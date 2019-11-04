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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月04日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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大飲     富邦NASDAQ反1 元大中型100          本盟              昶和     天仁     元大台灣50正2   
宏洲              富邦科技          華廣              大統新創 興泰     國泰臺灣加權正2   
嘉裕              元大台商50          南港              本盟     宏亞     國泰美國道瓊   
東華              富邦摩台          中環              銘旺科   地球     富邦臺灣加權正2   
大魯閣            富邦發達          精元              旭隼     恆大                
立益              富邦金融          正崴              遠雄來   新紡                
佳和              元大MSCI台灣          銘旺科            統領     大將                
聯發              永豐臺灣加權          吉祥全            威宏-KY  怡華                
昶和              元大台灣50正2          東貝              泰昇-KY  偉全                
本盟              富邦日本          健策                       聚隆                
正道              國泰日經225          世芯-KY                    昶和                
瑞利              元大歐洲50          茂林-KY                    大統新創            
正峰新            元大日經225          立積                       亞崴                
億泰              國泰美國道瓊          傳奇                       程泰                
懷特              富邦臺灣加權正2          科嘉-KY                    吉茂                
士紙              元大美元指數          鈞寶                       百達-KY             
燁興              兆豐藍籌30反1          定穎                       榮星                
千興              元大S&P日圓反1          訊芯-KY                    台硝                
威致              富邦歐洲          南電                       元禎                
華豐              FH彭博新興債          國產                       永記                
首利              元大台灣高息低波          工信                       毛寶                
麗正              群益道瓊美國地產          杜康-DR                    展宇                
東訊              國泰RMB短期報酬          陽光能源-DR                   三福化              
錸德              新光內需收益          慶豐富                     高興昌              
倫飛              FH美國金融股          潤泰材                     東明-KY             
虹光              新光中國政金綠債          鈺齊-KY                    鑫永銓              
威盛              新光投等債15+                                     六暉-KY             
浩鑫              新光ICE美國權值                                     申豐                
國碩              台新全球AI                                     宏旭-KY             
銘旺科            大飲                                         燿華                
統懋              宏洲                                         隴華                
翔耀              嘉裕                                         翔耀                
太空梭            東華                                         太空梭              
兆勁              大魯閣                                       立萬利              
麗臺              立益                                         聯德                
吉祥全            佳和                                         泰碩                
憶聲              聯發                                         玉晶光              
科風              昶和                                         安馳                
力特              本盟                                         世芯-KY             
喬鼎              正道                                         穎漢                
正達              瑞利                                         立積                
晟鈦              正峰新                                       迎廣                
聯德              億泰                                         嘉聯益              
同泰              懷特                                         愛山林              
新世紀            士紙                                         皇昌                
誠研              榮成                                         遠雄來              
誠創              燁興                                         夏都                
嘉威              千興                                         寒舍                
聯合再生          威致                                         雲品                
力銘              華豐                                         新天地              
亞太電            首利                                         欣欣                
達能              麗正                                         統領                
太極              東訊                                         客思達-KY            
誠美材            錸德                                         凱羿-KY             
奕智博            倫飛                                         日成-KY             
慧友              虹光                                         格威傳媒            
悠克              威盛                                         康師傅-DR            
友勁              浩鑫                                         神州-DR             
百一              國碩                                         晨訊科-DR            
捷泰              銘旺科                                       友佳-DR             
天瀚              統懋                                         一零四              
迅杰              翔耀                                         欣天然              
華上              太空梭                                       新海                
光麗-KY           兆勁                                         欣高                
元晶              麗臺                                         台數科              
華冠              吉祥全                                       必應                
裕豐              憶聲                                         基勝-KY             
寶徠              科風                                         威宏-KY             
皇昌              力特                                         波力-KY             
陽明              喬鼎                                         泰昇-KY             
康師傅-DR          正達                                         政伸                
聖馬丁-DR          晟鈦                                         吉源-KY             
神州-DR           聯德                                                             
同方友友-DR          同泰                                                             
晨訊科-DR          新世紀                                                           
友佳-DR           誠研                                                             
陽光能源-DR          誠創                                                             
中福              嘉威                                                             
雷虎              聯合再生                                                         
中視              力銘                                                             
秋雨              亞太電                                                           
新利虹            達能                                                             
國光生            太極                                                             
                  誠美材                                                           
                  奕智博                                                           
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  陽明                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
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                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
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