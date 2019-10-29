◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧10月29日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 6138 茂達 2661 3374 精材 2313 6290 良維 1922 6510 精測 1214 1795 美時 797 6643 M31 645 6679 鈺太 618 2732 六角 454 8358 金居 359 6121 新普 332 3081 聯亞 277 8436 大江 263 3587 閎康 261 6488 環球晶 123 6683 雍智科技 122 6568 宏觀 104 5299 杰力 90 4947 昂寶-KY 72 8489 三貝德 60 8255 朋程 49 9951 皇田 31 6472 保瑞 23 8299 群聯 15 4105 東洋 10 3558 神準 10 3479 安勤 3 3294 英濟 0 3297 杭特 0 3564 其陽 0 3567 逸昌 0 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 6411 晶焱 -2606 6188 廣明 -2306 6274 台燿 -2080 3324 雙鴻 -1399 6245 立端 -910 8044 網家 -855 8069 元太 -826 8086 宏捷科 -766 3083 網龍 -661 3483 力致 -403 4107 邦特 -354 5289 宜鼎 -351 4528 江興鍛 -340 3293 鈊象 -327 5263 智崴 -327 3152 璟德 -326 5439 高技 -295 5483 中美晶 -250 6462 神盾 -248 4736 泰博 -227 006201元大富櫃50 -200 6664 群翊 -200 3264 欣銓 -150 8155 博智 -137 6438 迅得 -120 3105 穩懋 -117 5904 寶雅 -107 4126 太醫 -103 3217 優群 -60 3227 原相 -56