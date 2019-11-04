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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧11月04日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
1795  美時          1619  
6238  勝麗          1339  
4991  環宇-KY       1046  
5347  世界           961  
3374  精材           860  
6138  茂達           801  
3131  弘塑           602  
8069  元太           500  
3081  聯亞           379  
6683  雍智科技       370  
3217  優群           350  
5457  宣德           350  
6679  鈺太           199  
1569  濱川           199  
3293  鈊象           170  
6510  精測           141  
8155  博智           138  
6147  頎邦           127  
5425  台半           122  
6643  M31             94  
8436  大江            92  
3558  神準            90  
3078  僑威            68  
3587  閎康            65  
6472  保瑞            59  
3526  凡甲            45  
1580  新麥            40  
4105  東洋            39  
6290  良維            36  
1752  南光            33  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
6462  神盾         -5132  
6274  台燿         -1916  
6411  晶焱         -1221  
5483  中美晶        -889  
8086  宏捷科        -692  
4966  譜瑞-KY       -504  
6488  環球晶        -470  
6245  立端          -405  
3324  雙鴻          -359  
5439  高技          -263  
6188  廣明          -260  
8358  金居          -251  
4107  邦特          -183  
3483  力致          -173  
006201元大富櫃50      -170  
6194  育富          -155  
4528  江興鍛        -154  
4736  泰博          -123  
8044  網家          -123  
8048  德勝          -118  
6438  迅得          -108  
5289  宜鼎          -100  
5263  智崴           -98  
3152  璟德           -97  
3105  穩懋           -83  
3680  家登           -75  
3529  力旺           -74  
3218  大學光         -69  
4126  太醫           -66  
6121  新普           -61

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