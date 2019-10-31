◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月31日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 元大美債7-10 大學光 新昕纖 合世 易威 大略-KY 元大美債1-3 南璋 韋僑 杏昌 天良 寬魚國際 群益15年IG科技債 宏易 久陽 進階 南璋 群益10年IG金融債 和進 東林 強生 勝昱 國泰5Y+新興債 凱鈺 欣厚-KY 寶島科 萬國通 國泰1-5Y高收債 通泰 友銓 東生華 飛寶企業 富邦全球高收債 上揚 倉和 其祥-KY 精確 國泰中國政金債5+ 研通 三圓 德麥 宏易 富邦中政債0-1 旺玖 雙喜 世坤 唐鋒 FH中國政策債 安鈦克 力泰 世德 福盈科 凱基中國債3-10 倉和 理銘 泰茂 聯光通 凱基新興債10+ 宏捷科 亞都 精確 通訊-KY 凱基科技債10+ 常珵 老爺知 崇友 榮群 群益AAA-AA公司債 歐買尬 東凌-KY 至興 新零售 群益15年EM主權債 邁達康 大詠城 恩得利 FH能源債 綠河-KY 萬在 李洲 FH製藥債 欣泰 健椿 凱柏實業 FH新興企業債 百德 元炬 群益中國政金債 科際精密 及成 FH20年美債 唐鋒 和進 FH中國信用債 福盈科 耀勝 凱基AAA至A公司債 大恭 倚強股份 凱基金融債20+ 永純 錦明 凱基美債25+ 致振 鑫創 國泰A級金融債 康聯訊 宇環 富邦中國投等債 台聯電 廣寰科 富邦金融投等債 威潤 點晶 元大10年IG銀行債 唐榮 斐成 FH公司債A3 世鎧 泰谷 FH次順位IG金融債 晉椿 典範 FH美元信用債1-5Y 久陽 益通 群益A級公司債 強新 振維 群益AAA-A醫療債 松和 迎輝 中信美國公債20年 有益 重鵬 中信中國債7-10 新零售 研勤 中信中國美元IG債 力新 欣厚-KY B新光美債1-3 謚源 兆遠 B新光美債20+ 李洲 寶得利 第一金美債20+ 元炬 太欣 第一金金融債 10+ 港建 系統電 第一金科技債 10+ 及成 天剛 永豐10年A公司債 新洲 世紀 永豐15年金融債 耀勝 華容 永豐7-10年中國債 倚強股份 建榮 凱基醫療保健債 至寶電 立衛 凱基IG精選15+ 宇環 天揚 台新美元銀行債 點晶 鈺創 台新中國政策債 雙鴻 佳總 新光15年IG金融債 幸康 合正 富邦新興投等債 泰谷 金利 富邦歐洲銀行債 熱映 寶聯通 中信新興亞洲債 力致 凱鈺 中信EM主權債0-5 重鵬 德宏 統一美債10年Aa-A 泓格 合邦 富邦全球保險債 富晶通 萬旭 富邦全球能源債 精聯 久正 永豐1-3年美公債 家登 上揚 永豐美國500大 營邦 全譜 群益0-1年美債 湯石照明 易通展 群益1-5年IG債 數字 茂迪 合世 桂盟 元隆 易威 立衛 沛亨 天良 合正 九暘 南璋 慕康生醫 凱碩 勝昱 彩富 全達 萬國通 合邦 奧斯特 飛寶企業 亞元 保銳 精確 訊達 越峰 宏易 欣技 商丞 唐鋒 亞通 英格爾 福盈科 上揚 士開 聯光通 旺玖 昇益 通訊-KY 元隆 富裔 榮群 勁豐 燦星旅 新零售 光菱 富驛-KY 恩得利 奧斯特 劍湖山 李洲 宏捷科 德記 凱柏實業 三圓 泰偉 元炬 昇益 華義 及成 力泰 昇華 和進 理銘 得利影 耀勝 富裔 鼎創達 倚強股份 中連貨 台境 錦明 安心 愛地雅 鑫創 漢來美食 邦泰 宇環 富驛-KY 廣寰科 易飛網 點晶 高野 斐成 亞都 泰谷 老爺知 典範 滿心 益通 東凌-KY 振維 紅馬-KY 迎輝 德記 重鵬 全家 研勤 詩肯 欣厚-KY 弘帆 兆遠 關中 寶得利 大展證 太欣 誠品生活 系統電 泰偉 天剛 華義 世紀 大宇資 華容 得利影 建榮 時報 立衛 旭然 天揚 鼎創達 鈺創 朋億 佳總 益張 合正 白紗科 金利 捷必勝-KY 寶聯通 鉅邁 凱鈺 綠電 德宏 綠河-KY 合邦 霹靂 萬旭 花王 久正 欣雄 上揚 欣泰 全譜 富堡 易通展 大汽電 茂迪 合騏 元隆 沛亨 九暘 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 士開 昇益 力泰 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 鼎創達 台境 愛地雅 邦泰