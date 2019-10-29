新聞

[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表

※來源：台灣證期會
1.上市公司持股轉讓日報表
-----------------------------------------------------------------------------------------
公司名稱  申報人身分       姓名               目前持股     轉讓股數    方式         受讓人
台積電    經理人           羅唯仁            1,444,127        3,000    贈與         羅唯理
南寶      董事             吳政賢              448,308        2,250    贈與         吳岱穎
南寶      董事             吳政賢              446,058        4,250    贈與         吳易霖
康友-KY   董事利用他人名義 Profit Gate Inv. 10,623,852      500,000    盤後定價交易

2.上櫃公司持股轉讓日報表
-----------------------------------------------------------------------------------------
公司名稱  申報人身分      姓名               目前持股     轉讓股數    方式         受讓人
力致      董事            饒振奇              2044420       55,200    贈與         饒禹新
協易機    經理人          郭挺鈞            3,510,126      210,000    贈與         郭麗慧
協易機    董事            郭雅慧            3,601,138      221,000    贈與         郭櫻慧

3.興櫃公司持股轉讓日報表
-----------------------------------------------------------------------------------------
公司名稱  申報人身分   姓名           目前持股   轉讓股數   方式    受讓人
全訊      董事         盧豐智         509,112     60,000   信託    中信受託限制型股票信託專
全訊      經理人       郭南見         135,606     60,000   信託    中信受託限制型股票信託專
全訊      董事         郭麗珍          890,515     10,000   信託    中信受託限制型股票信託專
全訊      董事         吳昌崙         634,901     60,000   信託    中信受託限制型股票信託專
全訊      經理人       劉宏智           92,000     60,000   信託    中信受託限制型股票信託專
全訊      經理人       周天賜         178,913     50,000   信託    中信受託限制型股票信託專
全訊      經理人       張景學          422,571     60,000   信託    中信受託限制型股票信託專
全訊      董事         張全生        1,321,750     80,000   信託    中信受託限制型股票信託專
全訊      經理人配偶   劉宏智之配偶     23,500     10,000   信託    中信受託限制型股票信託專

4.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃)
-----------------------------------------------------------------------------------------
公司名稱  申報人身分      姓名             受讓人          目前持股     轉讓持股
映智      董事            世界先進積體電路 藍意婷         1,400,000      300,000
映智      特定人          藍意婷           顏鴻瑞           300,000      300,000

5.上市公司持股未轉讓日報表
-----------------------------------------------------------------------------------------
公司名稱  申報人身分      姓名             未轉讓股數     持有股數     申報股數
玉山金    子公司經理人    彭俊宏              100,000      108,513      291,000
未轉讓理由：其他：資金已足
留言載入中...P

相關新聞