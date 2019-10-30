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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月30日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     晟楠     元大美債7-10          大學光            新昕纖   合世     宏捷科     
易威     大略-KY  元大美債1-3          南璋              韋僑     杏昌                
天良     寬魚國際 群益15年IG科技債          宏易              久陽     進階                
南璋              群益10年IG金融債          和進              東林     強生                
勝昱              國泰5Y+新興債          力致              欣厚-KY  寶島科              
萬國通            國泰1-5Y高收債          凱鈺              友銓     東生華              
飛寶企業          富邦全球高收債          通泰              倉和     其祥-KY             
精確              國泰中國政金債5+          上揚              三圓     德麥                
宏易              富邦中政債0-1          研通              雙喜     世坤                
唐鋒              凱基中國債3-10          旺玖              力泰     世德                
福盈科            凱基新興債10+          安鈦克            理銘     泰茂                
聯光通            凱基科技債10+          倉和              亞都     精確                
通訊-KY           群益AAA-AA公司債          宏捷科            老爺知   崇友                
榮群              群益15年EM主權債          常珵              東凌-KY  至興                
新零售            FH能源債          歐買尬            邁達康   大詠城              
恩得利            FH製藥債                            綠河-KY  萬在                
李洲              FH新興企業債                            欣泰     健椿                
凱柏實業          群益中國政金債                                     百德                
元炬              FH20年美債                                     科際精密            
及成              FH中國信用債                                     唐鋒                
和進              凱基AAA至A公司債                                     福盈科              
耀勝              凱基金融債20+                                     大恭                
倚強股份          凱基美債25+                                     永純                
錦明              國泰A級金融債                                     致振                
鑫創              富邦中國投等債                                     康聯訊              
宇環              富邦金融投等債                                     台聯電              
廣寰科            元大10年IG銀行債                                     威潤                
點晶              FH公司債A3                                     唐榮                
斐成              FH次順位IG金融債                                     世鎧                
泰谷              FH美元信用債1-5Y                                     晉椿                
典範              群益A級公司債                                     久陽                
益通              群益AAA-A醫療債                                     強新                
振維              中信美國公債20年                                     松和                
迎輝              中信中國債7-10                                     有益                
重鵬              中信中國美元IG債                                     新零售              
研勤              B新光美債1-3                                     力新                
欣厚-KY           B新光美債20+                                     謚源                
兆遠              第一金美債20+                                     李洲                
寶得利            第一金金融債 10+                                     元炬                
太欣              第一金科技債 10+                                     港建                
系統電            永豐10年A公司債                                     及成                
天剛              永豐15年金融債                                     新洲                
世紀              永豐7-10年中國債                                     耀勝                
華容              凱基醫療保健債                                     倚強股份            
建榮              凱基IG精選15+                                     至寶電              
立衛              台新美元銀行債                                     宇環                
天揚              台新中國政策債                                     點晶                
鈺創              新光15年IG金融債                                     雙鴻                
佳總              富邦新興投等債                                     幸康                
合正              富邦歐洲銀行債                                     泰谷                
金利              中信新興亞洲債                                     熱映                
寶聯通            中信EM主權債0-5                                     力致                
凱鈺              統一美債10年Aa-A                                     重鵬                
德宏              富邦全球保險債                                     泓格                
合邦              富邦全球能源債                                     富晶通              
萬旭              永豐1-3年美公債                                     精聯                
久正              永豐美國500大                                     家登                
上揚              群益0-1年美債                                     營邦                
全譜              群益1-5年IG債                                     湯石照明            
易通展            合世                                         數字                
茂迪              易威                                         立衛                
元隆              天良                                         合正                
沛亨              南璋                                         慕康生醫            
九暘              勝昱                                         彩富                
凱碩              萬國通                                       合邦                
全達              飛寶企業                                     亞元                
奧斯特            精確                                         訊達                
保銳              宏易                                         欣技                
越峰              唐鋒                                         亞通                
商丞              福盈科                                       上揚                
英格爾            聯光通                                       旺玖                
士開              通訊-KY                                      元隆                
昇益              榮群                                         勁豐                
志嘉              新零售                                       光菱                
富裔              恩得利                                       奧斯特              
燦星旅            李洲                                         宏捷科              
富驛-KY           凱柏實業                                     三圓                
劍湖山            元炬                                         昇益                
德記              及成                                         力泰                
泰偉              和進                                         理銘                
華義              耀勝                                         富裔                
昇華              倚強股份                                     中連貨              
得利影            錦明                                         安心                
鼎創達            鑫創                                         漢來美食            
台境              宇環                                         富驛-KY             
愛地雅            廣寰科                                       易飛網              
邦泰              點晶                                         高野                
                  斐成                                         亞都                
                  泰谷                                         老爺知              
                  典範                                         滿心                
                  益通                                         東凌-KY             
                  振維                                         紅馬-KY             
                  迎輝                                         德記                
                  重鵬                                         全家                
                  研勤                                         詩肯                
                  欣厚-KY                                      弘帆                
                  兆遠                                         關中                
                  寶得利                                       大展證              
                  太欣                                         誠品生活            
                  系統電                                       泰偉                
                  天剛                                         華義                
                  世紀                                         大宇資              
                  華容                                         得利影              
                  建榮                                         時報                
                  立衛                                         旭然                
                  天揚                                         鼎創達              
                  鈺創                                         朋億                
                  佳總                                         益張                
                  合正                                         白紗科              
                  金利                                         捷必勝-KY            
                  寶聯通                                       旭源                
                  凱鈺                                         綠電                
                  德宏                                         綠河-KY             
                  合邦                                         霹靂                
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                  昇益                                                             
                  力泰                                                             
                  志嘉                                                             
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