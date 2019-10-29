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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/10/28  108/10/25  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.45080   10.44550   0.00530    0.05074
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.16380   10.15860   0.00520    0.05119
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.51940   10.51440   0.00500    0.04755
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.24120   10.23630   0.00490    0.04787
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.17190   10.16870   0.00320    0.03147
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.30690   10.30250   0.00440    0.04271
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.15990   10.15650   0.00340    0.03348
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.22320   10.21580   0.00740    0.07244
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.91590    9.90830   0.00760    0.07670
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.91520    9.90760   0.00760    0.07671
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.90750    9.89850   0.00900    0.09092
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.90560    9.89660   0.00900    0.09094
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.12530   10.11690   0.00840    0.08303
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.12510   10.11680   0.00830    0.08204
大華銀多元特別收益平衡基金                                         11.01000   11.02000  -0.01000   -0.09074
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中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金                        40.12520   39.99930   0.12590    0.31476
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.89350   10.88730   0.00620    0.05695
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.68990   10.68390   0.00600    0.05616
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.79450   10.78920   0.00530    0.04912
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.68130   10.67600   0.00530    0.04964
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                         40.00620   39.98360   0.02260    0.05652
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.16000   22.15000   0.01000    0.04515
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         22.80000   22.70000   0.10000    0.44053
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.31910   41.42240  -0.10330   -0.24938
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 38.73000   38.74560  -0.01560   -0.04026
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.98150    9.98000   0.00150    0.01503
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.57510   10.57180   0.00330    0.03122
中國信託台灣活力基金                                               14.20000   14.08000   0.12000    0.85227
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 11.49000   11.57000  -0.08000   -0.69144
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   11.02000   11.06000  -0.04000   -0.36166
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.89000    9.93000  -0.04000   -0.40282
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.43000   10.48000  -0.05000   -0.47710
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.69000    8.66000   0.03000    0.34642
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.48000    9.45000   0.03000    0.31746
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.28310   10.31030  -0.02720   -0.26381
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.04720   10.03980   0.00740    0.07371
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                8.86870    8.86210   0.00660    0.07447
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.51890   10.51390   0.00500    0.04756
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.25800    9.25360   0.00440    0.04755
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.21970   11.25520  -0.03550   -0.31541
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.43400    9.46400  -0.03000   -0.31699
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.07350   11.04480   0.02870    0.25985
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.56650    9.54160   0.02490    0.26096
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金                                39.87370   39.86050   0.01320    0.03312
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              44.06680   44.32560  -0.25880   -0.58386
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  40.87810   41.08040  -0.20230   -0.49245
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              46.44490   46.53430  -0.08940   -0.19212
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                47.01740   47.11180  -0.09440   -0.20037
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.65000   10.62000   0.03000    0.28249
中國信託智能運動基金-美元                                          10.44000   10.41000   0.03000    0.28818
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.05250   11.05200   0.00050    0.00452
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.31300   10.31550  -0.00250   -0.02424
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.36610    9.36830  -0.00220   -0.02348
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.70440   10.70930  -0.00490   -0.04575
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.72190    9.72630  -0.00440   -0.04524
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         39.74900   39.73960   0.00940    0.02365
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  40.37250   40.37500  -0.00250   -0.00619
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.91000   10.87000   0.04000    0.36799
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.30000   10.26000   0.04000    0.38986
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.15000   11.12000   0.03000    0.26978
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.59000   10.56000   0.03000    0.28409
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    43.12350   43.31630  -0.19280   -0.44510
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            44.47330   44.57650  -0.10320   -0.23151
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        44.49640   44.59290  -0.09650   -0.21640
元大2001基金                                                       70.89000   70.34000   0.55000    0.78192
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          46.87780   46.96490  -0.08710   -0.18546
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             44.62560   44.58170   0.04390    0.09847
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.92000   20.78000   0.14000    0.67372
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.78980   11.78900   0.00080    0.00679
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.51400   10.47820   0.03580    0.34166
元大上證50基金                                                     33.01000   32.82000   0.19000    0.57892
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.43000   11.29000   0.14000    1.24004
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.86000    9.70000   0.16000    1.64948
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.40000   13.46000  -0.06000   -0.44577
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.24300   12.26600  -0.02300   -0.18751
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.39500   16.42200  -0.02700   -0.16441
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.57800   11.50300   0.07500    0.65200
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.77800   10.67300   0.10500    0.98379
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.03000    3.04000  -0.01000   -0.32895
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.10000   13.10000   0.00000    0.00000
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      44.89750   44.92360  -0.02610   -0.05810
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.09570   11.12020  -0.02450   -0.22032
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.06010   10.08230  -0.02220   -0.22019
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.87660    9.86540   0.01120    0.11353
元大巴西指數基金                                                    7.18600    7.09700   0.08900    1.25405
元大日經225基金                                                    29.12000   29.02000   0.10000    0.34459
元大台商收成基金                                                   24.40000   24.34000   0.06000    0.24651
元大台灣50單日反向1倍基金                                          10.69000   10.71000  -0.02000   -0.18674
元大台灣50單日正向2倍基金                                          46.65000   46.39000   0.26000    0.56047
元大台灣中型100基金                                                35.54000   35.50000   0.04000    0.11268
元大台灣加權股價指數基金                                           27.71100   27.65100   0.06000    0.21699
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          11.30000   11.28000   0.02000    0.17730
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            11.20000   11.18000   0.02000    0.17889
元大台灣卓越50基金                                                 89.29000   89.09000   0.20000    0.22449
元大台灣金融基金                                                   19.05000   19.02000   0.03000    0.15773
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          11.23000   11.20000   0.03000    0.26786
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            11.23000   11.20000   0.03000    0.26786
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.99000   32.98000   0.01000    0.03032
元大台灣高股息基金                                                 27.63000   27.55000   0.08000    0.29038
元大台灣電子科技基金                                               40.39000   40.26000   0.13000    0.32290
元大全球ETF成長組合基金                                            10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.92000   14.92000   0.00000    0.00000
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.89000   23.50000   0.39000    1.65957
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               14.02000   14.07000  -0.05000   -0.35537
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.57000    9.60000  -0.03000   -0.31250
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    14.23000   14.33000  -0.10000   -0.69784
元大全球不動產證券化基金-美元                                      13.03200   13.08200  -0.05000   -0.38220
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.68000    8.75000  -0.07000   -0.80000
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.51000    6.57000  -0.06000   -0.91324
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.28000    9.31000  -0.03000   -0.32223
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     7.09000    7.11000  -0.02000   -0.28129
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.41300    8.38200   0.03100    0.36984
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.76000    9.72000   0.04000    0.41152
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.26000    8.22000   0.04000    0.48662
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.48000   13.49000  -0.01000   -0.07413
元大全球農業商機基金                                               17.07000   16.93000   0.14000    0.82693
元大印尼指數基金                                                    9.46200    9.63600  -0.17400   -1.80573
元大印度指數基金                                                    9.66600    9.65300   0.01300    0.13467
元大印度基金                                                       12.62000   12.59000   0.03000    0.23828
元大多多基金                                                       19.08000   18.95000   0.13000    0.68602
元大多福基金                                                       57.55000   57.04000   0.51000    0.89411
元大亞太成長基金                                                    8.58000    8.56000   0.02000    0.23364
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.40090    9.38360   0.01730    0.18436
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.46900    7.45530   0.01370    0.18376
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.15900    9.15000   0.00900    0.09836
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.29000    9.28000   0.01000    0.10776
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.34600   10.34200   0.00400    0.03868
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.21880   10.22330  -0.00450   -0.04402
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.52200   10.52280  -0.00080   -0.00760
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.20220   10.20300  -0.00080   -0.00784
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.43440   10.43280   0.00160    0.01534
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.11880   10.11720   0.00160    0.01581
元大卓越基金                                                       44.86000   44.74000   0.12000    0.26822
元大店頭基金                                                        9.48000    9.43000   0.05000    0.53022
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.54210   10.54030   0.00180    0.01708
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.74010    9.74550  -0.00540   -0.05541
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.16890   32.17220  -0.00330   -0.01026
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   43.52100   43.76340  -0.24240   -0.55389
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        15.94210   15.84160   0.10050    0.63441
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        24.34390   24.64750  -0.30360   -1.23177
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.14280   42.23630  -0.09350   -0.22137
元大高科技基金                                                     22.79000   22.60000   0.19000    0.84071
元大得利貨幣市場基金                                               16.35470   16.35400   0.00070    0.00428
元大得寶貨幣市場基金                                               12.05310   12.05260   0.00050    0.00415
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              11.74000   11.52000   0.22000    1.90972
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                11.74000   11.52000   0.22000    1.90972
元大富櫃50基金                                                     14.22000   13.95000   0.27000    1.93548
元大華夏中小基金                                                    7.45000    7.37000   0.08000    1.08548
元大新中國基金-人民幣                                              10.28000   10.24000   0.04000    0.39063
元大新中國基金-美元                                                 9.40700    9.34100   0.06600    0.70656
元大新中國基金-新台幣                                               9.29000    9.23000   0.06000    0.65005
元大新主流基金                                                     27.67000   27.50000   0.17000    0.61818
元大新東協平衡基金-美元                                             9.44200    9.46900  -0.02700   -0.28514
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.13000    9.15000  -0.02000   -0.21858
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.30740   11.31900  -0.01160   -0.10248
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.16950   10.14850   0.02100    0.20693
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.56500   11.53820   0.02680    0.23227
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.39300    9.37110   0.02190    0.23370
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.69800   10.70290  -0.00490   -0.04578
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.84030    9.84490  -0.00460   -0.04672
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.77970   10.78190  -0.00220   -0.02040
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.92490    9.92680  -0.00190   -0.01914
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.16890   10.17420  -0.00530   -0.05209
元大新興亞洲基金                                                   11.06000   11.04000   0.02000    0.18116
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.92340    9.90020   0.02320    0.23434
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.08170    9.06040   0.02130    0.23509
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.11650   10.09010   0.02640    0.26164
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.27570    9.25150   0.02420    0.26158
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.18940   15.18870   0.00070    0.00461
元大經貿基金                                                       40.22000   39.89000   0.33000    0.82728
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.42000    9.45000  -0.03000   -0.31746
元大實質多重資產基金-美元                                           8.45400    8.45900  -0.00500   -0.05911
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.85000    8.85000   0.00000    0.00000
元大滬深300單日反向1倍基金                                         11.83000   11.89000  -0.06000   -0.50463
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.62000   18.44000   0.18000    0.97614
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             21.81000   21.76000   0.05000    0.22978
元大摩臺基金                                                       41.77000   41.66000   0.11000    0.26404
元大標普500基金                                                    28.10000   27.97000   0.13000    0.46478
元大標普500單日反向1倍基金                                         11.82000   11.88000  -0.06000   -0.50505
元大標普500單日正向2倍基金                                         37.38000   36.98000   0.40000    1.08167
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.85000   20.86000  -0.01000   -0.04794
元大標智滬深300基金                                                18.16000   17.96000   0.20000    1.11359
元大歐洲50基金                                                     25.70000   25.71000  -0.01000   -0.03890
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         8.97510    8.99610  -0.02100   -0.23343
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.31420   10.31370   0.00050    0.00485
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    17.19000   17.01000   0.18000    1.05820
日盛上選基金(A類型)                                                40.22000   39.74000   0.48000    1.20785
日盛上選基金(I類型)                                                40.22000   39.74000   0.48000    1.20785
日盛小而美基金                                                     21.13000   20.86000   0.27000    1.29434
日盛中國內需動力基金                                                9.88000    9.78000   0.10000    1.02249
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.50030   12.50450  -0.00420   -0.03359
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.81950    9.82290  -0.00340   -0.03461
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.63920   12.64160  -0.00240   -0.01898
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.92380    9.92560  -0.00180   -0.01813
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.29460   11.29610  -0.00150   -0.01328
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.85180    8.85300  -0.00120   -0.01355
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        11.30000   11.20000   0.10000    0.89286
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.47000   10.37000   0.10000    0.96432
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.73000   10.63000   0.10000    0.94073
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.95000   10.90000   0.05000    0.45872
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.52000   10.47000   0.05000    0.47755
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.50000   10.45000   0.05000    0.47847
日盛日盛基金                                                       13.87000   13.66000   0.21000    1.53734
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 11.27000   11.25000   0.02000    0.17778
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.69370   10.69060   0.00310    0.02900
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.40690    9.40410   0.00280    0.02977
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.33460   10.33080   0.00380    0.03678
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.09190    9.08860   0.00330    0.03631
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.62000   10.55000   0.07000    0.66351
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.54000   10.47000   0.07000    0.66858
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.55180    2.55210  -0.00030   -0.01176
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.64800    1.64810  -0.00010   -0.00607
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.39080    0.39080   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25290    0.25290   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.73550   12.73450   0.00100    0.00785
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.12030    8.11960   0.00070    0.00862
日盛亞洲機會基金                                                    7.34000    7.34000   0.00000    0.00000
日盛首選基金                                                       19.90000   19.60000   0.30000    1.53061
日盛高科技基金                                                     21.19000   20.91000   0.28000    1.33907
日盛貨幣市場基金                                                   14.86270   14.86200   0.00070    0.00471
日盛新台商基金                                                     47.95000   47.20000   0.75000    1.58898
日盛精選五虎基金                                                   40.26000   39.90000   0.36000    0.90226
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.57100   13.57030   0.00070    0.00516
台新2000高科技基金                                                 36.53000   36.22000   0.31000    0.85588
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.76000    9.72000   0.04000    0.41152
台新MSCI中國基金                                                   19.64000   19.62000   0.02000    0.10194
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      20.10000   19.86000   0.24000    1.20846
台新大眾貨幣市場基金                                               14.24790   14.24730   0.00060    0.00421
台新中國通基金                                                     53.73000   53.13000   0.60000    1.12931
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.58300    0.57460   0.00840    1.46189
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.80000   17.53700   0.26300    1.49969
台新中國精選中小基金-美元                                           0.33990    0.33560   0.00430    1.28129
台新中國精選中小基金-新台幣                                        10.04000    9.91000   0.13000    1.31181
台新主流基金                                                       26.46000   26.46000   0.00000    0.00000
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.79000   24.89000  -0.10000   -0.40177
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.81560    0.81920  -0.00360   -0.43945
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.31000   17.39000  -0.08000   -0.46003
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.56820    0.57070  -0.00250   -0.43806
台新台灣中小基金                                                   41.22000   40.81000   0.41000    1.00466
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.32040   11.32510  -0.00470   -0.04150
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              10.22330   10.22260   0.00070    0.00685
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.94250   11.94170   0.00080    0.00670
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.18000   11.18000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.00960   10.00340   0.00620    0.06198
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.31720   11.31030   0.00690    0.06101
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
台新印度基金                                                       14.54000   14.61000  -0.07000   -0.47912
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.60990    8.60620   0.00370    0.04299
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28670    0.28660   0.00010    0.03489
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.83470   12.82920   0.00550    0.04287
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.42220    0.42210   0.00010    0.02369
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             38.51000   38.53000  -0.02000   -0.05191
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                41.75000   41.79000  -0.04000   -0.09572
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.14460   11.14420   0.00040    0.00359
台新高股息平衡基金                                                 34.55730   34.49970   0.05760    0.16696
台新智慧生活基金-美元                                              10.64260   10.61650   0.02610    0.24584
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.86000   10.83000   0.03000    0.27701
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.10880    8.10070   0.00810    0.09999
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.22310    8.21280   0.01030    0.12541
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.34850    9.33920   0.00930    0.09958
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.49060    9.47860   0.01200    0.12660
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.58250   11.56770   0.01480    0.12794
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.37270    0.37230   0.00040    0.10744
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.10110    8.09080   0.01030    0.12731
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27530    0.27500   0.00030    0.10909
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.34000    5.31000   0.03000    0.56497
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.30000   22.29000   0.01000    0.04486
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.55700   10.58130  -0.02430   -0.22965
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.08620   10.07750   0.00870    0.08633
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.07640   10.06700   0.00940    0.09337
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.71170   10.73550  -0.02380   -0.22169
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.22440   10.21560   0.00880    0.08614
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.21620   10.20670   0.00950    0.09308
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               42.91230   43.01100  -0.09870   -0.22948
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     42.09530   42.21060  -0.11530   -0.27315
永豐1至3年期美國公債ETF基金                                        39.54110   39.53600   0.00510    0.01290
永豐20年期以上美國公債ETF基金                                      38.43360   38.63250  -0.19890   -0.51485
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             38.37980   38.38120  -0.00140   -0.00365
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.43640   11.43570   0.00070    0.00612
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.83160    9.82700   0.00460    0.04681
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.29790    9.29710   0.00080    0.00860
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  11.06360   11.06270   0.00090    0.00814
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.56640    7.56280   0.00360    0.04760
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.07130    9.06690   0.00440    0.04853
永豐中小基金                                                       57.04000   56.95000   0.09000    0.15803
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.83810    1.83860  -0.00050   -0.02719
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.61250    2.61330  -0.00080   -0.03061
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.07060    8.06980   0.00080    0.00991
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.11580   11.11460   0.00120    0.01080
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     5.08000    5.07000   0.01000    0.19724
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    22.00000   21.98000   0.02000    0.09099
永豐主流品牌基金                                                   19.31000   18.89000   0.42000    2.22340
永豐永豐基金                                                       36.08000   35.83000   0.25000    0.69774
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   8.89370    8.92210  -0.02840   -0.31831
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.52520    9.55560  -0.03040   -0.31814
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 8.66950    8.69540  -0.02590   -0.29786
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.28890    9.31660  -0.02770   -0.29732
永豐亞洲民生消費基金                                               11.87000   11.73000   0.14000    1.19352
永豐南非幣2021保本基金                                             14.38420   14.38030   0.00390    0.02712
永豐美國大型500股票ETF基金                                         19.97000   19.87000   0.10000    0.50327
永豐貨幣市場基金                                                   13.96210   13.96160   0.00050    0.00358
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.16620    2.16720  -0.00100   -0.04614
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.72040    2.72170  -0.00130   -0.04776
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.66500    7.66570  -0.00070   -0.00913
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.91840   10.91920  -0.00080   -0.00733
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.01180    7.01380  -0.00200   -0.02852
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.42120   11.42460  -0.00340   -0.02976
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.51000   10.48000   0.03000    0.28626
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.08000    8.06000   0.02000    0.24814
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.37000   18.32000   0.05000    0.27293
永豐臺灣加權ETF基金                                                58.11000   58.02000   0.09000    0.15512
永豐領航科技基金                                                   42.43000   42.23000   0.20000    0.47360
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.71000   11.82000  -0.11000   -0.93063
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.06000   11.17000  -0.11000   -0.98478
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.54000   10.53000   0.01000    0.09497
永豐趨勢平衡基金                                                   45.89000   45.38000   0.51000    1.12384
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.97820   11.97570   0.00250    0.02088
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.76480    9.76530  -0.00050   -0.00512
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.50280   10.50330  -0.00050   -0.00476
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.84940    9.85080  -0.00140   -0.01421
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.41180   10.41340  -0.00160   -0.01536
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.82450    9.82480  -0.00030   -0.00305
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.68950   10.68980  -0.00030   -0.00281
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.85980    9.86050  -0.00070   -0.00710
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.49460   10.49530  -0.00070   -0.00667
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.23000   11.18000   0.05000    0.44723
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.49000    9.45000   0.04000    0.42328
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.29000   10.25000   0.04000    0.39024
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.29000   15.21000   0.08000    0.52597
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.36000   19.26000   0.10000    0.51921
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.49000   19.39000   0.10000    0.51573
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                      10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                      10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                     9.90360    9.90690  -0.00330   -0.03331
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.03560   10.03900  -0.00340   -0.03387
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                       9.88130    9.88130   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                       9.93360    9.93350   0.00010    0.00101
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                     9.88530    9.88690  -0.00160   -0.01618
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.19830   10.20000  -0.00170   -0.01667
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                       9.89590    9.89550   0.00040    0.00404
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.02780   10.02730   0.00050    0.00499
兆豐國際生命科學基金                                               14.32000   14.22000   0.10000    0.70323
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.45280   10.45130   0.00150    0.01435
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.82190   10.82170   0.00020    0.00185
兆豐國際全球基金                                                   31.07000   30.99000   0.08000    0.25815
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.55160   10.54990   0.00170    0.01611
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.11200   10.11710  -0.00510   -0.05041
兆豐國際國民基金                                                   25.14000   24.95000   0.19000    0.76152
兆豐國際第一基金                                                   15.20000   14.99000   0.21000    1.40093
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.71670   10.71670   0.00000    0.00000
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.10490    8.10490   0.00000    0.00000
兆豐國際萬全基金                                                   22.81000   22.56000   0.25000    1.10816
兆豐國際電子基金                                                   29.55000   29.27000   0.28000    0.95661
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          23.70000   23.66000   0.04000    0.16906
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              14.50000   14.54000  -0.04000   -0.27510
兆豐國際豐台灣基金                                                 38.97000   38.67000   0.30000    0.77580
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.57830   12.57770   0.00060    0.00477
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.88000    9.83000   0.05000    0.50865
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.97000    9.92000   0.05000    0.50403
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.82930    9.82160   0.00770    0.07840
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.88960    9.88130   0.00830    0.08400
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.79210    9.78270   0.00940    0.09609
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.88430    9.87650   0.00780    0.07898
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                        10.03360   10.02470   0.00890    0.08878
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.82950    9.82190   0.00760    0.07738
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.89170    9.88340   0.00830    0.08398
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.79990    9.79050   0.00940    0.09601
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.88860    9.88080   0.00780    0.07894
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                          10.04160   10.03270   0.00890    0.08871
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           11.01490   11.00860   0.00630    0.05723
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.69740   10.69270   0.00470    0.04396
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.99040   10.98390   0.00650    0.05918
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.58220   10.57610   0.00610    0.05768
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.76350   10.75880   0.00470    0.04369
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.71730   10.70970   0.00760    0.07096
合庫台灣基金                                                       13.39000   13.16000   0.23000    1.74772
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.71630   11.70590   0.01040    0.08884
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.89330   12.88270   0.01060    0.08228
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.46250   11.45360   0.00890    0.07770
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.22930   12.21980   0.00950    0.07774
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.03520    8.02800   0.00720    0.08969
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.41070    9.40320   0.00750    0.07976
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.13560    9.12840   0.00720    0.07887
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.76840    8.76180   0.00660    0.07533
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.25740    9.25020   0.00720    0.07784
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.54000   11.55000  -0.01000   -0.08658
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
合庫全球新興市場基金                                                9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.91000    8.90000   0.01000    0.11236
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                   10.18920   10.18880   0.00040    0.00393
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.96280    9.96470  -0.00190   -0.01907
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.37720   10.37910  -0.00190   -0.01831
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.48200   10.48260  -0.00060   -0.00572
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.17340   12.17500  -0.00160   -0.01314
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.60950   15.60890   0.00060    0.00384
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.63340    8.63510  -0.00170   -0.01969
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.48860    9.49040  -0.00180   -0.01897
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.77450    7.77490  -0.00040   -0.00514
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.61510    8.61630  -0.00120   -0.01393
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.58600   10.58620  -0.00020   -0.00189
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.61000   10.61000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 人民幣避險                     10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 新臺幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A累積 人民幣避險                       10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
安本標準360動態入息組合基金 A累積 美元                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
安本標準360動態入息組合基金 A累積 新臺幣                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        12.14000   12.16000  -0.02000   -0.16447
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.64000   11.64000   0.00000    0.00000
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.21150   10.21610  -0.00460   -0.04503
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.18730   10.19120  -0.00390   -0.03827
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.70760    9.70790  -0.00030   -0.00309
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.15760   10.16210  -0.00450   -0.04428
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.30350   10.30820  -0.00470   -0.04559
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.27300   10.27690  -0.00390   -0.03795
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.77370    9.77400  -0.00030   -0.00307
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.22600   10.23050  -0.00450   -0.04399
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.28120   11.28030   0.00090    0.00798
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.87150    9.87870  -0.00720   -0.07288
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.67780    9.68230  -0.00450   -0.04648
安聯中國東協基金                                                   14.79000   14.82000  -0.03000   -0.20243
安聯中國策略基金-美元                                              12.96000   12.88000   0.08000    0.62112
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.70000   16.59000   0.11000    0.66305
安聯中華新思路基金-人民幣                                          16.87000   16.75000   0.12000    0.71642
安聯中華新思路基金-美元                                            15.28000   15.19000   0.09000    0.59250
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          14.23000   14.14000   0.09000    0.63649
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣                                      36.83000   36.65000   0.18000    0.49113
安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣                                      10.86000   10.81000   0.05000    0.46253
安聯台灣科技基金                                                   59.82000   59.43000   0.39000    0.65623
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.56830   12.56780   0.00050    0.00398
安聯台灣智慧基金                                                   42.84000   42.65000   0.19000    0.44549
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.88230   10.88820  -0.00590   -0.05419
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.88740   15.89530  -0.00790   -0.04970
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.82350    9.82840  -0.00490   -0.04986
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.93880    9.94360  -0.00480   -0.04827
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  11.98000   11.98000   0.00000    0.00000
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                  10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.78000   11.78000   0.00000    0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.32170   13.32150   0.00020    0.00150
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.88570   10.88680  -0.00110   -0.01010
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.90030   12.90190  -0.00160   -0.01240
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.53060    9.53060   0.00000    0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.47280    9.47380  -0.00100   -0.01056
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.96340    8.96450  -0.00110   -0.01227
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.18140   10.18120   0.00020    0.00196
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元                         9.91180    9.91280  -0.00100   -0.01009
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.15170   10.15300  -0.00130   -0.01280
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.70000   11.70000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.52000   11.51000   0.01000    0.08688
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.33000   11.31000   0.02000    0.17683
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.52000   11.52000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.91000   10.90000   0.01000    0.09174
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.25000    9.24000   0.01000    0.10823
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.58170   12.57740   0.00430    0.03419
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.38550   11.38290   0.00260    0.02284
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.96530   10.96280   0.00250    0.02280
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.52780    8.52490   0.00290    0.03402
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.40070    8.39870   0.00200    0.02381
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.06420    8.06230   0.00190    0.02357
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.15500   10.15080   0.00420    0.04138
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.02170   10.01940   0.00230    0.02296
安聯全球人口趨勢基金                                               12.14000   12.09000   0.05000    0.41356
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.71000    8.73000  -0.02000   -0.22910
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        32.53000   32.57000  -0.04000   -0.12281
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.67000    7.62000   0.05000    0.65617
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.54330   12.54820  -0.00490   -0.03905
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.54430   10.54850  -0.00420   -0.03982
安聯全球新興市場基金                                               16.96000   17.00000  -0.04000   -0.23529
安聯全球農金趨勢基金                                                8.71000    8.69000   0.02000    0.23015
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.02000    9.00000   0.02000    0.22222
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.66000   10.62000   0.04000    0.37665
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.88000   10.84000   0.04000    0.36900
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.97000   10.93000   0.04000    0.36597
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.45000   10.42000   0.03000    0.28791
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.55000    9.51000   0.04000    0.42061
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.50000    9.47000   0.03000    0.31679
安聯亞洲動態策略基金                                               22.33000   22.26000   0.07000    0.31447
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.21850   10.21320   0.00530    0.05189
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.24190   10.23740   0.00450    0.04396
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.13170   10.12640   0.00530    0.05234
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.09750   10.09310   0.00440    0.04359
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.14800   10.14270   0.00530    0.05225
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.09910   10.09470   0.00440    0.04359
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.05290   10.04940   0.00350    0.03483
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.14950   10.14590   0.00360    0.03548
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.05290   10.04940   0.00350    0.03483
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宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.67800   10.67820  -0.00020   -0.00187
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.15810   10.15820  -0.00010   -0.00098
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               92.92510   92.96040  -0.03530   -0.03797
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.60890   13.61290  -0.00400   -0.02938
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               69.52670   69.55250  -0.02580   -0.03709
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                 10.04910   10.05200  -0.00290   -0.02885
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.79700    2.79770  -0.00070   -0.02502
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.90900   10.91040  -0.00140   -0.01283
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.33900    2.34030  -0.00130   -0.05555
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.72810    8.72790   0.00020    0.00229
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.25860   10.25610   0.00250    0.02438
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.38100   10.38130  -0.00030   -0.00289
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.91860   10.91670   0.00190    0.01740
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.32280   10.32340  -0.00060   -0.00581
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.33470   10.33640  -0.00170   -0.01645
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.05990   10.05750   0.00240    0.02386
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.12140   10.12160  -0.00020   -0.00198
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.49070   10.48920   0.00150    0.01430
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.11980   10.12030  -0.00050   -0.00494
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.15010   10.15200  -0.00190   -0.01872
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.16530   10.16430   0.00100    0.00984
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.39100   10.38760   0.00340    0.03273
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.13750   10.13680   0.00070    0.00691
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.02050   10.02020   0.00030    0.00299
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.05620   10.05520   0.00100    0.00995
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.12180   10.11890   0.00290    0.02866
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.03640   10.03560   0.00080    0.00797
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.97070    9.97040   0.00030    0.00301
宏利台灣動力基金A類型                                              34.43000   33.88000   0.55000    1.62338
宏利台灣動力基金I類型                                              34.43000   33.88000   0.55000    1.62338
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)                   10.00480   10.00380   0.00100    0.01000
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)                          9.98510    9.98500   0.00010    0.00100
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)                   10.09340   10.09120   0.00220    0.02180
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)                         10.00010    9.99930   0.00080    0.00800
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.09680   10.08500   0.01180    0.11701
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.83340    9.81900   0.01440    0.14665
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.55140    7.54260   0.00880    0.11667
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.43620    7.42620   0.01000    0.13466
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.64000   11.62000   0.02000    0.17212
宏利全球債券組合基金                                               13.77220   13.76760   0.00460    0.03341
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.02960    3.03000  -0.00040   -0.01320
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.44330   12.44480  -0.00150   -0.01205
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.89160    8.89250  -0.00090   -0.01012
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.62300    2.62460  -0.00160   -0.06096
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.34920   11.34770   0.00150    0.01322
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.29640    3.31670  -0.02030   -0.61205
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.53830    0.54160  -0.00330   -0.60931
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.03000   15.12000  -0.09000   -0.59524
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.52650   12.51280   0.01370    0.10949
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.08040   11.06810   0.01230    0.11113
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.52080   10.50860   0.01220    0.11610
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.75730    8.74730   0.01000    0.11432
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.37920    8.37000   0.00920    0.10992
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.17770    8.16830   0.00940    0.11508
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.37510    8.36690   0.00820    0.09801
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.73000   10.64000   0.09000    0.84586
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.63000   10.54000   0.09000    0.85389
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.70000   10.61000   0.09000    0.84826
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             11.22000   11.23000  -0.01000   -0.08905
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.95000   10.97000  -0.02000   -0.18232
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.82000   10.83000  -0.01000   -0.09234
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.03030    3.02780   0.00250    0.08257
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43470    0.43440   0.00030    0.06906
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.96750   12.95720   0.01030    0.07949
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.98730    0.98670   0.00060    0.06081
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.34230    7.33650   0.00580    0.07906
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.06180    2.06020   0.00160    0.07766
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29680    0.29660   0.00020    0.06743
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.92070    8.91360   0.00710    0.07965
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32550    0.32520   0.00030    0.09225
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.70380   13.70340   0.00040    0.00292
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.50000    2.50000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.25000   11.25000   0.00000    0.00000
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          28.31000   28.13000   0.18000    0.63989
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          28.31000   28.13000   0.18000    0.63989
宏利澳幣保本基金                                                   12.73500   12.73320   0.00180    0.01414
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貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.24000   10.27000  -0.03000   -0.29211
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.87000   11.90000  -0.03000   -0.25210
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.65000   11.65000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.20000   11.20000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.93000   10.96000  -0.03000   -0.27372
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.20000   10.23000  -0.03000   -0.29326
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.20000    9.22000  -0.02000   -0.21692
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.64000   11.67000  -0.03000   -0.25707
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.47080   10.51850  -0.04770   -0.45349
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.44720    9.46080  -0.01360   -0.14375
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.81820    8.82860  -0.01040   -0.11780
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.29230   11.30560  -0.01330   -0.11764
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
貝萊德新台幣基金                                                   12.98550   12.98500   0.00050    0.00385
貝萊德寶利基金                                                     29.29000   29.14000   0.15000    0.51476
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.47110   11.46660   0.00450    0.03924
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.85860    9.84450   0.01410    0.14323
保德信大中華基金-人民幣                                            10.81000   10.75000   0.06000    0.55814
保德信大中華基金-美元                                              10.41000   10.33000   0.08000    0.77444
保德信大中華基金-新台幣                                            30.70000   30.47000   0.23000    0.75484
保德信中小型股基金                                                 57.17000   56.70000   0.47000    0.82892
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.59000    9.47000   0.12000    1.26716
保德信中國中小基金-美元                                             9.00000    8.88000   0.12000    1.35135
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.62000    8.50000   0.12000    1.41176
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.94860    9.90890   0.03970    0.40065
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.98220    9.94160   0.04060    0.40838
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.07010   10.02990   0.04020    0.40080
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.24800   11.20310   0.04490    0.40078
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.73000   10.61000   0.12000    1.13101
保德信中國品牌基金-美元                                            10.70000   10.58000   0.12000    1.13422
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.56000   11.42000   0.14000    1.22592
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.45000   28.32000   0.13000    0.45904
保德信全球消費商機基金                                             19.30000   19.27000   0.03000    0.15568
保德信全球基礎建設基金                                             13.99000   14.05000  -0.06000   -0.42705
保德信全球資源基金                                                  7.08000    7.03000   0.05000    0.71124
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.68000    9.62000   0.06000    0.62370
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      31.84000   31.62000   0.22000    0.69576
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.27440   10.24920   0.02520    0.24587
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.87970   10.85300   0.02670    0.24601
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.16890   10.14120   0.02770    0.27314
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.76450   10.73530   0.02920    0.27200
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.74330    9.74560  -0.00230   -0.02360
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  11.01010   11.01270  -0.00260   -0.02361
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.17390    9.17360   0.00030    0.00327
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.35350   10.35320   0.00030    0.00290
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.09460    8.09720  -0.00260   -0.03211
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.27240   11.27610  -0.00370   -0.03281
保德信亞太基金                                                     20.05000   20.04000   0.01000    0.04990
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.60290    8.61080  -0.00790   -0.09175
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.07000   12.08100  -0.01100   -0.09105
保德信店頭市場基金                                                 41.46000   40.91000   0.55000    1.34441
保德信拉丁美洲基金                                                  7.18000    7.18000   0.00000    0.00000
保德信金平衡基金                                                   32.50000   32.43000   0.07000    0.21585
保德信金滿意基金                                                   46.02000   45.79000   0.23000    0.50229
保德信科技島基金                                                   30.86000   30.65000   0.21000    0.68515
保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積(E)                         9.99860   10.00040  -0.00180   -0.01800
保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息(D)                         9.94390    9.95630  -0.01240   -0.12454
保德信美國投資級企業債券基金－美元累積(C)                           9.94390    9.95630  -0.01240   -0.12454
保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣月配息型(B)                     9.93540    9.94520  -0.00980   -0.09854
保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣累積型(A)                       9.93540    9.94520  -0.00980   -0.09854
保德信高成長基金                                                  109.54000  108.50000   1.04000    0.95853
保德信貨幣市場基金                                                 15.86620   15.86540   0.00080    0.00504
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.81510   10.79840   0.01670    0.15465
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.90750   10.88780   0.01970    0.18094
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.14590   11.14490   0.00100    0.00897
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.52540   10.52170   0.00370    0.03517
保德信新世紀基金                                                   10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.09270    8.09310  -0.00040   -0.00494
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.38810   10.38840  -0.00030   -0.00289
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.67370   11.67430  -0.00060   -0.00514
保德信新興趨勢組合基金                                             10.84000   10.77000   0.07000    0.64995
保德信瑞騰基金                                                     15.66560   15.66520   0.00040    0.00255
保德信歐洲組合基金                                                 10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.55540    9.54950   0.00590    0.06178
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.19020   10.18400   0.00620    0.06088
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.41880    9.41250   0.00630    0.06693
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.76720    9.75990   0.00730    0.07480
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.68570    9.68060   0.00510    0.05268
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.23940   10.23410   0.00530    0.05179
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.56450    9.55850   0.00600    0.06277
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.01440   10.00810   0.00630    0.06295
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.18860   10.18130   0.00730    0.07170
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.86270    9.85800   0.00470    0.04768
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.38320   10.37830   0.00490    0.04721
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.82960    9.82390   0.00570    0.05802
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.25160   10.24550   0.00610    0.05954
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.84930    9.84200   0.00730    0.07417
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.51770   10.51040   0.00730    0.06946
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.74580    9.73800   0.00780    0.08010
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.23370   10.22550   0.00820    0.08019
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                     10.04340   10.05110  -0.00770   -0.07661
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                     10.04750   10.05520  -0.00770   -0.07658
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.36140   10.36340  -0.00200   -0.01930
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                       10.01540   10.02190  -0.00650   -0.06486
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                       10.01580   10.02220  -0.00640   -0.06386
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.26370   10.26130   0.00240    0.02339
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.35370   10.34910   0.00460    0.04445
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.05450   10.04890   0.00560    0.05573
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.99540    9.99350   0.00190    0.01901
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.49780   10.49590   0.00190    0.01810
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.10950   10.10190   0.00760    0.07523
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.94540   10.93640   0.00900    0.08229
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.02270   10.01970   0.00300    0.02994
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.42670   10.42360   0.00310    0.02974
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.57490   10.56820   0.00670    0.06340
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.59870   10.59060   0.00810    0.07648
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.47230   10.46160   0.01070    0.10228
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型             10.11480   10.11070   0.00410    0.04055
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型             10.11800   10.11400   0.00400    0.03955
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型             10.06330   10.04750   0.01580    0.15725
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型             10.06930   10.05360   0.01570    0.15616
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型               10.12310   10.11740   0.00570    0.05634
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型               10.12440   10.11870   0.00570    0.05633
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型               10.02200   10.00030   0.02170    0.21699
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型               10.02250   10.00080   0.02170    0.21698
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.11330   10.11130   0.00200    0.01978
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.23530   10.23320   0.00210    0.02052
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.17670   10.16750   0.00920    0.09048
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.53990   10.52940   0.01050    0.09972
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.93290    9.92970   0.00320    0.03223
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.12910   10.12590   0.00320    0.03160
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97320    1.97420  -0.00100   -0.05065
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.86150    2.86300  -0.00150   -0.05239
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29010    0.29020  -0.00010   -0.03446
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45970    0.45980  -0.00010   -0.02175
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.15740    8.15890  -0.00150   -0.01838
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.05060   12.05220  -0.00160   -0.01328
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.75370    9.76180  -0.00810   -0.08298
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.55090   12.56150  -0.01060   -0.08438
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.65850    8.66400  -0.00550   -0.06348
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.18400   11.19100  -0.00700   -0.06255
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.66240   10.65420   0.00820    0.07696
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.36230   10.35370   0.00860    0.08306
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       20.57000   20.60000  -0.03000   -0.14563
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4780.44000 4786.88000  -6.44000   -0.13453
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.13320   10.13080   0.00240    0.02369
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.11180   11.10920   0.00260    0.02340
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.95430    9.95140   0.00290    0.02914
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.42060    9.42160  -0.00100   -0.01061
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.09790   10.09870  -0.00080   -0.00792
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.35370    9.35400  -0.00030   -0.00321
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.78090    9.78180  -0.00090   -0.00920
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.46300   10.46570  -0.00270   -0.02580
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.87500    5.87230   0.00270    0.04598
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.95580   10.95080   0.00500    0.04566
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣)                     10.04260   10.03840   0.00420    0.04184
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣)                     10.00230    9.99570   0.00660    0.06603
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.03510   10.03150   0.00360    0.03589
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣)                     10.04260   10.03840   0.00420    0.04184
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣)                     10.00230    9.99570   0.00660    0.06603
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.03510   10.03150   0.00360    0.03589
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.93000    9.89000   0.04000    0.40445
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.54000   10.49000   0.05000    0.47664
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.02000    9.98000   0.04000    0.40080
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.93000    9.89000   0.04000    0.40445
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.54000   10.49000   0.05000    0.47664
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.02000    9.98000   0.04000    0.40080
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.43660   10.43840  -0.00180   -0.01724
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.57680   11.58050  -0.00370   -0.03195
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.79180   10.79570  -0.00390   -0.03613
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.91760    8.91920  -0.00160   -0.01794
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.34800    9.35100  -0.00300   -0.03208
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.23330    9.23650  -0.00320   -0.03465
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.24460   10.24640  -0.00180   -0.01757
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.84610   10.84960  -0.00350   -0.03226
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.82870   10.83250  -0.00380   -0.03508
柏瑞巨人基金-A類型                                                 13.64000   13.62000   0.02000    0.14684
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.71550   13.71500   0.00050    0.00365
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.31000   16.28000   0.03000    0.18428
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.29000   14.27290   0.01710    0.11981
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.84160   12.82720   0.01440    0.11226
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.39520   13.38090   0.01430    0.10687
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.39100    8.38090   0.01010    0.12051
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.68840    6.68040   0.00800    0.11975
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.66940    8.65970   0.00970    0.11201
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.51210    8.49870   0.01340    0.15767
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.74110   10.72960   0.01150    0.10718
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.40750    8.39740   0.01010    0.12028
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          13.03230   13.01770   0.01460    0.11215
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.37790   12.36310   0.01480    0.11971
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.51990   13.49850   0.02140    0.15854
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.19390   12.18090   0.01300    0.10672
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.85400    8.84340   0.01060    0.11986
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.68110    9.67030   0.01080    0.11168
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.72620    9.71090   0.01530    0.15755
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.54850    9.53840   0.01010    0.10589
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.41760    9.40630   0.01130    0.12013
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.72450   10.72280   0.00170    0.01585
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.84140   10.83910   0.00230    0.02122
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.60570   10.60530   0.00040    0.00377
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.71920   10.71700   0.00220    0.02053
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.74350    9.74200   0.00150    0.01540
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.58080    9.57880   0.00200    0.02088
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.72540   10.71790   0.00750    0.06998
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.61550    9.61500   0.00050    0.00520
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.72760    9.72570   0.00190    0.01954
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.70470   10.70300   0.00170    0.01588
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.84220   10.83990   0.00230    0.02122
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.60620   10.60570   0.00050    0.00471
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.72040   10.71830   0.00210    0.01959
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.74350    9.74200   0.00150    0.01540
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.58110    9.57910   0.00200    0.02088
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.91260   10.90500   0.00760    0.06969
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.61570    9.61530   0.00040    0.00416
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.72830    9.72630   0.00200    0.02056
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.35220   11.34890   0.00330    0.02908
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.96570   12.96130   0.00440    0.03395
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.19770   12.19520   0.00250    0.02050
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.88670    8.88410   0.00260    0.02927
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.69640    9.69310   0.00330    0.03404
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.61040    9.60840   0.00200    0.02082
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.04690   11.04360   0.00330    0.02988
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              12.07330   12.06920   0.00410    0.03397
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.78390   11.78150   0.00240    0.02037
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.88700    8.88430   0.00270    0.03039
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.69700    9.69370   0.00330    0.03404
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.61080    9.60880   0.00200    0.02081
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.16000   13.19000  -0.03000   -0.22745
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.16000   14.19000  -0.03000   -0.21142
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.27000    9.29000  -0.02000   -0.21529
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.39000    8.41000  -0.02000   -0.23781
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.21000    9.23000  -0.02000   -0.21668
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.08000   11.10000  -0.02000   -0.18018
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.04000   11.06000  -0.02000   -0.18083
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.32000   11.35000  -0.03000   -0.26432
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.23000   13.27000  -0.04000   -0.30143
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.34000   13.38000  -0.04000   -0.29895
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.30000   10.21000   0.09000    0.88149
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.11100   12.13100  -0.02000   -0.16487
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.43920   10.45790  -0.01870   -0.17881
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.66850    7.68110  -0.01260   -0.16404
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.24350   10.26190  -0.01840   -0.17930
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.95000   10.96000  -0.01000   -0.09124
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.89000   11.90000  -0.01000   -0.08403
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.44000   11.45000  -0.01000   -0.08734
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.45000    9.46000  -0.01000   -0.10571
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.93000   10.94000  -0.01000   -0.09141
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.60000   11.61000  -0.01000   -0.08613
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.22000   11.23000  -0.01000   -0.08905
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.27850   12.27920  -0.00070   -0.00570
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.18690   12.18840  -0.00150   -0.01231
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.12990   11.13200  -0.00210   -0.01886
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.45840    8.45890  -0.00050   -0.00591
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.64650    9.64770  -0.00120   -0.01244
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.67560    9.67750  -0.00190   -0.01963
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.72350   11.72490  -0.00140   -0.01194
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.78210   10.78270  -0.00060   -0.00556
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.11120   11.11340  -0.00220   -0.01980
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.98970    9.99090  -0.00120   -0.01201
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.13900    9.13960  -0.00060   -0.00656
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.21300    9.21080   0.00220    0.02389
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.70240    9.70430  -0.00190   -0.01958
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.65010   12.63580   0.01430    0.11317
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.33900   12.32540   0.01360    0.11034
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.61790   11.60630   0.01160    0.09995
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.98890    6.98100   0.00790    0.11316
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.81360    8.80390   0.00970    0.11018
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.47500    9.46560   0.00940    0.09931
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.87470   10.86240   0.01230    0.11323
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.63610   11.62450   0.01160    0.09979
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.54760    9.53710   0.01050    0.11010
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.91930    8.90920   0.01010    0.11337
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.67770    9.66810   0.00960    0.09930
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.12830   12.13190  -0.00360   -0.02967
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             13.09230   13.09640  -0.00410   -0.03131
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.89450   11.89920  -0.00470   -0.03950
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.33130    9.33420  -0.00290   -0.03107
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.09830   10.10140  -0.00310   -0.03069
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.07160   10.07560  -0.00400   -0.03970
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.34050   12.34430  -0.00380   -0.03078
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.82070   10.82400  -0.00330   -0.03049
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.33320   11.33770  -0.00450   -0.03969
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.95880    9.96180  -0.00300   -0.03012
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.49790    9.50080  -0.00290   -0.03052
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.34350   10.34660  -0.00310   -0.02996
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.80860    9.81250  -0.00390   -0.03975
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.86000   18.83000   0.03000    0.15932
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.57000   17.54000   0.03000    0.17104
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.36470   13.35930   0.00540    0.04042
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.36240   10.32810   0.03430    0.33210
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.51920   11.47890   0.04030    0.35108
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.50160   12.44340   0.05820    0.46772
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.99310   10.95700   0.03610    0.32947
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.89230    8.86290   0.02940    0.33172
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.53910    9.50560   0.03350    0.35242
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.35610    9.31250   0.04360    0.46819
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.48390    9.45280   0.03110    0.32900
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.02630    8.99650   0.02980    0.33124
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.33820    9.30550   0.03270    0.35141
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.24010   11.18770   0.05240    0.46837
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.42600    9.39510   0.03090    0.32889
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            44.65830   44.78650  -0.12820   -0.28625
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.94380    9.96500  -0.02120   -0.21274
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.90280    9.89660   0.00620    0.06265
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        10.76000   10.82000  -0.06000   -0.55453
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        35.11000   34.77000   0.34000    0.97785
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.87580   11.87510   0.00070    0.00589
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.67970    1.67440   0.00530    0.31653
國泰大中華基金                                                     23.19000   22.82000   0.37000    1.62138
國泰小龍基金-新台幣                                                17.24000   16.97000   0.27000    1.59104
國泰中小成長基金-新台幣                                            50.66000   49.89000   0.77000    1.54340
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.70840    4.67160   0.03680    0.78774
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.72950    0.72160   0.00790    1.09479
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.78220    0.77370   0.00850    1.09862
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        20.43000   20.21000   0.22000    1.08857
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               43.07850   43.11280  -0.03430   -0.07956
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.43620    2.44110  -0.00490   -0.20073
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.34310    0.34280   0.00030    0.08751
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.52980   10.51560   0.01420    0.13504
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33930    0.33900   0.00030    0.08850
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.20790   10.19570   0.01220    0.11966
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.49530    4.47910   0.01620    0.36168
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.63210    0.62780   0.00430    0.68493
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.50000   19.36000   0.14000    0.72314
國泰中港台基金-人民幣                                               3.53030    3.50090   0.02940    0.83978
國泰中港台基金-美元                                                 0.50260    0.49680   0.00580    1.16747
國泰中港台基金-新台幣                                              15.32000   15.14000   0.18000    1.18890
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.14830   10.15660  -0.00830   -0.08172
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.26510   10.26050   0.00460    0.04483
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.16060   10.15340   0.00720    0.07091
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   28.43000   28.36000   0.07000    0.24683
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       11.45000   11.48000  -0.03000   -0.26132
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       36.80000   36.59000   0.21000    0.57393
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35890    0.35890   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33430    0.33430   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33520    0.33520   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.98990   10.98690   0.00300    0.02731
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.24970   10.24690   0.00280    0.02733
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.28270   10.27990   0.00280    0.02724
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.47650   12.47600   0.00050    0.00401
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42910    0.42900   0.00010    0.02331
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37710    0.37700   0.00010    0.02653
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45880    0.45870   0.00010    0.02180
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.16000   11.16000   0.00000    0.00000
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.56870    0.56880  -0.00010   -0.01758
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.63470    2.63370   0.00100    0.03797
國泰全球高股息基金-美元                                             0.37400    0.37270   0.00130    0.34881
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.45000   11.41000   0.04000    0.35057
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.55100    0.54920   0.00180    0.32775
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.50440    0.50670  -0.00230   -0.45392
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.52000   14.58000  -0.06000   -0.41152
國泰全球資源基金-美元                                               0.16450    0.16370   0.00080    0.48870
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.11000    5.08000   0.03000    0.59055
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.61810    0.61730   0.00080    0.12960
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.91000   18.88000   0.03000    0.15890
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.26000   18.23000   0.03000    0.16456
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.90600    0.90510   0.00090    0.09944
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.08000   21.11000  -0.03000   -0.14211
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    23.11000   23.07000   0.04000    0.17339
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.59450    2.60470  -0.01020   -0.39160
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36930    0.36960  -0.00030   -0.08117
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31320    0.31350  -0.00030   -0.09569
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.27390   11.28150  -0.00760   -0.06737
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.56390    9.57030  -0.00640   -0.06687
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.54040    0.54100  -0.00060   -0.11091
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39730    0.39800  -0.00070   -0.17588
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.77000   11.78000  -0.01000   -0.08489
國泰科技生化基金                                                   41.67000   40.81000   0.86000    2.10733
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.59000   29.42000   0.17000    0.57784
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.15000   12.20000  -0.05000   -0.40984
國泰美國費城半導體基金                                             15.92000   15.60000   0.32000    2.05128
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    45.16350   45.43180  -0.26830   -0.59056
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    16.30370   16.20580   0.09790    0.60410
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    24.71580   25.02750  -0.31170   -1.24543
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   45.15760   45.14230   0.01530    0.03389
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   45.66550   45.65970   0.00580    0.01270
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.24250   42.21740   0.02510    0.05945
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.32300    0.32290   0.00010    0.03097
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.97680    9.97150   0.00530    0.05315
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                         10.04260   10.03720   0.00540    0.05380
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.32450    0.32440   0.00010    0.03083
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                         10.01330   10.00920   0.00410    0.04096
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                         10.09660   10.09250   0.00410    0.04062
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.32510    0.32480   0.00030    0.09236
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                         10.02850   10.02180   0.00670    0.06685
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                         10.12230   10.11550   0.00680    0.06722
國泰紐幣2021保本基金                                               12.97230   12.96590   0.00640    0.04936
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.34680   13.33750   0.00930    0.06973
國泰紐幣保本基金                                                   12.95210   12.95190   0.00020    0.00154
國泰國泰基金-新台幣A                                               27.17000   26.70000   0.47000    1.76030
國泰富時中國A50基金                                                21.83000   21.77000   0.06000    0.27561
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   47.71270   47.80600  -0.09330   -0.19516
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.35080    0.35100  -0.00020   -0.05698
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.77000   10.78000  -0.01000   -0.09276
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.52440    0.52500  -0.00060   -0.11429
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.77160   40.76810   0.00350    0.00859
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.90000   20.63000   0.27000    1.30877
國泰新興市場基金-美元                                               0.38700    0.38700   0.00000    0.00000
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.84000   11.83000   0.01000    0.08453
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.47530    2.48020  -0.00490   -0.19756
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50180    1.50480  -0.00300   -0.19936
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36210    0.36170   0.00040    0.11059
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22190    0.22160   0.00030    0.13538
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.83740   10.82400   0.01340    0.12380
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.45100    6.44300   0.00800    0.12417
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                                15.79000   15.64000   0.15000    0.95908
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       45.07120   45.22900  -0.15780   -0.34889
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           45.34300   45.45630  -0.11330   -0.24925
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.67360   42.71840  -0.04480   -0.10487
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.14000   12.17000  -0.03000   -0.24651
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   42.46000   42.26000   0.20000    0.47326
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.71000   23.48000   0.23000    0.97956
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34480    0.34630  -0.00150   -0.43315
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.03000   10.07000  -0.04000   -0.39722
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.46390   38.45300   0.01090    0.02835
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.43000   21.34000   0.09000    0.42174
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.81000   19.84000  -0.03000   -0.15121
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  19.75000   19.63000   0.12000    0.61131
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41860    0.41880  -0.00020   -0.04776
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.49930   12.50450  -0.00520   -0.04159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.67550   10.67650  -0.00100   -0.00937
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.57730   10.58010  -0.00280   -0.02646
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.52620   10.52620   0.00000    0.00000
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.24550   10.24640  -0.00090   -0.00878
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.16530   10.16800  -0.00270   -0.02655
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.07930   10.07910   0.00020    0.00198
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.05980   10.06250  -0.00270   -0.02683
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.97850    9.98710  -0.00860   -0.08611
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.02180   10.02580  -0.00400   -0.03990
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.69960    9.70100  -0.00140   -0.01443
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.92310    9.92580  -0.00270   -0.02720
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.84800    9.85650  -0.00850   -0.08624
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.88140    9.88540  -0.00400   -0.04046
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.56140    9.56280  -0.00140   -0.01464
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.50010   11.49950   0.00060    0.00522
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.74390    9.75040  -0.00650   -0.06666
第一金大中華基金                                                   28.04000   27.96000   0.08000    0.28612
第一金小型精選基金                                                 34.96000   34.84000   0.12000    0.34443
第一金中國世紀基金-人民幣                                          14.63000   14.47000   0.16000    1.10574
第一金中國世紀基金-美元                                             8.90840    8.78330   0.12510    1.42429
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.39000   10.24000   0.15000    1.46484
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.39000   10.24000   0.15000    1.46484
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.85290    9.86960  -0.01670   -0.16921
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.13010    8.12660   0.00350    0.04307
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.52530   11.54480  -0.01950   -0.16891
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.69710    9.69290   0.00420    0.04333
第一金中概平衡基金                                                 29.64000   29.49000   0.15000    0.50865
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.34830   15.34760   0.00070    0.00456
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.93800  178.93100   0.00700    0.00391
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.24680   15.19470   0.05210    0.34288
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.24550   15.19360   0.05190    0.34159
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            14.52000   14.47000   0.05000    0.34554
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          14.53000   14.48000   0.05000    0.34530
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.30710   10.30290   0.00420    0.04077
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.30540   10.30130   0.00410    0.03980
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.17940   10.11960   0.05980    0.59093
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.17930   10.11960   0.05970    0.58994
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.28000   10.22000   0.06000    0.58708
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.28000   10.22000   0.06000    0.58708
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.93240   13.84570   0.08670    0.62619
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.95090   13.86400   0.08690    0.62680
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.04000   12.96000   0.08000    0.61728
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.07000   12.98000   0.09000    0.69337
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.92300    9.93060  -0.00760   -0.07653
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.91540    9.92300  -0.00760   -0.07659
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.44490    9.45150  -0.00660   -0.06983
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.46950    9.47620  -0.00670   -0.07070
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.91470   10.92320  -0.00850   -0.07782
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.43160   10.43890  -0.00730   -0.06993
第一金全球大趨勢基金                                               25.02000   24.96000   0.06000    0.24038
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.41900    9.40720   0.01180    0.12544
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.45190    6.44380   0.00810    0.12570
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.35010   10.41640  -0.06630   -0.63650
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.35030   10.41660  -0.06630   -0.63648
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.76000    9.82000  -0.06000   -0.61100
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.76000    9.82000  -0.06000   -0.61100
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.39160   11.46470  -0.07310   -0.63761
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.39350   11.46650  -0.07300   -0.63664
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.74000   10.81000  -0.07000   -0.64755
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.74000   10.81000  -0.07000   -0.64755
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.66180    8.66750  -0.00570   -0.06576
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.72770   10.73480  -0.00710   -0.06614
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.22380    9.22520  -0.00140   -0.01518
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.22220    9.22490  -0.00270   -0.02927
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.66480    7.66000   0.00480    0.06266
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.65990    7.65520   0.00470    0.06140
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.34810    8.34240   0.00570    0.06833
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.34860    8.34290   0.00570    0.06832
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.76170   11.76520  -0.00350   -0.02975
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.76230   11.76580  -0.00350   -0.02975
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.31670   10.31020   0.00650    0.06304
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.31760   10.31100   0.00660    0.06401
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.98140   14.97110   0.01030    0.06880
第一金亞洲科技基金                                                 19.50000   19.40000   0.10000    0.51546
第一金亞洲新興市場基金                                             12.93000   12.99000  -0.06000   -0.46189
第一金店頭市場基金                                                  8.64000    8.55000   0.09000    1.05263
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.17830   10.19010  -0.01180   -0.11580
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.17840   10.19000  -0.01160   -0.11384
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.01260   10.02160  -0.00900   -0.08981
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.01260   10.02150  -0.00890   -0.08881
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.24160   10.25360  -0.01200   -0.11703
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.26090   10.27270  -0.01180   -0.11487
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.24150   10.25340  -0.01190   -0.11606
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.07470   10.08370  -0.00900   -0.08925
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.09360   10.10250  -0.00890   -0.08810
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.07460   10.08360  -0.00900   -0.08925
第一金創新趨勢基金                                                 23.55000   23.46000   0.09000    0.38363
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  43.62040   43.72540  -0.10500   -0.24014
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            43.35880   43.46160  -0.10280   -0.23653
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      43.29360   43.55470  -0.26110   -0.59948
第一金電子基金                                                     37.33000   37.09000   0.24000    0.64707
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       20.24000   20.18000   0.06000    0.29732
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.55000   20.15000   0.40000    1.98511
統一大中華中小基金(人民幣)                                          9.05000    8.99000   0.06000    0.66741
統一大中華中小基金(美元)                                            8.04000    7.98000   0.06000    0.75188
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.79000   11.70000   0.09000    0.76923
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.91000    8.95000  -0.04000   -0.44693
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.10000    9.14000  -0.04000   -0.43764
統一大滿貫基金-A類型                                               39.08000   38.58000   0.50000    1.29601
統一大滿貫基金-I類型                                               39.08000   38.58000   0.50000    1.29601
統一大龍印基金                                                     15.34000   15.23000   0.11000    0.72226
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                         10.85000   10.64000   0.21000    1.97368
統一大龍騰中國基金(美元)                                            9.66000    9.48000   0.18000    1.89873
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.88000   10.67000   0.21000    1.96813
統一中小基金                                                       27.94000   27.51000   0.43000    1.56307
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                              10.01730   10.01910  -0.00180   -0.01797
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.06630    9.06600   0.00030    0.00331
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.69490    8.69290   0.00200    0.02301
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.73560   12.73790  -0.00230   -0.01806
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.48410   11.48360   0.00050    0.00435
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.96980   10.96720   0.00260    0.02371
統一台灣動力基金                                                   22.19000   21.84000   0.35000    1.60256
統一全天候基金-A類型                                              128.80000  126.97000   1.83000    1.44129
統一全天候基金-I類型                                              129.73000  127.88000   1.85000    1.44667
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.47230    8.46320   0.00910    0.10752
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.96090    7.95050   0.01040    0.13081
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.87570    7.86340   0.01230    0.15642
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.23750    9.22760   0.00990    0.10729
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.68780    8.67650   0.01130    0.13024
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.58740    8.57400   0.01340    0.15629
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)                                      9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
統一全球智聯網AIoT基金(美元)                                       10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
統一全球智聯網AIoT基金(新台幣)                                      9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
統一全球債券組合基金                                               12.37660   12.37760  -0.00100   -0.00808
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.45000   16.32000   0.13000    0.79657
統一全球新科技基金(美元)                                           15.05000   14.93000   0.12000    0.80375
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.31000   14.19000   0.12000    0.84567
統一亞太基金                                                       26.04000   25.97000   0.07000    0.26954
統一亞洲大金磚基金                                                 12.41000   12.39000   0.02000    0.16142
統一奔騰基金                                                       67.12000   66.27000   0.85000    1.28263
統一強棒貨幣市場基金                                               16.76200   16.76130   0.00070    0.00418
統一強漢基金(人民幣)                                               12.49000   12.41000   0.08000    0.64464
統一強漢基金(美元)                                                 10.94000   10.88000   0.06000    0.55147
統一強漢基金(新台幣)                                               28.53000   28.36000   0.17000    0.59944
統一統信基金                                                       34.27000   33.89000   0.38000    1.12127
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金             37.87560   37.94100  -0.06540   -0.17237
統一黑馬基金                                                       67.25000   66.31000   0.94000    1.41758
統一新亞洲科技能源基金                                             17.42000   17.18000   0.24000    1.39697
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.06690    8.06710  -0.00020   -0.00248
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.86810   10.86840  -0.00030   -0.00276
統一經建基金                                                       54.22000   53.51000   0.71000    1.32685
統一龍馬基金                                                       76.84000   75.63000   1.21000    1.59989
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     23.51000   23.29000   0.22000    0.94461
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              54.28000   53.76000   0.52000    0.96726
野村中國機會基金                                                   15.11000   14.82000   0.29000    1.95682
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.43760   10.44170  -0.00410   -0.03927
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.38440   10.38790  -0.00350   -0.03369
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.23100   10.23200  -0.00100   -0.00977
野村巴西基金                                                        6.92000    6.85000   0.07000    1.02190
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.95000   11.92000   0.03000    0.25168
野村台灣高股息基金                                                 26.95000   26.91000   0.04000    0.14864
野村台灣運籌基金                                                   42.74000   42.42000   0.32000    0.75436
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.90500    9.90600  -0.00100   -0.01009
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.76920    9.76740   0.00180    0.01843
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.80240    9.80140   0.00100    0.01020
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.61120   10.61230  -0.00110   -0.01037
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.36490   10.36310   0.00180    0.01737
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05330   10.05230   0.00100    0.00995
野村平衡基金                                                       21.98000   21.89000   0.09000    0.41115
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.95400    9.95720  -0.00320   -0.03214
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.19140   10.16750   0.02390    0.23506
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.97020    9.97220  -0.00200   -0.02006
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.00130   10.00450  -0.00320   -0.03199
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.29170   10.26760   0.02410    0.23472
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.01510   10.01710  -0.00200   -0.01997
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.92360    9.92590  -0.00230   -0.02317
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.06200   10.06720  -0.00520   -0.05165
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.08090   10.08440  -0.00350   -0.03471
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.91610    9.91910  -0.00300   -0.03024
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                           10.05000   10.10000  -0.05000   -0.49505
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.65000   10.73000  -0.08000   -0.74557
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           15.04000   15.11000  -0.07000   -0.46327
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.87000   12.97000  -0.10000   -0.77101
野村全球生技醫療基金                                               16.71000   16.75000  -0.04000   -0.23881
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.28990   10.29790  -0.00800   -0.07769
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.25340   10.26060  -0.00720   -0.07017
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.10840   10.11560  -0.00720   -0.07118
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.53090   10.53970  -0.00880   -0.08349
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.45690   10.46420  -0.00730   -0.06976
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.31760   10.32500  -0.00740   -0.07167
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.25880   10.26620  -0.00740   -0.07208
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            11.01810   11.02700  -0.00890   -0.08071
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.89070   10.89840  -0.00770   -0.07065
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.74660   10.75430  -0.00770   -0.07160
野村全球品牌基金                                                   28.48000   28.18000   0.30000    1.06458
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.54000   10.51000   0.03000    0.28544
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.77000   12.74000   0.03000    0.23548
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.97000   10.94000   0.03000    0.27422
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.43000   19.37000   0.06000    0.30976
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.47000   12.45000   0.02000    0.16064
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    11.09800   11.10230  -0.00430   -0.03873
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.10360   11.10570  -0.00210   -0.01891
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.79910   10.80190  -0.00280   -0.02592
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.57030    8.56270   0.00760    0.08876
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.38570    8.38120   0.00450    0.05369
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.88810    7.88350   0.00460    0.05835
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.17200   11.16190   0.01010    0.09049
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.64480   10.63900   0.00580    0.05452
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.12110   10.11530   0.00580    0.05734
野村成長基金                                                       36.45000   36.16000   0.29000    0.80199
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.41930    8.40930   0.01000    0.11892
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.42740    8.41800   0.00940    0.11167
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.54170    8.53100   0.01070    0.12542
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.88290    9.87140   0.01150    0.11650
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.73260    9.72180   0.01080    0.11109
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.84310    9.83070   0.01240    0.12614
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.41000    9.42000  -0.01000   -0.10616
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.65000   13.66000  -0.01000   -0.07321
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.03560   10.04560  -0.01000   -0.09955
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                              9.95970    9.97250  -0.01280   -0.12835
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                            9.75140    9.76340  -0.01200   -0.12291
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.48110    9.49200  -0.01090   -0.11483
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.48500    9.49710  -0.01210   -0.12741
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.49120    9.50290  -0.01170   -0.12312
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                            9.92840    9.94070  -0.01230   -0.12373
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.71200   10.71870  -0.00670   -0.06251
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.59670   10.61030  -0.01360   -0.12818
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.60220   10.61530  -0.01310   -0.12341
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.82630    9.82360   0.00270    0.02748
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.83060    9.82830   0.00230    0.02340
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.64960    9.64690   0.00270    0.02799
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.21650    8.21420   0.00230    0.02800
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.91670    8.91510   0.00160    0.01795
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.78200    8.77990   0.00210    0.02392
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.87390    9.87110   0.00280    0.02837
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.52080   13.51700   0.00380    0.02811
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.84710   12.84450   0.00260    0.02024
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.38930   10.38690   0.00240    0.02311
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.44920   10.45110  -0.00190   -0.01818
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.38740   10.38860  -0.00120   -0.01155
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.41130   10.41380  -0.00250   -0.02401
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.83750   10.83940  -0.00190   -0.01753
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.76370   10.76490  -0.00120   -0.01115
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.65360   10.65610  -0.00250   -0.02346
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.85000   10.85160  -0.00160   -0.01474
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.76670   10.76680  -0.00010   -0.00093
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.74700   10.74500   0.00200    0.01861
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.24220   10.23350   0.00870    0.08501
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.82250    9.81330   0.00920    0.09375
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.44010    9.43100   0.00910    0.09649
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.84280    8.83550   0.00730    0.08262
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.44680   11.43740   0.00940    0.08219
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.44390   10.44480  -0.00090   -0.00862
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.69760   11.68540   0.01220    0.10440
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  11.08980   11.09050  -0.00070   -0.00631
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.77180   10.77270  -0.00090   -0.00835
野村泰國基金                                                       41.94000   42.40000  -0.46000   -1.08491
野村高科技基金                                                     12.40000   12.28000   0.12000    0.97720
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.53000   10.52270   0.00730    0.06937
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.23360   10.22980   0.00380    0.03715
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.91130   10.87540   0.03590    0.33010
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.58360    9.57830   0.00530    0.05533
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.44980    9.44350   0.00630    0.06671
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.85000    9.83260   0.01740    0.17696
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.34350   12.33970   0.00380    0.03079
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.61480   14.56570   0.04910    0.33709
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.15400   11.14780   0.00620    0.05562
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.00610   10.99870   0.00740    0.06728
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.64850   11.62800   0.02050    0.17630
野村貨幣市場基金                                                   16.36420   16.36350   0.00070    0.00428
野村新馬基金                                                       14.61000   14.60000   0.01000    0.06849
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.37750   10.39030  -0.01280   -0.12319
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.02770   10.00900   0.01870    0.18683
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.99330    9.97260   0.02070    0.20757
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.27430   10.27660  -0.00230   -0.02238
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.21730   10.21920  -0.00190   -0.01859
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.20690   10.20920  -0.00230   -0.02253
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.78640   10.78870  -0.00230   -0.02132
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.68600   10.68790  -0.00190   -0.01778
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.70670   10.70910  -0.00240   -0.02241
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.07700   10.06050   0.01650    0.16401
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.04790   10.02910   0.01880    0.18745
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.85230    9.83360   0.01870    0.19016
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.83360   10.81550   0.01810    0.16735
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.75300   10.73290   0.02010    0.18727
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.54950   10.52950   0.02000    0.18994
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.52630   10.53290  -0.00660   -0.06266
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.83030    7.83520  -0.00490   -0.06254
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.23430   12.24190  -0.00760   -0.06208
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.28000    9.23000   0.05000    0.54171
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.47760   10.48590  -0.00830   -0.07915
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.79950   10.77770   0.02180    0.20227
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.41080   10.41740  -0.00660   -0.06336
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.32720   10.33110  -0.00390   -0.03775
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.46100   10.45680   0.00420    0.04017
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.47750   10.48590  -0.00840   -0.08011
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.80100   10.77930   0.02170    0.20131
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.41070   10.41730  -0.00660   -0.06336
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.33090   10.33480  -0.00390   -0.03774
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.45840   10.45410   0.00430    0.04113
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.49230   10.49460  -0.00230   -0.02192
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.82100   10.79300   0.02800    0.25943
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.42470   10.42530  -0.00060   -0.00576
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.34480   10.34270   0.00210    0.02030
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.47730   10.46690   0.01040    0.09936
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.49220   10.49460  -0.00240   -0.02287
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.82260   10.79460   0.02800    0.25939
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.43220   10.43270  -0.00050   -0.00479
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.35520   10.35300   0.00220    0.02125
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.47860   10.46820   0.01040    0.09935
野村精選貨幣市場基金                                               12.12690   12.12650   0.00040    0.00330
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.88000   11.81000   0.07000    0.59272
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.88000   10.79000   0.09000    0.83411
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.08000   10.04000   0.04000    0.39841
野村積極成長基金                                                   15.46000   15.34000   0.12000    0.78227
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       12.11000   11.98000   0.13000    1.08514
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    43.88000   43.39000   0.49000    1.12929
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.67130   10.67410  -0.00280   -0.02623
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.51700    8.51710  -0.00010   -0.00117
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.82580    7.82770  -0.00190   -0.02427
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.60030    7.60240  -0.00210   -0.02762
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.38470   12.38410   0.00060    0.00484
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              11.04590   11.04860  -0.00270   -0.02444
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.77070   10.77370  -0.00300   -0.02785
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.59000   11.56000   0.03000    0.25952
野村環球基金-人民幣計價                                            17.92000   17.89000   0.03000    0.16769
野村環球基金-美元計價                                              13.83000   13.80000   0.03000    0.21739
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.21000   19.16000   0.05000    0.26096
野村鴻利基金                                                       26.41000   26.29000   0.12000    0.45645
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.91860   16.91820   0.00040    0.00236
野村鴻運基金                                                       23.05000   22.89000   0.16000    0.69900
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.95000   10.11000  -0.16000   -1.58259
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.80000   13.79000   0.01000    0.07252
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.39000   15.37000   0.02000    0.13012
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.69380   10.70420  -0.01040   -0.09716
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.99740   14.01120  -0.01380   -0.09849
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               11.05350   11.05620  -0.00270   -0.02442
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.70870   10.68100   0.02770    0.25934
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.88540   10.90240  -0.01700   -0.15593
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.50760   10.49440   0.01320    0.12578
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積)                 9.92460    9.94040  -0.01580   -0.15895
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配)                 9.92370    9.93960  -0.01590   -0.15997
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積)                    9.97190    9.95790   0.01400    0.14059
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配)                    9.97190    9.95790   0.01400    0.14059
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積)                  9.93430    9.91860   0.01570    0.15829
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)                  9.93550    9.91960   0.01590    0.16029
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.43170   10.44730  -0.01560   -0.14932
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.26290   10.24850   0.01440    0.14051
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.93140    9.91550   0.01590    0.16035
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.46700   10.45960   0.00740    0.07075
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.71160   10.70410   0.00750    0.07007
凱基台商天下基金                                                   15.28000   15.24000   0.04000    0.26247
凱基台灣精五門基金                                                 24.18000   23.96000   0.22000    0.91820
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       45.56170   45.65650  -0.09480   -0.20764
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   47.18620   47.18510   0.00110    0.00233
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.78710   40.81450  -0.02740   -0.06713
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   45.79890   45.91220  -0.11330   -0.24678
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         46.67260   46.77740  -0.10480   -0.22404
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             45.97000   46.25590  -0.28590   -0.61808
凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積)                             10.05710   10.07110  -0.01400   -0.13901
凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)                             10.05670   10.07070  -0.01400   -0.13902
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)                            10.05600   10.07000  -0.01400   -0.13903
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配)                            10.05460   10.06890  -0.01430   -0.14202
凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)                              9.91960    9.91360   0.00600    0.06052
凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配)                             9.90320    9.90080   0.00240    0.02424
凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)                               10.16500   10.14870   0.01630    0.16061
凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配)                               10.16500   10.14870   0.01630    0.16061
凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積)                              10.16500   10.14870   0.01630    0.16061
凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)                              10.16500   10.14870   0.01630    0.16061
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)                             10.00540    9.98720   0.01820    0.18223
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配)                             10.00540    9.98720   0.01820    0.18223
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積)                            10.00590    9.98770   0.01820    0.18222
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配)                            10.00610    9.98790   0.01820    0.18222
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     14.01000   13.96000   0.05000    0.35817
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       12.34190   12.25660   0.08530    0.69595
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     12.08000   11.99000   0.09000    0.75063
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.61290   11.61250   0.00040    0.00344
凱基開創基金                                                       31.70000   31.36000   0.34000    1.08418
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.42000   22.26000   0.16000    0.71878
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.87650   21.72500   0.15150    0.69735
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.51000   17.50000   0.01000    0.05714
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.85050   16.84230   0.00820    0.04869
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.52000    7.49000   0.03000    0.40053
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    41.99180   42.08110  -0.08930   -0.21221
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    42.49460   42.57190  -0.07730   -0.18158
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   42.37700   42.55980  -0.18280   -0.42951
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.76000   11.81000  -0.05000   -0.42337
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.16640   11.17300  -0.00660   -0.05907
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.61000   10.62000  -0.01000   -0.09416
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.13470   12.12050   0.01420    0.11716
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.35000   12.33000   0.02000    0.16221
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.99000   12.86000   0.13000    1.01089
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.81640   12.68900   0.12740    1.00402
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.64910   10.68810  -0.03900   -0.36489
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.14520   10.15060  -0.00540   -0.05320
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.09110   10.09390  -0.00280   -0.02774
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.64900   10.68790  -0.03890   -0.36396
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.14520   10.15060  -0.00540   -0.05320
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.09110   10.09390  -0.00280   -0.02774
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         11.90000   12.06000  -0.16000   -1.32670
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         37.29000   36.30000   0.99000    2.72727
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.63000   31.35000   0.28000    0.89314
富邦上証180基金                                                    31.16000   30.93000   0.23000    0.74361
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.20710    0.20470   0.00240    1.17245
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.34000    6.26000   0.08000    1.27796
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    5.89000    5.93000  -0.04000   -0.67454
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   48.48000   48.01000   0.47000    0.97896
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.80240   12.72000   0.08240    0.64780
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.72950   11.64550   0.08400    0.72131
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               11.00640   10.90250   0.10390    0.95299
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.80090   10.73140   0.06950    0.64763
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.81170    9.74130   0.07040    0.72270
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.21710    9.13000   0.08710    0.95400
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        19.60120   19.60790  -0.00670   -0.03417
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.73060   11.72970   0.00090    0.00767
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.37500   10.33940   0.03560    0.34431
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.96940   13.99490  -0.02550   -0.18221
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.02430    2.02480  -0.00050   -0.02469
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.38830    9.40540  -0.01710   -0.18181
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40960    1.41000  -0.00040   -0.02837
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.61410   12.63440  -0.02030   -0.16067
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.82440    1.82610  -0.00170   -0.09309
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.46180   10.47870  -0.01690   -0.16128
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53470    1.53610  -0.00140   -0.09114
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                11.10040   11.10430  -0.00390   -0.03512
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  11.02680   11.03050  -0.00370   -0.03354
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.25000   14.27000  -0.02000   -0.14015
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  20.89000   20.84000   0.05000    0.23992
富邦日本東証基金                                                   21.38000   21.39000  -0.01000   -0.04675
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    48.25000   48.20000   0.05000    0.10373
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    48.25000   48.20000   0.05000    0.10373
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    57.18000   57.03000   0.15000    0.26302
富邦台灣心基金                                                     25.44000   25.00000   0.44000    1.76000
富邦台灣釆吉50基金                                                 50.45000   50.34000   0.11000    0.21851
富邦台灣科技指數基金                                               64.06000   63.85000   0.21000    0.32890
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   48.04060   47.99300   0.04760    0.09918
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.03480   40.94150   0.09330    0.22789
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31710    0.31810  -0.00100   -0.31437
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.36000   10.39000  -0.03000   -0.28874
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.69740    2.70100  -0.00360   -0.13328
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36310    0.36300   0.00010    0.02755
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.06000   11.07270  -0.01270   -0.11470
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.29350    2.29650  -0.00300   -0.13063
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.34070    0.34060   0.00010    0.02936
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.33630    9.34690  -0.01060   -0.11341
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.53000   23.49000   0.04000    0.17029
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.84000   13.82000   0.02000    0.14472
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 28.54000   28.59000  -0.05000   -0.17489
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.73060   15.72990   0.00070    0.00445
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.74000   17.43000   0.31000    1.77854
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         40.76210   40.79330  -0.03120   -0.07648
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   44.41170   44.47980  -0.06810   -0.15310
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   40.17650   40.17720  -0.00070   -0.00174
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    39.97220   39.97810  -0.00590   -0.01476
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(人民     9.89420    9.93340  -0.03920   -0.39463
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(美元)    9.96230    9.97110  -0.00880   -0.08826
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(新台     9.93830    9.94460  -0.00630   -0.06335
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(人民     9.89420    9.93340  -0.03920   -0.39463
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(美元)    9.96180    9.97080  -0.00900   -0.09026
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(新台     9.93790    9.94400  -0.00610   -0.06134
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資   39.76970   39.82810  -0.05840   -0.14663
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資   39.83000   39.88990  -0.05990   -0.15016
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.65260   39.62170   0.03090    0.07799
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   45.95950   46.03290  -0.07340   -0.15945
富邦長紅基金                                                       70.52000   69.31000   1.21000    1.74578
富邦科技基金                                                       27.86000   27.61000   0.25000    0.90547
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.75470   40.75180   0.00290    0.00712
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        45.42590   45.67040  -0.24450   -0.53536
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.70570   39.78410  -0.07840   -0.19706
富邦恒生國企ETF基金                                                20.22000   20.05000   0.17000    0.84788
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.38000   13.55000  -0.17000   -1.25461
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              26.06000   25.50000   0.56000    2.19608
富邦高成長基金                                                     27.19000   26.73000   0.46000    1.72091
富邦基金A類型                                                      15.76000   15.53000   0.23000    1.48100
富邦基金I類型                                                      15.76000   15.53000   0.23000    1.48100
富邦深証100基金                                                    10.72000   10.63000   0.09000    0.84666
富邦富時歐洲ETF基金                                                21.05000   21.04000   0.01000    0.04753
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41810    0.41740   0.00070    0.16770
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.38870   12.37160   0.01710    0.13822
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.12420    9.11150   0.01270    0.13938
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29180    0.29130   0.00050    0.17164
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.29290    8.28140   0.01150    0.13887
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.27770   10.25800   0.01970    0.19205
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.76680   10.74330   0.02350    0.21874
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.38960    9.37160   0.01800    0.19207
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.82550    9.80410   0.02140    0.21828
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.06000   18.00000   0.06000    0.33333
富邦精準基金                                                       51.00000   50.35000   0.65000    1.29096
富邦精銳中小基金                                                   13.15000   13.02000   0.13000    0.99846
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.45000   19.40000   0.05000    0.25773
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.99000   22.94000   0.05000    0.21796
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               6.58000    6.59000  -0.01000   -0.15175
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              18.48000   18.39000   0.09000    0.48940
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.63000   19.63000   0.00000    0.00000
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           11.15070   11.18290  -0.03220   -0.28794
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.57050   10.54840   0.02210    0.20951
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.54810   10.52220   0.02590    0.24615
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.50510   10.53540  -0.03030   -0.28760
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.91510    9.89440   0.02070    0.20921
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.88380    9.85950   0.02430    0.24646
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富達台灣成長基金                                                   32.99000   32.86000   0.13000    0.39562
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.99450    9.98940   0.00510    0.05105
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.95550    9.94910   0.00640    0.06433
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.71000    9.70490   0.00510    0.05255
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.45390   10.44830   0.00560    0.05360
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.42290   10.41620   0.00670    0.06432
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.16890   10.16360   0.00530    0.05215
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.35610    8.35950  -0.00340   -0.04067
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.05890    9.06260  -0.00370   -0.04083
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.54740    8.55190  -0.00450   -0.05262
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.32810   10.33210  -0.00400   -0.03871
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.40280   10.40710  -0.00430   -0.04132
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.85420    9.85940  -0.00520   -0.05274
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.01030   10.01530  -0.00500   -0.04992
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.61880    8.61560   0.00320    0.03714
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.92850    9.92480   0.00370    0.03728
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.12190    9.11960   0.00230    0.02522
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.62400   11.62000   0.00400    0.03442
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.43350   11.42930   0.00420    0.03675
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.63700   10.63420   0.00280    0.02633
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.33890    9.33640   0.00250    0.02678
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.49000   15.42000   0.07000    0.45396
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.81390    8.80800   0.00590    0.06698
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.72340    9.71700   0.00640    0.06586
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.14780    9.14300   0.00480    0.05250
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.82010   10.81250   0.00760    0.07029
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.84730   10.84020   0.00710    0.06550
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.27010   10.26450   0.00560    0.05456
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.31030    9.30510   0.00520    0.05588
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                    10.17000   10.07000   0.10000    0.99305
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.64000   10.49000   0.15000    1.42993
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.27000    9.14000   0.13000    1.42232
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.27000    8.23000   0.04000    0.48603
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.72000   10.67000   0.05000    0.46860
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型                  10.51000   10.47000   0.04000    0.38204
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.24000    9.16000   0.08000    0.87336
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.96000    8.88000   0.08000    0.90090
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.13000   10.04000   0.09000    0.89641
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.28370   10.29320  -0.00950   -0.09229
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.51290    9.51310  -0.00020   -0.00210
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.93120    8.93060   0.00060    0.00672
富蘭克林華美中華基金                                               12.27000   12.08000   0.19000    1.57285
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               24.71000   24.52000   0.19000    0.77488
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 23.05000   23.05000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.00240    8.01440  -0.01200   -0.14973
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.25610    9.27170  -0.01560   -0.16825
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.31810   10.33540  -0.01730   -0.16739
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.67790    9.69240  -0.01450   -0.14960
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.82570   11.82030   0.00540    0.04568
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.74330    8.73920   0.00410    0.04692
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.81150    8.80740   0.00410    0.04655
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.89930    9.89470   0.00460    0.04649
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.66580   14.69710  -0.03130   -0.21297
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.41500   10.43730  -0.02230   -0.21366
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.24260   10.26450  -0.02190   -0.21336
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.79400   10.78800   0.00600    0.05562
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.67590    7.67170   0.00420    0.05475
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.98000    8.97500   0.00500    0.05571
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.97350    9.96800   0.00550    0.05518
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.25230   11.24410   0.00820    0.07293
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.47210    7.46660   0.00550    0.07366
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.75870    8.75230   0.00640    0.07312
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                       9.89010    9.88290   0.00720    0.07285
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         11.05650   11.05410   0.00240    0.02171
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.69080    7.68910   0.00170    0.02211
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.09400    8.09380   0.00020    0.00247
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.28130    9.28180  -0.00050   -0.00539
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.45360   10.45420  -0.00060   -0.00574
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.99710   12.99680   0.00030    0.00231
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.11000    8.10000   0.01000    0.12346
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.26000    8.26000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.90000    8.93000  -0.03000   -0.33595
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          11.11000   11.14000  -0.03000   -0.26930
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           7.95000    7.99000  -0.04000   -0.50063
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.15000   12.21000  -0.06000   -0.49140
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.71000    8.71000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.13000    8.13000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.85000   10.85000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.21000    9.21000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.05220   13.04400   0.00820    0.06286
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.12000   11.11000   0.01000    0.09001
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
富蘭克林華美第一富基金                                             43.27000   42.92000   0.35000    0.81547
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.36900   10.36850   0.00050    0.00482
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.87000    8.86000   0.01000    0.11287
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.59000   14.47000   0.12000    0.82930
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.23000   13.08000   0.15000    1.14679
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.23000   15.05000   0.18000    1.19601
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣A累積型                     10.08980   10.06730   0.02250    0.22350
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.55490    9.53330   0.02160    0.22657
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.55490    9.53320   0.02170    0.22763
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.51730    9.49880   0.01850    0.19476
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.51730    9.49870   0.01860    0.19582
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.73960    9.71200   0.02760    0.28418
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.50920    9.48230   0.02690    0.28369
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.50920    9.48220   0.02700    0.28474
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.67870    9.64940   0.02930    0.30365
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.44950    9.42080   0.02870    0.30465
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.44950    9.42080   0.02870    0.30465
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.34760    6.32740   0.02020    0.31925
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.62600   10.62640  -0.00040   -0.00376
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.50000    9.50360  -0.00360   -0.03788
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.67080   11.67520  -0.00440   -0.03769
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.61590    6.61440   0.00150    0.02268
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.85580    8.85470   0.00110    0.01242
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.53490   10.53280   0.00210    0.01994
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.87100   10.86850   0.00250    0.02300
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    68.62000   68.70000  -0.08000   -0.11645
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    71.11000   71.24000  -0.13000   -0.18248
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                61.40900   61.35210   0.05690    0.09274
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.43000   20.40000   0.03000    0.14706
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.90000   10.89000   0.01000    0.09183
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              67.89900   68.01720  -0.11820   -0.17378
復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元                              9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣                            9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 66.22310   66.29320  -0.07010   -0.10574
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.94920   11.94710   0.00210    0.01758
復華人生目標基金                                                   43.19020   42.78070   0.40950    0.95721
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                           10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                             10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
復華大中華中小策略基金                                              9.39000    9.28000   0.11000    1.18534
復華已開發國家300股票指數基金-美元                                 10.19000   10.14000   0.05000    0.49310
復華已開發國家300股票指數基金-新台幣                                9.94000    9.89000   0.05000    0.50556
復華中小精選基金                                                   71.62000   71.06000   0.56000    0.78807
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             50.73800   50.75760  -0.01960   -0.03861
復華中國特選信用債券ETF基金                                        61.66130   61.65750   0.00380    0.00616
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.81000   10.69000   0.12000    1.12254
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.33000    9.19000   0.14000    1.52339
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     12.27000   12.21000   0.06000    0.49140
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.95000   10.90000   0.05000    0.45872
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.25000   10.17000   0.08000    0.78663
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.96000   10.96000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                           10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                             10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   12.71000   12.61000   0.10000    0.79302
復華全方位基金                                                     33.96000   33.37000   0.59000    1.76806
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.35000   13.21000   0.14000    1.05980
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.76000   20.55000   0.21000    1.02190
復華全球平衡基金-美元                                               9.34000    9.31000   0.03000    0.32223
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.61000   19.54000   0.07000    0.35824
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.81000   14.70000   0.11000    0.74830
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      14.11000   14.00000   0.11000    0.78571
復華全球原物料基金                                                  8.36000    8.32000   0.04000    0.48077
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.98000   12.92000   0.06000    0.46440
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.13820   12.14090  -0.00270   -0.02224
復華全球債券基金                                                   14.83860   14.84680  -0.00820   -0.05523
復華全球債券組合基金                                               15.33000   15.33000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.71000   15.74000  -0.03000   -0.19060
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.78000   10.79000  -0.01000   -0.09268
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      11.02000   11.01000   0.01000    0.09083
復華有利貨幣市場基金                                               13.51400   13.51340   0.00060    0.00444
復華亞太平衡基金                                                   11.54000   11.49000   0.05000    0.43516
復華亞太成長基金                                                   13.05000   12.94000   0.11000    0.85008
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.56000    9.47000   0.09000    0.95037
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                        10.04000    9.94000   0.10000    1.00604
復華東協世紀基金                                                   12.32000   12.33000  -0.01000   -0.08110
復華南非幣長期收益基金A                                            14.39000   14.34000   0.05000    0.34868
復華南非幣長期收益基金B                                             8.02000    7.99000   0.03000    0.37547
復華南非幣短期收益基金A                                            14.81000   14.80000   0.01000    0.06757
復華南非幣短期收益基金B                                             8.94000    8.93000   0.01000    0.11198
復華美元高收益債券指數基金-美元                                     9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A                                  9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B                                  9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      70.22760   70.61450  -0.38690   -0.54790
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      22.25000   22.07000   0.18000    0.81559
復華美國新星基金-美元                                              13.12000   13.04000   0.08000    0.61350
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.15000   13.06000   0.09000    0.68913
復華恒生基金                                                       20.46000   20.31000   0.15000    0.73855
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.42000    8.50000  -0.08000   -0.94118
復華恒生單日正向二倍基金                                           28.64000   28.17000   0.47000    1.66844
復華神盾基金                                                       30.12850   29.81010   0.31840    1.06809
復華高成長基金                                                     74.55000   73.83000   0.72000    0.97521
復華高益策略組合基金                                               13.50000   13.50000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.47880   14.47820   0.00060    0.00414
復華富時不動產證券化基金                                           17.72000   17.81000  -0.09000   -0.50533
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.63000   49.51000   0.12000    0.24238
復華復華基金                                                       23.36000   23.14000   0.22000    0.95073
復華華人世紀基金                                                   18.54000   18.29000   0.25000    1.36687
復華傳家二號基金                                                   37.65420   37.17010   0.48410    1.30239
復華傳家基金                                                       24.93220   24.75750   0.17470    0.70564
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.99000   16.00000  -0.01000   -0.06250
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.87000   11.85000   0.02000    0.16878
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.39000   14.37000   0.02000    0.13918
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.34000    9.32000   0.02000    0.21459
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            12.36000   12.37000  -0.01000   -0.08084
復華新興人民幣債券基金B                                             8.94000    8.95000  -0.01000   -0.11173
復華新興市場10年期以上債券基金                                     22.24000   22.23000   0.01000    0.04498
復華新興市場企業債券ETF基金                                        70.05000   70.06000  -0.01000   -0.01427
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.30000    5.29000   0.01000    0.18904
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.97000   11.97000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.71000   11.71000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                           11.37000   11.36000   0.01000    0.08803
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.32000    9.30000   0.02000    0.21505
復華滬深300 A股基金                                                23.62000   23.43000   0.19000    0.81093
復華數位經濟基金                                                   53.29000   52.58000   0.71000    1.35032
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.09850   10.09180   0.00670    0.06639
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.78610    9.78000   0.00610    0.06237
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.64670   10.63950   0.00720    0.06767
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.17800   10.17170   0.00630    0.06194
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.22630   10.28980  -0.06350   -0.61712
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.17150   10.17930  -0.00780   -0.07663
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.32140   10.31940   0.00200    0.01938
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.77750   10.77250   0.00500    0.04641
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.23170   10.22680   0.00490    0.04791
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.70610   10.69820   0.00790    0.07384
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.59640   10.59130   0.00510    0.04815
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.07950   11.07120   0.00830    0.07497
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.78270   10.79800  -0.01530   -0.14169
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.73270   10.73300  -0.00030   -0.00280
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.65760   10.65520   0.00240    0.02252
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.77590   10.78920  -0.01330   -0.12327
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           12.08000   12.14490  -0.06490   -0.53438
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.69510   10.69390   0.00120    0.01122
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.96040   10.97390  -0.01350   -0.12302
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.38620   12.45270  -0.06650   -0.53402
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.84010   10.83890   0.00120    0.01107
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.81610   10.81200   0.00410    0.03792
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.26750   10.27680  -0.00930   -0.09050
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.25680   10.25240   0.00440    0.04292
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.99760    9.99070   0.00690    0.06906
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.55110   10.56670  -0.01560   -0.14763
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.91270   10.97550  -0.06280   -0.57218
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.55740   10.55910  -0.00170   -0.01610
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.55010   10.56570  -0.01560   -0.14765
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.91270   10.97550  -0.06280   -0.57218
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.55440   10.55610  -0.00170   -0.01610
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.44400   10.46180  -0.01780   -0.17014
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.43230   10.43540  -0.00310   -0.02971
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.44220   10.46000  -0.01780   -0.17017
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.43350   10.43670  -0.00320   -0.03066
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           11.09750   11.10770  -0.01020   -0.09183
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             11.08090   11.07550   0.00540    0.04876
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.99400   10.98570   0.00830    0.07555
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.26960   10.28360  -0.01400   -0.13614
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.25790   10.25810  -0.00020   -0.00195
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                            9.99970    9.99730   0.00240    0.02401
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.23760    9.24290  -0.00530   -0.05734
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.08850    8.07860   0.00990    0.12255
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              7.99800    7.98610   0.01190    0.14901
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.20030   12.20730  -0.00700   -0.05734
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.71780   10.70460   0.01320    0.12331
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.71660   10.70060   0.01600    0.14952
景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣                           10.02370   10.03650  -0.01280   -0.12753
景順十年到期特選新興債券基金年配型美元                              9.99730    9.99690   0.00040    0.00400
景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣                            9.87280    9.86980   0.00300    0.03040
景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣                           10.02930   10.04310  -0.01380   -0.13741
景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣                            9.99880   10.05390  -0.05510   -0.54805
景順六年到期特選全球債券基金年配型美元                             10.00320   10.00390  -0.00070   -0.00700
景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣                           10.02960   10.04350  -0.01390   -0.13840
景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣                            9.99860   10.05370  -0.05510   -0.54806
景順六年到期特選全球債券基金累積型美元                             10.00340   10.00400  -0.00060   -0.00600
景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣                           10.01230   10.02370  -0.01140   -0.11373
景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣                          9.86350    9.85930   0.00420    0.04260
景順六年到期特選新興債券基金累積美元                                9.98790    9.98630   0.00160    0.01602
景順主流基金                                                       20.77000   20.51000   0.26000    1.26767
景順台灣科技基金                                                   36.26000   35.79000   0.47000    1.31322
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.93000    8.92000   0.01000    0.11211
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.73000   11.73000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.93000   10.93000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                   24.15000   23.89000   0.26000    1.08832
景順全球康健基金                                                   19.58000   19.51000   0.07000    0.35879
景順貨幣市場基金                                                   16.01170   16.01110   0.00060    0.00375
景順潛力基金                                                       35.01000   34.82000   0.19000    0.54566
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           15.07000   14.97000   0.10000    0.66800
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.97000   13.88000   0.09000    0.64841
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.07000   11.02000   0.05000    0.45372
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.19000   11.14000   0.05000    0.44883
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.87000   11.83000   0.04000    0.33812
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.85000   11.80000   0.05000    0.42373
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.70690    8.71230  -0.00540   -0.06198
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.73040    7.71850   0.01190    0.15418
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.68800   11.69500  -0.00700   -0.05985
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.36520   10.34920   0.01600    0.15460
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.61000    8.55000   0.06000    0.70175
華南永昌中國A股基金(美元)                                           8.03000    7.98000   0.05000    0.62657
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.70000   11.63000   0.07000    0.60189
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.65940    9.65700   0.00240    0.02485
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.77770    9.77260   0.00510    0.05219
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.34890   10.34630   0.00260    0.02513
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.47870   10.47330   0.00540    0.05156
華南永昌永昌基金                                                   20.65000   20.62000   0.03000    0.14549
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.91410   14.91910  -0.00500   -0.03351
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
華南永昌全球精品基金                                               17.05000   16.84000   0.21000    1.24703
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.76000   13.74000   0.02000    0.14556
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.54000   13.52000   0.02000    0.14793
華南永昌物聯網精選基金                                             12.75000   12.72000   0.03000    0.23585
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.30440   16.30370   0.00070    0.00429
華南永昌龍盈平衡基金                                               26.14780   26.14250   0.00530    0.02027
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           12.00690   12.00640   0.00050    0.00416
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.85650   10.85570   0.00080    0.00737
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.44060   10.40500   0.03560    0.34214
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.96720    9.96640   0.00080    0.00803
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.51820    9.48570   0.03250    0.34262
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.70380   10.70290   0.00090    0.00841
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.22720   10.19210   0.03510    0.34438
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.94540    9.94450   0.00090    0.00905
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.43820    9.40580   0.03240    0.34447
華頓中小型基金                                                     25.12000   24.76000   0.36000    1.45396
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.40180   12.18790   0.21390    1.75502
華頓台灣基金                                                       26.29000   25.88000   0.41000    1.58423
華頓平安貨幣市場基金                                               11.58800   11.58750   0.00050    0.00431
華頓全球時尚精品基金                                               17.46000   17.26000   0.20000    1.15875
華頓全球高收益債券基金A                                            13.85440   13.83700   0.01740    0.12575
華頓全球高收益債券基金B                                             7.94400    7.93400   0.01000    0.12604
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.89710    2.88250   0.01460    0.50650
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.57000   12.46950   0.10050    0.80597
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.41090    0.40770   0.00320    0.78489
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.29230   12.27800   0.01430    0.11647
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.20660   12.19260   0.01400    0.11482
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.93050   10.92720   0.00330    0.03020
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.60310   10.55910   0.04400    0.41670
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.52840   10.48460   0.04380    0.41776
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.26070    9.22220   0.03850    0.41747
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.90790   10.86540   0.04250    0.39115
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.83340   10.79120   0.04220    0.39106
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.58920    9.55260   0.03660    0.38314
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       12.02000   11.88000   0.14000    1.17845
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                         10.04000    9.90000   0.14000    1.41414
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.86000   10.71000   0.15000    1.40056
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.69280    2.69850  -0.00570   -0.21123
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.12960    2.13770  -0.00810   -0.37891
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.07750   12.07030   0.00720    0.05965
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.24390    9.23830   0.00560    0.06062
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38120    0.38100   0.00020    0.05249
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29930    0.29920   0.00010    0.03342
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.68000    3.69000  -0.01000   -0.27100
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.97000   15.94000   0.03000    0.18821
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.52000    0.52000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   26.41000   26.29000   0.12000    0.45645
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.74000   12.70000   0.04000    0.31496
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.43000    8.42000   0.01000    0.11876
匯豐安富基金                                                       27.23000   27.14000   0.09000    0.33161
匯豐成功基金                                                       43.04000   43.17000  -0.13000   -0.30114
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.80640    2.81480  -0.00840   -0.29842
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.43980    2.44740  -0.00760   -0.31053
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  12.03700   12.03940  -0.00240   -0.01993
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.02480    8.02700  -0.00220   -0.02741
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39880    0.39890  -0.00010   -0.02507
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33930    0.33940  -0.00010   -0.02946
匯豐金磚動力基金                                                   14.71000   14.64000   0.07000    0.47814
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.02470   15.02430   0.00040    0.00266
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.07000    5.03000   0.04000    0.79523
匯豐新鑽動力基金                                                   10.68000   10.64000   0.04000    0.37594
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.47280    5.45210   0.02070    0.37967
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.38890    9.36830   0.02060    0.21989
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 57.08000   56.82000   0.26000    0.45759
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 57.08000   56.82000   0.26000    0.45759
匯豐龍騰電子基金                                                   41.82000   41.52000   0.30000    0.72254
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.81410   12.81500  -0.00090   -0.00702
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     20.16000   19.92000   0.24000    1.20482
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
新光中國成長基金(美元)                                              9.30000    9.28000   0.02000    0.21552
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.19000    9.17000   0.02000    0.21810
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.72490   11.69260   0.03230    0.27624
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.43450   10.42570   0.00880    0.08441
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.68200   10.66820   0.01380    0.12936
新光台灣富貴基金                                                   26.18000   26.08000   0.10000    0.38344
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.87000   21.76000   0.11000    0.50551
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    38.74080   38.78140  -0.04060   -0.10469
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    45.05000   45.10610  -0.05610   -0.12437
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.35000   10.27000   0.08000    0.77897
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.99000    9.92000   0.07000    0.70565
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.97000    9.90000   0.07000    0.70707
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.07000   10.97000   0.10000    0.91158
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.70000   10.61000   0.09000    0.84826
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.17220   11.17630  -0.00410   -0.03668
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.83650   10.83550   0.00100    0.00923
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.48290   10.48670  -0.00380   -0.03624
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.15410   10.15320   0.00090    0.00886
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.64000    8.60000   0.04000    0.46512
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.69000    9.65000   0.04000    0.41451
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.56000    9.54000   0.02000    0.20964
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
新光吉星貨幣市場基金                                               15.52970   15.52910   0.00060    0.00386
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.66000    9.63000   0.03000    0.31153
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.57000    8.55000   0.02000    0.23392
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.87000    8.84000   0.03000    0.33937
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.52000    8.50000   0.02000    0.23529
新光亞洲精選基金-美金                                              21.42000   21.46000  -0.04000   -0.18639
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.53000   21.57000  -0.04000   -0.18544
新光店頭基金                                                       24.32000   24.02000   0.30000    1.24896
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.72000   11.74000  -0.02000   -0.17036
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.01000   11.02000  -0.01000   -0.09074
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.61000   10.63000  -0.02000   -0.18815
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          41.53890   41.63640  -0.09750   -0.23417
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元            10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣          10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣          10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
新光特選內需收益ETF基金                                            21.48000   21.45000   0.03000    0.13986
新光創新科技基金                                                   14.52000   14.34000   0.18000    1.25523
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.20450   10.19560   0.00890    0.08729
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.50610   10.50630  -0.00020   -0.00190
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.11210   10.11560  -0.00350   -0.03460
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.22600    9.21800   0.00800    0.08679
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.47450    9.47470  -0.00020   -0.00211
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.06660    9.06880  -0.00220   -0.02426
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.25190   40.25840  -0.00650   -0.01615
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       45.14410   45.39090  -0.24680   -0.54372
新光澳幣八年期保本基金                                             11.07000   11.07000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             11.04000   11.04000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.56000   12.56000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.94170   10.94560  -0.00390   -0.03563
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.43250    9.43580  -0.00330   -0.03497
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.32170    9.32420  -0.00250   -0.02681
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.55620   10.55900  -0.00280   -0.02652
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.72390   10.72770  -0.00380   -0.03542
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.45480    9.45810  -0.00330   -0.03489
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.39830    9.39980  -0.00150   -0.01596
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.64790   10.64970  -0.00180   -0.01690
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.31000    7.27000   0.04000    0.55021
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       11.01380   11.02660  -0.01280   -0.11608
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.61770    9.62900  -0.01130   -0.11735
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                          14.94780   14.96360  -0.01580   -0.10559
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息)                         8.54750    8.55650  -0.00900   -0.10518
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.72580   10.73840  -0.01260   -0.11734
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.55540    9.56660  -0.01120   -0.11707
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.60980    9.61970  -0.00990   -0.10291
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.79080   10.80210  -0.01130   -0.10461
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益0-1年期美國政府債券ETF基金                                     39.86810   39.85290   0.01520    0.03814
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            39.38760   39.39160  -0.00400   -0.01015
群益10年期以上金融債ETF基金                                        43.36620   43.47690  -0.11070   -0.25462
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     44.10070   44.25830  -0.15760   -0.35609
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 44.31250   44.45810  -0.14560   -0.32750
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               45.87790   46.05410  -0.17620   -0.38259
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  44.01900   44.19550  -0.17650   -0.39936
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 47.82990   48.02480  -0.19490   -0.40583
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                49.39830   49.34750   0.05080    0.10294
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  47.33450   47.25490   0.07960    0.16845
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金                                   39.80160   39.82820  -0.02660   -0.06679
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.76580   10.76130   0.00450    0.04182
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  45.37300   45.64730  -0.27430   -0.60091
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               39.08200   39.09460  -0.01260   -0.03223
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.55540   11.55470   0.00070    0.00606
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.89930    9.90590  -0.00660   -0.06663
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      14.38410   14.30790   0.07620    0.53257
群益大中華雙力優勢基金-美元                                        10.46160   10.41660   0.04500    0.43200
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.74000   10.69000   0.05000    0.46773
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
群益大印度基金-人民幣                                              13.96340   13.97720  -0.01380   -0.09873
群益大印度基金-美元                                                12.77830   12.80380  -0.02550   -0.19916
群益大印度基金-新臺幣                                              12.02000   12.04000  -0.02000   -0.16611
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.70890   12.67360   0.03530    0.27853
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.92620   11.90500   0.02120    0.17808
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.11000   11.09000   0.02000    0.18034
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.21510   11.18390   0.03120    0.27897
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.60110    9.58400   0.01710    0.17842
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.97000    8.95000   0.02000    0.22346
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.20020   10.17180   0.02840    0.27920
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.76840    8.75280   0.01560    0.17823
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.19000    9.17000   0.02000    0.21810
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.36440    9.33830   0.02610    0.27949
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.32010    8.30530   0.01480    0.17820
群益中小型股基金                                                   50.09000   49.64000   0.45000    0.90653
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.99130   10.93810   0.05320    0.48637
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.92990    9.89170   0.03820    0.38618
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.23870    9.20080   0.03790    0.41192
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               9.24060    9.19590   0.04470    0.48609
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.34690    8.31480   0.03210    0.38606
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.76690    7.73500   0.03190    0.41241
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.79500   10.79340   0.00160    0.01482
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.87440   11.87260   0.00180    0.01516
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.42660   11.42690  -0.00030   -0.00263
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.40420   10.40210   0.00210    0.02019
群益中國新機會基金N-人民幣                                          9.75240    9.60960   0.14280    1.48601
群益中國新機會基金N-美元                                            8.71430    8.59530   0.11900    1.38448
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          9.23000    9.10000   0.13000    1.42857
群益中國新機會基金-人民幣                                           8.64870    8.52210   0.12660    1.48555
群益中國新機會基金-美元                                             9.31710    9.18990   0.12720    1.38413
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.82000    8.69000   0.13000    1.49597
群益平衡王基金                                                     21.24720   21.10840   0.13880    0.65756
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.03050   10.03620  -0.00570   -0.05679
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.86980    9.87280  -0.00300   -0.03039
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.03050   10.03620  -0.00570   -0.05679
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.86980    9.87280  -0.00300   -0.03039
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.03060   10.03630  -0.00570   -0.05679
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.86970    9.87280  -0.00310   -0.03140
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.86250    9.86540  -0.00290   -0.02940
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.08730   10.08300   0.00430    0.04265
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.92570    9.91880   0.00690    0.06956
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.08730   10.08300   0.00430    0.04265
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.92570    9.91880   0.00690    0.06956
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.08740   10.08300   0.00440    0.04364
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.92570    9.91880   0.00690    0.06956
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.94200    9.93480   0.00720    0.07247
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                             10.08060   10.08170  -0.00110   -0.01091
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                            9.91910    9.91760   0.00150    0.01512
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                             10.08060   10.08170  -0.00110   -0.01091
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                            9.91910    9.91760   0.00150    0.01512
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                            10.08050   10.08170  -0.00120   -0.01190
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                           9.91910    9.91760   0.00150    0.01512
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                            9.92480    9.92310   0.00170    0.01713
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.14000    9.17000  -0.03000   -0.32715
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.45000    6.47000  -0.02000   -0.30912
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.86410   12.93070  -0.06660   -0.51505
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.94780   12.02170  -0.07390   -0.61472
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.24000   11.30000  -0.06000   -0.53097
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.88280   10.93920  -0.05640   -0.51558
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                 10.10660   10.16910  -0.06250   -0.61461
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.50000    9.56000  -0.06000   -0.62762
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.75560   10.81130  -0.05570   -0.51520
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.59670   10.59810  -0.00140   -0.01321
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.36200   10.36460  -0.00260   -0.02509
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.23890    9.24010  -0.00120   -0.01299
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.24350    9.24590  -0.00240   -0.02596
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.65830   10.65970  -0.00140   -0.01313
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.68730   10.69000  -0.00270   -0.02526
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.40200    9.40330  -0.00130   -0.01382
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.89030    9.89280  -0.00250   -0.02527
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)                       10.06250   10.06380  -0.00130   -0.01292
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)                         10.05190   10.05440  -0.00250   -0.02486
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣)                        9.97060    9.97050   0.00010    0.00100
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)                       10.06250   10.06370  -0.00120   -0.01192
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)                         10.05180   10.05440  -0.00260   -0.02586
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)                        9.97060    9.97050   0.00010    0.00100
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)                      10.06240   10.06370  -0.00130   -0.01292
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)                        10.05170   10.05420  -0.00250   -0.02487
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)                       9.97060    9.97040   0.00020    0.00201
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)                      10.06240   10.06370  -0.00130   -0.01292
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)                        10.05180   10.05430  -0.00250   -0.02486
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)                       9.97060    9.97050   0.00010    0.00100
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.34880   11.35750  -0.00870   -0.07660
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.73330    7.73920  -0.00590   -0.07624
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.88690   10.88100   0.00590    0.05422
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.68240   10.67830   0.00410    0.03840
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.61200   10.60520   0.00680    0.06412
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.91410    9.90870   0.00540    0.05450
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.85920    9.85540   0.00380    0.03856
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.79480    9.78850   0.00630    0.06436
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.88690   10.88100   0.00590    0.05422
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.68240   10.67830   0.00410    0.03840
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.61190   10.60510   0.00680    0.06412
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.91410    9.90870   0.00540    0.05450
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.85910    9.85530   0.00380    0.03856
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.79480    9.78850   0.00630    0.06436
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.66850    9.64280   0.02570    0.26652
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.16000   11.12000   0.04000    0.35971
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.81970   15.77750   0.04220    0.26747
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.48000   15.43000   0.05000    0.32404
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.94000   11.91000   0.03000    0.25189
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.22830   11.26050  -0.03220   -0.28596
群益印度中小基金N-美元                                              9.17190    9.20750  -0.03560   -0.38664
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.60000    8.63000  -0.03000   -0.34762
群益印度中小基金-人民幣                                            15.20070   15.24430  -0.04360   -0.28601
群益印度中小基金-美元                                              13.11870   13.16960  -0.05090   -0.38650
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.05000   15.10000  -0.05000   -0.33113
群益多利策略組合基金                                               11.88000   11.89000  -0.01000   -0.08410
群益多重收益組合基金                                               14.16000   14.16000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               15.25000   15.26000  -0.01000   -0.06553
群益安家基金                                                       28.32700   28.00470   0.32230    1.15088
群益安穩貨幣市場基金                                               16.18210   16.18140   0.00070    0.00433
群益那斯達克生技基金                                               21.20000   21.23000  -0.03000   -0.14131
群益亞太中小基金                                                   10.95000   10.91000   0.04000    0.36664
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.46000   16.46000   0.00000    0.00000
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.68970   10.70670  -0.01700   -0.15878
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.83480    7.84730  -0.01250   -0.15929
群益店頭市場基金                                                  105.27000  102.90000   2.37000    2.30321
群益東方盛世基金                                                    9.08000    9.06000   0.02000    0.22075
群益東協成長基金-人民幣                                            13.47640   13.55680  -0.08040   -0.59306
群益東協成長基金-美元                                              11.51060   11.59090  -0.08030   -0.69278
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.29000   11.37000  -0.08000   -0.70361
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.20420   12.17460   0.02960    0.24313
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.29990   11.27670   0.02320    0.20573
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.55400   10.53020   0.02380    0.22602
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.84350    9.81960   0.02390    0.24339
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.11710    9.09840   0.01870    0.20553
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.51350    8.49420   0.01930    0.22721
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.91320   10.88860   0.02460    0.22592
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.63290    9.60950   0.02340    0.24351
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.27900    9.26000   0.01900    0.20518
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.51080    9.48930   0.02150    0.22657
群益長安基金                                                       33.29000   32.92000   0.37000    1.12394
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.58220   10.55210   0.03010    0.28525
群益美國新創亮點基金-美元                                          16.00830   15.96280   0.04550    0.28504
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.33000   15.28000   0.05000    0.32723
群益真善美基金                                                     16.15320   16.05880   0.09440    0.58784
群益馬拉松基金                                                    132.29000  130.16000   2.13000    1.63645
群益深証中小板基金                                                 12.43000   12.21000   0.22000    1.80180
群益創新科技基金                                                   38.20000   37.72000   0.48000    1.27253
群益華夏盛世基金N-人民幣                                           10.83930   10.71750   0.12180    1.13646
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.70810    9.60870   0.09940    1.03448
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                           10.03000    9.92000   0.11000    1.10887
群益華夏盛世基金-人民幣                                            11.80450   11.67180   0.13270    1.13693
群益華夏盛世基金-美元                                              10.70440   10.59470   0.10970    1.03542
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            17.51000   17.32000   0.19000    1.09700
群益奧斯卡基金                                                     33.97000   33.56000   0.41000    1.22169
群益新興金鑽基金-美元                                              11.70630   11.73680  -0.03050   -0.25987
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.87000    8.89000  -0.02000   -0.22497
群益葛萊美基金                                                     26.86000   26.44000   0.42000    1.58850
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.73000   22.96000  -0.23000   -1.00174
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.17000    7.19000  -0.02000   -0.27816
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        16.23000   16.15000   0.08000    0.49536
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.58700   11.57710   0.00990    0.08551
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.11590   11.11760  -0.00170   -0.01529
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.03890   11.03770   0.00120    0.01087
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           11.05800   11.04860   0.00940    0.08508
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.60820   10.60980  -0.00160   -0.01508
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.53470   10.53350   0.00120    0.01139
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.58690   11.57700   0.00990    0.08551
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.11630   11.11800  -0.00170   -0.01529
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)                           9.74580    9.74470   0.00110    0.01129
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          11.05810   11.04860   0.00950    0.08598
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.60770   10.60930  -0.00160   -0.01508
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                           9.77020    9.76910   0.00110    0.01126
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.13540   13.13620  -0.00080   -0.00609
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.83220   11.83730  -0.00510   -0.04308
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.69100   11.69620  -0.00520   -0.04446
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.62050    8.62100  -0.00050   -0.00580
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.90570    8.90960  -0.00390   -0.04377
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.06000    8.06000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.36060    8.36430  -0.00370   -0.04424
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.85190    9.85620  -0.00430   -0.04363
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路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                      10.02000    9.97000   0.05000    0.50150
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.13000   10.08000   0.05000    0.49603
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                        10.01000    9.96000   0.05000    0.50201
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                       9.85000    9.80000   0.05000    0.51020
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                         9.98000    9.93000   0.05000    0.50352
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                      10.02000    9.97000   0.05000    0.50150
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.13000   10.08000   0.05000    0.49603
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                        10.01000    9.96000   0.05000    0.50201
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                       9.85000    9.80000   0.05000    0.51020
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                         9.98000    9.93000   0.05000    0.50352
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.26000    9.25000   0.01000    0.10811
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                               9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.35000   11.34000   0.01000    0.08818
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.85000   10.85000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            11.17000   11.16000   0.01000    0.08961
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.84000   10.83000   0.01000    0.09234
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.86000   10.85000   0.01000    0.09217
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            11.17000   11.16000   0.01000    0.08961
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                       10.21940   10.08790   0.13150    1.30354
德信大發基金                                                       32.79000   32.57000   0.22000    0.67547
德信中國精選成長基金                                               12.00000   11.95000   0.05000    0.41841
德信台灣主流中小基金                                               22.06000   21.84000   0.22000    1.00733
德信萬保貨幣市場基金                                               12.00190   12.00140   0.00050    0.00417
德信數位時代基金                                                   35.16000   35.11000   0.05000    0.14241
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       11.15190   11.15270  -0.00080   -0.00717
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         11.00820   11.00570   0.00250    0.02272
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.73230   11.73180   0.00050    0.00426
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            19.86000   19.81000   0.05000    0.25240
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.64000   17.47000   0.17000    0.97310
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.86110   10.89600  -0.03490   -0.32030
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.86200   16.91150  -0.04950   -0.29270
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.08460    8.08350   0.00110    0.01361
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.12290   11.12430  -0.00140   -0.01259
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.27730   12.27890  -0.00160   -0.01303
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.92030   13.91840   0.00190    0.01365
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摩根大歐洲基金                                                     17.23000   17.21000   0.02000    0.11621
摩根中小基金                                                       24.00000   23.86000   0.14000    0.58676
摩根中國A股基金                                                    15.63000   15.52000   0.11000    0.70876
摩根中國A股基金(美元)                                              12.38000   12.29000   0.09000    0.73230
摩根中國亮點基金                                                   13.25000   13.20000   0.05000    0.37879
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.23350   11.21030   0.02320    0.20695
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.82880   12.81100   0.01780    0.13894
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.65490    9.63610   0.01880    0.19510
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.22250   13.19510   0.02740    0.20765
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.74020   15.71850   0.02170    0.13805
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.91000   20.81000   0.10000    0.48054
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.91000   20.81000   0.10000    0.48054
摩根台灣增長基金                                                   53.17000   53.01000   0.16000    0.30183
摩根平衡基金                                                       28.51000   28.48000   0.03000    0.10534
摩根全球α基金                                                     18.56000   18.54000   0.02000    0.10787
摩根全球平衡基金                                                   16.22750   16.26170  -0.03420   -0.21031
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.48340    9.49110  -0.00770   -0.08113
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.73860   10.74870  -0.01010   -0.09396
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.10590   10.11400  -0.00810   -0.08009
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.80080   11.81040  -0.00960   -0.08128
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.61960   10.62800  -0.00840   -0.07904
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.39510   10.40710  -0.01200   -0.11531
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.98410   14.00020  -0.01610   -0.11500
摩根亞洲基金                                                       59.69000   59.82000  -0.13000   -0.21732
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.39010    8.38670   0.00340    0.04054
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.00870   10.00650   0.00220    0.02199
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.83980    8.83620   0.00360    0.04074
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.94150   12.93630   0.00520    0.04020
摩根東方內需機會基金                                               18.87000   18.91000  -0.04000   -0.21153
摩根東方科技基金                                                   33.71000   33.48000   0.23000    0.68698
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.46000    9.47000  -0.01000   -0.10560
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.29000    9.30000  -0.01000   -0.10753
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.63000   11.64000  -0.01000   -0.08591
摩根金龍收成基金                                                   22.86000   22.81000   0.05000    0.21920
摩根第一貨幣市場基金                                               15.14890   15.14840   0.00050    0.00330
摩根絕對日本基金                                                   14.38000   14.26000   0.12000    0.84151
摩根新金磚五國基金                                                 12.60000   12.59000   0.01000    0.07943
摩根新絲路基金                                                      9.32000    9.34000  -0.02000   -0.21413
摩根新興35基金                                                     13.75000   13.77000  -0.02000   -0.14524
摩根新興日本基金                                                   24.05000   23.98000   0.07000    0.29191
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.10660    7.08820   0.01840    0.25959
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.53710    9.51320   0.02390    0.25123
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.32210    9.29760   0.02450    0.26351
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.16760   11.13860   0.02900    0.26036
摩根新興科技基金                                                   58.44000   58.01000   0.43000    0.74125
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.72840    8.74160  -0.01320   -0.15100
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.56420    9.58340  -0.01920   -0.20035
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 9.01990    9.03520  -0.01530   -0.16934
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.50700   10.52290  -0.01590   -0.15110
摩根龍揚基金                                                       34.14000   34.07000   0.07000    0.20546
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.20000   11.19000   0.01000    0.08937
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.87000   10.86000   0.01000    0.09208
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.11000   12.10000   0.01000    0.08264
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.28810    9.28550   0.00260    0.02800
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.55410   11.55090   0.00320    0.02770
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鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                 9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                 9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               21.60000   21.76000  -0.16000   -0.73529
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.62670   12.62630   0.00040    0.00317
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 12.01000   11.95000   0.06000    0.50209
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.93040   10.95080  -0.02040   -0.18629
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.67850   10.66630   0.01220    0.11438
聯邦中國龍基金                                                     29.12000   28.80000   0.32000    1.11111
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.65910   12.65360   0.00550    0.04347
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.82610   11.83190  -0.00580   -0.04902
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.60910   10.61300  -0.00390   -0.03675
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.25920   10.25530   0.00390    0.03803
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.63550    9.64020  -0.00470   -0.04875
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.63900    8.64220  -0.00320   -0.03703
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                   10.05910   10.06870  -0.00960   -0.09534
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.13280   10.13980  -0.00700   -0.06903
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.47620    9.48520  -0.00900   -0.09488
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.54210    9.54880  -0.00670   -0.07017
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.96540   11.90280   0.06260    0.52593
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.77300   11.73990   0.03310    0.28194
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.79810   10.76530   0.03280    0.30468
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.95920   10.90190   0.05730    0.52560
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.77080   10.74050   0.03030    0.28211
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.87700    9.84710   0.02990    0.30364
聯邦金鑽平衡基金                                                   25.94190   25.66130   0.28060    1.09348
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.92810    9.93500  -0.00690   -0.06945
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.17040   10.17490  -0.00450   -0.04423
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.86170    9.86860  -0.00690   -0.06992
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                     10.08820   10.09260  -0.00440   -0.04360
聯邦貨幣市場基金                                                   13.24170   13.24110   0.00060    0.00453
聯邦精選科技基金                                                   14.61000   14.44000   0.17000    1.17729
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.60110   16.59930   0.00180    0.01084
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             13.13310   13.19210  -0.05900   -0.44724
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(美元)                                   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.69220   12.72110  -0.02890   -0.22718
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(美元)                                   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 12.04150   12.06850  -0.02700   -0.22372
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.54380   12.55640  -0.01260   -0.10035
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.60510   11.62050  -0.01540   -0.13252
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.55380   10.56400  -0.01020   -0.09655
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.63410    8.64570  -0.01160   -0.13417
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       39.94000   39.61000   0.33000    0.83312
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     19.30000   19.12000   0.18000    0.94142
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.90000   18.72000   0.18000    0.96154
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.40000   12.27000   0.13000    1.05949
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.60000   16.58000   0.02000    0.12063
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.97000   11.96000   0.01000    0.08361
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.87000   12.86000   0.01000    0.07776
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.94000   11.93000   0.01000    0.08382
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.50000    7.50000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.46000   11.45000   0.01000    0.08734
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.72000   15.70000   0.02000    0.12739
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.18000   11.16000   0.02000    0.17921
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.79000    8.78000   0.01000    0.11390
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.65000   11.66000  -0.01000   -0.08576
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.68000   14.68000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.56000   14.56000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.58000   14.58000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.21000   15.21000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.36000   21.32000   0.04000    0.18762
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.36000   19.33000   0.03000    0.15520
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.17000   13.15000   0.02000    0.15209
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.96000   14.93000   0.03000    0.20094
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.99000   15.96000   0.03000    0.18797
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.90000   14.87000   0.03000    0.20175
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.85000   14.83000   0.02000    0.13486
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.66000   12.64000   0.02000    0.15823
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          15.00000   14.96000   0.04000    0.26738
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.78000   12.76000   0.02000    0.15674
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.59000    8.57000   0.02000    0.23337
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.23000   13.21000   0.02000    0.15140
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.79000   19.78000   0.01000    0.05056
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.46000   18.46000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.23000   11.23000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.11000   13.11000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.12000   14.12000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.06000   13.06000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.77000    7.77000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.86000   12.86000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.13000   14.12000   0.01000    0.07082
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.23000   14.22000   0.01000    0.07032
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                   15.05140   15.05100   0.00040    0.00266
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.05650   11.06710  -0.01060   -0.09578
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.84890   13.86270  -0.01380   -0.09955
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.37680    7.38390  -0.00710   -0.09616
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.52000   10.54000  -0.02000   -0.18975
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.24000   14.27000  -0.03000   -0.21023
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.39000   14.42000  -0.03000   -0.20804
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.33000    9.35000  -0.02000   -0.21390
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.35480   10.34970   0.00510    0.04928
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.85570   10.85810  -0.00240   -0.02210
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.26190   10.25870   0.00320    0.03119
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.15500   10.15050   0.00450    0.04433
瀚亞中小型股基金                                                   24.59000   24.20000   0.39000    1.61157
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.94000   12.85000   0.09000    0.70039
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.11000   13.01000   0.10000    0.76864
瀚亞巴西基金                                                        5.93000    5.90000   0.03000    0.50847
瀚亞外銷基金                                                       44.95000   44.39000   0.56000    1.26155
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.03910   10.03600   0.00310    0.03089
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.03060   10.03440  -0.00380   -0.03787
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.02460   10.02330   0.00130    0.01297
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.88310    9.88160   0.00150    0.01518
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.02770   10.02440   0.00330    0.03292
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.05330   10.05650  -0.00320   -0.03182
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.01330   10.01150   0.00180    0.01798
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.87000    9.86800   0.00200    0.02027
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.60450   11.59760   0.00690    0.05950
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       11.06020   11.05510   0.00510    0.04613
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.83290   12.82590   0.00700    0.05458
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       11.00230   11.00780  -0.00550   -0.04996
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.30210    7.29780   0.00430    0.05892
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.99200    7.98820   0.00380    0.04757
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.11110    8.10660   0.00450    0.05551
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.07160    7.07510  -0.00350   -0.04947
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.62250    8.61780   0.00470    0.05454
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣                                 9.94420    9.93850   0.00570    0.05735
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新台幣                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.98030    8.97500   0.00530    0.05905
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.34470    9.34030   0.00440    0.04711
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.98750    8.98260   0.00490    0.05455
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.70000   12.69000   0.01000    0.07880
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.98000   11.97000   0.01000    0.08354
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.54000   11.53000   0.01000    0.08673
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   11.21000   11.20000   0.01000    0.08929
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.28720   10.27620   0.01100    0.10704
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.72040    9.71290   0.00750    0.07722
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.38120    9.37290   0.00830    0.08855
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.32140    9.31140   0.01000    0.10740
瀚亞印度基金-人民幣                                                15.06000   15.03000   0.03000    0.19960
瀚亞印度基金-美元                                                  13.83000   13.79000   0.04000    0.29007
瀚亞印度基金-新台幣                                                30.42000   30.33000   0.09000    0.29674
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.19000   10.15000   0.04000    0.39409
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.11000   10.07000   0.04000    0.39722
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.62000    9.58000   0.04000    0.41754
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.41000    9.37000   0.04000    0.42689
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.33000    9.29000   0.04000    0.43057
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.64000    9.60000   0.04000    0.41667
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.41000    9.37000   0.04000    0.42689
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.33000    9.29000   0.04000    0.43057
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.36000    9.35000   0.01000    0.10695
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.17000   10.13000   0.04000    0.39487
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.53000   13.56000  -0.03000   -0.22124
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.80000   10.82000  -0.02000   -0.18484
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.99000   12.02000  -0.03000   -0.24958
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.48000   10.51000  -0.03000   -0.28544
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.64000   14.67000  -0.03000   -0.20450
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.91000    8.93000  -0.02000   -0.22396
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.82000    6.84000  -0.02000   -0.29240
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.54000    8.56000  -0.02000   -0.23364
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.40000   11.44000  -0.04000   -0.34965
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.74330   12.74960  -0.00630   -0.04941
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.55020   14.53200   0.01820    0.12524
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.39660   11.40170  -0.00510   -0.04473
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.03210   11.03560  -0.00350   -0.03172
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.99310   13.00910  -0.01600   -0.12299
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.07690    9.08120  -0.00430   -0.04735
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.75460    9.74240   0.01220    0.12523
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.95650    8.96050  -0.00400   -0.04464
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.66040    8.66320  -0.00280   -0.03232
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.38640    9.39810  -0.01170   -0.12449
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.79650   14.77740   0.01910    0.12925
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.77570   10.76580   0.00990    0.09196
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.31430   10.30350   0.01080    0.10482
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.44270   12.42660   0.01610    0.12956
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.37000   18.43000  -0.06000   -0.32556
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.64390   13.64330   0.00060    0.00440
瀚亞美國高科技基金                                                 29.56000   29.23000   0.33000    1.12898
瀚亞高科技基金                                                     69.72000   68.58000   1.14000    1.66229
瀚亞理財通基金                                                     27.80000   27.73000   0.07000    0.25243
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.49000    8.49000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.58000    8.58000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.92000    8.92000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.53000    8.53000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.58000    8.58000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.95000    8.94000   0.01000    0.11186
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.46000    8.45000   0.01000    0.11834
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.55000    8.54000   0.01000    0.11710
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.94000    8.93000   0.01000    0.11198
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.58000    8.57000   0.01000    0.11669
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.63000    8.62000   0.01000    0.11601
瀚亞菁華基金                                                       24.89000   24.51000   0.38000    1.55039
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.43910   14.39490   0.04420    0.30705
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.36150    9.33290   0.02860    0.30644
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.24050   11.22440   0.01610    0.14344
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.80940   11.77120   0.03820    0.32452
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.10340   10.08510   0.01830    0.18146
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.79050   10.77890   0.01160    0.10762
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.25600    8.24410   0.01190    0.14435
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.14240    8.11600   0.02640    0.32528
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.71830    8.70480   0.01350    0.15509
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.06370    8.04910   0.01460    0.18139
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.08290    8.07420   0.00870    0.10775
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.08890   14.09110  -0.00220   -0.01561
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.76630   10.76980  -0.00350   -0.03250
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.94870    9.95080  -0.00210   -0.02110
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.43060   11.43240  -0.00180   -0.01574
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.20110   10.20440  -0.00330   -0.03234
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                          9.93240    9.93400  -0.00160   -0.01611
瀚亞歐洲基金                                                       11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
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