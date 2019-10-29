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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧10月29日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
6138  茂達          2661  
3374  精材          2313  
6290  良維          1922  
6510  精測          1214  
1795  美時           797  
6643  M31            645  
6679  鈺太           618  
2732  六角           454  
8358  金居           359  
6121  新普           332  
3081  聯亞           277  
8436  大江           263  
3587  閎康           261  
6488  環球晶         123  
6683  雍智科技       122  
6568  宏觀           104  
5299  杰力            90  
4947  昂寶-KY         72  
8489  三貝德          60  
8255  朋程            49  
9951  皇田            31  
6472  保瑞            23  
8299  群聯            15  
4105  東洋            10  
3558  神準            10  
3479  安勤             3  
3294  英濟             0  
3297  杭特             0  
3564  其陽             0  
3567  逸昌             0  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
6411  晶焱         -2606  
6188  廣明         -2306  
6274  台燿         -2080  
3324  雙鴻         -1399  
6245  立端          -910  
8044  網家          -855  
8069  元太          -826  
8086  宏捷科        -766  
3083  網龍          -661  
3483  力致          -403  
4107  邦特          -354  
5289  宜鼎          -351  
4528  江興鍛        -340  
3293  鈊象          -327  
5263  智崴          -327  
3152  璟德          -326  
5439  高技          -295  
5483  中美晶        -250  
6462  神盾          -248  
4736  泰博          -227  
006201元大富櫃50      -200  
6664  群翊          -200  
3264  欣銓          -150  
8155  博智          -137  
6438  迅得          -120  
3105  穩懋          -117  
5904  寶雅          -107  
4126  太醫          -103  
3217  優群           -60  
3227  原相           -56

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