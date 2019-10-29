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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月28日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     晟楠     元大美債7-10      大學光            新昕纖   合世     宏捷科
易威     大略-KY  元大美債1-3       南璋              韋僑     杏昌
天良     寬魚國際 群益15年IG科技債  宏易              久陽     進階
南璋              群益10年IG金融債  和進              東林     強生
勝昱              國泰5Y+新興債     力致              欣厚-KY  寶島科
萬國通            國泰1-5Y高收債    建榮              友銓     東生華
飛寶企業          富邦全球高收債    凱鈺              倉和     其祥-KY
精確              國泰中國政金債5+  通泰              三圓     德麥
宏易              富邦中政債0-1     上揚              雙喜     世坤
唐鋒              FH中國政策債      研通              力泰     世德
福盈科            凱基中國債3-10    旺玖              理銘     泰茂
聯光通            凱基新興債10+     安鈦克            亞都     精確
通訊-KY           凱基科技債10+     倉和              老爺知   崇友
榮群              群益AAA-AA公司債  宏捷科            東凌-KY  至興
新零售            群益15年EM主權債  常珵              邁達康   大詠城
恩得利            FH能源債          歐買尬            綠河-KY  萬在                
李洲              FH製藥債                            欣泰     健椿                
凱柏實業          FH新興企業債                                 百德
元炬              群益中國政金債                               科際精密
及成              FH20年美債                                   唐鋒
和進              FH中國信用債                                 福盈科
耀勝              凱基AAA至A公司債                             大恭
倚強股份          凱基金融債20+                                永純
錦明              凱基美債25+                                  致振
鑫創              國泰A級金融債                                康聯訊
宇環              富邦中國投等債                               台聯電
廣寰科            富邦金融投等債                               威潤
點晶              元大10年IG銀行債                             創威
斐成              FH公司債A3                                   唐榮
泰谷              FH次順位IG金融債                             世鎧
典範              FH美元信用債1-5Y                             晉椿
益通              群益A級公司債                                久陽
振維              群益AAA-A醫療債                              強新
迎輝              中信美國公債20年                             松和
重鵬              中信中國債7-10                               有益
研勤              中信中國美元IG債                             新零售
欣厚-KY           B新光美債1-3                                 力新
兆遠              B新光美債20+                                 謚源
寶得利            第一金美債20+                                李洲
太欣              第一金金融債 10+                             元炬
系統電            第一金科技債 10+                             港建
天剛              永豐10年A公司債                              及成
世紀              永豐15年金融債                               新洲
華容              永豐7-10年中國債                             耀勝
建榮              凱基IG精選15+                                倚強股份
立衛              台新美元銀行債                               至寶電
天揚              台新中國政策債                               宇環
鈺創              新光15年IG金融債                             點晶
佳總              富邦新興投等債                               雙鴻
合正              富邦歐洲銀行債                               幸康
金利              中信新興亞洲債                               泰谷
寶聯通            中信EM主權債0-5                              熱映
凱鈺              統一美債10年Aa-A                             力致
德宏              富邦全球保險債                               重鵬
合邦              富邦全球能源債                               泓格
萬旭              永豐1-3年美公債                              富晶通
久正              永豐美國500大                                精聯
上揚              群益0-1年美債                                家登
全譜              群益1-5年IG債                                營邦
易通展            合世                                         湯石照明            
茂迪              易威                                         數字                
元隆              天良                                         世紀                
沛亨              南璋                                         立衛                
九暘              勝昱                                         合正                
凱碩              萬國通                                       慕康生醫            
全達              飛寶企業                                     彩富                
奧斯特            精確                                         合邦                
保銳              宏易                                         亞元                
越峰              唐鋒                                         訊達                
商丞              福盈科                                       欣技                
英格爾            聯光通                                       亞通                
士開              通訊-KY                                      上揚                
昇益              榮群                                         旺玖                
志嘉              新零售                                       元隆                
富裔              恩得利                                       廣錠                
燦星旅            李洲                                         勁豐                
富驛-KY           凱柏實業                                     光菱                
劍湖山            元炬                                         奧斯特              
德記              及成                                         宏捷科              
泰偉              和進                                         保銳                
華義              耀勝                                         鑫龍騰              
昇華              倚強股份                                     三圓                
得利影            錦明                                         昇益                
鼎創達            鑫創                                         力泰                
台境              宇環                                         理銘                
愛地雅            廣寰科                                       富裔                
邦泰              點晶                                         中連貨              
                  斐成                                         安心                
                  泰谷                                         漢來美食            
                  典範                                         富驛-KY             
                  益通                                         易飛網              
                  振維                                         高野                
                  迎輝                                         亞都                
                  重鵬                                         老爺知              
                  研勤                                         滿心                
                  欣厚-KY                                      東凌-KY             
                  兆遠                                         紅馬-KY             
                  寶得利                                       德記                
                  太欣                                         全家                
                  系統電                                       詩肯                
                  天剛                                         弘帆                
                  世紀                                         關中                
                  華容                                         大展證              
                  建榮                                         誠品生活            
                  立衛                                         泰偉                
                  天揚                                         華義                
                  鈺創                                         大宇資              
                  佳總                                         得利影              
                  合正                                         時報                
                  金利                                         旭然                
                  寶聯通                                       鼎創達              
                  凱鈺                                         朋億                
                  德宏                                         益張                
                  合邦                                         白紗科              
                  萬旭                                         捷必勝-KY            
                  久正                                         旭源                
                  上揚                                         綠電                
                  全譜                                         綠河-KY             
                  易通展                                       霹靂                
                  茂迪                                         花王                
                  元隆                                         欣雄                
                  沛亨                                         欣泰                
                  九暘                                         富堡                
                  凱碩                                         大汽電              
                  全達                                         合騏                
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
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                  商丞                                                             
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                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  力泰                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
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