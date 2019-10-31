◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月31日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 0056 元大高股息 6842 148956 2409 友達 -12548 9274 00672L 元大S&P原油正2 5724 0 00632R 元大台灣50反1 -6458 0 00637L 元大滬深300正2 5495 0 1101B 台泥乙特 -5240 0 2303 聯電 5308 19767 3481 群創 -4681 40913 2317 鴻海 4821 64499 2882 國泰金 -3612 -5586 2834 臺企銀 4451 5024 2888 新光金 -2953 6238 2891 中信金 4137 8964 6153 嘉聯益 -2323 -3000 0050 元大台灣50 3841 11744 00677U 富邦VIX -1732 0 2801 彰銀 3165 9938 2892 第一金 -1694 -882 00850 元大臺灣ESG永續 2705 3620 2367 燿華 -1595 -2034 2454 聯發科 2618 1709 00655L 國泰中國A50正2 -1367 0 00676R 富邦臺灣加權反1 2259 0 2886 兆豐金 -1307 -10988 4938 和碩 1597 5491 2603 長榮 -1270 12409 2883 開發金 1524 8843 00738U 元大道瓊白銀 -1239 0 2884 玉山金 1487 872 2610 華航 -1209 -5292 3231 緯創 1486 11637 00642U 元大S&P石油 -1157 0 2002 中鋼 1447 15312 2881 富邦金 -1130 5744 00669R 國泰美國道瓊反1 1260 0 1101 台泥 -1080 -11931 5880 合庫金 1057 4494 3049 和鑫 -1070 -2475 3189 景碩 916 5571 1102 亞泥 -1017 -3147 2313 華通 885 12961 6251 定穎 -968 -1116 2301 光寶科 832 -3563 3037 欣興 -954 7184 2337 旺宏 805 -13609 2812 台中銀 -930 -3102 2458 義隆 790 405 00651R FH香港反1 -813 0 1303 南亞 756 6059 6558 興能高 -785 729 00692 富邦公司治理 754 442 2368 金像電 -663 3265 6269 台郡 752 2606 6285 啟碁 -659 -2250 2885 元大金 723 4130 2408 南亞科 -651 -15155 4958 臻鼎-KY 715 5824 2481 強茂 -640 -1230 3711 日月光投控 698 2882 2474 可成 -630 -3376 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股