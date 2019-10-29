[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 台積電 經理人 羅唯仁 1,444,127 3,000 贈與 羅唯理 南寶 董事 吳政賢 448,308 2,250 贈與 吳岱穎 南寶 董事 吳政賢 446,058 4,250 贈與 吳易霖 康友-KY 董事利用他人名義 Profit Gate Inv. 10,623,852 500,000 盤後定價交易 2.上櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 力致 董事 饒振奇 2044420 55,200 贈與 饒禹新 協易機 經理人 郭挺鈞 3,510,126 210,000 贈與 郭麗慧 協易機 董事 郭雅慧 3,601,138 221,000 贈與 郭櫻慧 3.興櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 全訊 董事 盧豐智 509,112 60,000 信託 中信受託限制型股票信託專 全訊 經理人 郭南見 135,606 60,000 信託 中信受託限制型股票信託專 全訊 董事 郭麗珍 890,515 10,000 信託 中信受託限制型股票信託專 全訊 董事 吳昌崙 634,901 60,000 信託 中信受託限制型股票信託專 全訊 經理人 劉宏智 92,000 60,000 信託 中信受託限制型股票信託專 全訊 經理人 周天賜 178,913 50,000 信託 中信受託限制型股票信託專 全訊 經理人 張景學 422,571 60,000 信託 中信受託限制型股票信託專 全訊 董事 張全生 1,321,750 80,000 信託 中信受託限制型股票信託專 全訊 經理人配偶 劉宏智之配偶 23,500 10,000 信託 中信受託限制型股票信託專 4.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃) ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 受讓人 目前持股 轉讓持股 映智 董事 世界先進積體電路 藍意婷 1,400,000 300,000 映智 特定人 藍意婷 顏鴻瑞 300,000 300,000 5.上市公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 玉山金 子公司經理人 彭俊宏 100,000 108,513 291,000 未轉讓理由：其他：資金已足