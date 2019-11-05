◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧11月05日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 元大美債7-10 大學光 新昕纖 合世 易威 大略-KY 富邦中國政策債 南璋 韋僑 杏昌 天良 寬魚國際 元大美債1-3 宏易 久陽 進階 南璋 群益15年IG科技債 凱鈺 東林 強生 勝昱 群益10年IG金融債 旺玖 欣厚-KY 寶島科 萬國通 國泰5Y+新興債 安鈦克 友銓 東生華 飛寶企業 國泰1-5Y高收債 倉和 倉和 其祥-KY 精確 富邦全球高收債 宏捷科 三圓 德麥 宏易 國泰中國政金債5+ 常珵 雙喜 世坤 唐鋒 富邦中政債0-1 歐買尬 力泰 世德 福盈科 凱基中國債3-10 理銘 泰茂 聯光通 凱基新興債10+ 亞都 精確 通訊-KY 凱基科技債10+ 老爺知 崇友 榮群 群益AAA-AA公司債 東凌-KY 至興 新零售 群益15年EM主權債 邁達康 大詠城 恩得利 FH能源債 綠河-KY 萬在 李洲 FH製藥債 欣泰 健椿 凱柏實業 FH新興企業債 百德 元炬 群益中國政金債 科際精密 及成 FH20年美債 福盈科 和進 FH中國信用債 大恭 耀勝 凱基AAA至A公司債 永純 倚強股份 凱基金融債20+ 致振 錦明 凱基美債25+ 康聯訊 鑫創 國泰A級金融債 台聯電 宇環 富邦中國投等債 威潤 廣寰科 富邦金融投等債 唐榮 點晶 元大10年IG銀行債 世鎧 斐成 FH公司債A3 晉椿 泰谷 FH次順位IG金融債 久陽 典範 FH美元信用債1-5Y 強新 益通 群益A級公司債 松和 振維 群益AAA-A醫療債 有益 迎輝 中信美國公債20年 新零售 重鵬 中信中國債7-10 力新 研勤 中信中國美元IG債 謚源 欣厚-KY B新光美債1-3 李洲 兆遠 B新光美債20+ 元炬 寶得利 第一金美債20+ 港建 太欣 第一金金融債 10+ 及成 系統電 第一金科技債 10+ 新洲 天剛 永豐10年A公司債 耀勝 世紀 永豐15年金融債 倚強股份 華容 永豐7-10年中國債 至寶電 建榮 凱基醫療保健債 宇環 立衛 凱基IG精選15+ 點晶 天揚 凱基AAA-AA公司債 雙鴻 鈺創 台新美元銀行債 幸康 佳總 台新中國政策債 泰谷 合正 新光15年IG金融債 熱映 金利 富邦新興投等債 力致 寶聯通 富邦歐洲銀行債 重鵬 凱鈺 中信新興亞洲債 泓格 德宏 中信EM主權債0-5 富晶通 合邦 統一美債10年Aa-A 家登 萬旭 富邦全球保險債 營邦 久正 富邦全球能源債 湯石照明 上揚 永豐1-3年美公債 數字 全譜 永豐美國500大 桂盟 易通展 群益1-5年IG債 立衛 茂迪 合世 合正 元隆 易威 彩富 沛亨 天良 合邦 九暘 南璋 亞元 凱碩 勝昱 訊達 全達 萬國通 亞通 奧斯特 飛寶企業 上揚 保銳 精確 旺玖 越峰 宏易 元隆 商丞 唐鋒 勁豐 英格爾 福盈科 光菱 士開 聯光通 奧斯特 昇益 通訊-KY 宏捷科 富裔 榮群 三圓 燦星旅 新零售 昇益 富驛-KY 恩得利 力泰 劍湖山 李洲 理銘 德記 凱柏實業 富裔 泰偉 元炬 惠普 華義 及成 中連貨 昇華 和進 安心 得利影 耀勝 漢來美食 鼎創達 倚強股份 富驛-KY 台境 錦明 易飛網 愛地雅 鑫創 高野 邦泰 宇環 亞都 廣寰科 老爺知 點晶 滿心 斐成 東凌-KY 泰谷 紅馬-KY 典範 德記 益通 全家 振維 詩肯 迎輝 弘帆 重鵬 關中 研勤 大展證 欣厚-KY 誠品生活 兆遠 泰偉 寶得利 華義 太欣 大宇資 系統電 得利影 天剛 時報 世紀 旭然 華容 鼎創達 建榮 朋億 立衛 益張 天揚 白紗科 鈺創 捷必勝-KY 佳總 紅木-KY 合正 鉅邁 金利 綠電 寶聯通 綠河-KY 凱鈺 霹靂 德宏 花王 合邦 欣雄 萬旭 欣泰 久正 富堡 上揚 大汽電 全譜 合騏 易通展 茂迪 元隆 沛亨 九暘 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 士開 昇益 力泰 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 鼎創達 台境 愛地雅 邦泰