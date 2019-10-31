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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月31日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
0056   元大高股息              6842    148956    2409   友達                  -12548      9274  
00672L 元大S&P原油正2          5724         0    00632R 元大台灣50反1          -6458         0  
00637L 元大滬深300正2          5495         0    1101B  台泥乙特               -5240         0  
2303   聯電                    5308     19767    3481   群創                   -4681     40913  
2317   鴻海                    4821     64499    2882   國泰金                 -3612     -5586  
2834   臺企銀                  4451      5024    2888   新光金                 -2953      6238  
2891   中信金                  4137      8964    6153   嘉聯益                 -2323     -3000  
0050   元大台灣50              3841     11744    00677U 富邦VIX                -1732         0  
2801   彰銀                    3165      9938    2892   第一金                 -1694      -882  
00850  元大臺灣ESG永續         2705      3620    2367   燿華                   -1595     -2034  
2454   聯發科                  2618      1709    00655L 國泰中國A50正2         -1367         0  
00676R 富邦臺灣加權反1         2259         0    2886   兆豐金                 -1307    -10988  
4938   和碩                    1597      5491    2603   長榮                   -1270     12409  
2883   開發金                  1524      8843    00738U 元大道瓊白銀           -1239         0  
2884   玉山金                  1487       872    2610   華航                   -1209     -5292  
3231   緯創                    1486     11637    00642U 元大S&P石油            -1157         0  
2002   中鋼                    1447     15312    2881   富邦金                 -1130      5744  
00669R 國泰美國道瓊反1         1260         0    1101   台泥                   -1080    -11931  
5880   合庫金                  1057      4494    3049   和鑫                   -1070     -2475  
3189   景碩                     916      5571    1102   亞泥                   -1017     -3147  
2313   華通                     885     12961    6251   定穎                    -968     -1116  
2301   光寶科                   832     -3563    3037   欣興                    -954      7184  
2337   旺宏                     805    -13609    2812   台中銀                  -930     -3102  
2458   義隆                     790       405    00651R FH香港反1               -813         0  
1303   南亞                     756      6059    6558   興能高                  -785       729  
00692  富邦公司治理             754       442    2368   金像電                  -663      3265  
6269   台郡                     752      2606    6285   啟碁                    -659     -2250  
2885   元大金                   723      4130    2408   南亞科                  -651    -15155  
4958   臻鼎-KY                  715      5824    2481   強茂                    -640     -1230  
3711   日月光投控               698      2882    2474   可成                    -630     -3376  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股

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