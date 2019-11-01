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◆台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月01日 交易日  
  
◆當日淨買超                                   ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  
                           (張)       (張)                              (張)       (張)     
5340   建榮                     491      -863 8069   元太                    -547      -918  
6182   合晶                     351     -1135 6462   神盾                    -429     -1523  
3221   台嘉碩                   314       218 4991   環宇-KY                 -176      -219  
6274   台燿                     301      3054 6245   立端                    -172      -546  
1795   美時                     241       358 3083   網龍                    -167      -236  
5347   世界                     218       131 6231   系微                    -157      -430  
4123   晟德                     205      -577 8924   大田                    -146      -181  
6238   勝麗                     143       -55 3707   漢磊                    -134      -888  
3217   優群                     142      -221 3227   原相                    -131      -123  
3211   順達                      96       402 6138   茂達                    -125      -536  
6233   旺玖                      91       627 1813   寶利徠                  -122       -46  
5498   凱崴                      86       109 6411   晶焱                    -119     -2694  
8436   大江                      76        75 4974   亞泰                    -115       188  
3374   精材                      75      3482 5371   中光電                  -113      -799  
8358   金居                      75      -253 6121   新普                    -112       -76  
3483   力致                      73       485 8299   群聯                    -110      -859  
6538   倉和                      69        64 8049   晶采                    -104      -335  
4107   邦特                      66       101 3360   尚立                    -103      -160  
1597   直得                      65        51 3511   矽瑪                     -88       -89  
4121   優盛                      63        16 3260   威剛                     -87      -138  
020010 永昌富櫃200N              57         0 4953   緯軟                     -86      -218  
4947   昂寶-KY                   53       -57 6548   長科*                    -78      -759  
6220   岳豐                      50        58 4105   東洋                     -77      -626  
6180   橘子                      46       140 3264   欣銓                     -72      -166  
4966   譜瑞-KY                   43       251 6111   大宇資                   -71        41  
00719B 元大美債1-3               42         0 6530   創威                     -67       -95  
1565   精華                      41         6 4157   太景*-KY                 -64      -284  
3105   穩懋                      41      2256 5351   鈺創                     -62     -1013  
6276   安鈦克                    41      -196 3455   由田                     -61      -206  
3438   類比科                    39        32 006201 元大富櫃50               -59         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股

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