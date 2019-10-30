◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月30日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 元大美債7-10 大學光 新昕纖 合世 宏捷科 易威 大略-KY 元大美債1-3 南璋 韋僑 杏昌 天良 寬魚國際 群益15年IG科技債 宏易 久陽 進階 南璋 群益10年IG金融債 和進 東林 強生 勝昱 國泰5Y+新興債 力致 欣厚-KY 寶島科 萬國通 國泰1-5Y高收債 凱鈺 友銓 東生華 飛寶企業 富邦全球高收債 通泰 倉和 其祥-KY 精確 國泰中國政金債5+ 上揚 三圓 德麥 宏易 富邦中政債0-1 研通 雙喜 世坤 唐鋒 凱基中國債3-10 旺玖 力泰 世德 福盈科 凱基新興債10+ 安鈦克 理銘 泰茂 聯光通 凱基科技債10+ 倉和 亞都 精確 通訊-KY 群益AAA-AA公司債 宏捷科 老爺知 崇友 榮群 群益15年EM主權債 常珵 東凌-KY 至興 新零售 FH能源債 歐買尬 邁達康 大詠城 恩得利 FH製藥債 綠河-KY 萬在 李洲 FH新興企業債 欣泰 健椿 凱柏實業 群益中國政金債 百德 元炬 FH20年美債 科際精密 及成 FH中國信用債 唐鋒 和進 凱基AAA至A公司債 福盈科 耀勝 凱基金融債20+ 大恭 倚強股份 凱基美債25+ 永純 錦明 國泰A級金融債 致振 鑫創 富邦中國投等債 康聯訊 宇環 富邦金融投等債 台聯電 廣寰科 元大10年IG銀行債 威潤 點晶 FH公司債A3 唐榮 斐成 FH次順位IG金融債 世鎧 泰谷 FH美元信用債1-5Y 晉椿 典範 群益A級公司債 久陽 益通 群益AAA-A醫療債 強新 振維 中信美國公債20年 松和 迎輝 中信中國債7-10 有益 重鵬 中信中國美元IG債 新零售 研勤 B新光美債1-3 力新 欣厚-KY B新光美債20+ 謚源 兆遠 第一金美債20+ 李洲 寶得利 第一金金融債 10+ 元炬 太欣 第一金科技債 10+ 港建 系統電 永豐10年A公司債 及成 天剛 永豐15年金融債 新洲 世紀 永豐7-10年中國債 耀勝 華容 凱基醫療保健債 倚強股份 建榮 凱基IG精選15+ 至寶電 立衛 台新美元銀行債 宇環 天揚 台新中國政策債 點晶 鈺創 新光15年IG金融債 雙鴻 佳總 富邦新興投等債 幸康 合正 富邦歐洲銀行債 泰谷 金利 中信新興亞洲債 熱映 寶聯通 中信EM主權債0-5 力致 凱鈺 統一美債10年Aa-A 重鵬 德宏 富邦全球保險債 泓格 合邦 富邦全球能源債 富晶通 萬旭 永豐1-3年美公債 精聯 久正 永豐美國500大 家登 上揚 群益0-1年美債 營邦 全譜 群益1-5年IG債 湯石照明 易通展 合世 數字 茂迪 易威 立衛 元隆 天良 合正 沛亨 南璋 慕康生醫 九暘 勝昱 彩富 凱碩 萬國通 合邦 全達 飛寶企業 亞元 奧斯特 精確 訊達 保銳 宏易 欣技 越峰 唐鋒 亞通 商丞 福盈科 上揚 英格爾 聯光通 旺玖 士開 通訊-KY 元隆 昇益 榮群 勁豐 志嘉 新零售 光菱 富裔 恩得利 奧斯特 燦星旅 李洲 宏捷科 富驛-KY 凱柏實業 三圓 劍湖山 元炬 昇益 德記 及成 力泰 泰偉 和進 理銘 華義 耀勝 富裔 昇華 倚強股份 中連貨 得利影 錦明 安心 鼎創達 鑫創 漢來美食 台境 宇環 富驛-KY 愛地雅 廣寰科 易飛網 邦泰 點晶 高野 斐成 亞都 泰谷 老爺知 典範 滿心 益通 東凌-KY 振維 紅馬-KY 迎輝 德記 重鵬 全家 研勤 詩肯 欣厚-KY 弘帆 兆遠 關中 寶得利 大展證 太欣 誠品生活 系統電 泰偉 天剛 華義 世紀 大宇資 華容 得利影 建榮 時報 立衛 旭然 天揚 鼎創達 鈺創 朋億 佳總 益張 合正 白紗科 金利 捷必勝-KY 寶聯通 旭源 凱鈺 綠電 德宏 綠河-KY 合邦 霹靂 萬旭 花王 久正 欣雄 上揚 欣泰 全譜 富堡 易通展 大汽電 茂迪 合騏 元隆 沛亨 九暘 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 士開 昇益 力泰 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 鼎創達 台境 愛地雅 邦泰