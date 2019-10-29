[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/10/28 108/10/25 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.45080 10.44550 0.00530 0.05074 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.16380 10.15860 0.00520 0.05119 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.51940 10.51440 0.00500 0.04755 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.24120 10.23630 0.00490 0.04787 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.17190 10.16870 0.00320 0.03147 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.30690 10.30250 0.00440 0.04271 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.15990 10.15650 0.00340 0.03348 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.22320 10.21580 0.00740 0.07244 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.91590 9.90830 0.00760 0.07670 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.91520 9.90760 0.00760 0.07671 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.90750 9.89850 0.00900 0.09092 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.90560 9.89660 0.00900 0.09094 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.12530 10.11690 0.00840 0.08303 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.12510 10.11680 0.00830 0.08204 大華銀多元特別收益平衡基金 11.01000 11.02000 -0.01000 -0.09074 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 40.12520 39.99930 0.12590 0.31476 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.89350 10.88730 0.00620 0.05695 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.68990 10.68390 0.00600 0.05616 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.79450 10.78920 0.00530 0.04912 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.68130 10.67600 0.00530 0.04964 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 40.00620 39.98360 0.02260 0.05652 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.16000 22.15000 0.01000 0.04515 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.80000 22.70000 0.10000 0.44053 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.31910 41.42240 -0.10330 -0.24938 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 38.73000 38.74560 -0.01560 -0.04026 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.98150 9.98000 0.00150 0.01503 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.57510 10.57180 0.00330 0.03122 中國信託台灣活力基金 14.20000 14.08000 0.12000 0.85227 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.49000 11.57000 -0.08000 -0.69144 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 11.02000 11.06000 -0.04000 -0.36166 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.43000 10.48000 -0.05000 -0.47710 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.69000 8.66000 0.03000 0.34642 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.48000 9.45000 0.03000 0.31746 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.28310 10.31030 -0.02720 -0.26381 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.04720 10.03980 0.00740 0.07371 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 8.86870 8.86210 0.00660 0.07447 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.51890 10.51390 0.00500 0.04756 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.25800 9.25360 0.00440 0.04755 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.21970 11.25520 -0.03550 -0.31541 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.43400 9.46400 -0.03000 -0.31699 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.07350 11.04480 0.02870 0.25985 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.56650 9.54160 0.02490 0.26096 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 39.87370 39.86050 0.01320 0.03312 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 44.06680 44.32560 -0.25880 -0.58386 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 40.87810 41.08040 -0.20230 -0.49245 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 46.44490 46.53430 -0.08940 -0.19212 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 47.01740 47.11180 -0.09440 -0.20037 中國信託智能運動基金-台幣 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249 中國信託智能運動基金-美元 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 中國信託華盈貨幣市場基金 11.05250 11.05200 0.00050 0.00452 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.31300 10.31550 -0.00250 -0.02424 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.36610 9.36830 -0.00220 -0.02348 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.70440 10.70930 -0.00490 -0.04575 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.72190 9.72630 -0.00440 -0.04524 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 39.74900 39.73960 0.00940 0.02365 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 40.37250 40.37500 -0.00250 -0.00619 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.91000 10.87000 0.04000 0.36799 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.15000 11.12000 0.03000 0.26978 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 43.12350 43.31630 -0.19280 -0.44510 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 44.47330 44.57650 -0.10320 -0.23151 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 44.49640 44.59290 -0.09650 -0.21640 元大2001基金 70.89000 70.34000 0.55000 0.78192 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 46.87780 46.96490 -0.08710 -0.18546 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 44.62560 44.58170 0.04390 0.09847 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.92000 20.78000 0.14000 0.67372 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.78980 11.78900 0.00080 0.00679 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.51400 10.47820 0.03580 0.34166 元大上證50基金 33.01000 32.82000 0.19000 0.57892 元大大中華TMT基金-人民幣 11.43000 11.29000 0.14000 1.24004 元大大中華TMT基金-新台幣 9.86000 9.70000 0.16000 1.64948 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.40000 13.46000 -0.06000 -0.44577 元大大中華價值指數基金-美元 12.24300 12.26600 -0.02300 -0.18751 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.39500 16.42200 -0.02700 -0.16441 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.57800 11.50300 0.07500 0.65200 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.77800 10.67300 0.10500 0.98379 元大中國平衡基金-人民幣 3.03000 3.04000 -0.01000 -0.32895 元大中國平衡基金-新台幣 13.10000 13.10000 0.00000 0.00000 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 44.89750 44.92360 -0.02610 -0.05810 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.09570 11.12020 -0.02450 -0.22032 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.06010 10.08230 -0.02220 -0.22019 元大中國機會債券基金-新台幣 9.87660 9.86540 0.01120 0.11353 元大巴西指數基金 7.18600 7.09700 0.08900 1.25405 元大日經225基金 29.12000 29.02000 0.10000 0.34459 元大台商收成基金 24.40000 24.34000 0.06000 0.24651 元大台灣50單日反向1倍基金 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674 元大台灣50單日正向2倍基金 46.65000 46.39000 0.26000 0.56047 元大台灣中型100基金 35.54000 35.50000 0.04000 0.11268 元大台灣加權股價指數基金 27.71100 27.65100 0.06000 0.21699 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.30000 11.28000 0.02000 0.17730 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.20000 11.18000 0.02000 0.17889 元大台灣卓越50基金 89.29000 89.09000 0.20000 0.22449 元大台灣金融基金 19.05000 19.02000 0.03000 0.15773 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.23000 11.20000 0.03000 0.26786 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.23000 11.20000 0.03000 0.26786 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.99000 32.98000 0.01000 0.03032 元大台灣高股息基金 27.63000 27.55000 0.08000 0.29038 元大台灣電子科技基金 40.39000 40.26000 0.13000 0.32290 元大全球ETF成長組合基金 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 元大全球ETF穩健組合基金 14.92000 14.92000 0.00000 0.00000 元大全球人工智慧ETF基金 23.89000 23.50000 0.39000 1.65957 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 14.02000 14.07000 -0.05000 -0.35537 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250 元大全球不動產證券化基金-人民幣 14.23000 14.33000 -0.10000 -0.69784 元大全球不動產證券化基金-美元 13.03200 13.08200 -0.05000 -0.38220 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.68000 8.75000 -0.07000 -0.80000 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.51000 6.57000 -0.06000 -0.91324 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.28000 9.31000 -0.03000 -0.32223 元大全球地產建設入息基金-配息型 7.09000 7.11000 -0.02000 -0.28129 元大全球股票入息基金-美元配息 8.41300 8.38200 0.03100 0.36984 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.26000 8.22000 0.04000 0.48662 元大全球新興市場精選組合基金 13.48000 13.49000 -0.01000 -0.07413 元大全球農業商機基金 17.07000 16.93000 0.14000 0.82693 元大印尼指數基金 9.46200 9.63600 -0.17400 -1.80573 元大印度指數基金 9.66600 9.65300 0.01300 0.13467 元大印度基金 12.62000 12.59000 0.03000 0.23828 元大多多基金 19.08000 18.95000 0.13000 0.68602 元大多福基金 57.55000 57.04000 0.51000 0.89411 元大亞太成長基金 8.58000 8.56000 0.02000 0.23364 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.40090 9.38360 0.01730 0.18436 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.46900 7.45530 0.01370 0.18376 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.15900 9.15000 0.00900 0.09836 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.34600 10.34200 0.00400 0.03868 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.21880 10.22330 -0.00450 -0.04402 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.52200 10.52280 -0.00080 -0.00760 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.20220 10.20300 -0.00080 -0.00784 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.43440 10.43280 0.00160 0.01534 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.11880 10.11720 0.00160 0.01581 元大卓越基金 44.86000 44.74000 0.12000 0.26822 元大店頭基金 9.48000 9.43000 0.05000 0.53022 元大美元貨幣市場基金-美元 10.54210 10.54030 0.00180 0.01708 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.74010 9.74550 -0.00540 -0.05541 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.16890 32.17220 -0.00330 -0.01026 元大美國政府20年期(以上)債券基金 43.52100 43.76340 -0.24240 -0.55389 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.94210 15.84160 0.10050 0.63441 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 24.34390 24.64750 -0.30360 -1.23177 元大美國政府7至10年期債券基金 42.14280 42.23630 -0.09350 -0.22137 元大高科技基金 22.79000 22.60000 0.19000 0.84071 元大得利貨幣市場基金 16.35470 16.35400 0.00070 0.00428 元大得寶貨幣市場基金 12.05310 12.05260 0.00050 0.00415 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.74000 11.52000 0.22000 1.90972 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.74000 11.52000 0.22000 1.90972 元大富櫃50基金 14.22000 13.95000 0.27000 1.93548 元大華夏中小基金 7.45000 7.37000 0.08000 1.08548 元大新中國基金-人民幣 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063 元大新中國基金-美元 9.40700 9.34100 0.06600 0.70656 元大新中國基金-新台幣 9.29000 9.23000 0.06000 0.65005 元大新主流基金 27.67000 27.50000 0.17000 0.61818 元大新東協平衡基金-美元 9.44200 9.46900 -0.02700 -0.28514 元大新東協平衡基金-新台幣 9.13000 9.15000 -0.02000 -0.21858 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.30740 11.31900 -0.01160 -0.10248 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.16950 10.14850 0.02100 0.20693 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.56500 11.53820 0.02680 0.23227 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.39300 9.37110 0.02190 0.23370 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.69800 10.70290 -0.00490 -0.04578 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.84030 9.84490 -0.00460 -0.04672 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.77970 10.78190 -0.00220 -0.02040 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.92490 9.92680 -0.00190 -0.01914 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.16890 10.17420 -0.00530 -0.05209 元大新興亞洲基金 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.92340 9.90020 0.02320 0.23434 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.08170 9.06040 0.02130 0.23509 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.11650 10.09010 0.02640 0.26164 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.27570 9.25150 0.02420 0.26158 元大萬泰貨幣市場基金 15.18940 15.18870 0.00070 0.00461 元大經貿基金 40.22000 39.89000 0.33000 0.82728 元大實質多重資產基金-人民幣 9.42000 9.45000 -0.03000 -0.31746 元大實質多重資產基金-美元 8.45400 8.45900 -0.00500 -0.05911 元大實質多重資產基金-新台幣 8.85000 8.85000 0.00000 0.00000 元大滬深300單日反向1倍基金 11.83000 11.89000 -0.06000 -0.50463 元大滬深300單日正向2倍基金 18.62000 18.44000 0.18000 0.97614 元大臺灣ESG永續ETF基金 21.81000 21.76000 0.05000 0.22978 元大摩臺基金 41.77000 41.66000 0.11000 0.26404 元大標普500基金 28.10000 27.97000 0.13000 0.46478 元大標普500單日反向1倍基金 11.82000 11.88000 -0.06000 -0.50505 元大標普500單日正向2倍基金 37.38000 36.98000 0.40000 1.08167 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.85000 20.86000 -0.01000 -0.04794 元大標智滬深300基金 18.16000 17.96000 0.20000 1.11359 元大歐洲50基金 25.70000 25.71000 -0.01000 -0.03890 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 8.97510 8.99610 -0.02100 -0.23343 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.31420 10.31370 0.00050 0.00485 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 17.19000 17.01000 0.18000 1.05820 日盛上選基金(A類型) 40.22000 39.74000 0.48000 1.20785 日盛上選基金(I類型) 40.22000 39.74000 0.48000 1.20785 日盛小而美基金 21.13000 20.86000 0.27000 1.29434 日盛中國內需動力基金 9.88000 9.78000 0.10000 1.02249 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.50030 12.50450 -0.00420 -0.03359 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.81950 9.82290 -0.00340 -0.03461 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.63920 12.64160 -0.00240 -0.01898 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.92380 9.92560 -0.00180 -0.01813 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.29460 11.29610 -0.00150 -0.01328 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.85180 8.85300 -0.00120 -0.01355 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.30000 11.20000 0.10000 0.89286 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.47000 10.37000 0.10000 0.96432 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.73000 10.63000 0.10000 0.94073 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.95000 10.90000 0.05000 0.45872 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.52000 10.47000 0.05000 0.47755 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.50000 10.45000 0.05000 0.47847 日盛日盛基金 13.87000 13.66000 0.21000 1.53734 日盛目標收益組合基金(美元) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 11.27000 11.25000 0.02000 0.17778 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.69370 10.69060 0.00310 0.02900 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.40690 9.40410 0.00280 0.02977 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.33460 10.33080 0.00380 0.03678 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.09190 9.08860 0.00330 0.03631 日盛全球智能車基金(美元) 10.62000 10.55000 0.07000 0.66351 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.54000 10.47000 0.07000 0.66858 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.55180 2.55210 -0.00030 -0.01176 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.64800 1.64810 -0.00010 -0.00607 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.39080 0.39080 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25290 0.25290 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.73550 12.73450 0.00100 0.00785 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.12030 8.11960 0.00070 0.00862 日盛亞洲機會基金 7.34000 7.34000 0.00000 0.00000 日盛首選基金 19.90000 19.60000 0.30000 1.53061 日盛高科技基金 21.19000 20.91000 0.28000 1.33907 日盛貨幣市場基金 14.86270 14.86200 0.00070 0.00471 日盛新台商基金 47.95000 47.20000 0.75000 1.58898 日盛精選五虎基金 40.26000 39.90000 0.36000 0.90226 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.57100 13.57030 0.00070 0.00516 台新2000高科技基金 36.53000 36.22000 0.31000 0.85588 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152 台新MSCI中國基金 19.64000 19.62000 0.02000 0.10194 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 20.10000 19.86000 0.24000 1.20846 台新大眾貨幣市場基金 14.24790 14.24730 0.00060 0.00421 台新中國通基金 53.73000 53.13000 0.60000 1.12931 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.58300 0.57460 0.00840 1.46189 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.80000 17.53700 0.26300 1.49969 台新中國精選中小基金-美元 0.33990 0.33560 0.00430 1.28129 台新中國精選中小基金-新台幣 10.04000 9.91000 0.13000 1.31181 台新主流基金 26.46000 26.46000 0.00000 0.00000 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.79000 24.89000 -0.10000 -0.40177 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.81560 0.81920 -0.00360 -0.43945 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.31000 17.39000 -0.08000 -0.46003 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56820 0.57070 -0.00250 -0.43806 台新台灣中小基金 41.22000 40.81000 0.41000 1.00466 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.32040 11.32510 -0.00470 -0.04150 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.22330 10.22260 0.00070 0.00685 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.94250 11.94170 0.00080 0.00670 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.18000 11.18000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.00960 10.00340 0.00620 0.06198 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.31720 11.31030 0.00690 0.06101 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 台新印度基金 14.54000 14.61000 -0.07000 -0.47912 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.60990 8.60620 0.00370 0.04299 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28670 0.28660 0.00010 0.03489 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.83470 12.82920 0.00550 0.04287 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.42220 0.42210 0.00010 0.02369 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 38.51000 38.53000 -0.02000 -0.05191 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 41.75000 41.79000 -0.04000 -0.09572 台新真吉利貨幣市場基金 11.14460 11.14420 0.00040 0.00359 台新高股息平衡基金 34.55730 34.49970 0.05760 0.16696 台新智慧生活基金-美元 10.64260 10.61650 0.02610 0.24584 台新智慧生活基金-新台幣 10.86000 10.83000 0.03000 0.27701 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.10880 8.10070 0.00810 0.09999 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.22310 8.21280 0.01030 0.12541 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.34850 9.33920 0.00930 0.09958 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.49060 9.47860 0.01200 0.12660 台新新興市場債券基金(A類型) 11.58250 11.56770 0.01480 0.12794 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.37270 0.37230 0.00040 0.10744 台新新興市場債券基金(B類型) 8.10110 8.09080 0.01030 0.12731 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27530 0.27500 0.00030 0.10909 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.34000 5.31000 0.03000 0.56497 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.30000 22.29000 0.01000 0.04486 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.55700 10.58130 -0.02430 -0.22965 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.08620 10.07750 0.00870 0.08633 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.07640 10.06700 0.00940 0.09337 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.71170 10.73550 -0.02380 -0.22169 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.22440 10.21560 0.00880 0.08614 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.21620 10.20670 0.00950 0.09308 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 42.91230 43.01100 -0.09870 -0.22948 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 42.09530 42.21060 -0.11530 -0.27315 永豐1至3年期美國公債ETF基金 39.54110 39.53600 0.00510 0.01290 永豐20年期以上美國公債ETF基金 38.43360 38.63250 -0.19890 -0.51485 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 38.37980 38.38120 -0.00140 -0.00365 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.43640 11.43570 0.00070 0.00612 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.83160 9.82700 0.00460 0.04681 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.29790 9.29710 0.00080 0.00860 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 11.06360 11.06270 0.00090 0.00814 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.56640 7.56280 0.00360 0.04760 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.07130 9.06690 0.00440 0.04853 永豐中小基金 57.04000 56.95000 0.09000 0.15803 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.83810 1.83860 -0.00050 -0.02719 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.61250 2.61330 -0.00080 -0.03061 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.07060 8.06980 0.00080 0.00991 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11580 11.11460 0.00120 0.01080 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.08000 5.07000 0.01000 0.19724 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.00000 21.98000 0.02000 0.09099 永豐主流品牌基金 19.31000 18.89000 0.42000 2.22340 永豐永豐基金 36.08000 35.83000 0.25000 0.69774 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 8.89370 8.92210 -0.02840 -0.31831 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.52520 9.55560 -0.03040 -0.31814 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.66950 8.69540 -0.02590 -0.29786 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.28890 9.31660 -0.02770 -0.29732 永豐亞洲民生消費基金 11.87000 11.73000 0.14000 1.19352 永豐南非幣2021保本基金 14.38420 14.38030 0.00390 0.02712 永豐美國大型500股票ETF基金 19.97000 19.87000 0.10000 0.50327 永豐貨幣市場基金 13.96210 13.96160 0.00050 0.00358 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.16620 2.16720 -0.00100 -0.04614 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.72040 2.72170 -0.00130 -0.04776 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.66500 7.66570 -0.00070 -0.00913 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.91840 10.91920 -0.00080 -0.00733 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.01180 7.01380 -0.00200 -0.02852 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.42120 11.42460 -0.00340 -0.02976 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.08000 8.06000 0.02000 0.24814 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.37000 18.32000 0.05000 0.27293 永豐臺灣加權ETF基金 58.11000 58.02000 0.09000 0.15512 永豐領航科技基金 42.43000 42.23000 0.20000 0.47360 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.71000 11.82000 -0.11000 -0.93063 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.06000 11.17000 -0.11000 -0.98478 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 永豐趨勢平衡基金 45.89000 45.38000 0.51000 1.12384 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.97820 11.97570 0.00250 0.02088 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.76480 9.76530 -0.00050 -0.00512 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.50280 10.50330 -0.00050 -0.00476 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.84940 9.85080 -0.00140 -0.01421 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.41180 10.41340 -0.00160 -0.01536 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.82450 9.82480 -0.00030 -0.00305 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.68950 10.68980 -0.00030 -0.00281 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.85980 9.86050 -0.00070 -0.00710 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.49460 10.49530 -0.00070 -0.00667 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.23000 11.18000 0.05000 0.44723 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.49000 9.45000 0.04000 0.42328 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.29000 15.21000 0.08000 0.52597 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.36000 19.26000 0.10000 0.51921 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.49000 19.39000 0.10000 0.51573 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 9.90360 9.90690 -0.00330 -0.03331 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.03560 10.03900 -0.00340 -0.03387 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.88130 9.88130 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.93360 9.93350 0.00010 0.00101 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 9.88530 9.88690 -0.00160 -0.01618 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.19830 10.20000 -0.00170 -0.01667 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 9.89590 9.89550 0.00040 0.00404 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.02780 10.02730 0.00050 0.00499 兆豐國際生命科學基金 14.32000 14.22000 0.10000 0.70323 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.45280 10.45130 0.00150 0.01435 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.82190 10.82170 0.00020 0.00185 兆豐國際全球基金 31.07000 30.99000 0.08000 0.25815 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.55160 10.54990 0.00170 0.01611 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.11200 10.11710 -0.00510 -0.05041 兆豐國際國民基金 25.14000 24.95000 0.19000 0.76152 兆豐國際第一基金 15.20000 14.99000 0.21000 1.40093 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.71670 10.71670 0.00000 0.00000 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.10490 8.10490 0.00000 0.00000 兆豐國際萬全基金 22.81000 22.56000 0.25000 1.10816 兆豐國際電子基金 29.55000 29.27000 0.28000 0.95661 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 23.70000 23.66000 0.04000 0.16906 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 14.50000 14.54000 -0.04000 -0.27510 兆豐國際豐台灣基金 38.97000 38.67000 0.30000 0.77580 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.57830 12.57770 0.00060 0.00477 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.82930 9.82160 0.00770 0.07840 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.88960 9.88130 0.00830 0.08400 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.79210 9.78270 0.00940 0.09609 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.88430 9.87650 0.00780 0.07898 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 10.03360 10.02470 0.00890 0.08878 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.82950 9.82190 0.00760 0.07738 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.89170 9.88340 0.00830 0.08398 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.79990 9.79050 0.00940 0.09601 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.88860 9.88080 0.00780 0.07894 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 10.04160 10.03270 0.00890 0.08871 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 11.01490 11.00860 0.00630 0.05723 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.69740 10.69270 0.00470 0.04396 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.99040 10.98390 0.00650 0.05918 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.58220 10.57610 0.00610 0.05768 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.76350 10.75880 0.00470 0.04369 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.71730 10.70970 0.00760 0.07096 合庫台灣基金 13.39000 13.16000 0.23000 1.74772 合庫全球高收益債券基金A類型 11.71630 11.70590 0.01040 0.08884 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.89330 12.88270 0.01060 0.08228 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.46250 11.45360 0.00890 0.07770 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.22930 12.21980 0.00950 0.07774 合庫全球高收益債券基金B類型 8.03520 8.02800 0.00720 0.08969 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.41070 9.40320 0.00750 0.07976 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.13560 9.12840 0.00720 0.07887 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.76840 8.76180 0.00660 0.07533 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.25740 9.25020 0.00720 0.07784 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.54000 11.55000 -0.01000 -0.08658 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.91000 8.90000 0.01000 0.11236 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.18920 10.18880 0.00040 0.00393 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.96280 9.96470 -0.00190 -0.01907 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.37720 10.37910 -0.00190 -0.01831 合庫新興多重收益基金A類型 10.48200 10.48260 -0.00060 -0.00572 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.17340 12.17500 -0.00160 -0.01314 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.60950 15.60890 0.00060 0.00384 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.63340 8.63510 -0.00170 -0.01969 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.48860 9.49040 -0.00180 -0.01897 合庫新興多重收益基金B類型 7.77450 7.77490 -0.00040 -0.00514 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.61510 8.61630 -0.00120 -0.01393 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.58600 10.58620 -0.00020 -0.00189 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A月配息 人民幣避險 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 安本標準360動態入息組合基金 A月配息 美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A月配息 新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A累積 人民幣避險 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 安本標準360動態入息組合基金 A累積 美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 安本標準360動態入息組合基金 A累積 新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 人民幣 12.14000 12.16000 -0.02000 -0.16447 安本標準兩岸價值基金 美元 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.64000 11.64000 0.00000 0.00000 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.21150 10.21610 -0.00460 -0.04503 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.18730 10.19120 -0.00390 -0.03827 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.70760 9.70790 -0.00030 -0.00309 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.15760 10.16210 -0.00450 -0.04428 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.30350 10.30820 -0.00470 -0.04559 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.27300 10.27690 -0.00390 -0.03795 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.77370 9.77400 -0.00030 -0.00307 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.22600 10.23050 -0.00450 -0.04399 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.28120 11.28030 0.00090 0.00798 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.87150 9.87870 -0.00720 -0.07288 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.67780 9.68230 -0.00450 -0.04648 安聯中國東協基金 14.79000 14.82000 -0.03000 -0.20243 安聯中國策略基金-美元 12.96000 12.88000 0.08000 0.62112 安聯中國策略基金-新臺幣 16.70000 16.59000 0.11000 0.66305 安聯中華新思路基金-人民幣 16.87000 16.75000 0.12000 0.71642 安聯中華新思路基金-美元 15.28000 15.19000 0.09000 0.59250 安聯中華新思路基金-新臺幣 14.23000 14.14000 0.09000 0.63649 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 36.83000 36.65000 0.18000 0.49113 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 10.86000 10.81000 0.05000 0.46253 安聯台灣科技基金 59.82000 59.43000 0.39000 0.65623 安聯台灣貨幣市場基金 12.56830 12.56780 0.00050 0.00398 安聯台灣智慧基金 42.84000 42.65000 0.19000 0.44549 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.88230 10.88820 -0.00590 -0.05419 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.88740 15.89530 -0.00790 -0.04970 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.82350 9.82840 -0.00490 -0.04986 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.93880 9.94360 -0.00480 -0.04827 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 11.98000 11.98000 0.00000 0.00000 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 安聯四季成長組合基金-美元 11.78000 11.78000 0.00000 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.32170 13.32150 0.00020 0.00150 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.88570 10.88680 -0.00110 -0.01010 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.90030 12.90190 -0.00160 -0.01240 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.53060 9.53060 0.00000 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.47280 9.47380 -0.00100 -0.01056 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.96340 8.96450 -0.00110 -0.01227 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.18140 10.18120 0.00020 0.00196 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元 9.91180 9.91280 -0.00100 -0.01009 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.15170 10.15300 -0.00130 -0.01280 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.70000 11.70000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.52000 11.51000 0.01000 0.08688 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.33000 11.31000 0.02000 0.17683 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.52000 11.52000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.58170 12.57740 0.00430 0.03419 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.38550 11.38290 0.00260 0.02284 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.96530 10.96280 0.00250 0.02280 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.52780 8.52490 0.00290 0.03402 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.40070 8.39870 0.00200 0.02381 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.06420 8.06230 0.00190 0.02357 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.15500 10.15080 0.00420 0.04138 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.02170 10.01940 0.00230 0.02296 安聯全球人口趨勢基金 12.14000 12.09000 0.05000 0.41356 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.71000 8.73000 -0.02000 -0.22910 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.53000 32.57000 -0.04000 -0.12281 安聯全球油礦金趨勢基金 7.67000 7.62000 0.05000 0.65617 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.54330 12.54820 -0.00490 -0.03905 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.54430 10.54850 -0.00420 -0.03982 安聯全球新興市場基金 16.96000 17.00000 -0.04000 -0.23529 安聯全球農金趨勢基金 8.71000 8.69000 0.02000 0.23015 安聯全球綠能趨勢基金 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.66000 10.62000 0.04000 0.37665 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.88000 10.84000 0.04000 0.36900 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.97000 10.93000 0.04000 0.36597 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.55000 9.51000 0.04000 0.42061 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679 安聯亞洲動態策略基金 22.33000 22.26000 0.07000 0.31447 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.21850 10.21320 0.00530 0.05189 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.24190 10.23740 0.00450 0.04396 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.13170 10.12640 0.00530 0.05234 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.09750 10.09310 0.00440 0.04359 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.14800 10.14270 0.00530 0.05225 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.09910 10.09470 0.00440 0.04359 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.05290 10.04940 0.00350 0.03483 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.14950 10.14590 0.00360 0.03548 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.05290 10.04940 0.00350 0.03483 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.67800 10.67820 -0.00020 -0.00187 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.15810 10.15820 -0.00010 -0.00098 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 92.92510 92.96040 -0.03530 -0.03797 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.60890 13.61290 -0.00400 -0.02938 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 69.52670 69.55250 -0.02580 -0.03709 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.04910 10.05200 -0.00290 -0.02885 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.79700 2.79770 -0.00070 -0.02502 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.90900 10.91040 -0.00140 -0.01283 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.33900 2.34030 -0.00130 -0.05555 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.72810 8.72790 0.00020 0.00229 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.25860 10.25610 0.00250 0.02438 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.38100 10.38130 -0.00030 -0.00289 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.91860 10.91670 0.00190 0.01740 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.32280 10.32340 -0.00060 -0.00581 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.33470 10.33640 -0.00170 -0.01645 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.05990 10.05750 0.00240 0.02386 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.12140 10.12160 -0.00020 -0.00198 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.49070 10.48920 0.00150 0.01430 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.11980 10.12030 -0.00050 -0.00494 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.15010 10.15200 -0.00190 -0.01872 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.16530 10.16430 0.00100 0.00984 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.39100 10.38760 0.00340 0.03273 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.13750 10.13680 0.00070 0.00691 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.02050 10.02020 0.00030 0.00299 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.05620 10.05520 0.00100 0.00995 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.12180 10.11890 0.00290 0.02866 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.03640 10.03560 0.00080 0.00797 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.97070 9.97040 0.00030 0.00301 宏利台灣動力基金A類型 34.43000 33.88000 0.55000 1.62338 宏利台灣動力基金I類型 34.43000 33.88000 0.55000 1.62338 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) 10.00480 10.00380 0.00100 0.01000 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) 9.98510 9.98500 0.00010 0.00100 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) 10.09340 10.09120 0.00220 0.02180 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) 10.00010 9.99930 0.00080 0.00800 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.09680 10.08500 0.01180 0.11701 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.83340 9.81900 0.01440 0.14665 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.55140 7.54260 0.00880 0.11667 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.43620 7.42620 0.01000 0.13466 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.64000 11.62000 0.02000 0.17212 宏利全球債券組合基金 13.77220 13.76760 0.00460 0.03341 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.02960 3.03000 -0.00040 -0.01320 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.44330 12.44480 -0.00150 -0.01205 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.89160 8.89250 -0.00090 -0.01012 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.62300 2.62460 -0.00160 -0.06096 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.34920 11.34770 0.00150 0.01322 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.29640 3.31670 -0.02030 -0.61205 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53830 0.54160 -0.00330 -0.60931 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.03000 15.12000 -0.09000 -0.59524 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.52650 12.51280 0.01370 0.10949 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 11.08040 11.06810 0.01230 0.11113 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.52080 10.50860 0.01220 0.11610 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.75730 8.74730 0.01000 0.11432 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.37920 8.37000 0.00920 0.10992 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.17770 8.16830 0.00940 0.11508 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.37510 8.36690 0.00820 0.09801 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.73000 10.64000 0.09000 0.84586 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.63000 10.54000 0.09000 0.85389 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.70000 10.61000 0.09000 0.84826 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.95000 10.97000 -0.02000 -0.18232 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.03030 3.02780 0.00250 0.08257 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43470 0.43440 0.00030 0.06906 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.96750 12.95720 0.01030 0.07949 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.98730 0.98670 0.00060 0.06081 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.34230 7.33650 0.00580 0.07906 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06180 2.06020 0.00160 0.07766 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29680 0.29660 0.00020 0.06743 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.92070 8.91360 0.00710 0.07965 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32550 0.32520 0.00030 0.09225 宏利萬利貨幣市場基金 13.70380 13.70340 0.00040 0.00292 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.50000 2.50000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.25000 11.25000 0.00000 0.00000 宏利臺灣股息收益基金A類型 28.31000 28.13000 0.18000 0.63989 宏利臺灣股息收益基金I類型 28.31000 28.13000 0.18000 0.63989 宏利澳幣保本基金 12.73500 12.73320 0.00180 0.01414 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.87000 11.90000 -0.03000 -0.25210 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.65000 11.65000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.20000 11.20000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.93000 10.96000 -0.03000 -0.27372 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.20000 9.22000 -0.02000 -0.21692 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.64000 11.67000 -0.03000 -0.25707 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.47080 10.51850 -0.04770 -0.45349 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.44720 9.46080 -0.01360 -0.14375 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.81820 8.82860 -0.01040 -0.11780 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.29230 11.30560 -0.01330 -0.11764 貝萊德亞美利加收益基金 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 貝萊德新台幣基金 12.98550 12.98500 0.00050 0.00385 貝萊德寶利基金 29.29000 29.14000 0.15000 0.51476 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47110 11.46660 0.00450 0.03924 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.85860 9.84450 0.01410 0.14323 保德信大中華基金-人民幣 10.81000 10.75000 0.06000 0.55814 保德信大中華基金-美元 10.41000 10.33000 0.08000 0.77444 保德信大中華基金-新台幣 30.70000 30.47000 0.23000 0.75484 保德信中小型股基金 57.17000 56.70000 0.47000 0.82892 保德信中國中小基金-人民幣 9.59000 9.47000 0.12000 1.26716 保德信中國中小基金-美元 9.00000 8.88000 0.12000 1.35135 保德信中國中小基金-新臺幣 8.62000 8.50000 0.12000 1.41176 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.94860 9.90890 0.03970 0.40065 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.98220 9.94160 0.04060 0.40838 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.07010 10.02990 0.04020 0.40080 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.24800 11.20310 0.04490 0.40078 保德信中國品牌基金-人民幣 10.73000 10.61000 0.12000 1.13101 保德信中國品牌基金-美元 10.70000 10.58000 0.12000 1.13422 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.56000 11.42000 0.14000 1.22592 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.45000 28.32000 0.13000 0.45904 保德信全球消費商機基金 19.30000 19.27000 0.03000 0.15568 保德信全球基礎建設基金 13.99000 14.05000 -0.06000 -0.42705 保德信全球資源基金 7.08000 7.03000 0.05000 0.71124 保德信全球醫療生化基金-美元 9.68000 9.62000 0.06000 0.62370 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.84000 31.62000 0.22000 0.69576 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.27440 10.24920 0.02520 0.24587 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.87970 10.85300 0.02670 0.24601 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.16890 10.14120 0.02770 0.27314 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.76450 10.73530 0.02920 0.27200 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.74330 9.74560 -0.00230 -0.02360 保德信多元收益組合基金-美元累積型 11.01010 11.01270 -0.00260 -0.02361 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.17390 9.17360 0.00030 0.00327 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.35350 10.35320 0.00030 0.00290 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.09460 8.09720 -0.00260 -0.03211 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.27240 11.27610 -0.00370 -0.03281 保德信亞太基金 20.05000 20.04000 0.01000 0.04990 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.60290 8.61080 -0.00790 -0.09175 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.07000 12.08100 -0.01100 -0.09105 保德信店頭市場基金 41.46000 40.91000 0.55000 1.34441 保德信拉丁美洲基金 7.18000 7.18000 0.00000 0.00000 保德信金平衡基金 32.50000 32.43000 0.07000 0.21585 保德信金滿意基金 46.02000 45.79000 0.23000 0.50229 保德信科技島基金 30.86000 30.65000 0.21000 0.68515 保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積(E) 9.99860 10.00040 -0.00180 -0.01800 保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息(D) 9.94390 9.95630 -0.01240 -0.12454 保德信美國投資級企業債券基金－美元累積(C) 9.94390 9.95630 -0.01240 -0.12454 保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣月配息型(B) 9.93540 9.94520 -0.00980 -0.09854 保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣累積型(A) 9.93540 9.94520 -0.00980 -0.09854 保德信高成長基金 109.54000 108.50000 1.04000 0.95853 保德信貨幣市場基金 15.86620 15.86540 0.00080 0.00504 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.81510 10.79840 0.01670 0.15465 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.90750 10.88780 0.01970 0.18094 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.14590 11.14490 0.00100 0.00897 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.52540 10.52170 0.00370 0.03517 保德信新世紀基金 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.09270 8.09310 -0.00040 -0.00494 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.38810 10.38840 -0.00030 -0.00289 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.67370 11.67430 -0.00060 -0.00514 保德信新興趨勢組合基金 10.84000 10.77000 0.07000 0.64995 保德信瑞騰基金 15.66560 15.66520 0.00040 0.00255 保德信歐洲組合基金 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.55540 9.54950 0.00590 0.06178 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.19020 10.18400 0.00620 0.06088 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.41880 9.41250 0.00630 0.06693 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.76720 9.75990 0.00730 0.07480 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.68570 9.68060 0.00510 0.05268 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.23940 10.23410 0.00530 0.05179 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.56450 9.55850 0.00600 0.06277 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.01440 10.00810 0.00630 0.06295 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.18860 10.18130 0.00730 0.07170 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.86270 9.85800 0.00470 0.04768 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.38320 10.37830 0.00490 0.04721 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.82960 9.82390 0.00570 0.05802 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.25160 10.24550 0.00610 0.05954 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.84930 9.84200 0.00730 0.07417 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.51770 10.51040 0.00730 0.06946 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.74580 9.73800 0.00780 0.08010 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.23370 10.22550 0.00820 0.08019 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 10.04340 10.05110 -0.00770 -0.07661 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 10.04750 10.05520 -0.00770 -0.07658 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.36140 10.36340 -0.00200 -0.01930 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 10.01540 10.02190 -0.00650 -0.06486 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 10.01580 10.02220 -0.00640 -0.06386 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.26370 10.26130 0.00240 0.02339 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.35370 10.34910 0.00460 0.04445 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.05450 10.04890 0.00560 0.05573 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.99540 9.99350 0.00190 0.01901 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.49780 10.49590 0.00190 0.01810 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.10950 10.10190 0.00760 0.07523 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.94540 10.93640 0.00900 0.08229 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.02270 10.01970 0.00300 0.02994 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.42670 10.42360 0.00310 0.02974 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.57490 10.56820 0.00670 0.06340 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.59870 10.59060 0.00810 0.07648 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.47230 10.46160 0.01070 0.10228 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型 10.11480 10.11070 0.00410 0.04055 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 10.11800 10.11400 0.00400 0.03955 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 10.06330 10.04750 0.01580 0.15725 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 10.06930 10.05360 0.01570 0.15616 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 10.12310 10.11740 0.00570 0.05634 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 10.12440 10.11870 0.00570 0.05633 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 10.02200 10.00030 0.02170 0.21699 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 10.02250 10.00080 0.02170 0.21698 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.11330 10.11130 0.00200 0.01978 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.23530 10.23320 0.00210 0.02052 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.17670 10.16750 0.00920 0.09048 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.53990 10.52940 0.01050 0.09972 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.93290 9.92970 0.00320 0.03223 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.12910 10.12590 0.00320 0.03160 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97320 1.97420 -0.00100 -0.05065 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.86150 2.86300 -0.00150 -0.05239 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29010 0.29020 -0.00010 -0.03446 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45970 0.45980 -0.00010 -0.02175 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.15740 8.15890 -0.00150 -0.01838 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.05060 12.05220 -0.00160 -0.01328 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.75370 9.76180 -0.00810 -0.08298 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.55090 12.56150 -0.01060 -0.08438 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.65850 8.66400 -0.00550 -0.06348 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.18400 11.19100 -0.00700 -0.06255 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.66240 10.65420 0.00820 0.07696 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.36230 10.35370 0.00860 0.08306 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 20.57000 20.60000 -0.03000 -0.14563 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4780.44000 4786.88000 -6.44000 -0.13453 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.13320 10.13080 0.00240 0.02369 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.11180 11.10920 0.00260 0.02340 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.95430 9.95140 0.00290 0.02914 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.42060 9.42160 -0.00100 -0.01061 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.09790 10.09870 -0.00080 -0.00792 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.35370 9.35400 -0.00030 -0.00321 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.78090 9.78180 -0.00090 -0.00920 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.46300 10.46570 -0.00270 -0.02580 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.87500 5.87230 0.00270 0.04598 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.95580 10.95080 0.00500 0.04566 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) 10.04260 10.03840 0.00420 0.04184 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) 10.00230 9.99570 0.00660 0.06603 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.03510 10.03150 0.00360 0.03589 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) 10.04260 10.03840 0.00420 0.04184 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) 10.00230 9.99570 0.00660 0.06603 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.03510 10.03150 0.00360 0.03589 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.43660 10.43840 -0.00180 -0.01724 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.57680 11.58050 -0.00370 -0.03195 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.79180 10.79570 -0.00390 -0.03613 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.91760 8.91920 -0.00160 -0.01794 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.34800 9.35100 -0.00300 -0.03208 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.23330 9.23650 -0.00320 -0.03465 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.24460 10.24640 -0.00180 -0.01757 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.84610 10.84960 -0.00350 -0.03226 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.82870 10.83250 -0.00380 -0.03508 柏瑞巨人基金-A類型 13.64000 13.62000 0.02000 0.14684 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.71550 13.71500 0.00050 0.00365 柏瑞全球金牌組合基金 16.31000 16.28000 0.03000 0.18428 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.29000 14.27290 0.01710 0.11981 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.84160 12.82720 0.01440 0.11226 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.39520 13.38090 0.01430 0.10687 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.39100 8.38090 0.01010 0.12051 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.68840 6.68040 0.00800 0.11975 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.66940 8.65970 0.00970 0.11201 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.51210 8.49870 0.01340 0.15767 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.74110 10.72960 0.01150 0.10718 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.40750 8.39740 0.01010 0.12028 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 13.03230 13.01770 0.01460 0.11215 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.37790 12.36310 0.01480 0.11971 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.51990 13.49850 0.02140 0.15854 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.19390 12.18090 0.01300 0.10672 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.85400 8.84340 0.01060 0.11986 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.68110 9.67030 0.01080 0.11168 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.72620 9.71090 0.01530 0.15755 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.54850 9.53840 0.01010 0.10589 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.41760 9.40630 0.01130 0.12013 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.72450 10.72280 0.00170 0.01585 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.84140 10.83910 0.00230 0.02122 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.60570 10.60530 0.00040 0.00377 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.71920 10.71700 0.00220 0.02053 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.74350 9.74200 0.00150 0.01540 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.58080 9.57880 0.00200 0.02088 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.72540 10.71790 0.00750 0.06998 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.61550 9.61500 0.00050 0.00520 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.72760 9.72570 0.00190 0.01954 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.70470 10.70300 0.00170 0.01588 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.84220 10.83990 0.00230 0.02122 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.60620 10.60570 0.00050 0.00471 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.72040 10.71830 0.00210 0.01959 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.74350 9.74200 0.00150 0.01540 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.58110 9.57910 0.00200 0.02088 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.91260 10.90500 0.00760 0.06969 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.61570 9.61530 0.00040 0.00416 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.72830 9.72630 0.00200 0.02056 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.35220 11.34890 0.00330 0.02908 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.96570 12.96130 0.00440 0.03395 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.19770 12.19520 0.00250 0.02050 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.88670 8.88410 0.00260 0.02927 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.69640 9.69310 0.00330 0.03404 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.61040 9.60840 0.00200 0.02082 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.04690 11.04360 0.00330 0.02988 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.07330 12.06920 0.00410 0.03397 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.78390 11.78150 0.00240 0.02037 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.88700 8.88430 0.00270 0.03039 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.69700 9.69370 0.00330 0.03404 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.61080 9.60880 0.00200 0.02081 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.16000 13.19000 -0.03000 -0.22745 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.16000 14.19000 -0.03000 -0.21142 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.39000 8.41000 -0.02000 -0.23781 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.08000 11.10000 -0.02000 -0.18018 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.04000 11.06000 -0.02000 -0.18083 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.32000 11.35000 -0.03000 -0.26432 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.23000 13.27000 -0.04000 -0.30143 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.34000 13.38000 -0.04000 -0.29895 柏瑞拉丁美洲基金 10.30000 10.21000 0.09000 0.88149 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.11100 12.13100 -0.02000 -0.16487 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.43920 10.45790 -0.01870 -0.17881 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.66850 7.68110 -0.01260 -0.16404 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.24350 10.26190 -0.01840 -0.17930 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.89000 11.90000 -0.01000 -0.08403 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.44000 11.45000 -0.01000 -0.08734 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.60000 11.61000 -0.01000 -0.08613 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.27850 12.27920 -0.00070 -0.00570 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 12.18690 12.18840 -0.00150 -0.01231 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.12990 11.13200 -0.00210 -0.01886 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.45840 8.45890 -0.00050 -0.00591 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.64650 9.64770 -0.00120 -0.01244 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.67560 9.67750 -0.00190 -0.01963 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.72350 11.72490 -0.00140 -0.01194 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.78210 10.78270 -0.00060 -0.00556 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 11.11120 11.11340 -0.00220 -0.01980 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.98970 9.99090 -0.00120 -0.01201 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.13900 9.13960 -0.00060 -0.00656 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.21300 9.21080 0.00220 0.02389 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.70240 9.70430 -0.00190 -0.01958 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.65010 12.63580 0.01430 0.11317 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.33900 12.32540 0.01360 0.11034 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.61790 11.60630 0.01160 0.09995 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.98890 6.98100 0.00790 0.11316 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.81360 8.80390 0.00970 0.11018 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.47500 9.46560 0.00940 0.09931 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.87470 10.86240 0.01230 0.11323 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.63610 11.62450 0.01160 0.09979 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.54760 9.53710 0.01050 0.11010 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.91930 8.90920 0.01010 0.11337 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.67770 9.66810 0.00960 0.09930 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.12830 12.13190 -0.00360 -0.02967 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 13.09230 13.09640 -0.00410 -0.03131 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.89450 11.89920 -0.00470 -0.03950 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.33130 9.33420 -0.00290 -0.03107 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.09830 10.10140 -0.00310 -0.03069 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.07160 10.07560 -0.00400 -0.03970 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.34050 12.34430 -0.00380 -0.03078 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.82070 10.82400 -0.00330 -0.03049 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.33320 11.33770 -0.00450 -0.03969 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.95880 9.96180 -0.00300 -0.03012 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.49790 9.50080 -0.00290 -0.03052 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.34350 10.34660 -0.00310 -0.02996 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.80860 9.81250 -0.00390 -0.03975 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.86000 18.83000 0.03000 0.15932 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.57000 17.54000 0.03000 0.17104 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.36470 13.35930 0.00540 0.04042 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.36240 10.32810 0.03430 0.33210 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.51920 11.47890 0.04030 0.35108 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.50160 12.44340 0.05820 0.46772 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.99310 10.95700 0.03610 0.32947 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.89230 8.86290 0.02940 0.33172 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.53910 9.50560 0.03350 0.35242 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.35610 9.31250 0.04360 0.46819 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.48390 9.45280 0.03110 0.32900 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.02630 8.99650 0.02980 0.33124 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.33820 9.30550 0.03270 0.35141 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.24010 11.18770 0.05240 0.46837 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.42600 9.39510 0.03090 0.32889 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 44.65830 44.78650 -0.12820 -0.28625 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.94380 9.96500 -0.02120 -0.21274 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.90280 9.89660 0.00620 0.06265 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 10.76000 10.82000 -0.06000 -0.55453 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 35.11000 34.77000 0.34000 0.97785 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.87580 11.87510 0.00070 0.00589 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.67970 1.67440 0.00530 0.31653 國泰大中華基金 23.19000 22.82000 0.37000 1.62138 國泰小龍基金-新台幣 17.24000 16.97000 0.27000 1.59104 國泰中小成長基金-新台幣 50.66000 49.89000 0.77000 1.54340 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.70840 4.67160 0.03680 0.78774 國泰中國內需增長基金-美元A 0.72950 0.72160 0.00790 1.09479 國泰中國內需增長基金-美元I 0.78220 0.77370 0.00850 1.09862 國泰中國內需增長基金-新台幣 20.43000 20.21000 0.22000 1.08857 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 43.07850 43.11280 -0.03430 -0.07956 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.43620 2.44110 -0.00490 -0.20073 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.34310 0.34280 0.00030 0.08751 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.52980 10.51560 0.01420 0.13504 國泰中國新興債券基金-美元 0.33930 0.33900 0.00030 0.08850 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.20790 10.19570 0.01220 0.11966 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.49530 4.47910 0.01620 0.36168 國泰中國新興戰略基金-美元 0.63210 0.62780 0.00430 0.68493 國泰中國新興戰略基金-新台幣 19.50000 19.36000 0.14000 0.72314 國泰中港台基金-人民幣 3.53030 3.50090 0.02940 0.83978 國泰中港台基金-美元 0.50260 0.49680 0.00580 1.16747 國泰中港台基金-新台幣 15.32000 15.14000 0.18000 1.18890 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.14830 10.15660 -0.00830 -0.08172 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.26510 10.26050 0.00460 0.04483 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.16060 10.15340 0.00720 0.07091 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 28.43000 28.36000 0.07000 0.24683 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 11.45000 11.48000 -0.03000 -0.26132 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.80000 36.59000 0.21000 0.57393 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35890 0.35890 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33430 0.33430 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33520 0.33520 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.98990 10.98690 0.00300 0.02731 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.24970 10.24690 0.00280 0.02733 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.28270 10.27990 0.00280 0.02724 國泰台灣貨幣市場基金 12.47650 12.47600 0.00050 0.00401 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42910 0.42900 0.00010 0.02331 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37710 0.37700 0.00010 0.02653 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45880 0.45870 0.00010 0.02180 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.56870 0.56880 -0.00010 -0.01758 國泰全球高股息基金-人民幣 2.63470 2.63370 0.00100 0.03797 國泰全球高股息基金-美元 0.37400 0.37270 0.00130 0.34881 國泰全球高股息基金-新台幣 11.45000 11.41000 0.04000 0.35057 國泰全球高股息基金-澳幣 0.55100 0.54920 0.00180 0.32775 國泰全球基礎建設基金-美元 0.50440 0.50670 -0.00230 -0.45392 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.52000 14.58000 -0.06000 -0.41152 國泰全球資源基金-美元 0.16450 0.16370 0.00080 0.48870 國泰全球資源基金-新台幣 5.11000 5.08000 0.03000 0.59055 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.61810 0.61730 0.00080 0.12960 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.91000 18.88000 0.03000 0.15890 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.26000 18.23000 0.03000 0.16456 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.90600 0.90510 0.00090 0.09944 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.08000 21.11000 -0.03000 -0.14211 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 23.11000 23.07000 0.04000 0.17339 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.59450 2.60470 -0.01020 -0.39160 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36930 0.36960 -0.00030 -0.08117 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31320 0.31350 -0.00030 -0.09569 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.27390 11.28150 -0.00760 -0.06737 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.56390 9.57030 -0.00640 -0.06687 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.54040 0.54100 -0.00060 -0.11091 國泰亞洲成長基金-美元 0.39730 0.39800 -0.00070 -0.17588 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.77000 11.78000 -0.01000 -0.08489 國泰科技生化基金 41.67000 40.81000 0.86000 2.10733 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.59000 29.42000 0.17000 0.57784 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.15000 12.20000 -0.05000 -0.40984 國泰美國費城半導體基金 15.92000 15.60000 0.32000 2.05128 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 45.16350 45.43180 -0.26830 -0.59056 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 16.30370 16.20580 0.09790 0.60410 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 24.71580 25.02750 -0.31170 -1.24543 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 45.15760 45.14230 0.01530 0.03389 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 45.66550 45.65970 0.00580 0.01270 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.24250 42.21740 0.02510 0.05945 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.32300 0.32290 0.00010 0.03097 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.97680 9.97150 0.00530 0.05315 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 10.04260 10.03720 0.00540 0.05380 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.32450 0.32440 0.00010 0.03083 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 10.01330 10.00920 0.00410 0.04096 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 10.09660 10.09250 0.00410 0.04062 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.32510 0.32480 0.00030 0.09236 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 10.02850 10.02180 0.00670 0.06685 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.12230 10.11550 0.00680 0.06722 國泰紐幣2021保本基金 12.97230 12.96590 0.00640 0.04936 國泰紐幣八年期保本基金 13.34680 13.33750 0.00930 0.06973 國泰紐幣保本基金 12.95210 12.95190 0.00020 0.00154 國泰國泰基金-新台幣A 27.17000 26.70000 0.47000 1.76030 國泰富時中國A50基金 21.83000 21.77000 0.06000 0.27561 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 47.71270 47.80600 -0.09330 -0.19516 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.35080 0.35100 -0.00020 -0.05698 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.52440 0.52500 -0.00060 -0.11429 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.77160 40.76810 0.00350 0.00859 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.90000 20.63000 0.27000 1.30877 國泰新興市場基金-美元 0.38700 0.38700 0.00000 0.00000 國泰新興市場基金-新台幣 11.84000 11.83000 0.01000 0.08453 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.47530 2.48020 -0.00490 -0.19756 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50180 1.50480 -0.00300 -0.19936 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36210 0.36170 0.00040 0.11059 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22190 0.22160 0.00030 0.13538 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.83740 10.82400 0.01340 0.12380 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.45100 6.44300 0.00800 0.12417 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 15.79000 15.64000 0.15000 0.95908 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 45.07120 45.22900 -0.15780 -0.34889 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 45.34300 45.45630 -0.11330 -0.24925 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.67360 42.71840 -0.04480 -0.10487 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.14000 12.17000 -0.03000 -0.24651 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 42.46000 42.26000 0.20000 0.47326 國泰標普北美科技ETF基金 23.71000 23.48000 0.23000 0.97956 國泰歐洲精選基金-美元 0.34480 0.34630 -0.00150 -0.43315 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.03000 10.07000 -0.04000 -0.39722 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.46390 38.45300 0.01090 0.02835 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.43000 21.34000 0.09000 0.42174 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.81000 19.84000 -0.03000 -0.15121 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.75000 19.63000 0.12000 0.61131 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41860 0.41880 -0.00020 -0.04776 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.49930 12.50450 -0.00520 -0.04159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.67550 10.67650 -0.00100 -0.00937 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.57730 10.58010 -0.00280 -0.02646 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.52620 10.52620 0.00000 0.00000 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.24550 10.24640 -0.00090 -0.00878 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.16530 10.16800 -0.00270 -0.02655 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.07930 10.07910 0.00020 0.00198 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.05980 10.06250 -0.00270 -0.02683 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.97850 9.98710 -0.00860 -0.08611 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.02180 10.02580 -0.00400 -0.03990 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.69960 9.70100 -0.00140 -0.01443 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.92310 9.92580 -0.00270 -0.02720 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.84800 9.85650 -0.00850 -0.08624 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.88140 9.88540 -0.00400 -0.04046 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.56140 9.56280 -0.00140 -0.01464 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.50010 11.49950 0.00060 0.00522 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.74390 9.75040 -0.00650 -0.06666 第一金大中華基金 28.04000 27.96000 0.08000 0.28612 第一金小型精選基金 34.96000 34.84000 0.12000 0.34443 第一金中國世紀基金-人民幣 14.63000 14.47000 0.16000 1.10574 第一金中國世紀基金-美元 8.90840 8.78330 0.12510 1.42429 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.39000 10.24000 0.15000 1.46484 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.39000 10.24000 0.15000 1.46484 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.85290 9.86960 -0.01670 -0.16921 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.13010 8.12660 0.00350 0.04307 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.52530 11.54480 -0.01950 -0.16891 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.69710 9.69290 0.00420 0.04333 第一金中概平衡基金 29.64000 29.49000 0.15000 0.50865 第一金台灣貨幣市場基金 15.34830 15.34760 0.00070 0.00456 第一金全家福貨幣市場基金 178.93800 178.93100 0.00700 0.00391 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.24680 15.19470 0.05210 0.34288 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.24550 15.19360 0.05190 0.34159 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.52000 14.47000 0.05000 0.34554 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.53000 14.48000 0.05000 0.34530 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.30710 10.30290 0.00420 0.04077 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.30540 10.30130 0.00410 0.03980 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.17940 10.11960 0.05980 0.59093 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.17930 10.11960 0.05970 0.58994 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.28000 10.22000 0.06000 0.58708 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.28000 10.22000 0.06000 0.58708 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.93240 13.84570 0.08670 0.62619 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.95090 13.86400 0.08690 0.62680 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.04000 12.96000 0.08000 0.61728 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.07000 12.98000 0.09000 0.69337 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.92300 9.93060 -0.00760 -0.07653 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.91540 9.92300 -0.00760 -0.07659 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.44490 9.45150 -0.00660 -0.06983 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.46950 9.47620 -0.00670 -0.07070 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.91470 10.92320 -0.00850 -0.07782 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.43160 10.43890 -0.00730 -0.06993 第一金全球大趨勢基金 25.02000 24.96000 0.06000 0.24038 第一金全球不動產證券化基金A 9.41900 9.40720 0.01180 0.12544 第一金全球不動產證券化基金B 6.45190 6.44380 0.00810 0.12570 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.35010 10.41640 -0.06630 -0.63650 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.35030 10.41660 -0.06630 -0.63648 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.76000 9.82000 -0.06000 -0.61100 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.76000 9.82000 -0.06000 -0.61100 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.39160 11.46470 -0.07310 -0.63761 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.39350 11.46650 -0.07300 -0.63664 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.74000 10.81000 -0.07000 -0.64755 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.74000 10.81000 -0.07000 -0.64755 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.66180 8.66750 -0.00570 -0.06576 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.72770 10.73480 -0.00710 -0.06614 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.22380 9.22520 -0.00140 -0.01518 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.22220 9.22490 -0.00270 -0.02927 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.66480 7.66000 0.00480 0.06266 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.65990 7.65520 0.00470 0.06140 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.34810 8.34240 0.00570 0.06833 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.34860 8.34290 0.00570 0.06832 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.76170 11.76520 -0.00350 -0.02975 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.76230 11.76580 -0.00350 -0.02975 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.31670 10.31020 0.00650 0.06304 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.31760 10.31100 0.00660 0.06401 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.98140 14.97110 0.01030 0.06880 第一金亞洲科技基金 19.50000 19.40000 0.10000 0.51546 第一金亞洲新興市場基金 12.93000 12.99000 -0.06000 -0.46189 第一金店頭市場基金 8.64000 8.55000 0.09000 1.05263 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.17830 10.19010 -0.01180 -0.11580 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.17840 10.19000 -0.01160 -0.11384 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.01260 10.02160 -0.00900 -0.08981 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.01260 10.02150 -0.00890 -0.08881 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.24160 10.25360 -0.01200 -0.11703 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.26090 10.27270 -0.01180 -0.11487 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.24150 10.25340 -0.01190 -0.11606 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.07470 10.08370 -0.00900 -0.08925 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.09360 10.10250 -0.00890 -0.08810 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.07460 10.08360 -0.00900 -0.08925 第一金創新趨勢基金 23.55000 23.46000 0.09000 0.38363 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 43.62040 43.72540 -0.10500 -0.24014 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 43.35880 43.46160 -0.10280 -0.23653 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 43.29360 43.55470 -0.26110 -0.59948 第一金電子基金 37.33000 37.09000 0.24000 0.64707 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.24000 20.18000 0.06000 0.29732 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.55000 20.15000 0.40000 1.98511 統一大中華中小基金(人民幣) 9.05000 8.99000 0.06000 0.66741 統一大中華中小基金(美元) 8.04000 7.98000 0.06000 0.75188 統一大中華中小基金(新台幣) 11.79000 11.70000 0.09000 0.76923 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 統一大東協高股息基金(美元) 8.91000 8.95000 -0.04000 -0.44693 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.10000 9.14000 -0.04000 -0.43764 統一大滿貫基金-A類型 39.08000 38.58000 0.50000 1.29601 統一大滿貫基金-I類型 39.08000 38.58000 0.50000 1.29601 統一大龍印基金 15.34000 15.23000 0.11000 0.72226 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.85000 10.64000 0.21000 1.97368 統一大龍騰中國基金(美元) 9.66000 9.48000 0.18000 1.89873 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.88000 10.67000 0.21000 1.96813 統一中小基金 27.94000 27.51000 0.43000 1.56307 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.01730 10.01910 -0.00180 -0.01797 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.06630 9.06600 0.00030 0.00331 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.69490 8.69290 0.00200 0.02301 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.73560 12.73790 -0.00230 -0.01806 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.48410 11.48360 0.00050 0.00435 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.96980 10.96720 0.00260 0.02371 統一台灣動力基金 22.19000 21.84000 0.35000 1.60256 統一全天候基金-A類型 128.80000 126.97000 1.83000 1.44129 統一全天候基金-I類型 129.73000 127.88000 1.85000 1.44667 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.47230 8.46320 0.00910 0.10752 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.96090 7.95050 0.01040 0.13081 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.87570 7.86340 0.01230 0.15642 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.23750 9.22760 0.00990 0.10729 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.68780 8.67650 0.01130 0.13024 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.58740 8.57400 0.01340 0.15629 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 統一全球智聯網AIoT基金(新台幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 統一全球債券組合基金 12.37660 12.37760 -0.00100 -0.00808 統一全球新科技基金(人民幣) 16.45000 16.32000 0.13000 0.79657 統一全球新科技基金(美元) 15.05000 14.93000 0.12000 0.80375 統一全球新科技基金(新台幣) 14.31000 14.19000 0.12000 0.84567 統一亞太基金 26.04000 25.97000 0.07000 0.26954 統一亞洲大金磚基金 12.41000 12.39000 0.02000 0.16142 統一奔騰基金 67.12000 66.27000 0.85000 1.28263 統一強棒貨幣市場基金 16.76200 16.76130 0.00070 0.00418 統一強漢基金(人民幣) 12.49000 12.41000 0.08000 0.64464 統一強漢基金(美元) 10.94000 10.88000 0.06000 0.55147 統一強漢基金(新台幣) 28.53000 28.36000 0.17000 0.59944 統一統信基金 34.27000 33.89000 0.38000 1.12127 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 37.87560 37.94100 -0.06540 -0.17237 統一黑馬基金 67.25000 66.31000 0.94000 1.41758 統一新亞洲科技能源基金 17.42000 17.18000 0.24000 1.39697 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.06690 8.06710 -0.00020 -0.00248 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.86810 10.86840 -0.00030 -0.00276 統一經建基金 54.22000 53.51000 0.71000 1.32685 統一龍馬基金 76.84000 75.63000 1.21000 1.59989 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 23.51000 23.29000 0.22000 0.94461 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 54.28000 53.76000 0.52000 0.96726 野村中國機會基金 15.11000 14.82000 0.29000 1.95682 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.43760 10.44170 -0.00410 -0.03927 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.38440 10.38790 -0.00350 -0.03369 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.23100 10.23200 -0.00100 -0.00977 野村巴西基金 6.92000 6.85000 0.07000 1.02190 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.95000 11.92000 0.03000 0.25168 野村台灣高股息基金 26.95000 26.91000 0.04000 0.14864 野村台灣運籌基金 42.74000 42.42000 0.32000 0.75436 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.90500 9.90600 -0.00100 -0.01009 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.76920 9.76740 0.00180 0.01843 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.80240 9.80140 0.00100 0.01020 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.61120 10.61230 -0.00110 -0.01037 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.36490 10.36310 0.00180 0.01737 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05330 10.05230 0.00100 0.00995 野村平衡基金 21.98000 21.89000 0.09000 0.41115 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95400 9.95720 -0.00320 -0.03214 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.19140 10.16750 0.02390 0.23506 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.97020 9.97220 -0.00200 -0.02006 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.00130 10.00450 -0.00320 -0.03199 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.29170 10.26760 0.02410 0.23472 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.01510 10.01710 -0.00200 -0.01997 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.92360 9.92590 -0.00230 -0.02317 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.06200 10.06720 -0.00520 -0.05165 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.08090 10.08440 -0.00350 -0.03471 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.91610 9.91910 -0.00300 -0.03024 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49505 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.65000 10.73000 -0.08000 -0.74557 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 15.04000 15.11000 -0.07000 -0.46327 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.87000 12.97000 -0.10000 -0.77101 野村全球生技醫療基金 16.71000 16.75000 -0.04000 -0.23881 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.28990 10.29790 -0.00800 -0.07769 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.25340 10.26060 -0.00720 -0.07017 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.10840 10.11560 -0.00720 -0.07118 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.53090 10.53970 -0.00880 -0.08349 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.45690 10.46420 -0.00730 -0.06976 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.31760 10.32500 -0.00740 -0.07167 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.25880 10.26620 -0.00740 -0.07208 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 11.01810 11.02700 -0.00890 -0.08071 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.89070 10.89840 -0.00770 -0.07065 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.74660 10.75430 -0.00770 -0.07160 野村全球品牌基金 28.48000 28.18000 0.30000 1.06458 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.77000 12.74000 0.03000 0.23548 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.43000 19.37000 0.06000 0.30976 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.47000 12.45000 0.02000 0.16064 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.09800 11.10230 -0.00430 -0.03873 野村全球短期收益基金-美元計價 11.10360 11.10570 -0.00210 -0.01891 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.79910 10.80190 -0.00280 -0.02592 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.57030 8.56270 0.00760 0.08876 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.38570 8.38120 0.00450 0.05369 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.88810 7.88350 0.00460 0.05835 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.17200 11.16190 0.01010 0.09049 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.64480 10.63900 0.00580 0.05452 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.12110 10.11530 0.00580 0.05734 野村成長基金 36.45000 36.16000 0.29000 0.80199 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.41930 8.40930 0.01000 0.11892 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.42740 8.41800 0.00940 0.11167 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.54170 8.53100 0.01070 0.12542 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.88290 9.87140 0.01150 0.11650 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.73260 9.72180 0.01080 0.11109 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.84310 9.83070 0.01240 0.12614 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.65000 13.66000 -0.01000 -0.07321 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.03560 10.04560 -0.01000 -0.09955 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 9.95970 9.97250 -0.01280 -0.12835 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 9.75140 9.76340 -0.01200 -0.12291 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.48110 9.49200 -0.01090 -0.11483 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.48500 9.49710 -0.01210 -0.12741 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.49120 9.50290 -0.01170 -0.12312 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 9.92840 9.94070 -0.01230 -0.12373 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.71200 10.71870 -0.00670 -0.06251 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.59670 10.61030 -0.01360 -0.12818 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.60220 10.61530 -0.01310 -0.12341 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.82630 9.82360 0.00270 0.02748 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.83060 9.82830 0.00230 0.02340 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.64960 9.64690 0.00270 0.02799 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.21650 8.21420 0.00230 0.02800 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.91670 8.91510 0.00160 0.01795 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.78200 8.77990 0.00210 0.02392 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.87390 9.87110 0.00280 0.02837 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.52080 13.51700 0.00380 0.02811 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.84710 12.84450 0.00260 0.02024 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.38930 10.38690 0.00240 0.02311 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.44920 10.45110 -0.00190 -0.01818 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.38740 10.38860 -0.00120 -0.01155 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.41130 10.41380 -0.00250 -0.02401 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.83750 10.83940 -0.00190 -0.01753 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.76370 10.76490 -0.00120 -0.01115 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.65360 10.65610 -0.00250 -0.02346 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.85000 10.85160 -0.00160 -0.01474 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.76670 10.76680 -0.00010 -0.00093 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.74700 10.74500 0.00200 0.01861 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.24220 10.23350 0.00870 0.08501 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.82250 9.81330 0.00920 0.09375 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.44010 9.43100 0.00910 0.09649 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.84280 8.83550 0.00730 0.08262 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.44680 11.43740 0.00940 0.08219 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.44390 10.44480 -0.00090 -0.00862 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.69760 11.68540 0.01220 0.10440 野村核心配置多重資產基金-美元計價 11.08980 11.09050 -0.00070 -0.00631 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.77180 10.77270 -0.00090 -0.00835 野村泰國基金 41.94000 42.40000 -0.46000 -1.08491 野村高科技基金 12.40000 12.28000 0.12000 0.97720 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.53000 10.52270 0.00730 0.06937 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.23360 10.22980 0.00380 0.03715 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.91130 10.87540 0.03590 0.33010 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.58360 9.57830 0.00530 0.05533 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.44980 9.44350 0.00630 0.06671 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.85000 9.83260 0.01740 0.17696 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.34350 12.33970 0.00380 0.03079 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.61480 14.56570 0.04910 0.33709 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.15400 11.14780 0.00620 0.05562 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.00610 10.99870 0.00740 0.06728 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.64850 11.62800 0.02050 0.17630 野村貨幣市場基金 16.36420 16.36350 0.00070 0.00428 野村新馬基金 14.61000 14.60000 0.01000 0.06849 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.37750 10.39030 -0.01280 -0.12319 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.02770 10.00900 0.01870 0.18683 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.99330 9.97260 0.02070 0.20757 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.27430 10.27660 -0.00230 -0.02238 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.21730 10.21920 -0.00190 -0.01859 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.20690 10.20920 -0.00230 -0.02253 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.78640 10.78870 -0.00230 -0.02132 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.68600 10.68790 -0.00190 -0.01778 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.70670 10.70910 -0.00240 -0.02241 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.07700 10.06050 0.01650 0.16401 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.04790 10.02910 0.01880 0.18745 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.85230 9.83360 0.01870 0.19016 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.83360 10.81550 0.01810 0.16735 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.75300 10.73290 0.02010 0.18727 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.54950 10.52950 0.02000 0.18994 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.52630 10.53290 -0.00660 -0.06266 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.83030 7.83520 -0.00490 -0.06254 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.23430 12.24190 -0.00760 -0.06208 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.28000 9.23000 0.05000 0.54171 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.47760 10.48590 -0.00830 -0.07915 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.79950 10.77770 0.02180 0.20227 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.41080 10.41740 -0.00660 -0.06336 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.32720 10.33110 -0.00390 -0.03775 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.46100 10.45680 0.00420 0.04017 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.47750 10.48590 -0.00840 -0.08011 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.80100 10.77930 0.02170 0.20131 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.41070 10.41730 -0.00660 -0.06336 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.33090 10.33480 -0.00390 -0.03774 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.45840 10.45410 0.00430 0.04113 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.49230 10.49460 -0.00230 -0.02192 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.82100 10.79300 0.02800 0.25943 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.42470 10.42530 -0.00060 -0.00576 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.34480 10.34270 0.00210 0.02030 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.47730 10.46690 0.01040 0.09936 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.49220 10.49460 -0.00240 -0.02287 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.82260 10.79460 0.02800 0.25939 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.43220 10.43270 -0.00050 -0.00479 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.35520 10.35300 0.00220 0.02125 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.47860 10.46820 0.01040 0.09935 野村精選貨幣市場基金 12.12690 12.12650 0.00040 0.00330 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.88000 11.81000 0.07000 0.59272 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.88000 10.79000 0.09000 0.83411 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 野村積極成長基金 15.46000 15.34000 0.12000 0.78227 野村優質基金-S類型新臺幣計價 12.11000 11.98000 0.13000 1.08514 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 43.88000 43.39000 0.49000 1.12929 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.67130 10.67410 -0.00280 -0.02623 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.51700 8.51710 -0.00010 -0.00117 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.82580 7.82770 -0.00190 -0.02427 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.60030 7.60240 -0.00210 -0.02762 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.38470 12.38410 0.00060 0.00484 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 11.04590 11.04860 -0.00270 -0.02444 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.77070 10.77370 -0.00300 -0.02785 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.59000 11.56000 0.03000 0.25952 野村環球基金-人民幣計價 17.92000 17.89000 0.03000 0.16769 野村環球基金-美元計價 13.83000 13.80000 0.03000 0.21739 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.21000 19.16000 0.05000 0.26096 野村鴻利基金 26.41000 26.29000 0.12000 0.45645 野村鴻揚貨幣市場基金 16.91860 16.91820 0.00040 0.00236 野村鴻運基金 23.05000 22.89000 0.16000 0.69900 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.95000 10.11000 -0.16000 -1.58259 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.80000 13.79000 0.01000 0.07252 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.39000 15.37000 0.02000 0.13012 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.69380 10.70420 -0.01040 -0.09716 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.99740 14.01120 -0.01380 -0.09849 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 11.05350 11.05620 -0.00270 -0.02442 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.70870 10.68100 0.02770 0.25934 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.88540 10.90240 -0.01700 -0.15593 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.50760 10.49440 0.01320 0.12578 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積) 9.92460 9.94040 -0.01580 -0.15895 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配) 9.92370 9.93960 -0.01590 -0.15997 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積) 9.97190 9.95790 0.01400 0.14059 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配) 9.97190 9.95790 0.01400 0.14059 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積) 9.93430 9.91860 0.01570 0.15829 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配) 9.93550 9.91960 0.01590 0.16029 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.43170 10.44730 -0.01560 -0.14932 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.26290 10.24850 0.01440 0.14051 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.93140 9.91550 0.01590 0.16035 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.46700 10.45960 0.00740 0.07075 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.71160 10.70410 0.00750 0.07007 凱基台商天下基金 15.28000 15.24000 0.04000 0.26247 凱基台灣精五門基金 24.18000 23.96000 0.22000 0.91820 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 45.56170 45.65650 -0.09480 -0.20764 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 47.18620 47.18510 0.00110 0.00233 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.78710 40.81450 -0.02740 -0.06713 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 45.79890 45.91220 -0.11330 -0.24678 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 46.67260 46.77740 -0.10480 -0.22404 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 45.97000 46.25590 -0.28590 -0.61808 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) 10.05710 10.07110 -0.01400 -0.13901 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) 10.05670 10.07070 -0.01400 -0.13902 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積) 10.05600 10.07000 -0.01400 -0.13903 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) 10.05460 10.06890 -0.01430 -0.14202 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) 9.91960 9.91360 0.00600 0.06052 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) 9.90320 9.90080 0.00240 0.02424 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) 10.16500 10.14870 0.01630 0.16061 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) 10.16500 10.14870 0.01630 0.16061 凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積) 10.16500 10.14870 0.01630 0.16061 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) 10.16500 10.14870 0.01630 0.16061 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) 10.00540 9.98720 0.01820 0.18223 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) 10.00540 9.98720 0.01820 0.18223 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) 10.00590 9.98770 0.01820 0.18222 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) 10.00610 9.98790 0.01820 0.18222 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.01000 13.96000 0.05000 0.35817 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.34190 12.25660 0.08530 0.69595 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.08000 11.99000 0.09000 0.75063 凱基凱旋貨幣市場基金 11.61290 11.61250 0.00040 0.00344 凱基開創基金 31.70000 31.36000 0.34000 1.08418 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.42000 22.26000 0.16000 0.71878 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.87650 21.72500 0.15150 0.69735 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.51000 17.50000 0.01000 0.05714 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.85050 16.84230 0.00820 0.04869 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.52000 7.49000 0.03000 0.40053 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 41.99180 42.08110 -0.08930 -0.21221 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 42.49460 42.57190 -0.07730 -0.18158 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 42.37700 42.55980 -0.18280 -0.42951 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.76000 11.81000 -0.05000 -0.42337 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.16640 11.17300 -0.00660 -0.05907 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.13470 12.12050 0.01420 0.11716 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.35000 12.33000 0.02000 0.16221 凱基護城河基金-台幣計價A 12.99000 12.86000 0.13000 1.01089 凱基護城河基金-美元計價B 12.81640 12.68900 0.12740 1.00402 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.64910 10.68810 -0.03900 -0.36489 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.14520 10.15060 -0.00540 -0.05320 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.09110 10.09390 -0.00280 -0.02774 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.64900 10.68790 -0.03890 -0.36396 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.14520 10.15060 -0.00540 -0.05320 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.09110 10.09390 -0.00280 -0.02774 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 11.90000 12.06000 -0.16000 -1.32670 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 37.29000 36.30000 0.99000 2.72727 富邦NASDAQ-100基金 31.63000 31.35000 0.28000 0.89314 富邦上証180基金 31.16000 30.93000 0.23000 0.74361 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20710 0.20470 0.00240 1.17245 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.34000 6.26000 0.08000 1.27796 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 5.89000 5.93000 -0.04000 -0.67454 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 48.48000 48.01000 0.47000 0.97896 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.80240 12.72000 0.08240 0.64780 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.72950 11.64550 0.08400 0.72131 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.00640 10.90250 0.10390 0.95299 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.80090 10.73140 0.06950 0.64763 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.81170 9.74130 0.07040 0.72270 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.21710 9.13000 0.08710 0.95400 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.60120 19.60790 -0.00670 -0.03417 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.73060 11.72970 0.00090 0.00767 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.37500 10.33940 0.03560 0.34431 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.96940 13.99490 -0.02550 -0.18221 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.02430 2.02480 -0.00050 -0.02469 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.38830 9.40540 -0.01710 -0.18181 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40960 1.41000 -0.00040 -0.02837 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.61410 12.63440 -0.02030 -0.16067 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.82440 1.82610 -0.00170 -0.09309 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.46180 10.47870 -0.01690 -0.16128 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53470 1.53610 -0.00140 -0.09114 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 11.10040 11.10430 -0.00390 -0.03512 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 11.02680 11.03050 -0.00370 -0.03354 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.25000 14.27000 -0.02000 -0.14015 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.89000 20.84000 0.05000 0.23992 富邦日本東証基金 21.38000 21.39000 -0.01000 -0.04675 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 48.25000 48.20000 0.05000 0.10373 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.25000 48.20000 0.05000 0.10373 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 57.18000 57.03000 0.15000 0.26302 富邦台灣心基金 25.44000 25.00000 0.44000 1.76000 富邦台灣釆吉50基金 50.45000 50.34000 0.11000 0.21851 富邦台灣科技指數基金 64.06000 63.85000 0.21000 0.32890 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 48.04060 47.99300 0.04760 0.09918 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.03480 40.94150 0.09330 0.22789 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31710 0.31810 -0.00100 -0.31437 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.69740 2.70100 -0.00360 -0.13328 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36310 0.36300 0.00010 0.02755 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.06000 11.07270 -0.01270 -0.11470 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.29350 2.29650 -0.00300 -0.13063 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.34070 0.34060 0.00010 0.02936 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.33630 9.34690 -0.01060 -0.11341 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.53000 23.49000 0.04000 0.17029 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.84000 13.82000 0.02000 0.14472 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.54000 28.59000 -0.05000 -0.17489 富邦吉祥貨幣市場基金 15.73060 15.72990 0.00070 0.00445 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.74000 17.43000 0.31000 1.77854 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 40.76210 40.79330 -0.03120 -0.07648 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 44.41170 44.47980 -0.06810 -0.15310 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.17650 40.17720 -0.00070 -0.00174 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 39.97220 39.97810 -0.00590 -0.01476 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(人民 9.89420 9.93340 -0.03920 -0.39463 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(美元) 9.96230 9.97110 -0.00880 -0.08826 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(新台 9.93830 9.94460 -0.00630 -0.06335 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(人民 9.89420 9.93340 -0.03920 -0.39463 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(美元) 9.96180 9.97080 -0.00900 -0.09026 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(新台 9.93790 9.94400 -0.00610 -0.06134 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資 39.76970 39.82810 -0.05840 -0.14663 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資 39.83000 39.88990 -0.05990 -0.15016 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.65260 39.62170 0.03090 0.07799 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 45.95950 46.03290 -0.07340 -0.15945 富邦長紅基金 70.52000 69.31000 1.21000 1.74578 富邦科技基金 27.86000 27.61000 0.25000 0.90547 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.75470 40.75180 0.00290 0.00712 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 45.42590 45.67040 -0.24450 -0.53536 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.70570 39.78410 -0.07840 -0.19706 富邦恒生國企ETF基金 20.22000 20.05000 0.17000 0.84788 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.38000 13.55000 -0.17000 -1.25461 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.06000 25.50000 0.56000 2.19608 富邦高成長基金 27.19000 26.73000 0.46000 1.72091 富邦基金A類型 15.76000 15.53000 0.23000 1.48100 富邦基金I類型 15.76000 15.53000 0.23000 1.48100 富邦深証100基金 10.72000 10.63000 0.09000 0.84666 富邦富時歐洲ETF基金 21.05000 21.04000 0.01000 0.04753 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41810 0.41740 0.00070 0.16770 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.38870 12.37160 0.01710 0.13822 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.12420 9.11150 0.01270 0.13938 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29180 0.29130 0.00050 0.17164 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.29290 8.28140 0.01150 0.13887 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.27770 10.25800 0.01970 0.19205 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.76680 10.74330 0.02350 0.21874 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.38960 9.37160 0.01800 0.19207 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.82550 9.80410 0.02140 0.21828 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.06000 18.00000 0.06000 0.33333 富邦精準基金 51.00000 50.35000 0.65000 1.29096 富邦精銳中小基金 13.15000 13.02000 0.13000 0.99846 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.45000 19.40000 0.05000 0.25773 富邦臺灣公司治理100基金 22.99000 22.94000 0.05000 0.21796 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.58000 6.59000 -0.01000 -0.15175 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 18.48000 18.39000 0.09000 0.48940 富邦標普美國特別股ETF基金 19.63000 19.63000 0.00000 0.00000 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.15070 11.18290 -0.03220 -0.28794 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.57050 10.54840 0.02210 0.20951 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.54810 10.52220 0.02590 0.24615 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.50510 10.53540 -0.03030 -0.28760 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.91510 9.89440 0.02070 0.20921 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.88380 9.85950 0.02430 0.24646 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 32.99000 32.86000 0.13000 0.39562 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.99450 9.98940 0.00510 0.05105 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.95550 9.94910 0.00640 0.06433 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.71000 9.70490 0.00510 0.05255 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.45390 10.44830 0.00560 0.05360 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.42290 10.41620 0.00670 0.06432 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.16890 10.16360 0.00530 0.05215 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.35610 8.35950 -0.00340 -0.04067 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.05890 9.06260 -0.00370 -0.04083 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.54740 8.55190 -0.00450 -0.05262 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.32810 10.33210 -0.00400 -0.03871 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.40280 10.40710 -0.00430 -0.04132 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.85420 9.85940 -0.00520 -0.05274 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.01030 10.01530 -0.00500 -0.04992 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.61880 8.61560 0.00320 0.03714 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.92850 9.92480 0.00370 0.03728 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.12190 9.11960 0.00230 0.02522 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.62400 11.62000 0.00400 0.03442 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.43350 11.42930 0.00420 0.03675 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.63700 10.63420 0.00280 0.02633 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.33890 9.33640 0.00250 0.02678 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.49000 15.42000 0.07000 0.45396 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.81390 8.80800 0.00590 0.06698 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.72340 9.71700 0.00640 0.06586 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.14780 9.14300 0.00480 0.05250 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.82010 10.81250 0.00760 0.07029 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.84730 10.84020 0.00710 0.06550 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.27010 10.26450 0.00560 0.05456 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.31030 9.30510 0.00520 0.05588 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.17000 10.07000 0.10000 0.99305 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.64000 10.49000 0.15000 1.42993 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.27000 9.14000 0.13000 1.42232 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.27000 8.23000 0.04000 0.48603 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.72000 10.67000 0.05000 0.46860 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.24000 9.16000 0.08000 0.87336 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.96000 8.88000 0.08000 0.90090 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.13000 10.04000 0.09000 0.89641 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.28370 10.29320 -0.00950 -0.09229 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.51290 9.51310 -0.00020 -0.00210 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.93120 8.93060 0.00060 0.00672 富蘭克林華美中華基金 12.27000 12.08000 0.19000 1.57285 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 24.71000 24.52000 0.19000 0.77488 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 23.05000 23.05000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.00240 8.01440 -0.01200 -0.14973 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.25610 9.27170 -0.01560 -0.16825 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.31810 10.33540 -0.01730 -0.16739 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.67790 9.69240 -0.01450 -0.14960 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.82570 11.82030 0.00540 0.04568 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.74330 8.73920 0.00410 0.04692 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.81150 8.80740 0.00410 0.04655 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.89930 9.89470 0.00460 0.04649 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.66580 14.69710 -0.03130 -0.21297 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.41500 10.43730 -0.02230 -0.21366 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.24260 10.26450 -0.02190 -0.21336 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.79400 10.78800 0.00600 0.05562 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.67590 7.67170 0.00420 0.05475 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.98000 8.97500 0.00500 0.05571 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.97350 9.96800 0.00550 0.05518 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.25230 11.24410 0.00820 0.07293 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.47210 7.46660 0.00550 0.07366 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.75870 8.75230 0.00640 0.07312 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 9.89010 9.88290 0.00720 0.07285 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 11.05650 11.05410 0.00240 0.02171 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.69080 7.68910 0.00170 0.02211 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.09400 8.09380 0.00020 0.00247 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.28130 9.28180 -0.00050 -0.00539 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.45360 10.45420 -0.00060 -0.00574 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.99710 12.99680 0.00030 0.00231 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.11000 8.10000 0.01000 0.12346 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.26000 8.26000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.90000 8.93000 -0.03000 -0.33595 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.11000 11.14000 -0.03000 -0.26930 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 7.95000 7.99000 -0.04000 -0.50063 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.15000 12.21000 -0.06000 -0.49140 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.71000 8.71000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.13000 8.13000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.05220 13.04400 0.00820 0.06286 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 富蘭克林華美第一富基金 43.27000 42.92000 0.35000 0.81547 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.36900 10.36850 0.00050 0.00482 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.87000 8.86000 0.01000 0.11287 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.59000 14.47000 0.12000 0.82930 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.23000 13.08000 0.15000 1.14679 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.23000 15.05000 0.18000 1.19601 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣A累積型 10.08980 10.06730 0.02250 0.22350 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.55490 9.53330 0.02160 0.22657 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.55490 9.53320 0.02170 0.22763 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.51730 9.49880 0.01850 0.19476 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.51730 9.49870 0.01860 0.19582 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.73960 9.71200 0.02760 0.28418 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.50920 9.48230 0.02690 0.28369 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.50920 9.48220 0.02700 0.28474 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.67870 9.64940 0.02930 0.30365 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.44950 9.42080 0.02870 0.30465 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.44950 9.42080 0.02870 0.30465 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.34760 6.32740 0.02020 0.31925 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.62600 10.62640 -0.00040 -0.00376 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.50000 9.50360 -0.00360 -0.03788 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.67080 11.67520 -0.00440 -0.03769 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.61590 6.61440 0.00150 0.02268 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.85580 8.85470 0.00110 0.01242 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.53490 10.53280 0.00210 0.01994 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.87100 10.86850 0.00250 0.02300 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 68.62000 68.70000 -0.08000 -0.11645 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 71.11000 71.24000 -0.13000 -0.18248 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 61.40900 61.35210 0.05690 0.09274 復華1至5年期高收益債券基金 20.43000 20.40000 0.03000 0.14706 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 67.89900 68.01720 -0.11820 -0.17378 復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 66.22310 66.29320 -0.07010 -0.10574 復華人民幣貨幣市場基金 11.94920 11.94710 0.00210 0.01758 復華人生目標基金 43.19020 42.78070 0.40950 0.95721 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 復華大中華中小策略基金 9.39000 9.28000 0.11000 1.18534 復華已開發國家300股票指數基金-美元 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310 復華已開發國家300股票指數基金-新台幣 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556 復華中小精選基金 71.62000 71.06000 0.56000 0.78807 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 50.73800 50.75760 -0.01960 -0.03861 復華中國特選信用債券ETF基金 61.66130 61.65750 0.00380 0.00616 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.81000 10.69000 0.12000 1.12254 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.33000 9.19000 0.14000 1.52339 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.27000 12.21000 0.06000 0.49140 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.95000 10.90000 0.05000 0.45872 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.25000 10.17000 0.08000 0.78663 復華六年到期新興市場債券基金 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 12.71000 12.61000 0.10000 0.79302 復華全方位基金 33.96000 33.37000 0.59000 1.76806 復華全球大趨勢基金-美元 13.35000 13.21000 0.14000 1.05980 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.76000 20.55000 0.21000 1.02190 復華全球平衡基金-美元 9.34000 9.31000 0.03000 0.32223 復華全球平衡基金-新臺幣 19.61000 19.54000 0.07000 0.35824 復華全球物聯網科技基金-美元 14.81000 14.70000 0.11000 0.74830 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.11000 14.00000 0.11000 0.78571 復華全球原物料基金 8.36000 8.32000 0.04000 0.48077 復華全球消費基金-新臺幣 12.98000 12.92000 0.06000 0.46440 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.13820 12.14090 -0.00270 -0.02224 復華全球債券基金 14.83860 14.84680 -0.00820 -0.05523 復華全球債券組合基金 15.33000 15.33000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.71000 15.74000 -0.03000 -0.19060 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268 復華全球戰略配置強基金-美元 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083 復華有利貨幣市場基金 13.51400 13.51340 0.00060 0.00444 復華亞太平衡基金 11.54000 11.49000 0.05000 0.43516 復華亞太成長基金 13.05000 12.94000 0.11000 0.85008 復華亞太神龍科技基金-美元 9.56000 9.47000 0.09000 0.95037 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.04000 9.94000 0.10000 1.00604 復華東協世紀基金 12.32000 12.33000 -0.01000 -0.08110 復華南非幣長期收益基金A 14.39000 14.34000 0.05000 0.34868 復華南非幣長期收益基金B 8.02000 7.99000 0.03000 0.37547 復華南非幣短期收益基金A 14.81000 14.80000 0.01000 0.06757 復華南非幣短期收益基金B 8.94000 8.93000 0.01000 0.11198 復華美元高收益債券指數基金-美元 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 復華美國20年期以上公債ETF基金 70.22760 70.61450 -0.38690 -0.54790 復華美國金融服務業股票ETF基金 22.25000 22.07000 0.18000 0.81559 復華美國新星基金-美元 13.12000 13.04000 0.08000 0.61350 復華美國新星基金-新臺幣 13.15000 13.06000 0.09000 0.68913 復華恒生基金 20.46000 20.31000 0.15000 0.73855 復華恒生單日反向一倍基金 8.42000 8.50000 -0.08000 -0.94118 復華恒生單日正向二倍基金 28.64000 28.17000 0.47000 1.66844 復華神盾基金 30.12850 29.81010 0.31840 1.06809 復華高成長基金 74.55000 73.83000 0.72000 0.97521 復華高益策略組合基金 13.50000 13.50000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.47880 14.47820 0.00060 0.00414 復華富時不動產證券化基金 17.72000 17.81000 -0.09000 -0.50533 復華富時台灣高股息低波動基金 49.63000 49.51000 0.12000 0.24238 復華復華基金 23.36000 23.14000 0.22000 0.95073 復華華人世紀基金 18.54000 18.29000 0.25000 1.36687 復華傳家二號基金 37.65420 37.17010 0.48410 1.30239 復華傳家基金 24.93220 24.75750 0.17470 0.70564 復華奧林匹克全球組合基金 15.99000 16.00000 -0.01000 -0.06250 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.87000 11.85000 0.02000 0.16878 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.39000 14.37000 0.02000 0.13918 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459 復華新興人民幣短期收益基金 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.36000 12.37000 -0.01000 -0.08084 復華新興人民幣債券基金B 8.94000 8.95000 -0.01000 -0.11173 復華新興市場10年期以上債券基金 22.24000 22.23000 0.01000 0.04498 復華新興市場企業債券ETF基金 70.05000 70.06000 -0.01000 -0.01427 復華新興市場高收益債券基金A 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 復華新興市場高收益債券基金B 5.30000 5.29000 0.01000 0.18904 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.97000 11.97000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.71000 11.71000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 11.37000 11.36000 0.01000 0.08803 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505 復華滬深300 A股基金 23.62000 23.43000 0.19000 0.81093 復華數位經濟基金 53.29000 52.58000 0.71000 1.35032 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.09850 10.09180 0.00670 0.06639 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.78610 9.78000 0.00610 0.06237 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.64670 10.63950 0.00720 0.06767 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.17800 10.17170 0.00630 0.06194 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.22630 10.28980 -0.06350 -0.61712 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.17150 10.17930 -0.00780 -0.07663 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.32140 10.31940 0.00200 0.01938 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.77750 10.77250 0.00500 0.04641 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.23170 10.22680 0.00490 0.04791 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.70610 10.69820 0.00790 0.07384 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.59640 10.59130 0.00510 0.04815 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.07950 11.07120 0.00830 0.07497 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.78270 10.79800 -0.01530 -0.14169 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.73270 10.73300 -0.00030 -0.00280 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.65760 10.65520 0.00240 0.02252 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.77590 10.78920 -0.01330 -0.12327 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 12.08000 12.14490 -0.06490 -0.53438 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.69510 10.69390 0.00120 0.01122 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.96040 10.97390 -0.01350 -0.12302 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.38620 12.45270 -0.06650 -0.53402 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.84010 10.83890 0.00120 0.01107 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.81610 10.81200 0.00410 0.03792 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.26750 10.27680 -0.00930 -0.09050 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.25680 10.25240 0.00440 0.04292 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.99760 9.99070 0.00690 0.06906 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.55110 10.56670 -0.01560 -0.14763 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.91270 10.97550 -0.06280 -0.57218 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.55740 10.55910 -0.00170 -0.01610 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.55010 10.56570 -0.01560 -0.14765 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.91270 10.97550 -0.06280 -0.57218 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.55440 10.55610 -0.00170 -0.01610 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.44400 10.46180 -0.01780 -0.17014 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.43230 10.43540 -0.00310 -0.02971 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.44220 10.46000 -0.01780 -0.17017 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.43350 10.43670 -0.00320 -0.03066 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 11.09750 11.10770 -0.01020 -0.09183 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 11.08090 11.07550 0.00540 0.04876 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.99400 10.98570 0.00830 0.07555 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.26960 10.28360 -0.01400 -0.13614 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.25790 10.25810 -0.00020 -0.00195 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 9.99970 9.99730 0.00240 0.02401 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.23760 9.24290 -0.00530 -0.05734 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.08850 8.07860 0.00990 0.12255 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 7.99800 7.98610 0.01190 0.14901 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.20030 12.20730 -0.00700 -0.05734 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.71780 10.70460 0.01320 0.12331 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.71660 10.70060 0.01600 0.14952 景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣 10.02370 10.03650 -0.01280 -0.12753 景順十年到期特選新興債券基金年配型美元 9.99730 9.99690 0.00040 0.00400 景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣 9.87280 9.86980 0.00300 0.03040 景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣 10.02930 10.04310 -0.01380 -0.13741 景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣 9.99880 10.05390 -0.05510 -0.54805 景順六年到期特選全球債券基金年配型美元 10.00320 10.00390 -0.00070 -0.00700 景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣 10.02960 10.04350 -0.01390 -0.13840 景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣 9.99860 10.05370 -0.05510 -0.54806 景順六年到期特選全球債券基金累積型美元 10.00340 10.00400 -0.00060 -0.00600 景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣 10.01230 10.02370 -0.01140 -0.11373 景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣 9.86350 9.85930 0.00420 0.04260 景順六年到期特選新興債券基金累積美元 9.98790 9.98630 0.00160 0.01602 景順主流基金 20.77000 20.51000 0.26000 1.26767 景順台灣科技基金 36.26000 35.79000 0.47000 1.31322 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 24.15000 23.89000 0.26000 1.08832 景順全球康健基金 19.58000 19.51000 0.07000 0.35879 景順貨幣市場基金 16.01170 16.01110 0.00060 0.00375 景順潛力基金 35.01000 34.82000 0.19000 0.54566 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.07000 14.97000 0.10000 0.66800 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.97000 13.88000 0.09000 0.64841 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.07000 11.02000 0.05000 0.45372 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.19000 11.14000 0.05000 0.44883 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.87000 11.83000 0.04000 0.33812 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.85000 11.80000 0.05000 0.42373 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.70690 8.71230 -0.00540 -0.06198 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.73040 7.71850 0.01190 0.15418 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.68800 11.69500 -0.00700 -0.05985 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.36520 10.34920 0.01600 0.15460 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.61000 8.55000 0.06000 0.70175 華南永昌中國A股基金(美元) 8.03000 7.98000 0.05000 0.62657 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.70000 11.63000 0.07000 0.60189 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.65940 9.65700 0.00240 0.02485 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.77770 9.77260 0.00510 0.05219 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.34890 10.34630 0.00260 0.02513 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.47870 10.47330 0.00540 0.05156 華南永昌永昌基金 20.65000 20.62000 0.03000 0.14549 華南永昌全球亨利組合基金 14.91410 14.91910 -0.00500 -0.03351 華南永昌全球神農水資源基金 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 華南永昌全球精品基金 17.05000 16.84000 0.21000 1.24703 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.76000 13.74000 0.02000 0.14556 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.54000 13.52000 0.02000 0.14793 華南永昌物聯網精選基金 12.75000 12.72000 0.03000 0.23585 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.30440 16.30370 0.00070 0.00429 華南永昌龍盈平衡基金 26.14780 26.14250 0.00530 0.02027 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 12.00690 12.00640 0.00050 0.00416 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.85650 10.85570 0.00080 0.00737 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.44060 10.40500 0.03560 0.34214 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.96720 9.96640 0.00080 0.00803 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.51820 9.48570 0.03250 0.34262 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.70380 10.70290 0.00090 0.00841 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.22720 10.19210 0.03510 0.34438 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.94540 9.94450 0.00090 0.00905 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.43820 9.40580 0.03240 0.34447 華頓中小型基金 25.12000 24.76000 0.36000 1.45396 華頓中國多重機會平衡基金 12.40180 12.18790 0.21390 1.75502 華頓台灣基金 26.29000 25.88000 0.41000 1.58423 華頓平安貨幣市場基金 11.58800 11.58750 0.00050 0.00431 華頓全球時尚精品基金 17.46000 17.26000 0.20000 1.15875 華頓全球高收益債券基金A 13.85440 13.83700 0.01740 0.12575 華頓全球高收益債券基金B 7.94400 7.93400 0.01000 0.12604 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.89710 2.88250 0.01460 0.50650 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.57000 12.46950 0.10050 0.80597 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41090 0.40770 0.00320 0.78489 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.29230 12.27800 0.01430 0.11647 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.20660 12.19260 0.01400 0.11482 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.93050 10.92720 0.00330 0.03020 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.60310 10.55910 0.04400 0.41670 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.52840 10.48460 0.04380 0.41776 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.26070 9.22220 0.03850 0.41747 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.90790 10.86540 0.04250 0.39115 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.83340 10.79120 0.04220 0.39106 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.58920 9.55260 0.03660 0.38314 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.02000 11.88000 0.14000 1.17845 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.04000 9.90000 0.14000 1.41414 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.86000 10.71000 0.15000 1.40056 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.69280 2.69850 -0.00570 -0.21123 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.12960 2.13770 -0.00810 -0.37891 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.07750 12.07030 0.00720 0.05965 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.24390 9.23830 0.00560 0.06062 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38120 0.38100 0.00020 0.05249 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29930 0.29920 0.00010 0.03342 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.68000 3.69000 -0.01000 -0.27100 匯豐中國動力基金(台幣) 15.97000 15.94000 0.03000 0.18821 匯豐中國動力基金(美元) 0.52000 0.52000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 26.41000 26.29000 0.12000 0.45645 匯豐全球趨勢組合基金 12.74000 12.70000 0.04000 0.31496 匯豐全球關鍵資源基金 8.43000 8.42000 0.01000 0.11876 匯豐安富基金 27.23000 27.14000 0.09000 0.33161 匯豐成功基金 43.04000 43.17000 -0.13000 -0.30114 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.80640 2.81480 -0.00840 -0.29842 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.43980 2.44740 -0.00760 -0.31053 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 12.03700 12.03940 -0.00240 -0.01993 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.02480 8.02700 -0.00220 -0.02741 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39880 0.39890 -0.00010 -0.02507 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33930 0.33940 -0.00010 -0.02946 匯豐金磚動力基金 14.71000 14.64000 0.07000 0.47814 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.02470 15.02430 0.00040 0.00266 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.07000 5.03000 0.04000 0.79523 匯豐新鑽動力基金 10.68000 10.64000 0.04000 0.37594 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.47280 5.45210 0.02070 0.37967 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.38890 9.36830 0.02060 0.21989 匯豐龍鳳基金-A類型 57.08000 56.82000 0.26000 0.45759 匯豐龍鳳基金-I類型 57.08000 56.82000 0.26000 0.45759 匯豐龍騰電子基金 41.82000 41.52000 0.30000 0.72254 匯豐雙高收益債券組合基金 12.81410 12.81500 -0.00090 -0.00702 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 20.16000 19.92000 0.24000 1.20482 新光中國成長基金(人民幣) 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 新光中國成長基金(美元) 9.30000 9.28000 0.02000 0.21552 新光中國成長基金(新臺幣) 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.72490 11.69260 0.03230 0.27624 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.43450 10.42570 0.00880 0.08441 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.68200 10.66820 0.01380 0.12936 新光台灣富貴基金 26.18000 26.08000 0.10000 0.38344 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.87000 21.76000 0.11000 0.50551 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 38.74080 38.78140 -0.04060 -0.10469 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 45.05000 45.10610 -0.05610 -0.12437 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.35000 10.27000 0.08000 0.77897 新光全球AI新創產業基金美元 9.99000 9.92000 0.07000 0.70565 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.97000 9.90000 0.07000 0.70707 新光全球生技醫療基金(美元) 11.07000 10.97000 0.10000 0.91158 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.70000 10.61000 0.09000 0.84826 新光全球債券基金(A累積)美元 11.17220 11.17630 -0.00410 -0.03668 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.83650 10.83550 0.00100 0.00923 新光全球債券基金(B配息)美元 10.48290 10.48670 -0.00380 -0.03624 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.15410 10.15320 0.00090 0.00886 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.64000 8.60000 0.04000 0.46512 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 新光吉星貨幣市場基金 15.52970 15.52910 0.00060 0.00386 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 新光多重資產基金(A累積)美元 8.57000 8.55000 0.02000 0.23392 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.87000 8.84000 0.03000 0.33937 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.52000 8.50000 0.02000 0.23529 新光亞洲精選基金-美金 21.42000 21.46000 -0.04000 -0.18639 新光亞洲精選基金-新台幣 21.53000 21.57000 -0.04000 -0.18544 新光店頭基金 24.32000 24.02000 0.30000 1.24896 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.72000 11.74000 -0.02000 -0.17036 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.01000 11.02000 -0.01000 -0.09074 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 41.53890 41.63640 -0.09750 -0.23417 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 新光特選內需收益ETF基金 21.48000 21.45000 0.03000 0.13986 新光創新科技基金 14.52000 14.34000 0.18000 1.25523 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.20450 10.19560 0.00890 0.08729 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.50610 10.50630 -0.00020 -0.00190 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.11210 10.11560 -0.00350 -0.03460 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.22600 9.21800 0.00800 0.08679 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.47450 9.47470 -0.00020 -0.00211 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.06660 9.06880 -0.00220 -0.02426 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.25190 40.25840 -0.00650 -0.01615 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 45.14410 45.39090 -0.24680 -0.54372 新光澳幣八年期保本基金 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.56000 12.56000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.94170 10.94560 -0.00390 -0.03563 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.43250 9.43580 -0.00330 -0.03497 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.32170 9.32420 -0.00250 -0.02681 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.55620 10.55900 -0.00280 -0.02652 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.72390 10.72770 -0.00380 -0.03542 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.45480 9.45810 -0.00330 -0.03489 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.39830 9.39980 -0.00150 -0.01596 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.64790 10.64970 -0.00180 -0.01690 瑞銀全球創新趨勢基金 7.31000 7.27000 0.04000 0.55021 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 11.01380 11.02660 -0.01280 -0.11608 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.61770 9.62900 -0.01130 -0.11735 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 14.94780 14.96360 -0.01580 -0.10559 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 8.54750 8.55650 -0.00900 -0.10518 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.72580 10.73840 -0.01260 -0.11734 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.55540 9.56660 -0.01120 -0.11707 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.60980 9.61970 -0.00990 -0.10291 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.79080 10.80210 -0.01130 -0.10461 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 39.86810 39.85290 0.01520 0.03814 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 39.38760 39.39160 -0.00400 -0.01015 群益10年期以上金融債ETF基金 43.36620 43.47690 -0.11070 -0.25462 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 44.10070 44.25830 -0.15760 -0.35609 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 44.31250 44.45810 -0.14560 -0.32750 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 45.87790 46.05410 -0.17620 -0.38259 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 44.01900 44.19550 -0.17650 -0.39936 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 47.82990 48.02480 -0.19490 -0.40583 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 49.39830 49.34750 0.05080 0.10294 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 47.33450 47.25490 0.07960 0.16845 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 39.80160 39.82820 -0.02660 -0.06679 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.76580 10.76130 0.00450 0.04182 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 45.37300 45.64730 -0.27430 -0.60091 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 39.08200 39.09460 -0.01260 -0.03223 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.55540 11.55470 0.00070 0.00606 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.89930 9.90590 -0.00660 -0.06663 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.38410 14.30790 0.07620 0.53257 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.46160 10.41660 0.04500 0.43200 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.74000 10.69000 0.05000 0.46773 群益大印度基金N-新臺幣 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 群益大印度基金-人民幣 13.96340 13.97720 -0.01380 -0.09873 群益大印度基金-美元 12.77830 12.80380 -0.02550 -0.19916 群益大印度基金-新臺幣 12.02000 12.04000 -0.02000 -0.16611 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.70890 12.67360 0.03530 0.27853 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.92620 11.90500 0.02120 0.17808 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.11000 11.09000 0.02000 0.18034 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.21510 11.18390 0.03120 0.27897 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.60110 9.58400 0.01710 0.17842 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.20020 10.17180 0.02840 0.27920 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.76840 8.75280 0.01560 0.17823 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.36440 9.33830 0.02610 0.27949 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.32010 8.30530 0.01480 0.17820 群益中小型股基金 50.09000 49.64000 0.45000 0.90653 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.99130 10.93810 0.05320 0.48637 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.92990 9.89170 0.03820 0.38618 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.23870 9.20080 0.03790 0.41192 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.24060 9.19590 0.04470 0.48609 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.34690 8.31480 0.03210 0.38606 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.76690 7.73500 0.03190 0.41241 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.79500 10.79340 0.00160 0.01482 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.87440 11.87260 0.00180 0.01516 群益中國高收益債券基金-美元 11.42660 11.42690 -0.00030 -0.00263 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.40420 10.40210 0.00210 0.02019 群益中國新機會基金N-人民幣 9.75240 9.60960 0.14280 1.48601 群益中國新機會基金N-美元 8.71430 8.59530 0.11900 1.38448 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.23000 9.10000 0.13000 1.42857 群益中國新機會基金-人民幣 8.64870 8.52210 0.12660 1.48555 群益中國新機會基金-美元 9.31710 9.18990 0.12720 1.38413 群益中國新機會基金-新臺幣 8.82000 8.69000 0.13000 1.49597 群益平衡王基金 21.24720 21.10840 0.13880 0.65756 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 10.03050 10.03620 -0.00570 -0.05679 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.86980 9.87280 -0.00300 -0.03039 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 10.03050 10.03620 -0.00570 -0.05679 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.86980 9.87280 -0.00300 -0.03039 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.03060 10.03630 -0.00570 -0.05679 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.86970 9.87280 -0.00310 -0.03140 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.86250 9.86540 -0.00290 -0.02940 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 10.08730 10.08300 0.00430 0.04265 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.92570 9.91880 0.00690 0.06956 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 10.08730 10.08300 0.00430 0.04265 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.92570 9.91880 0.00690 0.06956 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.08740 10.08300 0.00440 0.04364 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.92570 9.91880 0.00690 0.06956 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.94200 9.93480 0.00720 0.07247 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 10.08060 10.08170 -0.00110 -0.01091 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 9.91910 9.91760 0.00150 0.01512 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 10.08060 10.08170 -0.00110 -0.01091 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 9.91910 9.91760 0.00150 0.01512 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 10.08050 10.08170 -0.00120 -0.01190 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 9.91910 9.91760 0.00150 0.01512 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 9.92480 9.92310 0.00170 0.01713 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.14000 9.17000 -0.03000 -0.32715 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.45000 6.47000 -0.02000 -0.30912 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.86410 12.93070 -0.06660 -0.51505 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.94780 12.02170 -0.07390 -0.61472 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.24000 11.30000 -0.06000 -0.53097 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.88280 10.93920 -0.05640 -0.51558 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.10660 10.16910 -0.06250 -0.61461 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.50000 9.56000 -0.06000 -0.62762 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.75560 10.81130 -0.05570 -0.51520 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.59670 10.59810 -0.00140 -0.01321 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.36200 10.36460 -0.00260 -0.02509 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.23890 9.24010 -0.00120 -0.01299 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.24350 9.24590 -0.00240 -0.02596 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.65830 10.65970 -0.00140 -0.01313 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.68730 10.69000 -0.00270 -0.02526 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.40200 9.40330 -0.00130 -0.01382 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.89030 9.89280 -0.00250 -0.02527 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) 10.06250 10.06380 -0.00130 -0.01292 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) 10.05190 10.05440 -0.00250 -0.02486 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) 9.97060 9.97050 0.00010 0.00100 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) 10.06250 10.06370 -0.00120 -0.01192 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) 10.05180 10.05440 -0.00260 -0.02586 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) 9.97060 9.97050 0.00010 0.00100 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣) 10.06240 10.06370 -0.00130 -0.01292 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元) 10.05170 10.05420 -0.00250 -0.02487 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣) 9.97060 9.97040 0.00020 0.00201 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣) 10.06240 10.06370 -0.00130 -0.01292 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) 10.05180 10.05430 -0.00250 -0.02486 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) 9.97060 9.97050 0.00010 0.00100 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.34880 11.35750 -0.00870 -0.07660 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.73330 7.73920 -0.00590 -0.07624 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.88690 10.88100 0.00590 0.05422 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.68240 10.67830 0.00410 0.03840 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.61200 10.60520 0.00680 0.06412 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.91410 9.90870 0.00540 0.05450 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.85920 9.85540 0.00380 0.03856 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.79480 9.78850 0.00630 0.06436 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.88690 10.88100 0.00590 0.05422 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.68240 10.67830 0.00410 0.03840 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.61190 10.60510 0.00680 0.06412 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.91410 9.90870 0.00540 0.05450 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.85910 9.85530 0.00380 0.03856 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.79480 9.78850 0.00630 0.06436 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.66850 9.64280 0.02570 0.26652 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.16000 11.12000 0.04000 0.35971 群益全球關鍵生技基金-美元 15.81970 15.77750 0.04220 0.26747 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.48000 15.43000 0.05000 0.32404 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.94000 11.91000 0.03000 0.25189 群益印度中小基金N-人民幣 11.22830 11.26050 -0.03220 -0.28596 群益印度中小基金N-美元 9.17190 9.20750 -0.03560 -0.38664 群益印度中小基金N-新臺幣 8.60000 8.63000 -0.03000 -0.34762 群益印度中小基金-人民幣 15.20070 15.24430 -0.04360 -0.28601 群益印度中小基金-美元 13.11870 13.16960 -0.05090 -0.38650 群益印度中小基金-新臺幣 15.05000 15.10000 -0.05000 -0.33113 群益多利策略組合基金 11.88000 11.89000 -0.01000 -0.08410 群益多重收益組合基金 14.16000 14.16000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.25000 15.26000 -0.01000 -0.06553 群益安家基金 28.32700 28.00470 0.32230 1.15088 群益安穩貨幣市場基金 16.18210 16.18140 0.00070 0.00433 群益那斯達克生技基金 21.20000 21.23000 -0.03000 -0.14131 群益亞太中小基金 10.95000 10.91000 0.04000 0.36664 群益亞太新趨勢平衡基金 16.46000 16.46000 0.00000 0.00000 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.68970 10.70670 -0.01700 -0.15878 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.83480 7.84730 -0.01250 -0.15929 群益店頭市場基金 105.27000 102.90000 2.37000 2.30321 群益東方盛世基金 9.08000 9.06000 0.02000 0.22075 群益東協成長基金-人民幣 13.47640 13.55680 -0.08040 -0.59306 群益東協成長基金-美元 11.51060 11.59090 -0.08030 -0.69278 群益東協成長基金-新臺幣 11.29000 11.37000 -0.08000 -0.70361 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.20420 12.17460 0.02960 0.24313 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.29990 11.27670 0.02320 0.20573 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.55400 10.53020 0.02380 0.22602 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.84350 9.81960 0.02390 0.24339 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.11710 9.09840 0.01870 0.20553 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.51350 8.49420 0.01930 0.22721 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.91320 10.88860 0.02460 0.22592 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.63290 9.60950 0.02340 0.24351 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.27900 9.26000 0.01900 0.20518 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.51080 9.48930 0.02150 0.22657 群益長安基金 33.29000 32.92000 0.37000 1.12394 群益美國新創亮點基金N-美元 10.58220 10.55210 0.03010 0.28525 群益美國新創亮點基金-美元 16.00830 15.96280 0.04550 0.28504 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.33000 15.28000 0.05000 0.32723 群益真善美基金 16.15320 16.05880 0.09440 0.58784 群益馬拉松基金 132.29000 130.16000 2.13000 1.63645 群益深証中小板基金 12.43000 12.21000 0.22000 1.80180 群益創新科技基金 38.20000 37.72000 0.48000 1.27253 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.83930 10.71750 0.12180 1.13646 群益華夏盛世基金N-美元 9.70810 9.60870 0.09940 1.03448 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.03000 9.92000 0.11000 1.10887 群益華夏盛世基金-人民幣 11.80450 11.67180 0.13270 1.13693 群益華夏盛世基金-美元 10.70440 10.59470 0.10970 1.03542 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.51000 17.32000 0.19000 1.09700 群益奧斯卡基金 33.97000 33.56000 0.41000 1.22169 群益新興金鑽基金-美元 11.70630 11.73680 -0.03050 -0.25987 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.87000 8.89000 -0.02000 -0.22497 群益葛萊美基金 26.86000 26.44000 0.42000 1.58850 群益道瓊美國地產ETF基金 22.73000 22.96000 -0.23000 -1.00174 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.17000 7.19000 -0.02000 -0.27816 群益臺灣加權單日正向2倍基金 16.23000 16.15000 0.08000 0.49536 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.58700 11.57710 0.00990 0.08551 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.11590 11.11760 -0.00170 -0.01529 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.03890 11.03770 0.00120 0.01087 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.05800 11.04860 0.00940 0.08508 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.60820 10.60980 -0.00160 -0.01508 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.53470 10.53350 0.00120 0.01139 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.58690 11.57700 0.00990 0.08551 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.11630 11.11800 -0.00170 -0.01529 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 9.74580 9.74470 0.00110 0.01129 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.05810 11.04860 0.00950 0.08598 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.60770 10.60930 -0.00160 -0.01508 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.77020 9.76910 0.00110 0.01126 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.13540 13.13620 -0.00080 -0.00609 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.83220 11.83730 -0.00510 -0.04308 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.69100 11.69620 -0.00520 -0.04446 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.62050 8.62100 -0.00050 -0.00580 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.90570 8.90960 -0.00390 -0.04377 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.06000 8.06000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.36060 8.36430 -0.00370 -0.04424 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.85190 9.85620 -0.00430 -0.04363 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 9.85000 9.80000 0.05000 0.51020 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路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 10.21940 10.08790 0.13150 1.30354 德信大發基金 32.79000 32.57000 0.22000 0.67547 德信中國精選成長基金 12.00000 11.95000 0.05000 0.41841 德信台灣主流中小基金 22.06000 21.84000 0.22000 1.00733 德信萬保貨幣市場基金 12.00190 12.00140 0.00050 0.00417 德信數位時代基金 35.16000 35.11000 0.05000 0.14241 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.15190 11.15270 -0.00080 -0.00717 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 11.00820 11.00570 0.00250 0.02272 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.73230 11.73180 0.00050 0.00426 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 19.86000 19.81000 0.05000 0.25240 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.64000 17.47000 0.17000 0.97310 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.86110 10.89600 -0.03490 -0.32030 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.86200 16.91150 -0.04950 -0.29270 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.08460 8.08350 0.00110 0.01361 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.12290 11.12430 -0.00140 -0.01259 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.27730 12.27890 -0.00160 -0.01303 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.92030 13.91840 0.00190 0.01365 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.23000 17.21000 0.02000 0.11621 摩根中小基金 24.00000 23.86000 0.14000 0.58676 摩根中國A股基金 15.63000 15.52000 0.11000 0.70876 摩根中國A股基金(美元) 12.38000 12.29000 0.09000 0.73230 摩根中國亮點基金 13.25000 13.20000 0.05000 0.37879 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.23350 11.21030 0.02320 0.20695 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.82880 12.81100 0.01780 0.13894 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.65490 9.63610 0.01880 0.19510 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.22250 13.19510 0.02740 0.20765 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.74020 15.71850 0.02170 0.13805 摩根台灣金磚基金-累積型 20.91000 20.81000 0.10000 0.48054 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.91000 20.81000 0.10000 0.48054 摩根台灣增長基金 53.17000 53.01000 0.16000 0.30183 摩根平衡基金 28.51000 28.48000 0.03000 0.10534 摩根全球α基金 18.56000 18.54000 0.02000 0.10787 摩根全球平衡基金 16.22750 16.26170 -0.03420 -0.21031 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.48340 9.49110 -0.00770 -0.08113 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.73860 10.74870 -0.01010 -0.09396 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.10590 10.11400 -0.00810 -0.08009 摩根多元入息成長基金-累積型 11.80080 11.81040 -0.00960 -0.08128 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.61960 10.62800 -0.00840 -0.07904 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.39510 10.40710 -0.01200 -0.11531 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.98410 14.00020 -0.01610 -0.11500 摩根亞洲基金 59.69000 59.82000 -0.13000 -0.21732 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.39010 8.38670 0.00340 0.04054 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.00870 10.00650 0.00220 0.02199 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.83980 8.83620 0.00360 0.04074 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.94150 12.93630 0.00520 0.04020 摩根東方內需機會基金 18.87000 18.91000 -0.04000 -0.21153 摩根東方科技基金 33.71000 33.48000 0.23000 0.68698 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.63000 11.64000 -0.01000 -0.08591 摩根金龍收成基金 22.86000 22.81000 0.05000 0.21920 摩根第一貨幣市場基金 15.14890 15.14840 0.00050 0.00330 摩根絕對日本基金 14.38000 14.26000 0.12000 0.84151 摩根新金磚五國基金 12.60000 12.59000 0.01000 0.07943 摩根新絲路基金 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413 摩根新興35基金 13.75000 13.77000 -0.02000 -0.14524 摩根新興日本基金 24.05000 23.98000 0.07000 0.29191 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.10660 7.08820 0.01840 0.25959 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.53710 9.51320 0.02390 0.25123 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.32210 9.29760 0.02450 0.26351 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.16760 11.13860 0.02900 0.26036 摩根新興科技基金 58.44000 58.01000 0.43000 0.74125 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.72840 8.74160 -0.01320 -0.15100 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.56420 9.58340 -0.01920 -0.20035 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.01990 9.03520 -0.01530 -0.16934 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.50700 10.52290 -0.01590 -0.15110 摩根龍揚基金 34.14000 34.07000 0.07000 0.20546 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.20000 11.19000 0.01000 0.08937 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 摩根環球股票收益基金-累積型 12.11000 12.10000 0.01000 0.08264 摩根總收益組合基金-月配息型 9.28810 9.28550 0.00260 0.02800 摩根總收益組合基金-累積型 11.55410 11.55090 0.00320 0.02770 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理亞洲新富基金 21.60000 21.76000 -0.16000 -0.73529 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.62670 12.62630 0.00040 0.00317 鋒裕匯理阿波羅基金 12.01000 11.95000 0.06000 0.50209 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.93040 10.95080 -0.02040 -0.18629 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.67850 10.66630 0.01220 0.11438 聯邦中國龍基金 29.12000 28.80000 0.32000 1.11111 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.65910 12.65360 0.00550 0.04347 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.82610 11.83190 -0.00580 -0.04902 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.60910 10.61300 -0.00390 -0.03675 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.25920 10.25530 0.00390 0.03803 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.63550 9.64020 -0.00470 -0.04875 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.63900 8.64220 -0.00320 -0.03703 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.05910 10.06870 -0.00960 -0.09534 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.13280 10.13980 -0.00700 -0.06903 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.47620 9.48520 -0.00900 -0.09488 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.54210 9.54880 -0.00670 -0.07017 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.96540 11.90280 0.06260 0.52593 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.77300 11.73990 0.03310 0.28194 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.79810 10.76530 0.03280 0.30468 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.95920 10.90190 0.05730 0.52560 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.77080 10.74050 0.03030 0.28211 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.87700 9.84710 0.02990 0.30364 聯邦金鑽平衡基金 25.94190 25.66130 0.28060 1.09348 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.92810 9.93500 -0.00690 -0.06945 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.17040 10.17490 -0.00450 -0.04423 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.86170 9.86860 -0.00690 -0.06992 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.08820 10.09260 -0.00440 -0.04360 聯邦貨幣市場基金 13.24170 13.24110 0.00060 0.00453 聯邦精選科技基金 14.61000 14.44000 0.17000 1.17729 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.60110 16.59930 0.00180 0.01084 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 13.13310 13.19210 -0.05900 -0.44724 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.69220 12.72110 -0.02890 -0.22718 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.04150 12.06850 -0.02700 -0.22372 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.54380 12.55640 -0.01260 -0.10035 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.60510 11.62050 -0.01540 -0.13252 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55380 10.56400 -0.01020 -0.09655 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.63410 8.64570 -0.01160 -0.13417 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 39.94000 39.61000 0.33000 0.83312 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 19.30000 19.12000 0.18000 0.94142 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.90000 18.72000 0.18000 0.96154 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.40000 12.27000 0.13000 1.05949 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.60000 16.58000 0.02000 0.12063 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.97000 11.96000 0.01000 0.08361 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.87000 12.86000 0.01000 0.07776 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.94000 11.93000 0.01000 0.08382 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.50000 7.50000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.46000 11.45000 0.01000 0.08734 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.72000 15.70000 0.02000 0.12739 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.18000 11.16000 0.02000 0.17921 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.79000 8.78000 0.01000 0.11390 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.65000 11.66000 -0.01000 -0.08576 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.68000 14.68000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.56000 14.56000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.58000 14.58000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.21000 15.21000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 21.36000 21.32000 0.04000 0.18762 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.36000 19.33000 0.03000 0.15520 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.17000 13.15000 0.02000 0.15209 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.96000 14.93000 0.03000 0.20094 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.99000 15.96000 0.03000 0.18797 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.90000 14.87000 0.03000 0.20175 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 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瀚亞中國A股基金-新台幣 13.11000 13.01000 0.10000 0.76864 瀚亞巴西基金 5.93000 5.90000 0.03000 0.50847 瀚亞外銷基金 44.95000 44.39000 0.56000 1.26155 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.03910 10.03600 0.00310 0.03089 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.03060 10.03440 -0.00380 -0.03787 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.02460 10.02330 0.00130 0.01297 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.88310 9.88160 0.00150 0.01518 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.02770 10.02440 0.00330 0.03292 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.05330 10.05650 -0.00320 -0.03182 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.01330 10.01150 0.00180 0.01798 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.87000 9.86800 0.00200 0.02027 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.60450 11.59760 0.00690 0.05950 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 11.06020 11.05510 0.00510 0.04613 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.83290 12.82590 0.00700 0.05458 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 11.00230 11.00780 -0.00550 -0.04996 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.30210 7.29780 0.00430 0.05892 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.99200 7.98820 0.00380 0.04757 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.11110 8.10660 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