台北‧10月31日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 3374 精材 2141 6138 茂達 1911 6238 勝麗 1339 6510 精測 899 1795 美時 829 3131 弘塑 568 6290 良維 475 6643 M31 451 4991 環宇-KY 427 3217 優群 280 6679 鈺太 247 6121 新普 221 3081 聯亞 191 3105 穩懋 178 8436 大江 131 5425 台半 122 5299 杰力 117 6568 宏觀 115 6472 保瑞 63 6683 雍智科技 60 2732 六角 42 1752 南光 33 8255 朋程 33 8489 三貝德 25 6147 頎邦 21 1580 新麥 20 3218 大學光 12 3479 安勤 3 4105 東洋 1 3227 原相 1 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 6462 神盾 -3806 6411 晶焱 -2655 6274 台燿 -2613 6188 廣明 -1048 5483 中美晶 -754 8069 元太 -500 6245 立端 -487 3324 雙鴻 -475 3083 網龍 -471 3152 璟德 -385 8044 網家 -359 5439 高技 -339 8086 宏捷科 -334 4107 邦特 -317 8358 金居 -263 5289 宜鼎 -250 4966 譜瑞-KY -203 3293 鈊象 -175 006201元大富櫃50 -170 4736 泰博 -169 8155 博智 -159 6194 育富 -155 3483 力致 -155 6488 環球晶 -142 5263 智崴 -140 3264 欣銓 -115 6438 迅得 -108 8048 德勝 -68 6173 信昌電 -57 3611 鼎翰 -55
◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名
鉅亨台北資料中心
留言載入中...P