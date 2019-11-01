◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月01日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 大飲 元大中型100 本盟 昶和 天仁 元大台灣50正2 宏洲 富邦科技 華廣 大統新創 興泰 國泰臺灣加權正2 嘉裕 元大台商50 南港 本盟 宏亞 國泰美國道瓊 東華 富邦摩台 中環 銘旺科 地球 富邦臺灣加權正2 大魯閣 富邦發達 精元 旭隼 恆大 立益 富邦金融 正崴 遠雄來 新紡 佳和 元大MSCI台灣 銘旺科 統領 大將 聯發 永豐臺灣加權 吉祥全 威宏-KY 怡華 昶和 元大台灣50正2 東貝 泰昇-KY 偉全 本盟 富邦日本 健策 聚隆 正道 國泰日經225 世芯-KY 昶和 瑞利 元大歐洲50 茂林-KY 大統新創 正峰新 元大日經225 立積 亞崴 億泰 國泰美國道瓊 科嘉-KY 程泰 懷特 富邦臺灣加權正2 鈞寶 吉茂 士紙 元大美元指數 定穎 百達-KY 燁興 元大美元指數正2 訊芯-KY 氣立 千興 兆豐藍籌30反1 南電 榮星 威致 元大S&P日圓反1 國產 台硝 華豐 富邦歐洲 工信 元禎 首利 FH彭博新興債 杜康-DR 永記 麗正 元大台灣高息低波 陽光能源-DR 毛寶 東訊 群益道瓊美國地產 慶豐富 展宇 錸德 國泰RMB短期報酬 潤泰材 三福化 倫飛 新光內需收益 鈺齊-KY 高興昌 虹光 FH美國金融股 東明-KY 威盛 新光中國政金綠債 鑫永銓 浩鑫 新光投等債15+ 六暉-KY 國碩 新光ICE美國權值 申豐 銘旺科 台新全球AI 宏旭-KY 統懋 大飲 燿華 翔耀 宏洲 隴華 太空梭 嘉裕 翔耀 兆勁 東華 太空梭 麗臺 大魯閣 立萬利 吉祥全 立益 聯德 憶聲 佳和 泰碩 科風 聯發 玉晶光 力特 昶和 安馳 喬鼎 本盟 世芯-KY 正達 正道 穎漢 晟鈦 瑞利 立積 聯德 正峰新 迎廣 同泰 億泰 嘉聯益 新世紀 懷特 愛山林 誠研 士紙 皇昌 誠創 榮成 遠雄來 嘉威 燁興 夏都 聯合再生 千興 寒舍 力銘 威致 雲品 亞太電 華豐 新天地 達能 首利 欣欣 太極 麗正 統領 誠美材 東訊 客思達-KY 奕智博 錸德 凱羿-KY 慧友 倫飛 日成-KY 悠克 虹光 格威傳媒 友勁 威盛 康師傅-DR 百一 浩鑫 神州-DR 捷泰 國碩 晨訊科-DR 天瀚 銘旺科 友佳-DR 迅杰 統懋 一零四 華上 翔耀 欣天然 光麗-KY 太空梭 新海 元晶 兆勁 欣高 華冠 麗臺 台數科 裕豐 吉祥全 必應 寶徠 憶聲 基勝-KY 皇昌 科風 威宏-KY 陽明 力特 波力-KY 康師傅-DR 喬鼎 政伸 聖馬丁-DR 正達 吉源-KY 神州-DR 晟鈦 同方友友-DR 聯德 晨訊科-DR 同泰 友佳-DR 新世紀 陽光能源-DR 誠研 中福 誠創 雷虎 嘉威 中視 聯合再生 秋雨 力銘 新利虹 亞太電 國光生 達能 太極 誠美材 奕智博 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇昌 長榮 陽明 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生