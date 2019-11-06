◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧11月06日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 元大美債7-10 宏易 新昕纖 合世 宏捷科 易威 大略-KY 元大美債1-3 安鈦克 韋僑 杏昌 天良 寬魚國際 群益15年IG科技債 久陽 進階 南璋 群益10年IG金融債 東林 大學光 勝昱 國泰5Y+新興債 欣厚-KY 強生 萬國通 國泰1-5Y高收債 友銓 寶島科 飛寶企業 富邦全球高收債 倉和 東生華 精確 國泰中國政金債5+ 三圓 其祥-KY 宏易 富邦中政債0-1 雙喜 德麥 唐鋒 凱基中國債3-10 力泰 世坤 福盈科 凱基新興債10+ 理銘 世德 聯光通 凱基科技債10+ 亞都 泰茂 通訊-KY 群益AAA-AA公司債 老爺知 精確 榮群 群益15年EM主權債 東凌-KY 崇友 新零售 FH能源債 邁達康 至興 恩得利 FH製藥債 綠河-KY 大詠城 李洲 FH新興企業債 欣泰 萬在 凱柏實業 群益中國政金債 健椿 元炬 FH20年美債 百德 及成 FH中國信用債 科際精密 和進 凱基AAA至A公司債 大恭 耀勝 凱基金融債20+ 永純 倚強股份 凱基美債25+ 致振 錦明 國泰A級金融債 康聯訊 鑫創 富邦中國投等債 台聯電 宇環 富邦金融投等債 威潤 廣寰科 元大10年IG銀行債 唐榮 點晶 FH公司債A3 世鎧 斐成 FH次順位IG金融債 晉椿 泰谷 FH美元信用債1-5Y 久陽 典範 群益A級公司債 強新 益通 群益AAA-A醫療債 松和 振維 中信美國公債20年 有益 迎輝 中信中國債7-10 新零售 重鵬 中信中國美元IG債 力新 研勤 B新光美債1-3 謚源 欣厚-KY B新光美債20+ 李洲 兆遠 第一金美債20+ 元炬 寶得利 第一金金融債 10+ 港建 太欣 第一金科技債 10+ 及成 系統電 永豐10年A公司債 新洲 天剛 永豐15年金融債 耀勝 世紀 永豐7-10年中國債 倚強股份 華容 凱基醫療保健債 至寶電 建榮 凱基IG精選15+ 宇環 立衛 凱基AAA-AA公司債 點晶 天揚 台新美元銀行債 雙鴻 鈺創 台新中國政策債 幸康 佳總 新光15年IG金融債 泰谷 合正 富邦新興投等債 熱映 金利 富邦歐洲銀行債 力致 寶聯通 中信新興亞洲債 重鵬 凱鈺 中信EM主權債0-5 泓格 德宏 統一美債10年Aa-A 富晶通 合邦 富邦全球保險債 家登 萬旭 富邦全球能源債 營邦 久正 永豐1-3年美公債 湯石照明 上揚 永豐美國500大 數字 全譜 群益1-5年IG債 桂盟 易通展 合世 立衛 茂迪 易威 合正 元隆 天良 彩富 沛亨 南璋 合邦 九暘 勝昱 亞元 凱碩 萬國通 訊達 全達 飛寶企業 亞通 奧斯特 精確 上揚 保銳 宏易 旺玖 越峰 唐鋒 元隆 商丞 福盈科 勁豐 英格爾 聯光通 光菱 士開 通訊-KY 奧斯特 昇益 榮群 宏捷科 富裔 新零售 正淩 燦星旅 恩得利 三圓 富驛-KY 李洲 昇益 劍湖山 凱柏實業 力泰 德記 元炬 理銘 泰偉 及成 富裔 華義 和進 惠普 昇華 耀勝 安心 得利影 倚強股份 漢來美食 鼎創達 錦明 富驛-KY 台境 鑫創 易飛網 愛地雅 宇環 高野 邦泰 廣寰科 亞都 點晶 老爺知 斐成 滿心 泰谷 東凌-KY 典範 紅馬-KY 益通 德記 振維 全家 迎輝 詩肯 重鵬 弘帆 研勤 關中 欣厚-KY 大展證 兆遠 誠品生活 寶得利 泰偉 太欣 華義 系統電 大宇資 天剛 得利影 世紀 時報 華容 旭然 建榮 鼎創達 立衛 朋億 天揚 益張 鈺創 白紗科 佳總 捷必勝-KY 合正 紅木-KY 金利 鉅邁 寶聯通 綠電 凱鈺 綠河-KY 德宏 霹靂 合邦 花王 萬旭 欣雄 久正 欣泰 上揚 富堡 全譜 大汽電 易通展 合騏 茂迪 元隆 沛亨 九暘 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 士開 昇益 力泰 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 鼎創達 台境 愛地雅 邦泰