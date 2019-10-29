[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/10/28 108/10/25 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 37.29000 36.30000 0.99000 2.72727 群益店頭市場基金 105.27000 102.90000 2.37000 2.30321 永豐主流品牌基金 19.31000 18.89000 0.42000 2.22340 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.06000 25.50000 0.56000 2.19608 國泰科技生化基金 41.67000 40.81000 0.86000 2.10733 國泰美國費城半導體基金 15.92000 15.60000 0.32000 2.05128 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.55000 20.15000 0.40000 1.98511 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.85000 10.64000 0.21000 1.97368 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.88000 10.67000 0.21000 1.96813 野村中國機會基金 15.11000 14.82000 0.29000 1.95682 元大富櫃50基金 14.22000 13.95000 0.27000 1.93548 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.74000 11.52000 0.22000 1.90972 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.74000 11.52000 0.22000 1.90972 統一大龍騰中國基金(美元) 9.66000 9.48000 0.18000 1.89873 群益深証中小板基金 12.43000 12.21000 0.22000 1.80180 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.74000 17.43000 0.31000 1.77854 復華全方位基金 33.96000 33.37000 0.59000 1.76806 國泰國泰基金-新台幣A 27.17000 26.70000 0.47000 1.76030 富邦台灣心基金 25.44000 25.00000 0.44000 1.76000 華頓中國多重機會平衡基金 12.40180 12.18790 0.21390 1.75502 合庫台灣基金 13.39000 13.16000 0.23000 1.74772 富邦長紅基金 70.52000 69.31000 1.21000 1.74578 富邦高成長基金 27.19000 26.73000 0.46000 1.72091 復華恒生單日正向二倍基金 28.64000 28.17000 0.47000 1.66844 瀚亞高科技基金 69.72000 68.58000 1.14000 1.66229 元大全球人工智慧ETF基金 23.89000 23.50000 0.39000 1.65957 元大大中華TMT基金-新台幣 9.86000 9.70000 0.16000 1.64948 群益馬拉松基金 132.29000 130.16000 2.13000 1.63645 宏利台灣動力基金A類型 34.43000 33.88000 0.55000 1.62338 宏利台灣動力基金I類型 34.43000 33.88000 0.55000 1.62338 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------