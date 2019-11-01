◆台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月01日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 5340 建榮 491 -863 8069 元太 -547 -918 6182 合晶 351 -1135 6462 神盾 -429 -1523 3221 台嘉碩 314 218 4991 環宇-KY -176 -219 6274 台燿 301 3054 6245 立端 -172 -546 1795 美時 241 358 3083 網龍 -167 -236 5347 世界 218 131 6231 系微 -157 -430 4123 晟德 205 -577 8924 大田 -146 -181 6238 勝麗 143 -55 3707 漢磊 -134 -888 3217 優群 142 -221 3227 原相 -131 -123 3211 順達 96 402 6138 茂達 -125 -536 6233 旺玖 91 627 1813 寶利徠 -122 -46 5498 凱崴 86 109 6411 晶焱 -119 -2694 8436 大江 76 75 4974 亞泰 -115 188 3374 精材 75 3482 5371 中光電 -113 -799 8358 金居 75 -253 6121 新普 -112 -76 3483 力致 73 485 8299 群聯 -110 -859 6538 倉和 69 64 8049 晶采 -104 -335 4107 邦特 66 101 3360 尚立 -103 -160 1597 直得 65 51 3511 矽瑪 -88 -89 4121 優盛 63 16 3260 威剛 -87 -138 020010 永昌富櫃200N 57 0 4953 緯軟 -86 -218 4947 昂寶-KY 53 -57 6548 長科* -78 -759 6220 岳豐 50 58 4105 東洋 -77 -626 6180 橘子 46 140 3264 欣銓 -72 -166 4966 譜瑞-KY 43 251 6111 大宇資 -71 41 00719B 元大美債1-3 42 0 6530 創威 -67 -95 1565 精華 41 6 4157 太景*-KY -64 -284 3105 穩懋 41 2256 5351 鈺創 -62 -1013 6276 安鈦克 41 -196 3455 由田 -61 -206 3438 類比科 39 32 006201 元大富櫃50 -59 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股