台北‧10月30日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 8947 0 00677U 富邦VIX -12815 0 00632R 元大台灣50反1 8028 0 2303 聯電 -8847 13985 00672L 元大S&P原油正2 4583 0 2882 國泰金 -3272 -2643 2313 華通 4016 20013 2891 中信金 -2855 6929 0056 元大高股息 3363 150388 3481 群創 -2812 53627 2883 開發金 2976 7036 1101 台泥 -2717 -9920 0050 元大台灣50 2110 6517 2408 南亞科 -1834 -17870 3037 欣興 2084 8238 2387 精元 -1636 -3054 00708L 元大S&P黃金正2 2057 0 2888 新光金 -1588 9358 2368 金像電 2037 3870 2344 華邦電 -1570 -2389 00655L 國泰中國A50正2 1988 0 2499 東貝 -1452 -1098 00673R 元大S&P原油反1 1551 0 2409 友達 -1246 23060 2367 燿華 1327 -770 2520 冠德 -1198 939 2002 中鋼 1230 14433 2448 晶電 -1159 8259 6269 台郡 1218 1563 00642U 元大S&P石油 -1027 0 2884 玉山金 1088 -1689 2439 美律 -951 -3602 00752 中信中國50 1082 10741 2376 技嘉 -913 -5027 00676R 富邦臺灣加權反1 984 0 2356 英業達 -911 -10548 2492 華新科 937 2146 2027 大成鋼 -896 -4726 5880 合庫金 922 3454 2324 仁寶 -868 -20783 00738U 元大道瓊白銀 883 0 006204 永豐臺灣加權 -829 0 1303 南亞 765 5585 3189 景碩 -756 4618 2887 台新金 714 8600 2337 旺宏 -739 -14302 00850 元大臺灣ESG永續 706 -1167 6285 啟碁 -727 -1381 00717 富邦美國特別股 669 12954 2610 華航 -667 -4049 2458 義隆 631 508 6153 嘉聯益 -662 -500 2412 中華電 609 5371 8046 南電 -632 -2580 00664R 國泰臺灣加權反1 608 0 2330 台積電 -630 5912 6278 台表科 586 2108 2340 光磊 -607 -807 2454 聯發科 570 -899 2301 光寶科 -581 -4175 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股
[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股
鉅亨台北資料中心
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