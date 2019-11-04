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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧11月04日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     晟楠     元大美債7-10          大學光            新昕纖   合世                
易威     大略-KY  元大美債1-3          南璋              韋僑     杏昌                
天良     寬魚國際 群益15年IG科技債          宏易              久陽     進階                
南璋              群益10年IG金融債          凱鈺              東林     強生                
勝昱              國泰5Y+新興債          通泰              欣厚-KY  寶島科              
萬國通            國泰1-5Y高收債          旺玖              友銓     東生華              
飛寶企業          富邦全球高收債          安鈦克            倉和     其祥-KY             
精確              國泰中國政金債5+          倉和              三圓     德麥                
宏易              富邦中政債0-1          宏捷科            雙喜     世坤                
唐鋒              凱基中國債3-10          常珵              力泰     世德                
福盈科            凱基新興債10+          歐買尬            理銘     泰茂                
聯光通            凱基科技債10+                            亞都     精確                
通訊-KY           群益AAA-AA公司債                            老爺知   崇友                
榮群              群益15年EM主權債                            東凌-KY  至興                
新零售            FH能源債                            邁達康   大詠城              
恩得利            FH製藥債                            綠河-KY  萬在                
李洲              FH新興企業債                            欣泰     健椿                
凱柏實業          群益中國政金債                                     百德                
元炬              FH20年美債                                     科際精密            
及成              FH中國信用債                                     福盈科              
和進              凱基AAA至A公司債                                     大恭                
耀勝              凱基金融債20+                                     永純                
倚強股份          凱基美債25+                                     致振                
錦明              國泰A級金融債                                     康聯訊              
鑫創              富邦中國投等債                                     台聯電              
宇環              富邦金融投等債                                     威潤                
廣寰科            元大10年IG銀行債                                     唐榮                
點晶              FH公司債A3                                     世鎧                
斐成              FH次順位IG金融債                                     晉椿                
泰谷              FH美元信用債1-5Y                                     久陽                
典範              群益A級公司債                                     強新                
益通              群益AAA-A醫療債                                     松和                
振維              中信美國公債20年                                     有益                
迎輝              中信中國債7-10                                     新零售              
重鵬              中信中國美元IG債                                     力新                
研勤              B新光美債1-3                                     謚源                
欣厚-KY           B新光美債20+                                     李洲                
兆遠              第一金美債20+                                     元炬                
寶得利            第一金金融債 10+                                     港建                
太欣              第一金科技債 10+                                     及成                
系統電            永豐10年A公司債                                     新洲                
天剛              永豐15年金融債                                     耀勝                
世紀              永豐7-10年中國債                                     倚強股份            
華容              凱基醫療保健債                                     至寶電              
建榮              凱基IG精選15+                                     宇環                
立衛              凱基AAA-AA公司債                                     點晶                
天揚              台新美元銀行債                                     雙鴻                
鈺創              台新中國政策債                                     幸康                
佳總              新光15年IG金融債                                     泰谷                
合正              富邦新興投等債                                     熱映                
金利              富邦歐洲銀行債                                     力致                
寶聯通            中信新興亞洲債                                     重鵬                
凱鈺              中信EM主權債0-5                                     泓格                
德宏              統一美債10年Aa-A                                     富晶通              
合邦              富邦全球保險債                                     家登                
萬旭              富邦全球能源債                                     營邦                
久正              永豐1-3年美公債                                     湯石照明            
上揚              永豐美國500大                                     數字                
全譜              群益0-1年美債                                     桂盟                
易通展            群益1-5年IG債                                     立衛                
茂迪              合世                                         合正                
元隆              易威                                         彩富                
沛亨              天良                                         合邦                
九暘              南璋                                         亞元                
凱碩              勝昱                                         訊達                
全達              萬國通                                       亞通                
奧斯特            飛寶企業                                     上揚                
保銳              精確                                         旺玖                
越峰              宏易                                         元隆                
商丞              唐鋒                                         勁豐                
英格爾            福盈科                                       光菱                
士開              聯光通                                       奧斯特              
昇益              通訊-KY                                      宏捷科              
富裔              榮群                                         三圓                
燦星旅            新零售                                       昇益                
富驛-KY           恩得利                                       力泰                
劍湖山            李洲                                         理銘                
德記              凱柏實業                                     富裔                
泰偉              元炬                                         中連貨              
華義              及成                                         安心                
昇華              和進                                         漢來美食            
得利影            耀勝                                         富驛-KY             
鼎創達            倚強股份                                     易飛網              
台境              錦明                                         高野                
愛地雅            鑫創                                         亞都                
邦泰              宇環                                         老爺知              
                  廣寰科                                       滿心                
                  點晶                                         東凌-KY             
                  斐成                                         紅馬-KY             
                  泰谷                                         德記                
                  典範                                         全家                
                  益通                                         詩肯                
                  振維                                         弘帆                
                  迎輝                                         關中                
                  重鵬                                         大展證              
                  研勤                                         誠品生活            
                  欣厚-KY                                      泰偉                
                  兆遠                                         華義                
                  寶得利                                       大宇資              
                  太欣                                         得利影              
                  系統電                                       時報                
                  天剛                                         旭然                
                  世紀                                         鼎創達              
                  華容                                         朋億                
                  建榮                                         益張                
                  立衛                                         白紗科              
                  天揚                                         捷必勝-KY            
                  鈺創                                         紅木-KY             
                  佳總                                         鉅邁                
                  合正                                         綠電                
                  金利                                         綠河-KY             
                  寶聯通                                       霹靂                
                  凱鈺                                         花王                
                  德宏                                         欣雄                
                  合邦                                         欣泰                
                  萬旭                                         富堡                
                  久正                                         大汽電              
                  上揚                                         合騏                
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
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                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
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                  英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  力泰                                                             
                  富裔                                                             
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