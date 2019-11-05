◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧11月05日 交易日 ◆買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 00688L 國泰20年美債正2 6094 6137 99.30 00680L 元大美債20正2 7345 7459 98.47 00669R 國泰美國道瓊反1 9481 10134 93.56 00648R 元大S&P500反1 5282 5680 92.99 5305 敦南 1024 1118 91.59 9157 陽光能源-DR 1766 2104 83.94 2704 國賓 872 1090 80.00 00671R 富邦NASDAQ反1 1862 2348 79.30 3045 台灣大 1721 2206 78.01 4904 遠傳 2042 2622 77.88 00656R 國泰中國A50反1 978 1317 74.26 2912 統一超 762 1037 73.48 2903 遠百 1659 2261 73.37 1440 南紡 1240 1772 69.98 2025 千興 1108 1599 69.29 2845 遠東銀 2652 3915 67.74 1435 中福 967 1483 65.21 2892 第一金 8060 12687 63.53 5876 上海商銀 4664 7400 63.03 4414 如興 1097 1757 62.44 00634R 富邦上証反1 1424 2296 62.02 6131 悠克 943 1524 61.88 1905 華紙 648 1048 61.83 2301 光寶科 8139 13195 61.68 1301 台塑 3838 6331 60.62 1210 大成 1032 1706 60.49 1802 台玻 952 1576 60.41 2618 長榮航 4589 7653 59.96 00708L 元大S&P黃金正2 1861 3121 59.63 2890 永豐金 10013 17109 58.52 ◆賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 5305 敦南 -969 1118 -86.67 1440 南紡 -1475 1772 -83.24 9157 陽光能源-DR -1722 2104 -81.84 4904 遠傳 -2011 2622 -76.70 1310 台苯 -844 1107 -76.24 1905 華紙 -760 1048 -72.52 00656R 國泰中國A50反1 -953 1317 -72.36 2903 遠百 -1629 2261 -72.05 6285 啟碁 -3272 4613 -70.93 2704 國賓 -767 1090 -70.37 00739 元大MSCI A股 -939 1341 -70.02 2610 華航 -8305 11978 -69.34 2025 千興 -1104 1599 -69.04 2912 統一超 -712 1037 -68.66 3045 台灣大 -1471 2206 -66.68 00634R 富邦上証反1 -1530 2296 -66.64 5607 遠雄港 -735 1110 -66.22 2892 第一金 -8377 12687 -66.03 1210 大成 -1117 1706 -65.47 2006 東和鋼鐵 -756 1160 -65.17 1435 中福 -966 1483 -65.14 4414 如興 -1139 1757 -64.83 5522 遠雄 -724 1126 -64.30 1301 台塑 -4050 6331 -63.97 2103 台橡 -878 1377 -63.76 4725 信昌化 -1952 3065 -63.69 2845 遠東銀 -2439 3915 -62.30 8150 南茂 -2431 3907 -62.22 00642U 元大S&P石油 -4770 7732 -61.69 1434 福懋 -934 1539 -60.69 ◆淨買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 00688L 國泰20年美債正2 6008 6137 97.90 00680L 元大美債20正2 7212 7459 96.69 00669R 國泰美國道瓊反1 9162 10134 90.41 00648R 元大S&P500反1 5025 5680 88.47 00671R 富邦NASDAQ反1 1299 2348 55.32 00673R 元大S&P原油反1 8014 16853 47.55 006208 富邦台50 378 1072 35.26 0056 元大高股息 4439 13469 32.96 2412 中華電 1805 5906 30.56 00692 富邦公司治理 683 2261 30.21 00708L 元大S&P黃金正2 845 3121 27.07 00850 元大臺灣ESG永續 1707 7354 23.21 00638R 元大滬深300反1 677 4352 15.56 2301 光寶科 1750 13195 13.26 2002 中鋼 1960 14864 13.19 2317 鴻海 14883 114555 12.99 3034 聯詠 1485 12328 12.05 2308 台達電 2124 18438 11.52 3045 台灣大 250 2206 11.33 3419 譁裕 158 1475 10.71 2353 宏碁 744 7138 10.42 1303 南亞 535 5275 10.14 2015 豐興 104 1042 9.98 2704 國賓 105 1090 9.63 5880 合庫金 681 7347 9.27 5876 上海商銀 681 7400 9.20 2888 新光金 4896 53395 9.17 1305 華夏 237 2590 9.15 2105 正新 217 2409 9.01 2891 中信金 2183 25032 8.72 ◆淨賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 00739 元大MSCI A股 -825 1341 -61.52 00642U 元大S&P石油 -3992 7732 -51.63 00636 國泰中國A50 -2396 5734 -41.79 00672L 元大S&P原油正2 -50901 133577 -38.11 00655L 國泰中國A50正2 -5862 15787 -37.13 0061 元大寶滬深 -660 1788 -36.91 3042 晶技 -516 1481 -34.84 006205 富邦上証 -733 2460 -29.80 00637L 元大滬深300正2 -61983 221804 -27.94 1310 台苯 -245 1107 -22.13 1101 台泥 -3660 16540 -22.13 2610 華航 -2550 11978 -21.29 00752 中信中國50 -544 2664 -20.42 5522 遠雄 -215 1126 -19.09 4725 信昌化 -583 3065 -19.02 1477 聚陽 -345 1842 -18.73 00643 群益深証中小 -462 2532 -18.25 6285 啟碁 -789 4613 -17.10 9945 潤泰新 -239 1403 -17.03 9933 中鼎 -311 1930 -16.11 2347 聯強 -474 3043 -15.58 00766L 台新MSCI中國正2 -197 1312 -15.02 00664R 國泰臺灣加權反1 -319 2251 -14.17 1476 儒鴻 -168 1190 -14.12 1434 福懋 -205 1539 -13.32 1909 榮成 -523 3929 -13.31 1440 南紡 -235 1772 -13.26 2915 潤泰全 -227 1715 -13.24 2439 美律 -257 2009 -12.79 00633L 富邦上証正2 -3940 30842 -12.77 備註： 1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨 買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。