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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧10月31日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
3374  精材          2141  
6138  茂達          1911  
6238  勝麗          1339  
6510  精測           899  
1795  美時           829  
3131  弘塑           568  
6290  良維           475  
6643  M31            451  
4991  環宇-KY        427  
3217  優群           280  
6679  鈺太           247  
6121  新普           221  
3081  聯亞           191  
3105  穩懋           178  
8436  大江           131  
5425  台半           122  
5299  杰力           117  
6568  宏觀           115  
6472  保瑞            63  
6683  雍智科技        60  
2732  六角            42  
1752  南光            33  
8255  朋程            33  
8489  三貝德          25  
6147  頎邦            21  
1580  新麥            20  
3218  大學光          12  
3479  安勤             3  
4105  東洋             1  
3227  原相             1  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
6462  神盾         -3806  
6411  晶焱         -2655  
6274  台燿         -2613  
6188  廣明         -1048  
5483  中美晶        -754  
8069  元太          -500  
6245  立端          -487  
3324  雙鴻          -475  
3083  網龍          -471  
3152  璟德          -385  
8044  網家          -359  
5439  高技          -339  
8086  宏捷科        -334  
4107  邦特          -317  
8358  金居          -263  
5289  宜鼎          -250  
4966  譜瑞-KY       -203  
3293  鈊象          -175  
006201元大富櫃50      -170  
4736  泰博          -169  
8155  博智          -159  
6194  育富          -155  
3483  力致          -155  
6488  環球晶        -142  
5263  智崴          -140  
3264  欣銓          -115  
6438  迅得          -108  
8048  德勝           -68  
6173  信昌電         -57  
3611  鼎翰           -55

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