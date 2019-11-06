◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月06日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 3481 群創 19609 37027 00672L 元大S&P原油正2 -68114 0 2317 鴻海 15881 97633 00677U 富邦VIX -9161 0 00673R 元大S&P原油反1 15817 0 00642U 元大S&P石油 -3910 0 00708L 元大S&P黃金正2 10740 0 3037 欣興 -3103 -7036 0056 元大高股息 9914 146264 2324 仁寶 -2994 -19227 2891 中信金 8712 14375 2888 新光金 -2618 1913 2409 友達 6127 -5188 2834 臺企銀 -1839 -4071 2882 國泰金 2957 -8893 1216 統一 -1799 -2163 00655L 國泰中國A50正2 2409 0 00637L 元大滬深300正2 -1604 0 2885 元大金 1841 6659 2313 華通 -1519 9490 2412 中華電 1673 7419 2610 華航 -1323 -12875 2603 長榮 1502 8891 2344 華邦電 -1314 -4579 00669R 國泰美國道瓊反1 1333 0 1101 台泥 -1276 -22785 00738U 元大道瓊白銀 1297 0 6269 台郡 -1071 1777 00632R 元大台灣50反1 1220 0 2439 美律 -957 -6069 00648R 元大S&P500反1 1097 0 00633L 富邦上証正2 -939 0 00717 富邦美國特別股 1065 13334 2801 彰銀 -905 8140 00671R 富邦NASDAQ反1 1058 0 6257 矽格 -879 -126 00850 元大臺灣ESG永續 1038 10923 2455 全新 -859 1478 00676R 富邦臺灣加權反1 832 0 1102 亞泥 -781 -6488 2890 永豐金 704 9673 2002 中鋼 -696 16148 2382 廣達 687 4853 2330 台積電 -696 -1264 2352 佳世達 656 -810 2456 奇力新 -684 -2301 00635U 元大S&P黃金 636 0 2448 晶電 -674 6775 6278 台表科 631 3337 2367 燿華 -639 -150 2887 台新金 595 7873 3698 隆達 -601 -1211 2308 台達電 563 659 2353 宏碁 -587 2415 2362 藍天 534 704 2301 光寶科 -570 -1635 2454 聯發科 480 6426 00636 國泰中國A50 -548 -4155 4915 致伸 469 -2838 00634R 富邦上証反1 -530 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股