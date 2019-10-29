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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/10/28  108/10/25  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       37.29000   36.30000   0.99000    2.72727
群益店頭市場基金                                                105.27000  102.90000   2.37000    2.30321
永豐主流品牌基金                                                 19.31000   18.89000   0.42000    2.22340
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            26.06000   25.50000   0.56000    2.19608
國泰科技生化基金                                                 41.67000   40.81000   0.86000    2.10733
國泰美國費城半導體基金                                           15.92000   15.60000   0.32000    2.05128
統一NYSE FANG+ ETF基金                                           20.55000   20.15000   0.40000    1.98511
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       10.85000   10.64000   0.21000    1.97368
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.88000   10.67000   0.21000    1.96813
野村中國機會基金                                                 15.11000   14.82000   0.29000    1.95682
元大富櫃50基金                                                   14.22000   13.95000   0.27000    1.93548
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                            11.74000   11.52000   0.22000    1.90972
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                              11.74000   11.52000   0.22000    1.90972
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.66000    9.48000   0.18000    1.89873
群益深証中小板基金                                               12.43000   12.21000   0.22000    1.80180
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金            17.74000   17.43000   0.31000    1.77854
復華全方位基金                                                   33.96000   33.37000   0.59000    1.76806
國泰國泰基金-新台幣A                                             27.17000   26.70000   0.47000    1.76030
富邦台灣心基金                                                   25.44000   25.00000   0.44000    1.76000
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.40180   12.18790   0.21390    1.75502
合庫台灣基金                                                     13.39000   13.16000   0.23000    1.74772
富邦長紅基金                                                     70.52000   69.31000   1.21000    1.74578
富邦高成長基金                                                   27.19000   26.73000   0.46000    1.72091
復華恒生單日正向二倍基金                                         28.64000   28.17000   0.47000    1.66844
瀚亞高科技基金                                                   69.72000   68.58000   1.14000    1.66229
元大全球人工智慧ETF基金                                          23.89000   23.50000   0.39000    1.65957
元大大中華TMT基金-新台幣                                          9.86000    9.70000   0.16000    1.64948
群益馬拉松基金                                                  132.29000  130.16000   2.13000    1.63645
宏利台灣動力基金A類型                                            34.43000   33.88000   0.55000    1.62338
宏利台灣動力基金I類型                                            34.43000   33.88000   0.55000    1.62338
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