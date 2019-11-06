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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月06日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
3481   群創                   19609     37027    00672L 元大S&P原油正2        -68114         0  
2317   鴻海                   15881     97633    00677U 富邦VIX                -9161         0  
00673R 元大S&P原油反1         15817         0    00642U 元大S&P石油            -3910         0  
00708L 元大S&P黃金正2         10740         0    3037   欣興                   -3103     -7036  
0056   元大高股息              9914    146264    2324   仁寶                   -2994    -19227  
2891   中信金                  8712     14375    2888   新光金                 -2618      1913  
2409   友達                    6127     -5188    2834   臺企銀                 -1839     -4071  
2882   國泰金                  2957     -8893    1216   統一                   -1799     -2163  
00655L 國泰中國A50正2          2409         0    00637L 元大滬深300正2         -1604         0  
2885   元大金                  1841      6659    2313   華通                   -1519      9490  
2412   中華電                  1673      7419    2610   華航                   -1323    -12875  
2603   長榮                    1502      8891    2344   華邦電                 -1314     -4579  
00669R 國泰美國道瓊反1         1333         0    1101   台泥                   -1276    -22785  
00738U 元大道瓊白銀            1297         0    6269   台郡                   -1071      1777  
00632R 元大台灣50反1           1220         0    2439   美律                    -957     -6069  
00648R 元大S&P500反1           1097         0    00633L 富邦上証正2             -939         0  
00717  富邦美國特別股          1065     13334    2801   彰銀                    -905      8140  
00671R 富邦NASDAQ反1           1058         0    6257   矽格                    -879      -126  
00850  元大臺灣ESG永續         1038     10923    2455   全新                    -859      1478  
00676R 富邦臺灣加權反1          832         0    1102   亞泥                    -781     -6488  
2890   永豐金                   704      9673    2002   中鋼                    -696     16148  
2382   廣達                     687      4853    2330   台積電                  -696     -1264  
2352   佳世達                   656      -810    2456   奇力新                  -684     -2301  
00635U 元大S&P黃金              636         0    2448   晶電                    -674      6775  
6278   台表科                   631      3337    2367   燿華                    -639      -150  
2887   台新金                   595      7873    3698   隆達                    -601     -1211  
2308   台達電                   563       659    2353   宏碁                    -587      2415  
2362   藍天                     534       704    2301   光寶科                  -570     -1635  
2454   聯發科                   480      6426    00636  國泰中國A50             -548     -4155  
4915   致伸                     469     -2838    00634R 富邦上証反1             -530         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股

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