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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月30日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2          8947         0    00677U 富邦VIX               -12815         0  
00632R 元大台灣50反1           8028         0    2303   聯電                   -8847     13985  
00672L 元大S&P原油正2          4583         0    2882   國泰金                 -3272     -2643  
2313   華通                    4016     20013    2891   中信金                 -2855      6929  
0056   元大高股息              3363    150388    3481   群創                   -2812     53627  
2883   開發金                  2976      7036    1101   台泥                   -2717     -9920  
0050   元大台灣50              2110      6517    2408   南亞科                 -1834    -17870  
3037   欣興                    2084      8238    2387   精元                   -1636     -3054  
00708L 元大S&P黃金正2          2057         0    2888   新光金                 -1588      9358  
2368   金像電                  2037      3870    2344   華邦電                 -1570     -2389  
00655L 國泰中國A50正2          1988         0    2499   東貝                   -1452     -1098  
00673R 元大S&P原油反1          1551         0    2409   友達                   -1246     23060  
2367   燿華                    1327      -770    2520   冠德                   -1198       939  
2002   中鋼                    1230     14433    2448   晶電                   -1159      8259  
6269   台郡                    1218      1563    00642U 元大S&P石油            -1027         0  
2884   玉山金                  1088     -1689    2439   美律                    -951     -3602  
00752  中信中國50              1082     10741    2376   技嘉                    -913     -5027  
00676R 富邦臺灣加權反1          984         0    2356   英業達                  -911    -10548  
2492   華新科                   937      2146    2027   大成鋼                  -896     -4726  
5880   合庫金                   922      3454    2324   仁寶                    -868    -20783  
00738U 元大道瓊白銀             883         0    006204 永豐臺灣加權            -829         0  
1303   南亞                     765      5585    3189   景碩                    -756      4618  
2887   台新金                   714      8600    2337   旺宏                    -739    -14302  
00850  元大臺灣ESG永續          706     -1167    6285   啟碁                    -727     -1381  
00717  富邦美國特別股           669     12954    2610   華航                    -667     -4049  
2458   義隆                     631       508    6153   嘉聯益                  -662      -500  
2412   中華電                   609      5371    8046   南電                    -632     -2580  
00664R 國泰臺灣加權反1          608         0    2330   台積電                  -630      5912  
6278   台表科                   586      2108    2340   光磊                    -607      -807  
2454   聯發科                   570      -899    2301   光寶科                  -581     -4175  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股

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