◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月06日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 國泰20年美債正2 富邦NASDAQ反1 富邦科技 佳和 昶和 天仁 元大台灣50正2 大飲 元大美債20正2 元大台商50 本盟 大統新創 興泰 國泰美國道瓊 宏洲 富邦摩台 華廣 本盟 宏亞 富邦VIX 嘉裕 富邦發達 南港 銘旺科 地球 達欣工 東華 元大MSCI台灣 精元 旭隼 恆大 長榮 大魯閣 永豐臺灣加權 正崴 遠雄來 新紡 立益 富邦日本 銘旺科 統領 大將 佳和 國泰日經225 大毅 威宏-KY 怡華 聯發 元大歐洲50 吉祥全 泰昇-KY 偉全 昶和 元大日經225 東貝 聚隆 本盟 國泰美國道瓊 京鼎 昶和 正道 元大美元指數 健策 大統新創 瑞利 兆豐藍籌30反1 世芯-KY 亞崴 正峰新 元大S&P日圓反1 茂林-KY 程泰 億泰 富邦歐洲 立積 吉茂 懷特 FH彭博新興債 傳奇 百達-KY 士紙 元大台灣高息低波 科嘉-KY 榮星 燁興 群益道瓊美國地產 鈞寶 台硝 千興 國泰RMB短期報酬 定穎 元禎 威致 新光內需收益 訊芯-KY 永記 華豐 FH美國金融股 國產 毛寶 首利 新光中國政金綠債 工信 展宇 麗正 新光投等債15+ 杜康-DR 三福化 東訊 新光ICE美國權值 陽光能源-DR 高興昌 錸德 台新全球AI 慶豐富 春雨 倫飛 大飲 潤泰材 東明-KY 虹光 宏洲 鈺齊-KY 鑫永銓 威盛 嘉裕 六暉-KY 浩鑫 東華 申豐 國碩 大魯閣 宏旭-KY 銘旺科 立益 燿華 統懋 佳和 隴華 翔耀 聯發 翔耀 太空梭 昶和 太空梭 兆勁 本盟 立萬利 麗臺 正道 聯德 吉祥全 瑞利 泰碩 憶聲 正峰新 玉晶光 科風 億泰 安馳 力特 懷特 世芯-KY 喬鼎 士紙 穎漢 正達 燁興 立積 晟鈦 千興 迎廣 聯德 威致 嘉聯益 同泰 華豐 愛山林 新世紀 首利 皇昌 誠研 麗正 遠雄來 誠創 東訊 夏都 嘉威 錸德 寒舍 聯合再生 倫飛 雲品 力銘 虹光 新天地 亞太電 威盛 欣欣 達能 浩鑫 統領 太極 國碩 客思達-KY 誠美材 銘旺科 凱羿-KY 奕智博 統懋 日成-KY 慧友 翔耀 格威傳媒 悠克 太空梭 康師傅-DR 友勁 兆勁 神州-DR 百一 麗臺 晨訊科-DR 捷泰 吉祥全 友佳-DR 天瀚 憶聲 一零四 迅杰 科風 欣天然 華上 力特 新海 光麗-KY 喬鼎 秋雨 元晶 正達 欣高 華冠 晟鈦 台數科 裕豐 聯德 必應 寶徠 同泰 基勝-KY 皇昌 新世紀 威宏-KY 陽明 誠研 波力-KY 康師傅-DR 誠創 泰昇-KY 聖馬丁-DR 嘉威 政伸 神州-DR 聯合再生 吉源-KY 同方友友-DR 力銘 晨訊科-DR 亞太電 友佳-DR 達能 陽光能源-DR 太極 中福 誠美材 雷虎 奕智博 中視 慧友 秋雨 悠克 新利虹 友勁 國光生 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇昌 陽明 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生