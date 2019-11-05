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◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧11月05日 交易日  
  
◆買超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
00688L 國泰20年美債正2       6094      6137      99.30  
00680L 元大美債20正2         7345      7459      98.47  
00669R 國泰美國道瓊反1       9481     10134      93.56  
00648R 元大S&P500反1         5282      5680      92.99  
5305   敦南                  1024      1118      91.59  
9157   陽光能源-DR           1766      2104      83.94  
2704   國賓                   872      1090      80.00  
00671R 富邦NASDAQ反1         1862      2348      79.30  
3045   台灣大                1721      2206      78.01  
4904   遠傳                  2042      2622      77.88  
00656R 國泰中國A50反1         978      1317      74.26  
2912   統一超                 762      1037      73.48  
2903   遠百                  1659      2261      73.37  
1440   南紡                  1240      1772      69.98  
2025   千興                  1108      1599      69.29  
2845   遠東銀                2652      3915      67.74  
1435   中福                   967      1483      65.21  
2892   第一金                8060     12687      63.53  
5876   上海商銀              4664      7400      63.03  
4414   如興                  1097      1757      62.44  
00634R 富邦上証反1           1424      2296      62.02  
6131   悠克                   943      1524      61.88  
1905   華紙                   648      1048      61.83  
2301   光寶科                8139     13195      61.68  
1301   台塑                  3838      6331      60.62  
1210   大成                  1032      1706      60.49  
1802   台玻                   952      1576      60.41  
2618   長榮航                4589      7653      59.96  
00708L 元大S&P黃金正2        1861      3121      59.63  
2890   永豐金               10013     17109      58.52  
  
  
◆賣超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
5305   敦南                  -969      1118     -86.67  
1440   南紡                 -1475      1772     -83.24  
9157   陽光能源-DR          -1722      2104     -81.84  
4904   遠傳                 -2011      2622     -76.70  
1310   台苯                  -844      1107     -76.24  
1905   華紙                  -760      1048     -72.52  
00656R 國泰中國A50反1        -953      1317     -72.36  
2903   遠百                 -1629      2261     -72.05  
6285   啟碁                 -3272      4613     -70.93  
2704   國賓                  -767      1090     -70.37  
00739  元大MSCI A股          -939      1341     -70.02  
2610   華航                 -8305     11978     -69.34  
2025   千興                 -1104      1599     -69.04  
2912   統一超                -712      1037     -68.66  
3045   台灣大               -1471      2206     -66.68  
00634R 富邦上証反1          -1530      2296     -66.64  
5607   遠雄港                -735      1110     -66.22  
2892   第一金               -8377     12687     -66.03  
1210   大成                 -1117      1706     -65.47  
2006   東和鋼鐵              -756      1160     -65.17  
1435   中福                  -966      1483     -65.14  
4414   如興                 -1139      1757     -64.83  
5522   遠雄                  -724      1126     -64.30  
1301   台塑                 -4050      6331     -63.97  
2103   台橡                  -878      1377     -63.76  
4725   信昌化               -1952      3065     -63.69  
2845   遠東銀               -2439      3915     -62.30  
8150   南茂                 -2431      3907     -62.22  
00642U 元大S&P石油          -4770      7732     -61.69  
1434   福懋                  -934      1539     -60.69  
  
  
◆淨買超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
00688L 國泰20年美債正2         6008      6137        97.90  
00680L 元大美債20正2           7212      7459        96.69  
00669R 國泰美國道瓊反1         9162     10134        90.41  
00648R 元大S&P500反1           5025      5680        88.47  
00671R 富邦NASDAQ反1           1299      2348        55.32  
00673R 元大S&P原油反1          8014     16853        47.55  
006208 富邦台50                 378      1072        35.26  
0056   元大高股息              4439     13469        32.96  
2412   中華電                  1805      5906        30.56  
00692  富邦公司治理             683      2261        30.21  
00708L 元大S&P黃金正2           845      3121        27.07  
00850  元大臺灣ESG永續         1707      7354        23.21  
00638R 元大滬深300反1           677      4352        15.56  
2301   光寶科                  1750     13195        13.26  
2002   中鋼                    1960     14864        13.19  
2317   鴻海                   14883    114555        12.99  
3034   聯詠                    1485     12328        12.05  
2308   台達電                  2124     18438        11.52  
3045   台灣大                   250      2206        11.33  
3419   譁裕                     158      1475        10.71  
2353   宏碁                     744      7138        10.42  
1303   南亞                     535      5275        10.14  
2015   豐興                     104      1042         9.98  
2704   國賓                     105      1090         9.63  
5880   合庫金                   681      7347         9.27  
5876   上海商銀                 681      7400         9.20  
2888   新光金                  4896     53395         9.17  
1305   華夏                     237      2590         9.15  
2105   正新                     217      2409         9.01  
2891   中信金                  2183     25032         8.72  
  
  
◆淨賣超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
00739  元大MSCI A股            -825      1341       -61.52  
00642U 元大S&P石油            -3992      7732       -51.63  
00636  國泰中國A50            -2396      5734       -41.79  
00672L 元大S&P原油正2        -50901    133577       -38.11  
00655L 國泰中國A50正2         -5862     15787       -37.13  
0061   元大寶滬深              -660      1788       -36.91  
3042   晶技                    -516      1481       -34.84  
006205 富邦上証                -733      2460       -29.80  
00637L 元大滬深300正2        -61983    221804       -27.94  
1310   台苯                    -245      1107       -22.13  
1101   台泥                   -3660     16540       -22.13  
2610   華航                   -2550     11978       -21.29  
00752  中信中國50              -544      2664       -20.42  
5522   遠雄                    -215      1126       -19.09  
4725   信昌化                  -583      3065       -19.02  
1477   聚陽                    -345      1842       -18.73  
00643  群益深証中小            -462      2532       -18.25  
6285   啟碁                    -789      4613       -17.10  
9945   潤泰新                  -239      1403       -17.03  
9933   中鼎                    -311      1930       -16.11  
2347   聯強                    -474      3043       -15.58  
00766L 台新MSCI中國正2         -197      1312       -15.02  
00664R 國泰臺灣加權反1         -319      2251       -14.17  
1476   儒鴻                    -168      1190       -14.12  
1434   福懋                    -205      1539       -13.32  
1909   榮成                    -523      3929       -13.31  
1440   南紡                    -235      1772       -13.26  
2915   潤泰全                  -227      1715       -13.24  
2439   美律                    -257      2009       -12.79  
00633L 富邦上証正2            -3940     30842       -12.77  
  
  
  
備註：  
1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。

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