二個原因台幣由升轉貶 午盤暫收30.417元

台股指數今 (5) 日續漲，盤中最高一度衝上 11623 點，不過，從匯市來看，台幣盤中由升轉貶，午盤暫收 30.417 元，貶值 1.2 分，台北外匯經紀公司成交值 5.16 億美元，匯銀人士指出，受到美元指數反彈影響，部分買盤趕進場承接便宜美元，同時，外資匯入力道已略較過去 2 個月縮減，導致今日升幅收斂。

台幣今日以 30.42 元、貶值 1.5 分開出後，再度轉為升值態勢，最高來到 30.385 元，但僅升值 2 分，午盤暫收前一小時由升轉貶，在 30.41 元附近狹幅震盪。

匯銀人士表示，外資過去 2 個月大舉匯入，近日見到匯市成交量縮減，再加上部分買盤有意伺機承接便宜美元，使台幣強漲力道緩和。

不過，法人認為，目前美國持續釋出貿易戰協商趨於樂觀的訊息，美股道瓊指數已再創新高，對於台股仍有支撐。

另一方面，外資買盤針對權值股輪番進場，先是台積電衝高墊高指數，接下來鴻海也出現一波上攻態勢，目前還有台達電衝上 140 元，漲幅逼近半根停板，南亞科、聯發科漲 3% 上下，金控族群同樣明顯轉強，台股多頭格局暫無虞。

法人指出，匯市狀況可先視為漲多回檔，但在外資已全力重壓台股之際，仍須留意獲利出場的訊號。