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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧10月30日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
2448   晶電                 72815  
00637L 元大滬深300正2       70673  
2303   聯電                 61234  
2367   燿華                 50955  
2313   華通                 47481  
00672L 元大S&P原油正2       41368  
2884   玉山金               40359  
3481   群創                 38852  
3037   欣興                 38366  
6269   台郡                 33318  
00677U 富邦VIX              32539  
2330   台積電               32370  
2888   新光金               32286  
2891   中信金               31763  
2317   鴻海                 31199  
2603   長榮                 31027  
2316   楠梓電               24566  
2387   精元                 23880  
6558   興能高               23413  
2883   開發金               23313  
2368   金像電               22349  
2520   冠德                 21912  
2409   友達                 21709  
2352   佳世達               20519  
2882   國泰金               20507  
00632R 元大台灣50反1        20362  
2337   旺宏                 20092  
1101   台泥                 20076  
2499   東貝                 19014  
2886   兆豐金               18492

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