振                
錦明              國泰A級金融債                                     康聯訊              
鑫創              富邦中國投等債                                     台聯電              
宇環              富邦金融投等債                                     威潤                
廣寰科            元大10年IG銀行債                                     唐榮                
點晶              FH公司債A3                                     世鎧                
斐成              FH次順位IG金融債                                     晉椿                
泰谷              FH美元信用債1-5Y                                     久陽                
典範              群益A級公司債                                     強新                
益通              群益AAA-A醫療債                                     松和                
振維              中信美國公債20年                                     有益                
迎輝              中信中國債7-10                                     新零售              
重鵬              中信中國美元IG債                                     力新                
研勤              B新光美債1-3                                     謚源                
欣厚-KY           B新光美債20+                                     李洲                
兆遠              第一金美債20+                                     凱柏實業            
寶得利            第一金金融債 10+                                     元炬                
太欣              第一金科技債 10+                                     港建                
系統電            永豐10年A公司債                                     及成                
天剛              永豐15年金融債                                     新洲                
世紀              永豐7-10年中國債                                     耀勝                
華容              凱基醫療保健債                                     倚強股份            
建榮              B凱基IG精選15+                                     至寶電              
立衛              凱基AAA-AA公司債                                     宇環                
天揚              台新美元銀行債                                     點晶                
鈺創              台新中國政策債                                     雙鴻                
佳總              新光15年IG金融債                                     幸康                
合正              富邦新興投等債                                     泰谷                
金利              富邦歐洲銀行債                                     熱映                
寶聯通            中信新興亞洲債                                     哲固                
凱鈺              中信EM主權債0-5                                     力致                
德宏              統一美債10年Aa-A                                     重鵬                
合邦              富邦全球保險債                                     泓格                
萬旭              富邦全球能源債                                     富晶通              
久正              永豐1-3年美公債                                     家登                
上揚              永豐美國500大                                     營邦                
全譜              B群益1-5年IG債                                     湯石照明            
易通展            合世                                         數字                
茂迪              易威                                         桂盟                
元隆              天良                                         立衛                
沛亨              南璋                                         合正                
九暘              勝昱                                         彩富                
凱碩              萬國通                                       合邦                
全達              飛寶企業                                     亞元                
奧斯特            精確                                         訊達                
保銳              宏易                                         亞通                
越峰              唐鋒                                         上揚                
商丞              福盈科                                       旺玖                
英格爾            聯光通                                       元隆                
士開              通訊-KY                                      勁豐                
昇益              榮群                                         光菱                
富裔              新零售                                       奧斯特              
燦星旅            恩得利                                       宏捷科              
富驛-KY           李洲                                         正淩                
劍湖山            凱柏實業                                     三圓                
德記              元炬                                         昇益                
泰偉              及成                                         力泰                
華義              和進                                         理銘                
昇華              耀勝                                         富裔                
得利影            倚強股份                                     惠普                
鼎創達            錦明                                         安心                
台境              鑫創                                         漢來美食            
愛地雅            宇環                                         富驛-KY             
邦泰              廣寰科                                       易飛網              
                  點晶                                         高野                
                  斐成                                         亞都                
                  泰谷                                         老爺知              
                  典範                                         滿心                
                  益通                                         東凌-KY             
                  振維                                         紅馬-KY             
                  迎輝                                         德記                
                  重鵬                                         全家                
                  研勤                                         詩肯                
                  欣厚-KY                                      弘帆                
                  兆遠                                         關中                
                  寶得利                                       大展證              
                  太欣                                         誠品生活            
                  系統電                                       泰偉                
                  天剛                                         華義                
                  世紀                                         大宇資              
                  華容                                         得利影              
                  建榮                                         時報                
                  立衛                                         旭然                
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                  鈺創                                         朋億                
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                  合正                                         白紗科              
                  金利                                         捷必勝-KY            
                  寶聯通                                       紅木-KY             
                  凱鈺                                         鉅邁                
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                  元隆                                                             
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                  九暘                                                             
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