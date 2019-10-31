台北‧10月30日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 2448 晶電 72815 00637L 元大滬深300正2 70673 2303 聯電 61234 2367 燿華 50955 2313 華通 47481 00672L 元大S&P原油正2 41368 2884 玉山金 40359 3481 群創 38852 3037 欣興 38366 6269 台郡 33318 00677U 富邦VIX 32539 2330 台積電 32370 2888 新光金 32286 2891 中信金 31763 2317 鴻海 31199 2603 長榮 31027 2316 楠梓電 24566 2387 精元 23880 6558 興能高 23413 2883 開發金 23313 2368 金像電 22349 2520 冠德 21912 2409 友達 21709 2352 佳世達 20519 2882 國泰金 20507 00632R 元大台灣50反1 20362 2337 旺宏 20092 1101 台泥 20076 2499 東貝 19014 2886 兆豐金 18492
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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