台北‧11月01日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 3374 精材 1576 6238 勝麗 1339 1795 美時 1088 6138 茂達 878 4991 環宇-KY 785 6510 精測 638 3131 弘塑 602 6643 M31 451 3081 聯亞 401 3217 優群 280 5347 世界 225 6679 鈺太 199 6683 雍智科技 175 5425 台半 122 8436 大江 103 6147 頎邦 80 6472 保瑞 63 3587 閎康 54 2732 六角 47 8489 三貝德 40 4105 東洋 39 6290 良維 36 8255 朋程 33 1752 南光 33 1580 新麥 30 5299 杰力 27 3293 鈊象 20 3479 安勤 3 6568 宏觀 2 3227 原相 1 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 6462 神盾 -5091 6274 台燿 -2514 6411 晶焱 -1376 6188 廣明 -1048 5483 中美晶 -737 3324 雙鴻 -507 8069 元太 -500 6245 立端 -437 8086 宏捷科 -414 4966 譜瑞-KY -396 5439 高技 -339 3105 穩懋 -336 6488 環球晶 -299 8358 金居 -263 3152 璟德 -254 8044 網家 -253 4107 邦特 -215 3083 網龍 -189 006201元大富櫃50 -170 4736 泰博 -169 8155 博智 -156 6194 育富 -155 5289 宜鼎 -150 8048 德勝 -118 3264 欣銓 -115 6438 迅得 -108 4528 江興鍛 -90 3680 家登 -75 5263 智崴 -70 6121 新普 -68
◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名
鉅亨台北資料中心
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