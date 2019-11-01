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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧11月01日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
3374  精材          1576  
6238  勝麗          1339  
1795  美時          1088  
6138  茂達           878  
4991  環宇-KY        785  
6510  精測           638  
3131  弘塑           602  
6643  M31            451  
3081  聯亞           401  
3217  優群           280  
5347  世界           225  
6679  鈺太           199  
6683  雍智科技       175  
5425  台半           122  
8436  大江           103  
6147  頎邦            80  
6472  保瑞            63  
3587  閎康            54  
2732  六角            47  
8489  三貝德          40  
4105  東洋            39  
6290  良維            36  
8255  朋程            33  
1752  南光            33  
1580  新麥            30  
5299  杰力            27  
3293  鈊象            20  
3479  安勤             3  
6568  宏觀             2  
3227  原相             1  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
6462  神盾         -5091  
6274  台燿         -2514  
6411  晶焱         -1376  
6188  廣明         -1048  
5483  中美晶        -737  
3324  雙鴻          -507  
8069  元太          -500  
6245  立端          -437  
8086  宏捷科        -414  
4966  譜瑞-KY       -396  
5439  高技          -339  
3105  穩懋          -336  
6488  環球晶        -299  
8358  金居          -263  
3152  璟德          -254  
8044  網家          -253  
4107  邦特          -215  
3083  網龍          -189  
006201元大富櫃50      -170  
4736  泰博          -169  
8155  博智          -156  
6194  育富          -155  
5289  宜鼎          -150  
8048  德勝          -118  
3264  欣銓          -115  
6438  迅得          -108  
4528  江興鍛         -90  
3680  家登           -75  
5263  智崴           -70  
6121  新普           -68

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