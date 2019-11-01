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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月01日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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大飲              元大中型100          本盟              昶和     天仁     元大台灣50正2   
宏洲              富邦科技          華廣              大統新創 興泰     國泰臺灣加權正2   
嘉裕              元大台商50          南港              本盟     宏亞     國泰美國道瓊   
東華              富邦摩台          中環              銘旺科   地球     富邦臺灣加權正2   
大魯閣            富邦發達          精元              旭隼     恆大                
立益              富邦金融          正崴              遠雄來   新紡                
佳和              元大MSCI台灣          銘旺科            統領     大將                
聯發              永豐臺灣加權          吉祥全            威宏-KY  怡華                
昶和              元大台灣50正2          東貝              泰昇-KY  偉全                
本盟              富邦日本          健策                       聚隆                
正道              國泰日經225          世芯-KY                    昶和                
瑞利              元大歐洲50          茂林-KY                    大統新創            
正峰新            元大日經225          立積                       亞崴                
億泰              國泰美國道瓊          科嘉-KY                    程泰                
懷特              富邦臺灣加權正2          鈞寶                       吉茂                
士紙              元大美元指數          定穎                       百達-KY             
燁興              元大美元指數正2          訊芯-KY                    氣立                
千興              兆豐藍籌30反1          南電                       榮星                
威致              元大S&P日圓反1          國產                       台硝                
華豐              富邦歐洲          工信                       元禎                
首利              FH彭博新興債          杜康-DR                    永記                
麗正              元大台灣高息低波          陽光能源-DR                   毛寶                
東訊              群益道瓊美國地產          慶豐富                     展宇                
錸德              國泰RMB短期報酬          潤泰材                     三福化              
倫飛              新光內需收益          鈺齊-KY                    高興昌              
虹光              FH美國金融股                                     東明-KY             
威盛              新光中國政金綠債                                     鑫永銓              
浩鑫              新光投等債15+                                     六暉-KY             
國碩              新光ICE美國權值                                     申豐                
銘旺科            台新全球AI                                     宏旭-KY             
統懋              大飲                                         燿華                
翔耀              宏洲                                         隴華                
太空梭            嘉裕                                         翔耀                
兆勁              東華                                         太空梭              
麗臺              大魯閣                                       立萬利              
吉祥全            立益                                         聯德                
憶聲              佳和                                         泰碩                
科風              聯發                                         玉晶光              
力特              昶和                                         安馳                
喬鼎              本盟                                         世芯-KY             
正達              正道                                         穎漢                
晟鈦              瑞利                                         立積                
聯德              正峰新                                       迎廣                
同泰              億泰                                         嘉聯益              
新世紀            懷特                                         愛山林              
誠研              士紙                                         皇昌                
誠創              榮成                                         遠雄來              
嘉威              燁興                                         夏都                
聯合再生          千興                                         寒舍                
力銘              威致                                         雲品                
亞太電            華豐                                         新天地              
達能              首利                                         欣欣                
太極              麗正                                         統領                
誠美材            東訊                                         客思達-KY            
奕智博            錸德                                         凱羿-KY             
慧友              倫飛                                         日成-KY             
悠克              虹光                                         格威傳媒            
友勁              威盛                                         康師傅-DR            
百一              浩鑫                                         神州-DR             
捷泰              國碩                                         晨訊科-DR            
天瀚              銘旺科                                       友佳-DR             
迅杰              統懋                                         一零四              
華上              翔耀                                         欣天然              
光麗-KY           太空梭                                       新海                
元晶              兆勁                                         欣高                
華冠              麗臺                                         台數科              
裕豐              吉祥全                                       必應                
寶徠              憶聲                                         基勝-KY             
皇昌              科風                                         威宏-KY             
陽明              力特                                         波力-KY             
康師傅-DR          喬鼎                                         政伸                
聖馬丁-DR          正達                                         吉源-KY             
神州-DR           晟鈦                                                             
同方友友-DR          聯德                                                             
晨訊科-DR          同泰                                                             
友佳-DR           新世紀                                                           
陽光能源-DR          誠研                                                             
中福              誠創                                                             
雷虎              嘉威                                                             
中視              聯合再生                                                         
秋雨              力銘                                                             
新利虹            亞太電                                                           
國光生            達能                                                             
                  太極                                                             
                  誠美材                                                           
                  奕智博                                                           
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  長榮                                                             
                  陽明                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
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