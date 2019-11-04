◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧11月04日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 1795 美時 1619 6238 勝麗 1339 4991 環宇-KY 1046 5347 世界 961 3374 精材 860 6138 茂達 801 3131 弘塑 602 8069 元太 500 3081 聯亞 379 6683 雍智科技 370 3217 優群 350 5457 宣德 350 6679 鈺太 199 1569 濱川 199 3293 鈊象 170 6510 精測 141 8155 博智 138 6147 頎邦 127 5425 台半 122 6643 M31 94 8436 大江 92 3558 神準 90 3078 僑威 68 3587 閎康 65 6472 保瑞 59 3526 凡甲 45 1580 新麥 40 4105 東洋 39 6290 良維 36 1752 南光 33 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 6462 神盾 -5132 6274 台燿 -1916 6411 晶焱 -1221 5483 中美晶 -889 8086 宏捷科 -692 4966 譜瑞-KY -504 6488 環球晶 -470 6245 立端 -405 3324 雙鴻 -359 5439 高技 -263 6188 廣明 -260 8358 金居 -251 4107 邦特 -183 3483 力致 -173 006201元大富櫃50 -170 6194 育富 -155 4528 江興鍛 -154 4736 泰博 -123 8044 網家 -123 8048 德勝 -118 6438 迅得 -108 5289 宜鼎 -100 5263 智崴 -98 3152 璟德 -97 3105 穩懋 -83 3680 家登 -75 3529 力旺 -74 3218 大學光 -69 4126 太醫 -66 6121 新普 -61