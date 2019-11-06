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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月06日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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國泰20年美債正2 富邦NASDAQ反1 富邦科技          佳和              昶和     天仁     元大台灣50正2   
大飲     元大美債20正2 元大台商50          本盟              大統新創 興泰     國泰美國道瓊   
宏洲              富邦摩台          華廣              本盟     宏亞     富邦VIX    
嘉裕              富邦發達          南港              銘旺科   地球     達欣工     
東華              元大MSCI台灣          精元              旭隼     恆大     長榮       
大魯閣            永豐臺灣加權          正崴              遠雄來   新紡                
立益              富邦日本          銘旺科            統領     大將                
佳和              國泰日經225          大毅              威宏-KY  怡華                
聯發              元大歐洲50          吉祥全            泰昇-KY  偉全                
昶和              元大日經225          東貝                       聚隆                
本盟              國泰美國道瓊          京鼎                       昶和                
正道              元大美元指數          健策                       大統新創            
瑞利              兆豐藍籌30反1          世芯-KY                    亞崴                
正峰新            元大S&P日圓反1          茂林-KY                    程泰                
億泰              富邦歐洲          立積                       吉茂                
懷特              FH彭博新興債          傳奇                       百達-KY             
士紙              元大台灣高息低波          科嘉-KY                    榮星                
燁興              群益道瓊美國地產          鈞寶                       台硝                
千興              國泰RMB短期報酬          定穎                       元禎                
威致              新光內需收益          訊芯-KY                    永記                
華豐              FH美國金融股          國產                       毛寶                
首利              新光中國政金綠債          工信                       展宇                
麗正              新光投等債15+          杜康-DR                    三福化              
東訊              新光ICE美國權值          陽光能源-DR                   高興昌              
錸德              台新全球AI          慶豐富                     春雨                
倫飛              大飲              潤泰材                     東明-KY             
虹光              宏洲              鈺齊-KY                    鑫永銓              
威盛              嘉裕                                         六暉-KY             
浩鑫              東華                                         申豐                
國碩              大魯閣                                       宏旭-KY             
銘旺科            立益                                         燿華                
統懋              佳和                                         隴華                
翔耀              聯發                                         翔耀                
太空梭            昶和                                         太空梭              
兆勁              本盟                                         立萬利              
麗臺              正道                                         聯德                
吉祥全            瑞利                                         泰碩                
憶聲              正峰新                                       玉晶光              
科風              億泰                                         安馳                
力特              懷特                                         世芯-KY             
喬鼎              士紙                                         穎漢                
正達              燁興                                         立積                
晟鈦              千興                                         迎廣                
聯德              威致                                         嘉聯益              
同泰              華豐                                         愛山林              
新世紀            首利                                         皇昌                
誠研              麗正                                         遠雄來              
誠創              東訊                                         夏都                
嘉威              錸德                                         寒舍                
聯合再生          倫飛                                         雲品                
力銘              虹光                                         新天地              
亞太電            威盛                                         欣欣                
達能              浩鑫                                         統領                
太極              國碩                                         客思達-KY            
誠美材            銘旺科                                       凱羿-KY             
奕智博            統懋                                         日成-KY             
慧友              翔耀                                         格威傳媒            
悠克              太空梭                                       康師傅-DR            
友勁              兆勁                                         神州-DR             
百一              麗臺                                         晨訊科-DR            
捷泰              吉祥全                                       友佳-DR             
天瀚              憶聲                                         一零四              
迅杰              科風                                         欣天然              
華上              力特                                         新海                
光麗-KY           喬鼎                                         秋雨                
元晶              正達                                         欣高                
華冠              晟鈦                                         台數科              
裕豐              聯德                                         必應                
寶徠              同泰                                         基勝-KY             
皇昌              新世紀                                       威宏-KY             
陽明              誠研                                         波力-KY             
康師傅-DR          誠創                                         泰昇-KY             
聖馬丁-DR          嘉威                                         政伸                
神州-DR           聯合再生                                     吉源-KY             
同方友友-DR          力銘                                                             
晨訊科-DR          亞太電                                                           
友佳-DR           達能                                                             
陽光能源-DR          太極                                                             
中福              誠美材                                                           
雷虎              奕智博                                                           
中視              慧友                                                             
秋雨              悠克                                                             
新利虹            友勁                                                             
國光生            百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  陽明                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生

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