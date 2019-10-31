[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月30日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 大飲 元大美債20正2 元大中型100 本盟 昶和 天仁 元大台灣50正2 宏洲 富邦科技 華廣 大統新創 興泰 富邦臺灣加權正2 嘉裕 元大台商50 南港 本盟 宏亞 達欣工 東華 富邦摩台 中環 銘旺科 恆大 大魯閣 富邦發達 精元 旭隼 新紡 立益 元大MSCI台灣 正崴 遠雄來 大將 佳和 永豐臺灣加權 銘旺科 統領 怡華 聯發 元大台灣50正2 連宇 威宏-KY 偉全 昶和 富邦日本 吉祥全 泰昇-KY 聚隆 本盟 國泰日經225 東貝 昶和 正道 元大歐洲50 益登 大統新創 瑞利 元大日經225 晶相光 亞崴 正峰新 富邦臺灣加權正2 世芯-KY 程泰 億泰 元大美元指數 泰鼎-KY 吉茂 懷特 元大美元指數正2 茂林-KY 百達-KY 士紙 兆豐藍籌30反1 立積 氣立 燁興 國泰股利精選30 科嘉-KY 榮星 千興 元大S&P日圓反1 東科-KY 台硝 威致 富邦歐洲 鈞寶 元禎 華豐 FH彭博新興債 訊芯-KY 永記 首利 元大台灣高息低波 南電 毛寶 麗正 群益道瓊美國地產 國產 日勝化 東訊 國泰RMB短期報酬 工信 展宇 錸德 新光內需收益 杜康-DR 國精化 倫飛 FH美國金融股 陽光能源-DR 三福化 虹光 新光中國政金綠債 慶豐富 東明-KY 威盛 新光投等債15+ 潤泰材 鑫永銓 浩鑫 新光ICE美國權值 六暉-KY 國碩 台新全球AI 申豐 銘旺科 大飲 宏旭-KY 統懋 宏洲 燿華 翔耀 嘉裕 隴華 太空梭 東華 翔耀 兆勁 大魯閣 太空梭 麗臺 立益 立萬利 吉祥全 佳和 聯德 憶聲 聯發 泰碩 科風 昶和 玉晶光 力特 本盟 安馳 喬鼎 正道 世芯-KY 正達 瑞利 穎漢 晟鈦 正峰新 立積 聯德 億泰 迎廣 同泰 懷特 嘉聯益 誠研 士紙 華友聯 誠創 榮成 愛山林 嘉威 燁興 皇昌 聯合再生 千興 遠雄來 力銘 威致 夏都 亞太電 華豐 寒舍 達能 首利 雲品 太極 麗正 新天地 誠美材 東訊 欣欣 奕智博 錸德 統領 慧友 倫飛 客思達-KY 悠克 虹光 凱羿-KY 友勁 威盛 日成-KY 百一 浩鑫 阿瘦 捷泰 國碩 格威傳媒 天瀚 銘旺科 康師傅-DR 迅杰 統懋 神州-DR 華上 翔耀 晨訊科-DR 光麗-KY 太空梭 友佳-DR 元晶 兆勁 一零四 華冠 麗臺 欣天然 裕豐 吉祥全 新海 寶徠 憶聲 欣高 皇昌 科風 台數科 陽明 力特 必應 六福 喬鼎 基勝-KY 康師傅-DR 正達 威宏-KY 聖馬丁-DR 晟鈦 波力-KY 神州-DR 聯德 政伸 同方友友-DR 同泰 吉源-KY 晨訊科-DR 玉晶光 友佳-DR 誠研 陽光能源-DR 誠創 中福 嘉威 雷虎 聯合再生 中視 力銘 秋雨 亞太電 新利虹 達能 國光生 太極 誠美材 奕智博 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 潤隆 皇昌 長榮 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生 泰福-KY