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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月29日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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大飲     元大美債20正2 元大中型100          本盟              昶和     天仁     元大台灣50正2   
宏洲              富邦科技          華廣              大統新創 興泰     富邦臺灣加權正2   
嘉裕              元大台商50          南港              本盟     宏亞     達欣工     
東華              富邦摩台          中環              銘旺科   恆大                
大魯閣            富邦發達          精元              旭隼     新紡                
立益              元大MSCI台灣          正崴              遠雄來   大將                
佳和              永豐臺灣加權          銘旺科            統領     怡華                
聯發              元大台灣50正2          連宇              威宏-KY  偉全                
昶和              富邦日本          吉祥全            泰昇-KY  聚隆                
本盟              國泰日經225          東貝                       昶和                
正道              元大歐洲50          益登                       大統新創            
瑞利              元大日經225          晶相光                     亞崴                
正峰新            富邦臺灣加權正2          世芯-KY                    程泰                
億泰              元大美元指數          泰鼎-KY                    吉茂                
懷特              元大美元指數正2          茂林-KY                    百達-KY             
士紙              兆豐藍籌30反1          立積                       氣立                
燁興              國泰股利精選30          科嘉-KY                    榮星                
千興              元大S&P日圓反1          東科-KY                    台硝                
威致              富邦歐洲          鈞寶                       元禎                
華豐              FH彭博新興債          訊芯-KY                    永記                
首利              元大台灣高息低波          南電                       毛寶                
麗正              國泰RMB短期報酬          國產                       日勝化              
東訊              新光內需收益          工信                       展宇                
錸德              FH美國金融股          杜康-DR                    國精化              
倫飛              新光中國政金綠債          陽光能源-DR                   三福化              
虹光              新光投等債15+          慶豐富                     東明-KY             
威盛              新光ICE美國權值          潤泰材                     鑫永銓              
浩鑫              台新全球AI                                     六暉-KY             
國碩              大飲                                         申豐                
銘旺科            宏洲                                         宏旭-KY             
統懋              嘉裕                                         燿華                
翔耀              東華                                         隴華                
太空梭            大魯閣                                       翔耀                
兆勁              立益                                         太空梭              
麗臺              佳和                                         遠見                
吉祥全            聯發                                         立萬利              
憶聲              昶和                                         聯德                
科風              本盟                                         泰碩                
力特              正道                                         玉晶光              
喬鼎              瑞利                                         安馳                
正達              正峰新                                       世芯-KY             
晟鈦              億泰                                         銘鈺                
聯德              懷特                                         穎漢                
同泰              士紙                                         立積                
誠研              燁興                                         迎廣                
誠創              千興                                         華友聯              
嘉威              威致                                         愛山林              
聯合再生          華豐                                         皇昌                
力銘              首利                                         遠雄來              
亞太電            麗正                                         夏都                
達能              東訊                                         寒舍                
太極              錸德                                         雲品                
誠美材            倫飛                                         新天地              
奕智博            虹光                                         欣欣                
慧友              威盛                                         統領                
悠克              浩鑫                                         客思達-KY            
友勁              國碩                                         凱羿-KY             
百一              銘旺科                                       日成-KY             
捷泰              統懋                                         阿瘦                
天瀚              翔耀                                         格威傳媒            
迅杰              太空梭                                       神州-DR             
華上              兆勁                                         晨訊科-DR            
光麗-KY           麗臺                                         友佳-DR             
元晶              吉祥全                                       一零四              
華冠              憶聲                                         欣天然              
裕豐              科風                                         新海                
寶徠              力特                                         欣高                
皇昌              喬鼎                                         台數科              
陽明              正達                                         必應                
六福              晟鈦                                         基勝-KY             
康師傅-DR          聯德                                         威宏-KY             
聖馬丁-DR          同泰                                         波力-KY             
神州-DR           玉晶光                                       政伸                
同方友友-DR          誠研                                         吉源-KY             
晨訊科-DR          誠創                                                             
友佳-DR           嘉威                                                             
陽光能源-DR          聯合再生                                                         
精熙-DR           力銘                                                             
中福              亞太電                                                           
雷虎              達能                                                             
中視              太極                                                             
秋雨              誠美材                                                           
新利虹            奕智博                                                           
國光生            慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  潤隆                                                             
                  皇昌                                                             
                  長榮                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
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                  國光生                                                           
                  泰福-KY

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